DHA YURT BÜLTENİ-10

1)CHP'Lİ ÖZEL: "FETHULLAH GÜLEN ZİL TAKIP OYNUYORDUR"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Sözcü Gazetesi'nin sahibinin de aralarında bulunduğu 4 çalışanına yönelik FETÖ soruşturmasına tepki gösterdi. Özel, "En son Sözcü'ye FETÖ diyecek kadar çıldırdılar. Bu iş en sonunda FETÖ'nün işine yarar. Şu an Fethullah Gülen Amerika'da zil takıp oynuyordur. 'Bu iş sulandı, Sözcü'yü bile FETÖ yaptılar' diyordur. Fethullah Gülen bugün herhalde dünyanın en mutlu insanıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, bu sabah Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri" iddiasıyla başlatılan soruşturma hakkında açıklamada bulundu. Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamalarının ardından konuşan CHP'li Özel, FETÖ soruşturmalarının sulandırıldığını söyledi. Sözcü Gazetesi'nin FETÖ ile hiçbir alakasının olamayacağını dile getiren Özel, "Darbe girişimine karşı hep birlikte direndik. Eğer o darbe girişimi başarılı olsaydı Fethullah Gülen Türkiye'ye Humeyni gibi gelecek, ne kadar asker ne kadar polis varsa hepsinin üstünde bir baskı uygulayacak, yaşam biçimini kendine göre dayatacaktı. Tedbir alacağını söyleyenler olağanüstü hal ilan ettiler. Baskı altına aldıkları hakim ve savcılarla önce Fethullah Gülen cemaatine yönelik olarak başlayan, sonra sol görüşten olan öğretim görevlilerine, ardından ne kadar muhalif varsa onlara yönelik büyük bir saldırıya geçtiler. Sözcü Gazetesi muhalif bir gazetedir, iktidarı rahatsız eden bir gazetedir. Ama Sözcü'nün üstüne FETÖ yapışmaz" diye konuştu.

Muhalif seslerin tek tek susturulduğunu savunan CHP'li Özel, "Balyoz'a, Ergenekon'a karşı olan Sözcü, bugün gelmiş nasıl oluyorsa bu kumpas davalarının hepsinin tertipleyicisi Fethullah Gülen ve onun örgütü ile ilişkilendiriliyor. Buna kargalar güler, buna kimseyi inandıramazsınız. Bu yaptığınız iş FETÖ ile mücadeleyi zafiyete uğratır. En son Sözcü'ye FETÖ diyecek kadar çıldırdılar. Cumhurbaşkanına ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne söylüyoruz; Aklınızı başınıza alın. Bu iş size fayda getirmez. Muhalif seslere tahammüllü olacaksınız. Bunu susturmanın, bunu kapatmanın iktidara faydası olmaz. Muhalefet varsa demokrasi vardır. Bugün Sözcü gibi bir gazeteye baskı uygulamak iktidara fayda getirmez, onu gülünç duruma düşürür. Muhalifleri içeri koyarsınız, bir kişi girer, 10 kişi dışarıda büyür. Bu iş en sonunda FETÖ'nün işine yarar. Şu an Fethullah Gülen Amerika'da zil takıp oynuyordur. 'Bu iş sulandı, Sözcü'yü bile FETÖ yaptılar' diyordur. Fethullah Gülen bugün herhalde dünyanın en mutlu insanıdır. 'Bundan sonra bize bir şey diyemezler, bu iş kaynadı, eninde sonunda bu iş geri teper, ben de yırtarım' diye düşünüyordur. Herkes aklını başına alsın, bazı şeyler bazılarının üstüne yapışmaz. Sözcü'ye FETÖ derseniz Fethullah Gülen'in ekmeğine yağ sürersiniz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

====================================================

2)BURSA-İZMİR KARAYOLUNDA TATİL YOĞUNLUĞU

HAFTA sonunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatiliyle birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar, Edremit Körfezi ve İzmir'e gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bursa-İzmir karayolunda yoğunluk oluşturdu.

Bursa-İzmir karayolunda yoğunluk nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Karacabey Bölge Trafik ekipleri 3 günlük tatil nedeniyle bazı tedbirler aldı. Mustafakemalpaşa girişinde yol yapım çalışmasının tatil nedeniyle durdurulması da trafiği büyük ölçüde rahatlamasını sağladı. Karacabey Uluabat Mahallesi'ndeki sinyalizasyon sistemi kontrollü geçişler sağlanırken, yoğunluktan dolayı araçlar kuyruk oluşturdu.

Görüntü dökümü

----------------------------

Yoğunluktan görüntü

Detaylar

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () -

=========================================================

(ÖZEL)

3)ATA İÇİN GUİNNES REKORLU 150 METREKARELİK DEV BAYRAK ERCİYES'İN ZİRVESİNDE AÇILDI

İZMİRLİ 2 dağcı, 31 kilo ağırlığındaki, 150 metrekarelik dev Türk bayrağını Erciyes Dağı'nın 3 bin 916 metrelik zirvesinde açıp, Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. İzmirli dağcılar, bu etkinlikle rekor kırmakla kalmayıp, ‘’Guinness Rekorlar Kitabına’’ girme hakkını elde etti

İzmir’de oturan amatör dağcı arkadaşlar, uçak teknisyeni 37 yaşındaki Olcay Tepe ile bir özel fabrikada vardiya şefliği yapan aynı yaştaki Musa Ablak, Orta Anadolu'nun en yüksek tepesi Erciyes’e 4. üncü tırmanışlarında dev Türk bayrağını çıkarıp, zirvede sallandırdı. Olcay Tepe, rüzgar, tipi ve yağış nedeniyle güçlüklerle geçen tırmanışı ’ya şöyle anlattı:

"3 yıldan beri dağın 3 bin 916 metrelik zirvesinde bayrağımızı açmak istedik. Geçen yılda aynı doğal zorlukları yaşadık. Birde buna tabii ki anımızdaki malzemeler ile tırmandıkça ağırlığını daha fazla hissettiğimiz 31 kilo ağırlığındaki bayrağımızın taşınması eklendi. Etkinliğimizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti, ışık tuttuğu geleceğimizi ve hediye ettiği gençlik ateşini, şehitlerimizin ölmeyeceğini, vatanın bölünmeyeceğini bir kez daha göstermek istedik. 19 Mayıs sabahı Mustafa Kemal Samsun'a çıkarak Anadolu'ya bir güneş gibi doğmuştu. Biz de bu tırmanışı Anadolu’nun en yüksek dağı olan Erciyes Dağı’nda pazartesi günü başlayan ve sabaha karşı gerçekleşen etkinlikle başardık. Tırmanış sırasında 150 metrekarelik Türk bayrağımızı Kayseri Erciyes Dağı zirvesinde açma yolunda fırtınadan çadırımız yırtıldı. Çobanini, Şeytanderesi ve Hörgüçkaya’da için tırmanışa geçtiğimiz andan itibaren üzerimizde ne yağmur, ne rüzgar, nere şiddetli yağmur kar ve eksik olmadı."

Olcay Tepe, dünyada bir dağda, bu yükseklikte açılmış en büyük bayrağın kendilerinin olduğunu söyleyerek, "Bu dev bayrağı bize veren Buca Belediyesine ,etkinliğimize katkıda bulunan Sun Eksprese , bize destek olan ve güvenen, özellikle bizi Kayseri’de ağırlayan dostlarımıza şükran borçluyuz. Bu tırmanışımızı resmileştirmek için Guinness Rekorlar Kitabına ‘’ 3 bin 916 metrelik bir dağın zirvesinde açılan en büyük bayrak’’ rekoru kırdığımızı gönderip, tescilini sağlayacağız ‘’dedi

Görüntü Dökümü

--------------------

- Dağcıların Erciyes’e tırmanışı

- Kamp çadırının kurulması genel görüntü

- Dev bayrağın Erciyes’in zirvesine açılması

- Dağcılarla röportaj

- Detay

Haber:Oktay ENSARİ- Kamera: KAYSERİ,

1 Dosya 5 dakika 12 saniye- 166 MB

=========================================================

Sivas'ta 19 Mayıs törenle kutlandı (EK)

4)CHP VE ADD ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNDU

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanlığı (CHP) ile Atatürkçü Düşünce Derneği Sivas Şubesi üyeleri, (ADD) 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Parti ve dernek üyeleri daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Bu sırada çevreden geçen vatandaşlar da saygı duruşuna eşlik edince trafik kısa bir süre durdu. İstiklal Marşı'nın ardından açıklamada bulunan CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, 19 Mayıs'ın milletin kaderini değiştiren, yolunu aydınlatan tarihi bir başlangıç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"19 Mayıs tarihini önemsizleştirmek, sıradanlaştırmak, takvimlerden bir yaprak haline getirmek isteyenler bu ruhu kavrayamamış acizler ile bağımsızlık, özgürlük ve milli egemenliğe dayanan demokrasi düşmanlarıdır. Ülkemize düşman olan bu zihniyet dün olduğu gibi gelecekte de yenilmeye mahkumdur. Cumhuriyetin emanet edildiği milyonlar, özgürlük ve bağımsızlığımızı sonsuza kadar koruyacaktır."

Görüntü Dökümü:

----------

-CHP ve ADD üyelerinin anıta çelenk sunması

-Saygı duruşu ve İstiklal marşı

-Çevreden saygı duruşuna katılanlar

-CHP İl Başkanı Karasu'nun açıklaması

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()

(85.8 mb)

=======================================================

5)KADINHANI'NDA YAĞMUR ALTINDA 19 MAYIS KUTLAMASI

KONYA'nın Kadınhanı İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yağmur altında yapılan gösterilerle kutlandı. Töreni, protokol üyeleri daha önce hazırlanan üstü tenteli bölümde izlerken, öğrencilerden bazıları ise yağmur altında izledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü Kadınhanı İlçesi'nde Kaymakamlık binası önünde gerçekleşti. Törene Kadınhanı Kaymakamı Ercan Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Nuri Ödük ve diğer protokol üyeleri katıldı. Yağmur altında gerçekleşen törenlerde öğrenciler halk oyunu gösteri yaptı ve şiir okudu. Töreni, protokol üyeleri daha önce hazırlanan üstü tenteli bölümde izlerken, öğrencilerden bazıları ise yağmur altında izledi.

Görüntü Dökümü

----------------

-Yağmur altında öğrencilerin gösterisi

- Töreni izleyen protokol ve öğrenciler

Haber- Kamera: Hatice Ebru KOYUNCU KADINHANI Konya )))

=======================================

6)İŞARET DİLİYLE 19 MAYIS KUTLAMASI

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kayseri’de renkli görüntülerle kutlandı. Tören sırasında İşitme Engelliler ve bu konuda eğitim alan gençler İstiklal marşını ve ‘’19 Mayıs Kutlu olsun’’ sözlerini işaret diliyle anlattı. Zihinsel engelli gençlerin kurdukları orkestra eşliğindeki gösterisi de alkışlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk Spor kompleksindeki dış sahada gerçekleşti. Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Serdar Altıntuğ, Garnizon Komutan Vekili, 2. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri sporcular, örgenciler ve vatandaşlar katıldı. Her spor branşında birer çadır ve reyon kurulan dış sahada mehter takımı çim zemin üzerinde gösteri yaparken, havada da Türk bayraklı paramotor dolaştı. Özel Zihinsel Engelliler Okulu öğrencilerinin davul, zil, zurna ile kurdukları orkestranın gösterisi ise hayli alkışlandı. Bu arada, 5 işitme engelli ile eğitmenler ve itfaiye grubunda görevli işaret dili bilen üniversite öğrencileri İstiklal Marşını işaret diliyle okuyup, 19 Mayıs Kutlu olsun dediler. 19 Mayıs törenleri, Türk Cumhuriyetlerinin bayraklarından oluşan bayrak şov, matrak, tekvando, jimnastik, folklor gösterileriyle sona erdi. Ulusal ve Uluslar arası turnuva ve şampiyonalarda derece girenlerin ödüllerini ise Vali Süleyman Kamçı verdi

Görüntü Dökümü

----------------

- Gençlik ve Spor Bayramı tören alınan genel görüntüler

- İşitme engellilerin 19 Mayıs sevincinin işaret dili ile paylaşması

- Zihinsel engelli çocukları mini konseri

- Vali Süleyman Kamçı’nın konuşması

- Jimnastik gösterisi, matrak gösterisi

- Bayrak dansı, ve dombra çalan kazak öğrenciler

- Detay

Haber: Oktay ENSARİ- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

1 Dosya 6 dakika 55 saniye- 220 MB

==========================================================

7)ŞIRNAK VE BATMAN'DA 19 MAYIS COŞKUSU

BATMAN ve Şırnak'ta kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu gösterilerle kutlandı. Gençlerin gösterileri izleyenlerden büyük alkış toplarken akrobasi hareketleri ise izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

ŞIRNAK

Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, valilik bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma merasimi ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar, şehir stadyumunda devam etti. Stadyumdaki kutlamalarına Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Nuri Nas, kamu kurum ve kuruluş ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri vede vatandaşlar katıldı.Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü vekili özlem Ekmiş, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından öğrencilerin düzenlediği tekvando, jimnastik, folklor gösterisi ile öğrencilerin oluşturduğu koronun söylediği şartılar protokol ve vatandaşlarca ilgiyle izlenildi. Gösterilerin ardından çeşitli spor dallarında yapılan müsabakalarda dereceye girenlerin ödülleri Vali yardımcısı Ali Arıkan ve Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu tarafından verildi.

BATMAN

19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı, Batman Attürk Parkı'nda farklı spor branşlarının gösterisiyle kutlandı. Şenlik havasında kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na katılan öğrencilerin karate gösterileri nefes kesti. Karete, güreş, basketbol, boks, futbol ve folklor ekiplerinin hünerlerini sergilerken izleyenlere de zevkli ve heyecanlı anlar yaşattı. Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Şenol Taşkale, Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Topuz, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Vali Deniz, spor ve akrobasi gösterilerini eksiksiz tamamlayan sporcuları kutlayarak başarılar diledi. Törende şiir yarışmasında bölge 2'inci olan Merve Ezgi Uce'nin selendirdiği "Anadoluyum" şiiri ile izleyicilerden alkış topladı. Tören müzik öğretmenlerinin oluşturduğu koro konseriyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

ŞIRNAK

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Yapılan konuşma

Spor etkinlikleri

Ödül töreni

Genel ve detay görüntüler

BATMAN

Öğrencilerin spor ve akrobasi gösterisi

Şiir okunması

Koronun şarkıları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ-Sekvan KÜDEN/BATMAN-ŞIRNAK, ()-

======================================================

8)ÇORUM'DA 19 MAYIS COŞKUSU

ÇORUM’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ilk olarak Hürriyet Meydanı'nda yapılan törenle gerçekleşti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Anıttaki tören, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin çelenklerini sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Bu sırada tören alanına giren bir sokak köpeği protokolün ve öğrencilerin arasında gezinmeye çalışınca belediye ekipleri tarafından alandan çıkarılarak bir kamyonete bindirilip il dışına bırakıldı.

Törenler daha sonra havanın yağışlı olması nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda devam etti. Buradaki programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları, cimnastik ve mehter takımı gösterileri sunuldu. Törende yıl içerisinde spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi. Törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Törene, Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Garnizon Komutanı Albay Şenduran İnan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Yürüyüş

-Çelenk sunumu

- Tören alanındaki sokak köpeğinin yakalanması

-Kapalı spor salonu etkinlikler

- Detaylar

(SÜRE: 3 DK. ) - (BOYUT: 120 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

====================================================

=====================================================

10)ADIYAMAN'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI

ADIYAMAN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Valilik önündeki alanda Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlere; Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, protokol üyeleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları jimnastik ve kick boks gösterileri yaptığı törende, 19 Mayıs nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Tören alanı ve katılımcılar

- Sporcuların gösterileri

- Saygı duruşu istiklal marşı okunması

- Sporcuların Vali Erin'i ziyareti

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB

=========================================================

11)PTT, 5 YILDA ŞUBE SAYISINI 15 BİNE YÜKSELTECEK

POSTA ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, geçen yılı yüzde 30 kar ile kapatan kuruluşun şu an 4 bin 500 olan şube sayısını 5 yıl içerisinde 15 bine yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

PTT Yönetim Kurulu toplantısı Genel Müdür Kenan Bozgeyik başkanlığında 81 ilde görevli başmüdürlerin yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Müsteşarı Suat Hayri Aka, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katılımıyla Gaziantep'te düzenlendi.

'Güçlü Türkiye'nin Yenilenen PTT'si' başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda, ülke genelindeki ve uluslararası alandaki faaliyetler ele alındı. Toplantıya telekonferans aracılığıyla katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT'nin asırlık bir kuruluş olduğunu belirterek, şunları dedi:

"PTT asırlık bir kuruluşumuzdur. Bu anlamda çok önemli bir görev ifade ediyor. Vatandaşımızın gönlünde de çok özel ve önemli bir yeri var, ancak gelişen teknoloji günümüzde özellikle iletişimin ve bilişimin çok önemli olduğu insanların hayatında her anda girdiği dönemde bizim de buna ayak uydurmamız ve hedeflerimizi geleceğe taşımak çok önemli. Bu elbette ki sizlerle birlikte olacak. Güler yüzümüzü her zaman göstermemiz gerekmektedir. Bunu fiilen güler yüzümüzle gösterdiğimiz gibi hizmet fendimizle göstermemiz gerekmektedir. Millete hizmet yolunda, bıkmadan, usanmadan, mesai mefhumu gözetmeden çalışmamız gerekiyor. Bütün arkadaşlara kolaylıklar diliyorum."

Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bilginin güç olduğunu söyleyerek, "Bilgi güçtür, iktidar yapar. Bilgi ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Nasıl güçlü Türkiye olacağız? Sorusunun cevabı, 'biz kas gücüyle mi güçlü olacağız, kasa gücüyle mi güçlü olacağız, kafa gücüyle mi güçlü olacağız?' 3K devriminde kafa gücü çok önemli. Bilgi ve teknoloji çağındayız ve en önemli şey yetişmiş insan gücümüz. Bugün bu rakamlar kendiliğinden oluşmuyor. Sizlerin büyük bir emeği var, büyük bir alın teri var ve en önemlisi dünyayı okumanız var. Dünya nereye gidiyor? Bilgiyi kim elinde tutuyor? Dünya yarışında, ülkeler yarışında bu yarışta biz nerede olmalıyız? Hangi kurumumuzla nerede olmamız gereken bir bakıştır bu. Çok doğru şekilde yöneltildiğini görüyoruz ve bundan da ziyadesiyle mutlu oluyoruz" diye konuştu.

PTT'nin karının geçen yıl yüzde 30 oranında arttığını kaydeden PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise şube sayılarını arttıracaklarını söyleyerek, şunları dedi:

"Karımız geçen yıl yüzde 30 arttı. Bütün bunlar çalışma arkadaşlarımın emeği. Burada sayın bakanımızın, sayın başbakanımızın, bizatihi müsteşarımızın müdahil olaraktan çok önemli hamleleri, çok önemli projeleri, hukuki düzenlemeleri yaparaktan mevzuatsal alt yapıları oluşturmak için bize çok büyük destek verdiler ve önümüzü açtılar ve hedef gösterdiler. 4 bin 500 olan şube sayımızı da 5 yıl içerisinde 15 bine çıkaracağız. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaş bulunduğu noktadan çıktıktan itibaren hangi yöne giderse gitsin, 20 dakika içerisinde mutlaka bir PTT işyerine ulaşacak."

Konuşmaların ardından Kenan Bozgeyik, Fatma Şahin'e 'kişisel pul' ve tarihi bir telgraf hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Fatma Şahin'e hediye verilmesi

- Bakan Ahmet Arslan'ın konuşması

- Fatma Şahin'in konuşması

- Kenan Bozgeyik'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

==========================================================