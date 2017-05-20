DHA YURT BÜLTENİ-10

(ÖZEL)

1)UÇAKTAKİ 3 DOKTOR FENALAŞAN YOLCUYA MÜDAHALE ETTİ



ANKARA- Şanlıurfa seferi sırasında fenalaşan bir yolcuya uçakta bulunan 3 doktor müdahale etti.

Esenboğa Havalimanı'ndan bugün saat 08.20'de havalanan uçaktaki yolculardan biri fenalaşınca, hostesler anons yaparak doktor yolcu olup olmadığını sordu. Anonsun ardından yolcular arasından 3 doktor müdahale etti. Fenalaşan yolcuyu yerinden alıp boş koltuklara uzatan doktorlar, önce tansiyon ve nabzını ölçtü. Serim verilen yolcunun ayakları havada tutularak kan basıncı dengelenmeye çalışıldı.

Tansiyon rahatsızlığı olduğu belirlenen yolcu, uçak Şanlıurfa GAP Havaalanı'na indikten sonra apronda bekletilen ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Uçakta fenalaşan yolcu

- Yolcuya müdahale eden doktorlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 43 MB

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2)YÜKSEKOVA'DA YILDIRIM CAN ALDI

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde çoban 15 yaşındaki Seyfullah Ömgün yıldırım düşmesi sonucu öldü. Olay, Yüksekova İlçesi'ne 21 kilometre uzaklıkta bulunan Beşatlı Köyü'ne bağlı Çakılkaya Mezrası'nda meydana geldi. Sabah koyunları otlamak için ahırdan çıkaran Seyfullah Ömgün, bu sırada düşen yıldırımın isabet etmesi sonucu kurtarılamadı. Olayı fark eden çevre bulunanlar Ömgün'ü araçla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Haberi alıp hastaneye giden Ömgün'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Ömgün, hastanede yapılan işlemlerin ardından Akalan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acılı baba Arif Ömgün, sabah saatlerinde oğluyla telefonda görüştüğünü belirterek, şöyle dedi:

"Oğlum, beni arayarak 'baba koyunları birazdan otlatacağım' dedi. Görüşmemizden 10 dakika sonra köyden birisi beni arayarak oğlumun rahatsızlandığını ve hastaneye kaldırdıklarını söyledi. Hastaneye gittiğimde cansız bedeni ile karşılaştım. Allah kimseye böyle acı vermesin."

Görüntü Dökümü

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-Mezarlık genel

-Köy camisi önü

-Acılı ailenin taziyenin kabul etmesi

-Hayatını kaybeden 15 yaşındaki çobanın evi

-Baba Arif Ömgün konuşması

-Genel ve detaylar

Haber- Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,

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3)BODRUM'DA GUİNNES DÜNYA REKORU

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki Ortakent-Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) kapsamında gerçekleştirilen sualtı sportif Guinness dünya rekoru denemesi başarıyla tamamlandı. Milli sporcu Bilge Çingigiray, kadınlar en uzun mesafe yürüme branşında (tek nefeste) gerçekleştirdiği denemede, rekoru 40 metreden 67.16 metreye taşıdı.

Sualtı sporlarında 11 yıldır milli sporcu olarak yarışan Bilge Çingigiray, OFEST etkinlikleri kapsamında Guinness Sualtı Sportif Dünya Rekoru, kadınlar en uzun mesafe yürüme branşında rekor denemesi gerçekleştirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi sualtı sporları akademik danışmanı ve baş hakem Levent Ucuzal'ın ve şahitlerin gözetiminde rekor denemesi gerçekleştirildi. TED Bodrum Koleji Yüzme Havuzu Tesisi'nde gerçekleşen etkinlikte, Bilge Çingigiray erken saatlerden itibaren tesise geldi. Son hazırlıklarını yaparak, konsantrasyonunu sağlayan ve nefes çalışmaları yapan Çingigiray, saat 13.00 sıralarında havuza girdi. Havuzda da son çalışmalarını yapıp, 13.15'te rekor denemesine başladı. Guinnes yönetimi tarafından daha önce kadınlarda denenmiş olan en uzun mesafe yürüme branşında 40 metre olarak tespit edilen rekoru kırmak için milli sporcu 25 metrelik havuzda yürümeye başladı. Çingigiray, gerçekleştirdiği rekor denemesinde Guinnes Dünya Rekorunu 67.16 metreye taşıdı. Bilge Çingigiray, rekoru kırdıktan sonra sevincini oğlu 2.5 yaşındaki Doruk ile birlikte havuza girerek kutladı. Rekor denemesinin ardından Konferans Salonu'nda sponsorlara plaket verildi.

Rekorun sevincini basın mensuplarıyla paylaşan Çingigiray, "Harika bir duygu. Her şey çok güzeldi. Müthiş bir organizasyondu. Bunun gerçekleşmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu tarihi an, özel atmosferde harikaydı. 40 metrenin üzerine çıkmam yeterliydi. Epey güzel bir metrede hiç risk almadan çok sağlıklı bir şekilde tamamlamak şahaneydi. Bodrum'a ülkemize ve dalış camiasına bu rekoru armağan ediyorum. Antrenmanlarımda çok çok üzerine çıkıyordum ama sağlıklı bir şekilde risk almadan tüm ekibimle birlikte bu mutluluğu paylaşmak istedim. Rekor denemelerim devam edecek ve erkekler rekoruna gözümü diktim" dedi.

Çingigiray'ın rekor denemesini çok sayıda kişi izledi. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da rekor denemesini izleyerek, başarılı olmasının ardından milli sporcuyu tebrik etti. Kocadon, "Gözlerim dolarak izledim. Bodrum'da dünya rekoru kırıldı. Bodrum gibi bir yerle bunun özdeşleşmesi bizi heyecanlandırdı. Gözyaşlarımı da tutamadım. İnandıkça neler yapılabileceğini gösterdi. Birçok insanımıza örnek olacak bu davranışından dolayı kendisini tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu güzel dünya rekoru ülkemizi birlik beraberlik ve mutluluk ve huzur getirir. Sporun birleştirici ve kaynaşma gücünü tekrar kullanırız" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hazırlık çalışmalarından,

- Çingigirayın rekor denemesi.

- Rekor sonrası röp,

- Başkan Kocadon ile röp.

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , )

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4)HES’TE SUYA DÜŞEREK SÜRÜKLENEN ŞANTİYE ŞEFİ ÖLDÜ, İŞÇİ YARALANDI



ARTVİN’ in Murgul İlçesi’nde Erenköy Hidroelektrik Santrali’nin (HES) yükleme havuzunda temizlik çalışması sırasında suya düşen Şantiye Şefi 27 yaşındaki Ercan Çelikarslan, derede sürüklenerek öldü. HES çalışanlarından 48 yaşındaki Osman Yüksek ise yaralı kurtuldu.

Olay saat 11.00 sıralarında, Kabaca Deresi üzerinde kurulu Erenköy Hidroelektrik Santrali’nin su havuzunun temizlenmesi sırasında meydana geldi. Şantiye Şefi Ercan Çelikarslan ile Osman Yüksek, suda biriken ağaç parçalarının temizleme çalışması sıraında bilinmeyen bir nedenle havuza düştü. Bir süre suda sürüklenen Osman Yüksek demirlere tutunarak kurtuldu. Derede sürüklenen Ercan Çelikarslan’ ın cesedi ise, yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Kamilet Köyü yakınlarında bulundu. Yaralanan Osman Yüksek, Murgul Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayın ardından Murgul’da Pazar günü yapılacak olan Boğa Güreşleri Festivali iptal edildi.

Adem GÜNGÖR/MURGUL(Artvin), ()-

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5)KAÇMAK İSTEYEN FETÖ ŞÜPHELİLERİ DÖVİZLE YAKALANDI

MUĞLA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik 'Rodos' adı verilen operasyonda, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 13 kişi yüklü miktarda dövizle yakalanarak gözaltına alındı.

Dalaman'ın Dalgakıran Mevkii'nden Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçış planı yapıldığı yolunda ihbar alan polis, bölgede geceden tedbir aldı. Dün sabaha karşı kaçış öncesi yapılan baskınla yakalanan kişilerin FETÖ üyesi olduğu belirlenirken, baskında Yunanistan'a kaçmak isteyen kişilerin yanındaki dolarlar görenleri şaşırttı. Operasyonda eski emniyet müdürleri İ.D., İ.Ş., kadınlar A.D., ST., S.N.K., Y.H., müteahhit ve öğretmen olan O.T., M.S.B., M.K., B.G., O.H., organizatörler M.K., ve S.K. olmak üzere 13 kişi gözaltına alında. Yakalanan şüphelilerle birlikte ele geçirilen ABD dolarlarının karşılığının 280 bin lira civarında olduğu öğrenildi. İfadeleri alınan ve parmak izi işlemleri yapılan 13 şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Emniyete götürülen şüphelilerin görüntüsü

Haber- Kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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6)BODRUM'DA 'HAKKINA HUKUKUNA SAHİP ÇIK' EYLEMİ

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, kanun hükmünde kararname ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevine destek, Sözcü gazetesine yönelik operasyona karşı ise tepkilerini göstermek isteyen bir grup, 'Hakkına Hukukuna Sahip Çık' adlı eylem yaptı.

Gümüşlük Mahallesi sahilinde Gümüşlük Forumu üyeleri tarafından bugün öğle saatlerinde düzenlenen 'Hakkına Hukukuna Sahip Çık' eylemine, yaklaşık 30 kişi katıldı. Ellerinde 'Haksızlığı hukuksuzluğa hayır', 'Akademisyenlere ses ver sıra çocuklarımıza geldi', 'Adalet istiyoruz', 'Ekmek kavgası haktır', 'Nuriye Gülmen, Semih Özakça ses ver' pankartları ile bugün boş çıkan Sözcü Gazetesi'ni taşıyan grup, alkışlı protesto gösterisi yaptı. Göstericileri tatilde bulunan yerli turistler de ilgi ile izledi.

Açıklama yapan Sebahattin Budak, "Ülkemizde acımasızca devam eden hak ihlallerine, bilhassa kanun hükmünde kararnamelerle adeta cadı avına çıkılmasına tepki gösteriyoruz. Yüz binlerce insan işinden, aşından edilmiştir. Yüzlerce gazeteci, fikir adamı, sanatçı, akademisyen insanların ölmediği daha iyi bir gelecek istediği için işlerinden atılmışlardır. Bu kişiler mağduriyetlerine anlatabilmek için ölüm oruçlarına başlamışlardır. Bir insan düşününki en kutsal yaşam hakkından vazgeçmiştir. İnsanların ölmediği fikirlerinden dolayı tutuklanmadığı hakları için ölüm oruçlarına yatmadığı bir ülke istiyoruz" dedi.

Grup, yaklaşık 20 dakika süren eylemini alkışlı protestoyla sona erdirdi.

Görüntü Dökümü

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- Eylemcilerin toplanması, dövizlerden görüntü

- Basın açıklamasının yapılması alkışlarla sona ermesi

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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7)CİNSEL TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 26 yaşındaki E.A., polis tarafından yakalandı.

Serik'e bağlı Belek Mahallesi'nde oturan 12 yaşındaki kız çocuğu, önceki gün okula giderken bisikletiyle yoldan geçen E.A.'nın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öğretmenine söyledi. Bunun üzerine okul idaresi Belek Polis Karakolu'na durumu bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, görgü tanıklarından yola çıkarak kimliğini belirlediği şüpheliyi dün yakaladı.

Kız çocuğunun teşhis ettiği taciz şüphelisi gözaltına alındı. Bugün polis merkezinde ifadesi alınan E.A., adliyeye sevk edildi.



Görüntü dökümü

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- E.A.'nın polis aracından indirilmesi

- Adliye önünde detay görüntüsü

- Adliyeye girişi

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), ()

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8)GİRESUN AKSU FESTİVALİ BAŞLADI

GİRESUN Belediyesi tarafından düzenlenen 40’ıncı Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı.

Aksu Mahallesi’nde düzenlenen festivalin açılış törenine Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, Giresun Vali Yardımcısı Yüksel Çelik katıldı. Azerbaycan, Gürcistan, Kosova, Kıbrıs, Ankara Polatlı ve Tekirdağ Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinin gösteriler yaptığı festivale ilgi yağış nedeniyle beklenenin altında oldu.

Festivali açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Kerim Aksu, yağmura rağmen geleneklerine sahip çıkan Giresunlulara teşekkür etti, “4 bin yıllık geleneğimiz en eski festivallerden biri. Halkımız bu geleneği 4 bin yıldır yaşatırken, bizler de uluslararası festival kapsamında 40’ıncısını gerçekleştiriyoruz" dedi.

SAC AYAKTAN GEÇTİLER, DİLEK TUTTULAR, DEREYE TAŞ ATTILAR

Başkan Aksu’nun konuşmasının ardından festivale katılanlar ve konuk ülkelerin halk oyunları ekiplerinin temsilcileri, gelenekler gereği dilek tutarak, üç kez sac ayağından geçti. Katılımcıların ortak dileği ise biran önce tüm dünyaya barışın gelmesi ve Giresunspor’un Süper Lig’e çıkması oldu. UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik de, tek dileğinin yeni yetişecek liderlerin büyük görevlere gelmesi olduğunu söyledi. Sac ayaktan geçenler daha sonra Aksu Deresi’ne sırtlarını dönerek 7 çift, bir tek taş attı.

Misafir ülke halk dansları topluluklarının gösterileriyle devam eden festival 23 Mayıs’a kadar sürecek.

Görüntü dökümü

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-Festival alanından görüntüler

-Vatandaşlardan görüntüler

-Geleneklerin canlandırılması

-Belediye Başkanı Kerim Aksu'nun konuşması

-Detaylar

Hakan KABAHASANOĞLU

Görüntü süresi 5.46 Dk. Dosya boyutu: 186 mb.

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