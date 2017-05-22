DHA YURT BÜLTENİ- 10

FETÖ şüphelileri adliyede

AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, çoğunluğu tutuklu FETÖ şüphelilerinin eşleri olan 8'i kadın 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen ve örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandıkları öne sürülen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Dünkü operasyonda 8'i kadın 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çoğunluğunun ByLock kullanıcısı olduğu ve tutuklu FETÖ şüphelilerinin eşleri olduğu belirtildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 11 şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında polis aracıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane acil giriş dış cephe görüntüsü

-Minibüsün acile gelişi

-Şüphelilerin hastaneye girişi

-Şüphelilerin hastaneden çıkış ve minibüse binmeleri

-Minibüsün hastane önünden ayrılışı

-Hastane acil dış cephe görüntüsü

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HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()

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Cinayetle ilgili 7 kardeş adliyede

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, kayıp olarak aranırken av tüfeğiyle vurulup, üzerine benzin dökülerek yakılmış cesedi bulunan 35 yaşındaki Ziya Temur'un öldürülmesiyle ilgili 7 kardeş adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden 28 yaşındaki Mustafa B.'nin, Temur'u, eşiyle ilişkisi olduğu için öldürdüğünü söyleyip, "Namusumu temizledim" dediği öğrenildi.

Milas'ın Güllük Mahallesi'nde Güllük Liman yolu üzerinde geçen cuma günü yanmış erkek cesedi bulundu. Olay yerinde jandarma ve Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. Yapılan araştırmada cesedin, 14 Mayıs'tan beri kayıp olan Ziya Temur'a ait olduğu belirlendi. Temur'un ayrıca av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi. Cinayetle ilgili soruşturmasını derinleştiren jandarma, 7'si kardeş 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mustafa B., Ahmet B., Mehmet B., Yakup B., Maşallah B., Evrail B. ve Mikail B. adlı 7 kardeş ise bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mustafa B.'nin jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Mustafa B.'nin, kısa süre önce Temur'un, eşi F.B.'yi (19) kaçırdığını, namusunu temizlemek için cinayeti işlediğini söylediği belirtildi. Mustafa B.'nin, Temur'u av tüfeğiyle önce başından, sonra göğsünden vurduğunu, ardından benzin dökerek yaktığını, silahı ise dalyana attığını anlattığı öğrenildi. Mustafa B.'nin ifadesi üzerine dalyanda arama yapan ekipler, olayda kullanılan av tüfeğini de buldu.

EŞ KORUMA ALTINDA

Temur ile kaçtığı iddia edilen 2 çocuk annesi 19 yaşındaki F.B.'nin ise yaşanan olayların ardından devlet koruması altın alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin adliyeye getirilirken görüntü

Haber- Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), ()

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İzmir'de eroin operasyonu

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 bin 24 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin doğu illerinden getirdiği uyuşturucu maddeyi Bornova'daki bir evde sakladıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik takip sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 bin 24 gram eroin, 2 hassas terazi ele geçirildi. Evde gözaltına alınan ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen K.B. (56) ile S.B. (26) tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adreslere yapılan baskından görüntü

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

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Hatay'da kaçakçılık operasyonları



HATAY İl Jandarma Komutanlığı tarafından mayıs ayının ilk 20 gününde yapılan operasyonlarda kaçak sigara, çay, esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı.

Hatay Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Jandarma tarafından 1-21 Mayıs 2017 tarihlerinde yürütülen çalışmalar neticesinde, ilimiz Altınözü, Arsuz, Defne, Erzin, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde operasyonlar düzenlenmiştir. Yapılan operasyonlarda, toplam 13 bin 260 paket kaçak sigara, 5 bin 717 gram esrar maddesi, 80 bin gr kaçak çay, 6 bin 126 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Olaya karıştığı değerlendirilen 12 şüpheliden 2’si adli makamlarca tutuklanmış, 8’i ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmış, 2 şüphelinin ise gözaltı işlemleri halen devam etmektedir."



Haber: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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İslahiye'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, aralıklarla yağan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İslahiye'de öğleden sonra aralıklarla başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağmur, hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara sığınarak yağmurun durmasını beklerken, yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı. Polis sürekli caddelerde sürücüleri çift park ve yanlış park nedeniyle anonslarla uyardı.

Görüntü Dökümü:

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GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), ()

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Körfez'de hafriyat kamyonu tepkisi

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde hafriyat kamyonların yarattığı toz ve gürültüden rahatsız olan mahalle halkı caddeyi ulaşıma kapattı. Polis vatandaşları ikna ederek yolun ulaşıma açılmasını sağladı.

Körfez Esentepe Mahallesi'nde vatandaşlar hafriyat kamyonlarından rahatsız olarak Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu önünde Abdülhamithan Caddesi'ni ulaşıma kapattı. Hafriyat kamyonları yolda beklerken, yaklaşık 50 kişi kamyonların yaydığı tozdan ve gürültüden rahatsız olduklarını belirterek, kamyonların güzergahının değiştirilmesini istedi. Daha önce de yolu ulaşıma kapatan mahalle sakinlerini polis ikna etmeye çalıştı. Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın vatandaşlarla görüşerek yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Yusuf Aydın, Esentepe Yeni Camii avlusunda toplanan vatandaşlar ile görüşerek, sorunun çözümü için görüşmelerde bulunacağını bildirdi. Vatandaşlar görüşmelerin ardından eylemi sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yolu ulaşıma kapatmaları

-Yolda bekleyen kamyonlardan görüntü

-Emniyet müdürünün vatandaşlarla görüşmesi

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), ()

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Şanlıurfa'da hedef; 1 milyon turist ağırlamak

ŞANLIURFA'da, son aylarda yaşanan turizm hareketliliği sevindirdi. Şanlıurfa Turizmini Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, bu yılki turizm sezonunun 1 milyon turistle kapatmayı hedefledikleri söyledi.

Tarihi zenginlikleri ile göz kamaştıran 'Peygamberler şehri' Şanlıurfa, yurt içi ve yurt dışı organizasyonları sayesinde altın günlerini yaşamaya başladı. Son 3 yıldır bölgede yaşanan terör olayları ve ekonomik kriz yüzünden zor günler yaşayan Şanlıurfalılar, bu yılki turizm yoğunluğundan oldukça memnun kaldı. Balıklıgöl’ü, Harran’ı ve peygamber kabirleri ile inanç turizminin cenneti olarak gösterilen Şanlıurfa’ya binlerce yerli ve yabancı turist akın ediyor. Bölgede terör olaylarının azalmaya başlamasıyla birlikte bölgede yaşanan huzur, birlik ve kardeşliğin tesis edildiği Şanlıurfa’da çoğunluğu yerli turistlerin oluşturduğu turlar kent esnafının yüzünü güldürüyor. Bu yıl Şanlıurfa’da turizm patlaması yaşandığını ifade eden Şanlıurfa Turizmini Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, "Turizmde hareketlilik yaşanması bizi sevindiren süreçtir. Şanlıurfa ve bölge turizmi geçtiğimiz 3 yıl boyunca kötü durumdaydı. Bu sene büyük bir taleple karşı karşıyayız. Otellerimiz geçtiğimiz 2 ay boyunca yüzde 85’lere, kilit tarih dediğimiz 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta yüzde 100’lere ulaştı ve bazı tesislerimizde yer bulmak imkansız hale geldi. Şanlıurfa turizmi adına bu hareketler bizleri çok sevindiriyor. İnşallah Haziran sonuna kadar bu hareketlilik devam eder. Şanlıurfa sıcak havada çok talep görmüyor. Eylül’den itibaren son bahara geçiş yapacağız. 2017 yılını güzel verilerle kapatmış olacağız. Yüzde yüz hatta üzerinde bir artış yaşandı. Çünkü 2016 yılında turizm çok kötü durumdaydı. Bu sene çok güzel rakamlarla sezonu kapatacağız. Hedefimiz milyonların üzerine çıkmak ama bölgenin durumu halen kritik ve inşallah 1 milyona yaklaşan güzel bir rakamla Şanlıurfa’da turizm sezonunu kapatırız" diye konuştu. Kentte yaşanan turizm yoğunluğu nedeniyle otel ve konukevlerinde doluk oranın her geçen gün arttığını kaydeden Dedeman Otel Satış Müdürü Ayşe Okuducu ise, şunları söyledi: "Özellikle Referandumdan sonra Nisan ve Mayıs aylarında hareketlilik görüldü. 19 Mayıs tatilinde bayağı bir turistimizi ağırladık. Ramazan ayında birçok turistlerimizi bekliyoruz. Şanlıurfa inanç turizmi olduğu için birçok turistimizi buraya bekliyoruz. Hedefimiz Şanlıurfa’da 1 milyon turisti ağırlamaktır. Eylül ve Ekim aylarında bayağı bir hareketlilik görülmektedir ve bayağı bir talep var. Geçen yıl maalesef terör nedeniyle kötü bir sezonu atlattık. Kötü bir dönem geçirdik ama bu yıl geçen yıla istinaden yüz 70-80 oranında artış görülmektedir. Hedefimiz bir milyon turisti ağırlamak olacaktır." Kentin tarihi ve tursitik mekanlarını gezdikten sonra sıra gecesi eşliğinde turistlerin günün yorgunluğunu attığını ifade eden Yıldız Sarayı Konukevi İşletmecisi İbrahim Baynaz da, "Şu an durumlar çok iyi ve geçen yıla oranla bu sezon çok iyi gidiyor. Geçen yıl ve önceki yıllar Şanlıurfa’ya kimse gelmedi. Son iki ay oldu çok iyi yerdeyiz. Bayramdan sonra daha iyi olacağına inanıyorum. Şanlıurfa’nın en büyük konuk evini işletiyoruz. Burada genellikle sıra gecesi, düğün, nişan gibi organizasyonlar yapıyoruz. Geçen yıla oranla bu yıl yüzde 80 oranında bir artış yaşandı. Bu yıl beklentimiz daha çok turistin Şanlıurfa’ya gelmesidir" dedi.

Kentin simgesi Balıkgöl’de esnaf olan Hüseyin Korkmaz da, artan sıcak havayla talepten memnun olduklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sanlıurfa Turizmini Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar ile röportaj

- Dedeman Otel Satış Müdürü Ayşe Okuducu ile röportaj

- Yıldız Sarayı Konuk Evi İşletmecisi İbrahim Baynaz ile röportaj

- Lokanta işletmecisi Salih İmamoğlu ile röportaj

- Kuruyemiş satıcısı Hüseyin Korkmaz ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL- Ömer PINAR/ŞANLIURFA,()

BOYUT: 399 MB

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Karsan’dan ABD’ye yeni nesil posta aracı

BURSA’daki toplu taşıma araçları üreten Karsan Fabrikası'nda, ABD Posta İdaresi için özel olarak ürettiği 6 prototip araç, Eylül ayında teslim edilecek. ABD Posta Servisi'nin yeni nesil araç alım ihalesi kapsamında üretilen 6 prototip araç özel olarak üretilirken, ihalenin kazanılması halinde ABD'nin posta servisi araçlarını Karsan üretecek.

Toplu ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2013 yılına 'Jest' adıyla üretilen ve 4 yıl sonra yeniden tasarlanan Jest+’nın lansman toplantısında konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, Amerikan Posta Servisi’nin yeni nesil araç alım ihalesi kapsamında özel olarak üretilen araçların ABD'ye Eylül ayında teslim edileceğini söyledi. Baş, şöyle dedi:

“Amerika Posta Servisi’nin bir ihalesine katılıyoruz. Onunla ilgili hazırlığımız var. Onlara özel bir araç tasarlıyoruz. 6 prototipi eylül ayında teslim edeceğiz. Şimdi var gücümüzle o ürünlerin en iyi seviyede testleri geçmesi için çaba gösteriyoruz. Amerika Posta İdaresinin açtığı kendi amaçlarına uygun yeni nesil posta aracı prototiplerini yapıyoruz. Tabii bu konuyu detaylı olarak paylaşamıyoruz. Çünkü ihale sürecinin bize getirdiği bir takım sınırlamaları var. Ama özetle; Amerika Posta İdaresinin kendi posta dağıtım işlemini verimli yapmak adına belirlediği kritelrele en iyi şekilde uyan bir ürün tasarlıyoruz. Tamamen özel bir ürün bu. Herhangi bir üründen türetilmiş bir ürün değil bu.ö

Prototipleri teslimden sonra 6 ay süreyle deneyecek olan ABD Posta Servisi, deneme süresinin ardından nihai tedarikçi şirketi seçecek.

YENİ JEST+

Baş, ürettikleri Jest+ modeliyle ilgili bilgi verirken şöyle devam etti:

“Jest kendi sınıfının lideri. Zaten Pazar payı da yüzde 35. Avrupa pazarlarına da odaklanıyoruz. Çünkü aracımız Avrupa’daki regülasyonlara uygun hale geldi. İlk ürünümüzü de Yunanistan’a gönderiyoruz. Arkasından Romanya, İtalya, Fransa’da geliyor. Avrupa pazarında gelişmek bizim önemli hedeflerimizden bir tanesi. Jest +’nın gittiği önemli noktalar var. Örneğin Dominik Cumhuriyeti’nde ki havaalanında 7 adet Jest’imiz var. Biz potansiyeli artırmak adına her noktaya ulaşmak istiyoruz.ö

ELEKTRİKLİ JEST SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Jest modelinin elektriklisinin seri üretiminin yapılabilmesi için yapılan bir takım testlerinin devam ettiğini belirten Baş, “Elektrikli Jest modelini bu yıl sonu pazarlarda satmak üzere hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Tabiki elektrikli araçlardaki en önemli konu menzil konusu. Burada bir kilometre söylemek doğru değil. Ama benzer boyuttaki araçlar içinde en yüksek menzili sağlayacak bir araç olarak. Bunun yanında Jest modelinde motor şanzıman haricinde aracın tasarımı dahil hepsi yerliö diye konuştu.

İŞTE JEST+’NIN YENİLİKLERİ

Birçok müşterinin aracı aldıktan sonra Jest'e uyguladığı siyah zeminli far grubu ve radyatör ızgarası, Karsan Jest+'ya fabrika üretiminden itibaren adapte edildi. Aracın önüne ise yeni LED gündüz farları takıldı. Karsan logosu ve öndeki Karsan yazısı da yenilenirken arka bölümdeki Karsan ve Jest+ yazıları da büyütüldü. Araç sürücülerinin sonradan yaptığı cam altı çıta uygulaması da Jest+'da yerini aldı. Geçtiğimiz yıl devreye alınan yeni şanzıman sistemi sayesinde tırmanma kabiliyeti yüzde 15 artırılan Jest+'ya Euro 5 normlarını karşılayan ve AdBlue katkısına gereksinim duymadan bu normları yakalayabilen az yakıt tüketimli FPT motoru takıldı.

Yeni geliştirilen arka aks sayesinde aks taşıma kapasitesi 2300 kilodan 2500 kiloya çıkarılan Jest+'nın arka bölümünde bağımsız süspansiyon sistemine yer veriliyor. Viraj denge kolları sayesinde virajlarda gövde salınımı düşürülerek yol tutuşu artırılan Jest+, İngiltere'de 500 bin kilometrelik ağır yol şartları testinden başarıyla ayrılmasıyla da ön plana çıkıyor. Öte yandan Hexagon tarafından da Karsan Jest+’nın arka aks sistemi 3 milyon kilometre testini de başarıyla tamamladı.

Karsan Jest+ kapı sistemi revize edildi ve daha geniş bir kapı sistemi kullanıldı. Ayrıca otobüs tipi engelli rampası sayesinde engelli, çocuk ve yaşlı yolcuların iniş-binişleri önemli ölçüde kolaylaştırıldı. İç mekanda daha dayanıklı sünger yapısına ve yeni kumaş desenlerine sahip koltuklara yer verilirken, sürücünün arkasındaki koltuklar da artık aracın ön bölümüne bakıyor. 130 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Karsan Jest+, 2 yıl ya da sınırsız kilometre garantisi veriyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yeni jest+'nın detaylı çekilmiş görüntüleri

-CEO Baş'ın konuşması

Haber: BURSA, ()