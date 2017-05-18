DHA YURT BÜLTENİ-10

1)TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MÜZE KOMPLEKSİ AÇILDI

TÜRKİYE ve Ortadoğu'nun en büyük müze kompleksleri arasına girmesi planlanan 68 bin 500 metrekare alana sahip Adana Yeni Müze Kompleksi'nin 12 bin 500 metrekarelik kısmını oluşturan Arkeoloji ve Mozaik Müzesi bölümü, 3 bakanın katılımıyla açıldı.Adana'da 1907 yılında kurulan ancak son dönemde atıl kalan 'Milli Mensucat Fabrikası'nın yerine 2013'te Avrupa Birliği (AB) Bakanı Milletvekili Ömer Çelik'in Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı dönemdeki girişimleriyle başlatılan müze kompleksinde ilk etap çalışmalar sona erdi. Kültür turizmine de önemli bir katkı yapacak kompleksin ilk bölümü olan Arkeoloji ve Mozaik Müzesi, 18 Mayıs Müzeler Haftası'nda Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AB Bakanı Ömer Çelik, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın da katıldığı törenle açıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, AK Parti Adana milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kent protokolü üyeleri de törende yer aldı.

BAKANLAR KONUŞTU

Törende katılımcılara seslenen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bugün tarihi bir yapıyı yeniden hayata kazandırdık. Bereketli topraklardaki bu müzeler şanına yakışır şekilde dünya insanına açıldı" dedi. Milli Mensucat Fabrikası'nın 10 yaşındayken kapatıldığını söyleyen AB Bakanı Ömer Çelik ise, "Çocuklar burada sıkıcı binaların içerisinde gezmeyecek, müzelerin bu binalarında, caddelerinde, sokaklarında, ağaç altlarında büyüyecekler. Burada bütün yaz boyunca çocuklara sinema filmi izlettireceğiz, burasını bir çocuk bahçesine çevireceğiz" diye konuştu.

'KAÇIRILAN ESERLERİ

Turizm Haftası'nda önemli bir açılış gerçekleştirildiğini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ise, şunları kaydetti:

"Bugün bölgenin yer altındaki zenginliklerini yer yüzüne çıkartıyoruz. İkinci etabıyla yer yüzündeki zenginliklerini de sergileyeceğiz. UNESCO Geçici Miras Listesi'nde eser sayısı 72'ye çıktı. 16 kalıcı unsurumuz daha var miras listesinde. Temmuz'da Polonya'da düzenlenecek 41'inci Dünya Komitesi Toplantısı'nda da Aydın'daki Afrodisyas antik kentinin daimi listeye alınmasını görüşeceğiz. Önümüzdeki yıl yapılacak toplantıda da Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe adayımız olacak. İnşallah bu iki unsurumuz da kalıcı listeye girecek. Dünyanın bir çok yerinde bizim topraklarımızdan gayrimeşru yollarla yurtdışına kaçırılan eserler var. Bunlarla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın çok ciddi çalışmaları var. Bu eserlerin topraklarımıza geri dönmesi için çalışıyoruz. Müzelerimizi de yaşayan mekanlar haline getirmek için çalışmalarımız da sürüyor. "

Törende konuşmaların ardından bakanlar ve protokol üyeleri, kırmızı kurdeleyi keserek açılışı yapıp müzeyi gezdi ve eserleri inceledi.

KOMPLEKSTE NELER VAR?

Adana'da 1907 yılında kurulan, ancak son dönemde atıl kalan 'Milli Mensucat Fabrikası'nın yerine inşa edilen müze kompleksi içinde açılan Arkeoloji ve Mozaik Müzesi'nin yanı sıra, Kent Müzesi, Tarım Müzesi, Sanayi Müzesi, Etnografya Müzesi ve Çocuk Müzesi bulunacak. İlk bölümü açılan kompleksin içinde kafeterya, fuaye, satış birimleri, sinevizyon alanı ve açık alanı olacak. Kompleks olarak Türkiye'nin en büyüğü olduğu belirtilen müzede, sergileme alanının 36 bin 790 metrekareyi bulacağı kaydedildi. Açılışı yapılan Yeni Arkeoloji ve Mozaik Müzesi'nde eserlerin teşhiri modern teknoloji kullanılarak yapılmaya başlandı. 18 bini arkeolojik 51 binden fazla tarihi eserin sergileneceği kompleksin ilerleyen dönemde tamamlanacak ikinci etap çalışmasından sonra Tarım Müzesi'nde Adana'nın tarımsal süreci, Sanayi Müzesi'nde ise yine Türkiye'nin ilk sanayi yatırımları sergilenecek. Kent Müzesi'nde kentin geçmişi aydınlatılacak, Etnografya Müzesi'nde de kentin kültürel birikimi gözler önüne serilecek. Çocuk Müzesi'nde de geçmişten günümüze oyuncaklar yer alacak.

Görüntü Dökümü

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- Protokolün otururken görüntüsü

- Bakan Nabi Avcı'nın konuşması ve açılış kurdelesinin kesilmesi

- Müze önünde toplanan kalabalıktan genel görüntü

- Bakanların ve beraberindeki heyetin müzeye girişi

- Müzeden genel ve detay görüntüler

- Bakanların ve beraberindeki heyetin müzeyi gezerek incelemede bulunması

- Müzeden genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'36" BOYUT: 158 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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2)SP GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU: ABD ZİYARETİNDE NETİCEYE VARILDI MI BİLMİYORUZ?

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin terör örgütü lideri Fethullah Gülen'i iade etmeyeceğini savunarak, "Benim kanaatim, kendi iç çekişmelerinde bir alet kullanılmayacaksa Fethullah Gülen'i Türkiye'ye teslim etmesi mümkün değil. Çünkü 15 Temmuz kalkışmasının arkasında sadece FETÖ yok, ABD'nin kendisi de var" dedi.

Hatay'da basın mensuplarına yönelik bir otelde düzenlenen etkinliğe katılan Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yorumunda şöyle konuştu:"Ben ABD'nin Ortadoğu'da temel oyun kurucu olarak hedeflerinden vazgeçeceği kanaatinde değilim. Eğer öyle bir niyeti olsaydı bu savaşın bu noktaya gelmesine de mani olurdu. Türkiye, ABD'nin dönemin Başkanı Obama'nın benim anladığım kadarıyla bir ifadesini yanlış anladı. Obama o zaman, 'Esed yürüyen bir cesettir' gibi bir ifade kullandı. Bu Esed'in sonunun geldiği kanaatini doğurdu hükümette, bunun üzerine, 'Esed orada oturamaz' dediler. Aradan bu kadar zaman geçti ama Esed hala oturuyor. Hiç unutmayalım bu bölge yeniden dizayn edilmek isteniyor."

15 TEMMUZ'UN ARDINDA SADECE FETÖ YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in iadesini ABD Başkanı Trump'tan istemesinin bir anlamı olmadığını, ABD'nin Gülen'i iade etmeyeceğini savunan Karamollaoğlu şöyle devam etti: "Benim kanaatim, kendi iç çekişmelerinde bir alet kullanılmayacaksa Fethullah Gülen'i Türkiye'ye teslim etmesi mümkün değil. Çünkü 15 Temmuz kalkışmasının arkasında sadece FETÖ yok, ABD'nin kendisi de var. Eğer Gülen buraya gelirse bildiklerini ister istemez buraya aktarmak zorunda kalacaktır, aktarmasa bile aktarma ihtimalinin düşüncesiyle, kendisini deşifre edecek birisini Türkiye'ye göndermez."

KUVVETLER AYRILIĞI GERÇEKLEŞMELİ

Referandumda neden, 'hayır' dediklerine de değinen Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben kamplaşmayı doğru bulmuyorum, biz ne hayırcıyız, ne de evetçi. Referandumda hayır dememizin nedeni çok açıktır, kuvvetler ayrılığı gerçekleşmediği takdirde başkanlık sistemi dikta rejimine eğilir, o tarafa doğru meyleder. Çünkü çok geniş yetkilerle donatılmış denetilmesi zor bir başkanlık oluşturuyorsunuz. Meclisin denetimi kesinlikle, herhangi bir şüpheye maruz bırakmayacak şekilde olmalı, aynı zamanda adalet mekanizması da hükümetin, başkanın veya bir grubun elinde bulunmamalı. Bugün görüyoruz ki ülkede en çok yara alan müessese adalet sistemidir. Adalet mülkün temelidir, adalet olmayan bir yerde huzur, barış olmaz, kalkınmada olmaz, onun için biz böyle bir kamplaşmanın içinde hiçbir zaman olmayız."

Karamollaoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra İHH ve Katarlı bir yardım kuruluşunun ortaklığıyla yapılan Yetim Köyü açılışına katılmak üzere Reyhanlı İlçesi'ne geçti.

Görüntü Dökümü

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-Salondan genel

-Toplantıya katılanlar detay

-SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması

SÜRE:04' 31" BOYUT:138 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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3)BBP'Lİ DESTİCİ: TÜRKİYE, 100 BİNE YAKIN KAÇAK ERMENİ'Yİ SINIR DIŞI ETMELİDİR

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Azerbaycan ile Ermenistan arasında fiili bir savaş durumu olduğuna işaret etti ve "Türkiye'de sayıları 100 bina yaklaşan kaçak Ermeniler vardır. Türkiye bunları derhal sınır dışı etmelidir" dedi.

Bölge illerinde inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Palandöken'deki Sway Hotelde basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış gezilerini değerlendiren Destici, Azerbaycan ile Ermenistan arasında fiili bir savaş durumu olduğunu, Ermenistan'ın sürekli taciz atışları yaptığını ileri sürdü. Azerbaycan'ın yüzde 100 yanında olduklarına dikkati çeken Destici, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmesini istedi. Destici bu konuda şunları söyledi:

"Soykırım uyguladığı, katliam yaptığı yerlerle, dönemlerle ilgili açık özür beyanı ve tazminatları ödemedikten sonra Türkiye kesinlikle Ermenistan ile hiçbir ilişkiye girmemelidir. Sınır kapısı asla resmi ya da gayri resmi bir şekilde açılmamalıdır. Hatta daha ilerisini söyleyeyim. Türkiye'nin Ermeni vatandaşları vardır. Elbetteki bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Azınlık hakları vardır. O haklarına sahip olarak Türkiye'de yaşamaya devam edeceklerdir. Ama onun çok fevkinde Türkiye'de sayıları 100 bine yaklaşan kaçak Ermeniler vardır. Türkiye bunları derhal sınır dışı etmelidir. Yani Ermenistan, Azerbaycan'ın topraklarını işgal edecek orada soykırım uygulayacak. Her gün Azerbaycan Türk kardeşlerimizin askerlerini şehit edecek biz de burada kaçak Ermenileri besleyeceğiz. Böyle yağma yok. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunların derhal sınır dışı edilmesi gerektiğini buradan açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Suriye'den gelen mülteciler var. Türkiye kucak açmalı. Ama vatandaşlık meselesi millete sorulmalıdır. Milletimize sorulmadan milletimizin onayı ve görüşü alınmadan yani açık referandum yapılıp milletimize sorulmadan bunlara vatandaşlık verilmesini doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum."

Yaklaşık 34 yıldır PKK'nın Türkiye'nin başına bela olduğunu, asker,polis, sivil vatandaşları şehit ettiğini, nifak tohumu ekerek milleti bölmeye çalıştığına işaret eden Destici, "PKK ve onun uzantısı PYD ve YPG asla ve kata Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Dolayısyla PKK, PYD ve YPG'yi bir Kürt örgütü olarak görmek hele hele Kürtlerin haklarını savunuyor noktasına getirmek, bu vatana yapılabilecek en büyük ihanetlerini başında gelmektedir. Türkiye şu anda terörle mücadelede özellikle PKK'ya karşı mücadelede çok ciddi bir sınav veriyor. Sözde milletvekillerine sözde sivil toplum örgütleri, gençlik kuruluşları, üniversite yapılanmaları, finans kaynakları, uluslararası bağlantıları hepsine karşı topyekün bir mücadele var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısı katılan İlbaşkanı ve partililer

-Mustafa Destici'nin konuşması

KJ: Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 06.40 BOYUT: 406 MB

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4)SGK BAŞKANI BAĞLI: İLK TAKSİTİNİZİ ÖDEYİN, MAĞDUR OLMAYIN

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı, prim borçlarıyla ilgili yeniden yapılandırmaya başvuranların, ilk taksit ödeme tarihinin Mayıs ayı sonuna kadar uzatıldığını bildirerek, "Bu ay sonuna kadar olan sürede ilk taksitinizi ödeyin ve yapılandırmanız boşa gitmesin, mağdur olmayın" diye uyardı.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından başlatılan 'Hedef sıfır kaza' kampanyasını anlatmak için Gaziantep'e gelen SGK Başkanı Selim Bağlı, İl Müdürlüğü'nde toplantı düzenledi. Toplantıya; Selim Bağlı'nın yanı sıra daire başkanları SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin katıldı.

Bağlı, Bakan Müezzinoğlu tarafından başlatılan kampanya ile iş kazalarının önüne geçmek istediklerini söyledi. Türkiye'de özellikle inşaat şantiyelerinde yaşanan iş kazalarının yoğunlukta olduğunu ifade eden Bağlı, şunları söyledi:

"İş kazalarında sıfırı yakalayabilmek için sayın bakanımız İstanbul'da milli seferberlik başlattı. Bu hafta itibari ile de hep beraber sahaya indik. Bugün bu açıklamayı yaptıktan sonra inşaat şantiyelerine ziyaretlerde bulunacağız. Takdir edersiniz ki iş sağlığı ve güvenliği modern toplumların en büyük sorunudur. Belli bir üretim kapasitesini yakalamış toplumların hassasiyetle takip ettiği konudur. Fakat iş sağılığı ve güvenliği bir bilinçle, bir kültürle sağlanabilen bir husustur. En son sayın Cumhurbaşkanlığımızın başkanlık ettiği hükümet düzeninde müstakil bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarıldı. Bu bir reformdur. Dünyaya baktığımızda her 15 saniyede, 160 iş kazası meydana gelmekte. Her 15 saniyede bir iş kazası, meslek hastalığı nedeniyle ölmekte. Bu endüstriyel dönüşümün getirdiği yan etkilerden birisi. Biz hamdolsun kanun anlamında, norm anlamında boşluğu olan bir ülke değiliz. Bunlar tamamlandı. Şimdi ikinci fasıl ve asıl zor olanı bu konudaki farkındalığı ve toplumsal desteği sağlamalıyız. Yani öncelikle işçi bizim getirdiğimiz muayedeleri, bizim getirdiğimiz zorunlulukları kendisinin güvenliği, sağlığı için olduğuna inanacak. İşveren bu zorunlulukların kendisi için gerekli olduğuna inanacak. Yoksa bizim getirdiğimiz düzenlemelere uymadıkları zaman, ceza yazdığımız arkadaşlar cezalandırılmış olur. Fakat hem işçi, hem işveren iş sağılığı ve güvenliğinin bir maliyet olmadığını anlaması lazım."

Selim Bağlı, 2016 yılında yapılan düzenleme ile SGK borçlarının yapılandırıldığını ve bu kapsamda borcu olanların 31 Mayıs tarihine kadar borçlarını ödemeleri gerektiğini söyledi. Yapılandırmaya başvuranların ve ödeme miktarının tahminlerinin üzerinde olduğunu aktaran Bağlı, "Yeniden yapılandırma kanunu 67.7 milyar liralık bir borç stokunu kapsıyordu. Bunun 43 milyar liralık kısmı için yeniden yapılandırma başvurusu oldu. İlk taksit olarak 3 milyar lira borç ödendi. İlk taksitin son ödemesi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Şu anda mecliste görüşülen yasa tasarısı ile bu 43 milyar liralık kısmı çıkarıldığında geriye kalanlara son bir şans tanınacak. Genel olarak yapılandırmada beklediğimizin üzerinde bir tahsilat gerçekleşti. Yapılandırma yaparak borcunu ödemeyenler ise, mecliste görüşülen yasa tasarının dışında kalacak. Onun için diyoruz ki bu ay sonuna kadar olan sürede ilk taksitinizi ödeyin ve yapılandırmanız boşa gitmesin, mağdur olmayın" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Selim Bağlı'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Metin Faruk TAMER -GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 231 MB

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5)KÖMÜR ÜRETİMİ İÇİN EVLERE TAHLİYE KARARINA TEPKİ

BOLU'nun Göynük İlçesi Himmetoğlu Köyü'de, 20 Temmuz 2014 tarihinde kömür üretimi için kamulaştırılan alanda oturanlar, evlerini 2 gün içinde boşaltmaları yönündeki tebligat üzerine Bolu Valiliği önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Vali Aydın Baruş, gidecek yerleri olmadığını söyleyen köylülere toplu konutları yapılıncaya evlerinde oturacakları sözünü verdi.

Bakanlar Kurulu, Himmetoğlu Köyü'nde Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından rödövans usulü işletilen termik santralin kömür ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgedeki kömürün üretilmesi için 20 Temmuz 2014'te acele kamulaştırma kararı aldı. Kamulaştırılan alan içinde yer alan 60 konut için yıkım kararı çıktı. Türkiye Kömürü İşletmeleri Genel Müdürlüğü, geçen 8 Mayıs'ta projenin ilk etabının gerçekleştirileceği alanda yer alan 18 ev sahibine tebligat göndererek evlerini 20 Mayıs tarihine kadar boşaltmalarını istedi. Tebligatta şöyle denildi:

"Kurumumuz tarafından rödövans usulü ile işletilmekte olan termik santralin kömür ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak taşınır/taşınmazın bulunduğu A ve B panolarındaki kömürün 2016 yılında başlanan proje kapsamında acil olarak üretilmesi gerektiğinden mülkiyeti kurumumuza ait adı geçen taşınır taşınmazların 20 Mayıs 2017 tarihine kadar boşaltılarak kurumumuzun kullanımına teslim edilmesi, aksi takdirde kanuni tahkikat yapılacağı ve icra takibi başlatılarak taşınır taşınmazın tahliyesi sağlanacaktır."

KÖYÜLLER VALİLİK ÖNÜNDE TOPLANDI

Yaklaşık 60 köylü, Bolu Valiliği önünde toplanarak karara tepki gösterdi. Vali Aydın Baruş, bina önünde toplanan köylülerle görüştü. Köylüler, gidecek yerleri olmadığını, kendilerine yer gösterilmediğini söyledi. Vali Aydın Baruş ise köylülere toplu konut yapılacağını, konutlar yapılıncaya kadar evlerinde oturmaya devam edeceklerini söyledi. Vali Baruş, şöyle konuştu:

"Evlerinizi bireysel yapmanız zor olacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sizlerle görüşüp ne tür binalar yapılmasını belirleyecek. Ondan sonra biz onu toplu olarak ihale edeceğiz. Zarureti olanlara öncelik tanınacak, öncelikle onların ihtiyacı giderilecek. Şu an elimizdeki arazi miktarı sınırlı. Önümüzdeki hafta Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri gelerek sizlerle ev tipini belirleyecekler. Devletin zaten bir desteği var. Bu yıl yaklaşık konut başına evinizi yapmanız için 60 bin TL faizsiz kredi veriyor. Ama bunu bireysel olarak yapmak zor olacak o nedenle bunu toplu olarak yaptıracağız. Kaymakam ile de görüştüm sizin konutlarınıza zarar verecek bir çalışma olmayacak. Şu an evinizde oturmaya devam edeceksiniz."

Vali Baruş'a teşekkür eden köylüler, daha sonra otobüsle köylerine döndü.

Görüntü Dökümü

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-Vali Baruş'un köylülerle konuşması

-Köylülerin sorunlarını anlatması

-Mustafa Terli açıklamalar

-Tebligatlardan görüntü

SÜRE: (05.51 DK) BOYUT : (654 MB)

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU()

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6)ATÜRK'ÜN MİRASI BERGAMA KERMESİ 81'İNCİ KEZ BAŞLADI

İZMİR'in Bergama ilçesinde 81 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen Türkiye'nin ilk yerel festivali olan tarihi Bergama Kermesi, bir kez daha ilçeyi bayram yerine çevirdi.

Türkiye'nin ilk yerel festivali olan tarihi Bergama Kermesi, 17- 21 Mayıs tarihleri arasında sergiler, halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve konserlere ev sahipliği yapacak. Atatürk'ün talimatıyla 1937 yılından bu yana tam 81 yıldır kesintisiz devam eden Bergama Kermesi dün (çarşamba) Kaymakamlık tören alanında Atatürk heykeline çelenk konulmasıyla başladı. Atatürk Bulvarı'ndaki meslek lisesi önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren geleneksel kermes yürüyüşüne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda Bergama Kılıç Kalkan Ekibi ile yurt dışından ve içinden katılan halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Aegean Band müzik grubu coşkulu performansıyla müzikseverlere keyifli saatler yaşattı.

"KERMES IŞIĞI 81 YIL HİÇ SÖNMEDİ"

Kermesin açılış konuşmasını yapan CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "13 Nisan 1934 tarihinde ilçemizi onurlandıran Ulu Önder Atatürk'ün armağanı olan kermesi 81'inci kez düzenliyoruz. Çağdaş cumhuriyetimizin üzerine kara bulutların çöktüğü dönemlerde dahi sönmeyen kermes ışığı, Bergamalıların da benimsemesi ve sahiplenmesi ile bugünlere geldi. 81 yıl boyunca hiç sönmedi. Ben bugün burada olan herkese kermes coşkusunu, heyecanını paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi. Bergama ile Silifke'nin kardeş kent olması nedeniyle İzmir'i ve Bergama'yı ziyaret eden Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise iki ilçe arasındaki bağın resmileştirildiğini söyleyerek bunun onur ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, Atatürk'ün talimatıyla başlatılan Bergama Kermesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk festivali olduğunu hatırlatarak "Bu sebeple Bergama Kermesi'nin bizlerde yeri başkadır" dedi. Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan ise; "Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir şenliğe, bir panayıra ev sahipliği yapıyoruz. Kermes UNESCO Dünya Mirası ilkler şehri Bergama'ya ayrı bir güzellik katıyor" dedi. Gecenin sonunda ise Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Dilek Türkkan Bergamalılara muhteşem bir gece yaşattı. 21 Mayıs Pazar Günü sona erecek olan Bergama Kermesi, sergiler, konserler, halk oyunları, tiyatrolar, ata sporları ve yerel grupların müzik dinletileri ile şenlenmeye devam edecek.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşten görüntü,

-Konserler ve halk oyunları gösterilerinden görüntü,

-Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in konuşması.

Haber - Kamera: Oben ULU/BERGAMA (İzmir), ()

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7)SAMSUN ŞAHİNKAYA KANYONUNDA REKOR DENEMESİ

SAMSUN'un Vezirköprü İlçesi'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu?nda yapılan ekstrem spor festivali Falcon Fest kapsamında İngiliz sporcu Jediah Doohan, 'ip üstünde en uzun süre kalma' rekorunu kırmaya çalışıyor. 100 saat sürecek olan rekor denemesinde Doohan, şu ana kadar 57 saatini ip üstünde geçirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Şahinkaya Kanyonu'nda yapılan Türkiye'nin ilk ve tek ekstrem spor festivali olan Falcon Fest'de dünya rekoru denemeleri gerçekleştirildi.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan etkinlikte, daha önce 90 saat ile başka bir sporcuda olan rekoru kırmayı hedefleyen Doohan, 100 saat sürecek olan 'Dünya ip üstünde en uzun süre kalma' rekor denemesini sürdürüyor. Doohan şu ana kadar 57 saatini ipin üstünde geçirdi.

Ayrıca kanyonda 250 metre yükseklikte iki tepe arasında gerilen halat üzerine en uzun yürüyüşü gerçekleştirme rekorunu kırmaya çalışan Saraf Rixam, ipin üzerinde 80'ini geçtikten sonra düşünce büyük üzüntü yaşadı.

Organizasyon hakkında bilgi veren base jumping sporcusu ve organizatörlerden Cengiz Koçak, "Sporcular ip üstünde yürüdü. Atlayışlar yapıldı. Bizi izleyen insanlara ilham vererek festivali tamamlayacağız" dedi.

Festival çeşitli etkinliklerle 3 gün devam ettikten sonra sona erecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ, () -

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8)ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan Abide köprülü kavşakta meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen İsmail Orhan yönetimindeki 26 PD 784 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Ters şekilde duran otomobilde yaralanan sürücü İsmail Orhan ve yanında bulunan Mehmet Kaplama, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Kaplama'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Devrilen otomobil

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

- Yaralıların ambulansla götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 148 MB

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9)ÜNİVERSİTE İLE PTT ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

POSTA ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen imza törenine; PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Taner Yılmaz ve davetliler katıldı. Bir çok alanda iş birliği sağlayan protokolün imza töreninde konuşan PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, imzalanacak olan iş birliği protokolü ile Gaziantep'te yeni istihdam sahalarının oluşacağını belirterek, "Bu ülkenin istiklalinde ve istikbalinde olan Posta teşkilatımız, 176 yıldır Türkiye'nin iyi gününde kötü gününde hep yanında olmuş, her gününü 80 milyon ile paylaşarak geçirmiştir. Posta teşkilatı olarak, hem teknik hem teknolojik yenilikleri hem ülkemiz için hem dünya insanları için hayata geçireceğiz. Bunun ötesinde Gaziantep'te yeni istihdam sahları açmak, yeni iş imkanları oluşturmak gibi sayısız faydaları olan protokolü imzalayacağız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.HKÜ Rektörü Prof. Dr. Taner Yılmaz ise, protokolün üniversite ile sanayi iş birliğine iyi bir örnek olduğunu ifade ederek, "Üniversitelerin temel görevi yayın yapmak yerine, proje üretmek haline geldi. Yani firmaların, sanayinin sorunların çözen projeler üretmek durumundayız. Geldiğimiz noktaya baktığımızda üniversitelerde sektörün sorunları proje olarak çalışmaya başladı. Bu çalışmaların bir adım ötesi patent ile ilgili yapılan çalışmalar, artık üniversiteler patent üretmenin merkezi haline geldi. Biz üniversite olarak geçen yıldan bu yana 27 patent başvurusu yaparak bölgede önemli bir patent merkezi haline gelme yolunda ilerliyor. Patent üretmekte yeterli olmuyor önemle olan patentlerin ticarileşmesidir. Burada en büyük görev sanayiye düşüyor. Bu yüzden bu iş birliği protokolü çok önemli, bu protokol üniversite sektör iş birliğine çok güzel bir örnek olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki kurum arasında hazırlanan işbirliği protokolü imzalandı.

Görüntü Dökümü

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- Törenin yapıldığı salon

- Törene katılanlar

- İmza töreni

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 106 MB

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10)GAZİANTEP'TE, 'ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI' BAŞLADI

GAZİANTEP'te, resim, heykel, emay ve fotoğraf sanatçıların katılımıyla '1'inci Gaziantep Uluslararası Sanat Çalıştayı' Gaziantep Sanat Merkezi'nde başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve sanatçıların bir araya gelerek oluşturdukları ArtClan sanat grubu işbirliğinde gerçekleştirilen Uluslararası sanat çalıştayına yerli ve yabancı çok sayıda sanatçı katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Zafer Okutucu, çalıştayın kentin sanat yaşamına büyük katkı sunacağını söyledi. Gaziantep'in sadece yemek kültürüyle değil, tarihi ve sanatıyla da bilinmesi amacıyla belediye olarak böyle bir çalıştay yapmak istediklerini kaydeden Okutucu, "Biz bu çalıştayda Gaziantep'in sanatsal yönlerini de gün yüzüne çıkartmak tekrar Gaziantep'i sanatla buluşturmak için başladık. Zaten bu çalışmalar daha önce de devam ediyordu. Ancak ArtClan grubu ile birlikte uluslar arası bir çalıştay yapmaya karar verdik. Çeşitli ülkelerden ve çeşitli illerden sanatçılarımız buraya geldiler. Bu çalıştayların geri dönüşümü esnafa ve halka çok faydalı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Pazar günü sona erecek çalıştayın ardından sanatçıların ortaya çıkardığı sanatsal çalışmaların Gaziantep Sanat Merkezi'nde sergileneceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Sanatçıların çalışmaları

- Sanatçılar ile röp

-Sanatçıların resim yapması

- Zafer Okutucu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

239 MB