DHA YURT BÜLTENİ-10

1)TRUMP'IN İSTEDİĞİ RAHİP BRUNSON'U, GİZLİ TANIK MİSYONERLİK VE FETÖ'YÜ AKLAMAKLA SUÇLAMIŞ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Türkiye'de Kasım ayından bu yana FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını talep etmesi, konuyu birkez daha gündeme getirdi. Gizli tanığın ifadesine göre Brunson, Türkiye'nin farklı illerindeki toplantılarda misyonerlik çalışmaları yapıyordu ve FETÖ'nün, dinler arası diyaloğu geliştiren bir örgüt değil dini oluşum olduğunu anlatıyordu. Polisin araştırmalarında da ABD'li rahibin, FETÖ'nün imamlarıyla özelikle de halen firarda olan örgütünü Ege Bölgesi imamı Bekir Baz'la da sık sık görüştüğü ortaya çıktı. Protestan cemaatine ait İzmir Alsancak'taki Diriliş Kilisesi rahibi Andrew Craig Brunson, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'nün 28 Eylül'deki yazısına göre, eşi Norine Lyn Brunson'la 'G-82 (Milli Güvenliğimiz Aleyhine Faaliyet tahdit) kodu' kapsamına alındı. Yazıda rahip ve eşinin sınır dışı edilmesi de istendi. Yazı üzerine İzmir Emniyeti Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, 20 yıldır Türkiye'de yaşayan Brunson çiftini, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden alındı. Türkiye'deki otum izinlerinin de bittiği belirlenen çift, Göç İdaresi'ne teslim edildi.

FETÖ'YÜ AKLAMA FAALİYETLERİNDE BULUNMUŞ

Sınır dışı işlemleri sürdüğü sırada rahip rahibi Andrew Craig Brunson, hakkında biri gizli tanık savcılıkta itiraflarda bulundu. Gizli tanığın verdiği bilgilere göre, Brunson, Türkiye'nin farklı illerindeki toplantılarda misyonerlik çalışmaları yapıyordu ve FETÖ'nün, dinler arası diyaloğu geliştiren bir örgüt değil dini oluşum olduğunu anlatıyordu. Ayrıca Brunson çiftinin misyonerliğin yanı sıra FETÖ'yle ait bir şemada isimlerinin yer aldığı, yurtdışından kendilerine kaynak aktarıldığı da öne sürüldü. Polisin araştırmalarında da ABD'li rahibin, FETÖ'nün imamlarıyla özelikle de halen firarda olan örgütün Ege Bölgesi imamı Bekir Baz'la da sık sık görüştüğü saptandı. Mahkemeye gönderilen rahip tutuklandı. Eşi Norine serbest bırakıldı. Bu arada Andrew Craig Brunson, 11 Nisan 2011'de kilise avlusunda arkadaşıyla sohbet ettiği sırada, Mehmet Ali Eren'in silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırgan olay sırasında "Vatan hainleri, Manisa'daki kiliseyi bombalayacağız. Bunun hesabını El Kaide soracak" diye bağırmıştı.

AVUKATI DOSYADA GİZLİLİK KARARI VAR

Konuyla ilgili açıklama yapan rahibin avukatı Aysun Akşehirlioğlu da, "Kısıtlılık kararı olduğu için dosyayı göremedim. Gizli tanık beyanları var, onun dışında delil var mı varsa da mahiyetini bilmiyoruz. Benim dışımda kendisinin ABD'de de bir hukuk bürosuyla çalıştığını biliyorum. Onların girişimleri olmuş olabilir. Benim tarafımdan her girişim olmadı. Eşi de şu anda Türkiye'de" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kiliseden görüntü.

- Kilise önünden anons

-Detaylar

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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2)VAN'DA 1 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



VAN'ın Gürpınar İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü. 1'i yaralı kaçan 2 PKK'lının yakalanması için operasyonlar sürdürülüyor.

Van kırsalındaki operasyonlar devam ederken, bugün sabah saatlerinde Gürpınar İlçesi Topçudeğirmeni bölgesinde operasyon yapan güvenlik güçleri bir grup PKK'lı terörist ile karşılaştı. Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirilirken, 1'i yaralı kaçan 2 PKK'lı teröristin yakalanması için de bölgeye komando birlikleri sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında öldürülen PKK'lı ile ilgili valilik açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonun 3 güvenlik korucusunun yaralanmasından sonra başlatıldığı ve PKK'lılara yardım ve yataklık eden 2 kişinin de katırlarıyla birlikte yakalandıkları belirtilerek şöyle denildi:

"İlimiz Gürpınar ilçesi Taşlıca Mahallesi’nde, 14 Mayıs 2017 günü mayın/el yapımı patlayıcı araması yapan güvenlik korucusu timine, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenleyen ve 3 güvenlik korucumuzun yaralanmasına sebep olan bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için güvenlik güçlerimizce operasyon başlatılmıştır. İcra edilen operasyonda, 17 Mayıs 2017 günü saat 07.45’te ilçenin Topçudeğirmeni Mahallesi kırsalında, terör örgütü mensupları ile temas sağlanmış olup çıkan çatışma sonucunda 1 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş ve BTÖ mensuplarına yardım ve yataklık eden iki şahıs, katırlarıyla birlikte yakalanmıştır. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak, terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."

VAN/

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3)AZEZ VE EL RAİ'DE BOMBALI SALDIRILARDA 3 KİŞİ YARALANDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenerek Özgür Suriye Ordusu denetimine giren Suriye'nin El Rai bölgesinde araziye döşenmiş el yapımı patlayıcı, Azez'de ise bomba yüklü motosikletle yapılan saldırılarda 3 kişi yaralandı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7 ay sürdüğü ve 243 meskun mahalin özgürleştirildiği belirtildi.Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok kurum ve kuruluşuyla bölge halkının güvende günlük yaşamlarına dönmesi için üstün gayret gösterdiğini ancak bölgenin halen kendine özgü risk ve tehlikeleri de bünyesinde barındırdığına değinilen bilgilendirmede şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyetinin bölge halkının güvenliği ve yaşamlarını normalleştirme sürecinde aşağıda örnekleri sunulan olaylar da yaşanmaktadır. 16 Mayıs 2017 tarihinde El Rai kuzeydoğu çıkışında bölgeye yapılacak bir ambar binası için zemin düzeltmesi yapan Emniyet Teşkilatına ait bir zırhlı iş makinası saat 15.58’de daha önceden yerleştirilen bir EYP’nin patlatılması neticesinde hafif zarar görmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Bölgede yapılan aramalarda tuzaklanmış 8 EYP daha tespit edilerek imha edilmiştir. 16 Mayıs 2017 tarihinde saat 20.56’da Azez merkezde bulunan bir trafonun yakınına kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan bomba yüklü bir motosikletin patlatılması neticesinde biri ağır iki yerel polis memuru ve bir sivil olmak üzere 3 kişi yaralanmış, yaralı polis memuru Kilis Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından bölge halkının huzur ve barış içinde yaşamlarına devam etmesi için özverili ve gayretli çalışmaları devam etmektedir."

GAZİANTEP/

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4)BAŞSAVCI ALPER VE ŞOFÖRÜ İÇİN LOKMA HAYRI

DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta çarşamba günü trafik kazasında ölen Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli için adliye önünde lokma döktürdü. Geçen 10 Mayıs'ta Kocabaş Cezaevi'ne giderken meydana gelen kazada yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli için bugün Denizli Adliyesi önünde lokma hayrı yapıldı. Vali Ahmet Altıparmak, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ünal Yalçınkaya, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, 11. Komando Tugay Komutanı Albay Gültekin Yaralı, başsavcı vekilleri, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, hakim ve savcılar ile adliye çalışanları, Alper'in eşi hakim Hatıran Alper ve Akşehirli'nin yakınları da lokma hayrına katıldı. Lokma hayrına katılanlar, Başsavcı Alper'in eşi, Hatıran Alper'e başsağlığı diledi. Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Başsavcı Alper için lokma hayrına katıldıklarını, sevilen bir hukuk ve devlet adamı olduğunu, can dostu bir insan olduğunu söyledi. Alper ve Akşehirli için 3 bin kişilik lokma dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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-Katılanlardan görüntü

- Valinin açıklaması

- Eşinden görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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5)DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA 8 BİN 267 KIZ ÖĞRENCİNİN OKULA DEVAMI SAĞLANDI

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Doğu ve Güneydoğu'daki 15 ilde yürütülen ‘Özellikle Kız Çocuklarının Okuma Oranlarının Artırılması Projesi’ kapsamında, aileleri tarafından okula gönderilmeyen 8 bin 267 kız öğrencinin eğitime devam etmelerinin sağlandığını açıkladı.

‘Özellikle Kız Çocuklarının Okuma Oranlarının Artırılması Projesi' kapanış toplantısı, Gaziantep'te düzenlendi. Toplantıya; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'ndan Onur Açıkgöz, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin ve protokol üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Osman Nuri Gülay, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 15 ilde yürütülen proje kapsamında 8 bin 267 kız öğrencinin okula devamının sağlandığını söyledi. Gülay, proje kapsamında 64 bin 500 aileye ulaşıldığını ve 31 bin 500 kişinin eğitildiğini ifade etti. 9 bin 424 ailenin evinde ikna edilerek kız öğrencilerin okula devamının sağlandığını anlatan Gülay şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın Avrupa Birliği ile birlikte özellikle kız çocuklarının okula devam oranlarının artırılması projesinin bugün sonuna geldik. Projeyi iki bölgede özellikle kız çocuklarının okula gitme oranının düşük olduğu 15 ilde yaptık. Bu projeden sağlanan gelirle birlikte bize destek sağlayabilecek tüm paydaşlarımızla öğretmenlerimize eğitimler verdik. Eğitimin odağında olan öğretmenlerimizi yetiştirmekle işe başladık. Biz bunları evlatlarımız için yaptık. Biz biliyoruz ki her şey eğitimle başlar. Nesillerimizi yetiştirecek kız çocuklarımızın eğitimi bizim için çok önem arz ediyor."

Toplantı, proje ile eğitime kazandırılan bazı öğrencilerin başarı öykülerinin anlatımı ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Hazırlanan kamu spotlarının gösterilmesi

- Osman Nuri Gülay'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 147 MB

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6)BÜRO MEMURSEN GENEL BAŞKANI : AĞUSTOS'TA, MEMURLAR İÇİN MASAYA OTURACAĞIZ

BÜRO Memursen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Büro Memursen olarak, 75 bin üyeyle, Türkiye’de örgütlenmiş tüm sendikalardan daha çok üyeye sahip olduklarını belirterek, "Memursen olarak da 1 milyonun üzerinde üyemiz var. 11 bakanlığın ve 60 kurumun var olduğu hizmet kolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adliye, Maliye, SGK, Meteoroloji,TSK ve emniyetteki sivil memurlar, bizim hizmet kolumuzda. Alanda epey ciddi bir kitle bizi bekliyor ve bu kitlenin de epeyce bir sorunu var" dedi.

Sendika Başkanı Yanbaz, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Kayseri'de, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı da ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu. Yanbaz, basın mensuplarının, dünyanın en kutsal mesleğini yaptıklarını belirterek, "Basın, Türkiye’de kaçıncı güç bilemem ama dünyada birinci güç olduğu kesin. Ülkeler, basın üzerinden algı operasyonları ve varlık mücadelesi yapıyorlar. Bu nedenle, basın mensuplarının kutsal bir görev yaptıklarına inanıyorum. Basın mensupları olarak taşın altına her zaman elinizi koydunuz. Topluma yön vermek adına bugüne kadar ortaya konmuş birçok örnekler var, sizlerin de katkınız olduğunu biliyorum. Basının güçlü ve özgür olması için her zaman sizlere destek verilmesinden yanayım. Bu anlamda bugüne kadar elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında toplu sözleşme masasına oturacaklarını bildiren Büro Memursen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, şunları kaydetti: "Toplu sözleşme öncesinde de sahada birebir temaslarımız oluyor. Toplu sözleşme yol haritamızı buradan ve bu ziyaretlerimizden çıkaracağız. Arkadaşlarımızın bize söyledikleri sorunlar, burada yaşadıkları bizim önümüzü açacaktır. Kurum kurum geziyoruz ve buna devam edeceğiz. Ağustos ayında da toplu sözleşme görüşmelerinde tüm çalışanlar adına güzel kazanımların elde edileceği bir toplu sözleşmeyi imzalamayı ümit ediyorum. Büro Memursen olarak, 75 bin üyemizle, Türkiye’de örgütlenmiş tüm sendikalardan daha çok üyeye sahibiz. Memursen olarak da 1 milyonun üzerinde üyemiz var. 11 bakanlığın ve 60 kurumun var olduğu hizmet kolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adliye, Maliye, SGK, Meteoroloji,TSK ve emniyetteki sivil memurlar, bizim hizmet kolumuzda. Alanda epey ciddi bir kitle bizi bekliyor ve bu kitlenin de epeyce bir sorunu var. Bizim o sorunlara dokunmamız gerekecek. Sorunların çözüm yeri de toplu sözleşme masası olacak."

Görüntü Dökümü

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-Büro Memursen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz'ın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ )

3 dakika, 50 saniye/121 MB

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7)SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLAR SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ

GAZİANTEP’te, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen parklarda bulanan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Gaziantep'te, havaların ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalan bir grup çocuk 100'üncü Yıl Parkı içerisinde bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Serinlemek isteyen çocuklar, parkta oturan vatandaşların şaşkın bakışları arasında süs havuzuna girerek yüzdü. Suda birbiriyle oynayan çocuklar, vatandaşların uyarmasının ardından havuzdan çıkarak parktan uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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- Süs havuzuna giren çocuklar

- Çocukların süs havuzunda yüzmesi

- Çocukların suyla oynamaları

- Kirli süs havuzu

- Çocukların görüntülendiklerini fark edip kaçması

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ahmet ÖZER- Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 127 MB

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8)İSKEMİK AORT HİPOPLAZİSİ' TEDAVİSİNDE BAŞARI

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde oturan 64 yaşındaki Bilal Kayhan'da tespit edilen 'iskemik aort hipoplazisi' hastalığı, başarılı bir operasyonla tedavi edildi. Bu hastalığın dünyada ilk kez görüldüğü kaydedildi.

Korkuteli'nin Yelten Mahallesi'nde oturan çiftçi Bilal Kayhan, 10 yıldır tansiyon hastası olduğunu bildiğini, buna yönelik ilaçlar aldığını söyledi. Bir yakınının cenaze töreninde tabutu kafasının üstünde tutarak tabutu taşıyanlara yardım ettiğini dile getiren Kayhan, sırtında bir ağrı hissederek kenara çekildiğini anlattı. Kayhan, "Cenazeyi defnetmek için mezarlığın içine girdim. Ama sırtımda adeta bir yırtılma hissetim ve yanımdakiler beni çıkardı. Beni Korkuteli'nde hastaneye götürdüler. Oradan da Antalya'daki bu hastaneye getirdiler. Doktorlarımız sayesinde yaşama tutundum. Yaşıyorsam bu hocalarımız sayesindedir" dedi.

LİTERATÜRE İLK KEZ GİRDİ

Tedavinin gerçekleştiği Yaşam Hastanesi'nde, tedavi süreci hakkında basın açıklaması düzenlendi. Kardiyoloji ekibi adına konuşan Doç. Dr. Gökhan Özerdem, dünya literatürüne ilk kez geçen 'iskemik aort hipoplazisi' ve buna bağlı damar yırtılması ameliyatını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Doç. Dr. Özerdem, Bilal Kayhan'ın Korkuteli'den ambulansla hastaneye getirildiğini dile getirdi. İlk etapta aort damarında bir yırtık tespit ettiklerini belirten Doç. Dr. Özerdem, ancak bu hastalarda beklenen sıkıntıların yanı sıra kol ve bacaklarda basınç farkı görüldüğünü aktardı.

Aortun doğuştan açılması gereken kısmının açılmadığını, hatta daraldığını kaydeden Doç. Dr. Özerdem, son teknoloji bir cihazla mükemmel bir görüntü elde ettiklerini söyledi. Görüntüden sonra ilk kez karşılaştıkları anatomik bir bozukluk gördüklerini dile getiren Doç. Dr. Özerdem, "Literatürde benzer hastalıklar aradık. Bize ışık tutacak vaka aradık ama bulamadık. Bu hastalığın daha önce bildirilmediğini gördük. Stentleme mümkün olmadığı için cerrahiye karar verdik. Daralan bölgeyi genişlettik ve suni damar taktık. Yüzde 40'lara varan ölüm oranı, yüzde 20 oranında felce sebep olduğunu biliyorduk. Hastamızın hiçbir sıkıntısı kalmadı" diye konuştu.

Bu hastalığı dünyada ilk kez gördüklerini dile belirten Doç. Dr. Özerdem, şöyle devam etti:

"Bu hastalık sonrası yaşayan ilk hasta Bilal Kayhan beydir. Üstün teknoloji sayesinde bu hastalığı tespit ettik. Eğer stentleme yapsaydık hasta hayatını kaybedebilirdi. Vaka bundan sonraki cerrahlara ışık tutacak. 'İskemik aort hipoplazisi' hastaları ergin yaşa kadar yaşamaz. Bu hasta şanssızlığı yaşamış ama bu yaşa kadar yaşamış. Şimdi ansiyonu da düzeldi."

Basın açıklamasının ardından Bilal Kayhan, kendisini iyileştiren doktoruna sarılarak mutluluktan gözyaşı döktü.

Görütü Dökümü

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Toplantıdan detay görüntü

Doktorun açıklaması

Hastadan detay görüntü

Hastanın açıklaması

Detaylar

429 MB /// 07.02"

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

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9)ŞANLIURFA’DA, 510 KAÇAK TELEFON ELE GEÇTİ

ŞANLIURFA’da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve 510 kaçak cep telefonu ele geçirdiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa-Mardin karayolunda kontrol noktası oluşturan polis, Nasır B. yönetimindeki 27 DG 693 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin kapılarının içerisine gizlenmiş 510 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el koyan polis otomobil sürücüsü Nasır B.’yi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde arama yapması

- Gizli bölmede ele geçirilen kaçak cep telefonları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 546 MB