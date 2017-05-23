DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ŞEHİDİN 4 YAŞINDAKİ KIZI ASRİN SEVİNÇ, YÜREKLERİ DAĞLADI

Osmaniye’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralı olarak getirildiği hastanede şehit düşen 27 yaşındaki Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Hasan Sevinç Malatya’da göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Osmaniye’de düzenlenen törenin ardından dün gece Havayoluyla memleketi Malatya'ya getirilen şehit Uzman Çavuş Sevinç için tören düzenlendi. Törene, Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2. Ordu Garnizon Komutanı Kor General Metin Temel, AK Parti Gelen Başkan yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP İl Başkanı Enver Kiraz , MHP İl Başkanı Ömer Kalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile çok sayıda vatandaş ve şehitlerin yakınları katıldı. Törende, şehit Hasan Sevinç’in yakınları güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Tören başlamadan önce yakınları şehit Sevinç’i beklerken, 4 yaşındaki kızı Asrin Sevinç hiç bir şeyden habersiz çatıdan akan yağmur damlacıklarıyla oynarken yürekleri dağladı. Askerlerin omzunda Malatya Şehir Mezarlığında bulunan ve musalla taşına getirilen Şehit Hasan Sevinç’in Cenaze namazını Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen kıldırdı. Askeri tören mangası eşliğinde şehit Hasan Sevinç şehitliğe götürüldüğü sırada, yakınları asker selamı dururken, baygınlıklar geçirdi. 27 yaşındaki Jandarma Özel Harekat Hasan Sevinç Malatya şehir mezarlığında bulunan şehitlikte öğle namazına müteakip Kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü



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-Şehidin cenaze töreninden görüntü



Mikail PELİT/MALATYA, () -



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2)25 BİN TL BULURSA, OĞLU KONUŞABİLECEK

OĞLUNUN TEDAVİSİ İÇİN VALİ İZNİYLE YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI





KAYSERİ’de bir şirkette çalışan Cemil Şahin, bebekken geçirdiği havale nedeniyle konuşamayan oğlu 5.5 yaşındaki Berat Berkay Şahin’in tedavisi için 25 bin lira yardım toplayabilmek için valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. Minik Berat Berkay Şahin, 2 aylıkken geçirdiği havale sonrasında 'west sendromu' rahatsızlığına yakalandı. Bebeklerde epilepsiye neden olan ve nadir görülen bir hastalık olarak belirtilen bu rahatsızlık nedeniyle minik Berat Berkay konuşamıyor, sadece sesler çıkarıyor. Bu güne kadar kendi imkanlarıyla oğlunun tedavisi için çalıştığını belirten 37 yaşındaki Cemil Şahin, önemli bir aşamaya geldiklerini anlattı. Oğlunun konuşabilmesi için 25 bin liraya ihtiyaç olduğunu belirten Cemil Şahin, "Yaptığımız araştırmalarda İzmir’de bir sağlık merkezinin bu konuda başarılı çalışmaları var. Tedavi sürecini başarı ile atlatmış ve şu an konuşan örnekleri var. Biz de çocuğumuzun sesini duyup, onun konuşmasını istiyoruz. Tedavi için 25 bin TL gibi bir miktara ihtiyaç var. Biz şu an onu karşılayacak maddi güce sahip değilizö dedi.



Cemil Şahin, oğlunun tedavisi için gerekli 25 bin lirayı toplamak için Kayseri Valiliği'ne başvurarak izin istedi.Valilik de bu miktarda para toplaması için Cemil Şahin'e kampanya açma iznini verdi.



Bu izinle yardım kampanyası başlatıp bankada hesap açan Cemil Şahin, "Berat Berkay’ın tedaviye ihtiyacı var. Biz de aile olarak maddi, manevi sıkıntı içerisindeyiz. Yıllardır mücadele ediyoruz. Eğer bu parayı bulabilirsek, tedavi sürecinde mutlu sona ulaşacağız" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Berat Berkay Şahin ve babasının görüntüleri



-Baba Cemil Şahin ile röportaj



-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()

DV 1 dosya 3 dakika 11 saniye/ 101 MB

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3)TAMİRHANEDEKİ CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR'in Urla İlçesi'nde, otomobilini tamir için götürdüğü işyerinde çalışan E.Ç. (31) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 18 yaşındaki Tolga Telek'in vurulma anının güvenlik kamarası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 8 Mayıs'ta Urla Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhanede meydana geldi. Tolga Telek bozulan aracını sanayi sitesindeki tamirhaneye götürdü. Otomobilini teslim alan Telek, bir süre sonra tekrar tamirhaneye geldi. Aracının tamir edilmediğini öne süren Telek işyeri sahibi G.H. (57) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araya giren işyeri çalışanı E.Ç., pompalı tüfekle Telek'e ateş etti. Telek ağır yaralanırken, E.Ç., hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Telek'in öldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Tolga Telek'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Kurumu Morgu'na gönderildi. Olaydan sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, cinayet zanlısı E.Ç.'yi Gaziemir İlçesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., tutuklandı. Öte yandan Tolga Telek'in vurulma anı ise yandaki işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde E.Ç.'nin Telek'i pompalı tüfekle vurması ve olay yerinden kaçması yer aldı.



Görüntü Dökümü



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- Güvenlik kamerasından görüntü



- Olayın gerçekleşme anı ve zanlının kaçışı



- Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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4)KİLİS'TE GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ AÇILDI

KİLİS'te, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yaptırılan Göçmen Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

'Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında İslahiye Caddesi üzerinde yaptırılan merkezin açılışına; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan, Kilis Valisi İsmail Çataklı, AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Halk Sağlığı ve Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani ve davetliler katıldı.

Açılış öncesi konuşan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan, Suriye nüfusunun 3'te birinin ülkesinden göç ettiğini belirterek, "2011 yılı Suriye’deki iş karışıklığın, iç savaşın, vahşetin, arkasından en az 400 bin sivilin insan hayatını kaybetti. 4.8 milyon ülkenin 3’te 1'i yerini, yurdunu, yuvasını terk ederek umudu, komşu ülkelerde sığınmakta buldu. Bu insanların 3 milyondan fazlası, bizim ülkemizde. Türkiye açık kapı politikası izleyen ülke. Bu duruma seyirci kalan birçok ülkeye inat, her türlü imkanı kardeşleri için seferber etti. Çünkü bizim kültürümüzde misafire evinde ne varsa hepsini açarsın, hatta kendimizde sakladığımızı bile açarız" dedi.



AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti ise Kilis Göçmen Sağlığı Merkezi'nin açılışının başlangıç olduğunu ifade ederek, "Daha çok yapılacak iş var. Amacımız 176 kliniğin hayata geçirilmesi, 500’ün üzerinde tıbbi destek biriminin çalışmaya başlamasıdır. AB Mali Yardım Programı kapsamında 26 mobil sağlık destek birimi, 10 mental sağlık destek ünitesi kurulması için desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından AB projesi kapsamında Türkiye'de ilk kez yapılan Göçmen Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı.





Görüntü Dökümü



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- Tören alınından görüntüler



- Göçmen Sağlığı Merkezi’nin cephe görüntüsü



- Sağlı duruşu ve istiklal marşının okunması



- Halk oyunları gösterisi



- Konuşmalar



- Göçmen Sağlığı Merkezi’nin açılışı



-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 533 MB