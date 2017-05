DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ESKİ BAKAN ENİS ÖKSÜZ'ÜN KARDEŞİNİ, KİRACISI ÖLDÜRDÜ (EK)

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün ağabeyi Abdulvahit Öksüz'ün katil zanlısı Nurettin Külahlı yakalandı. Zanlının Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulaması sürerken Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Abdulvahit Öksüz'ün cenazesi ise Çamlıyayla İlçesi'ne bağlı Sarıkavak Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

MERSİN/

2)DOĞUM YAPAN FETÖ SANIĞINA ÖNCE TUTUKLAMA, ARDINDAN TAHLİYE

MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında ’ByLock’ kullandığı iddiasıyla uzun süredir aranan A.A., doğum yaptığı hastaneden taburcu işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce tutuklandı, ardından mahkemenin yeni kararıyla tahliye edildi.

Konu ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan tarafından yazılı açıklama yapıldı. Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde özel bir hastanede doğum yapan A.A. hakkında, FETÖ/PDY soruşturmasında 'ByLock' kullandığı iddiasıyla yakalama kararı bulunduğu belirlendi. A.A., doğumun gerçekleşmesi ve taburcu işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındı. Ereğli Adliyesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından ifadesi alınan genç kadının tutuklanmasına karar verildi. Adı geçen kişinin Mersin dışında yakalanması nedeniyle tutuklama işlemi vicahiye çevrilirken, yeni doğum yapmış olması yönündeki doktor raporlarının ulaşması üzerine, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nce Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda tutuklama kararını kaldırılarak, hakkında adli kontrol kararı verildi.

Mahkemenin kararının ardından Zonguldak Cezaevi'nde bulunan A.A. tahliye edildi.

(ÖZEL)

3)LAF ATTI, BOĞAZINDA SİGARA SÖNDÜRDÜ, SERBEST KALDI

ANTALYA'da annesi ve teyzesiyle evlerine giden 20 yaşındaki Dilay Özel, yolda sigara içen teyzesine sözlü ve fiziksel tacizde bulunan B.T.'nin saldırısına uğradı. B.T.'nin, boynunda sigara söndürdüğü Dilay Özel, "Doktorlar izin kalıcı olduğunu söyledi. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. B.T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Olay, geçen cumartesi saat 18.40 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Havalimanı dönüşünde ara sokağa otomobili park ettikten sonra annesi E.Y. ve teyzesi E.K. ile birlikte eve doğru yürüdüklerini kaydeden Dilay Özel, teyzesi sigara yaktığı sırada karşıdan gelen iki kişiden B.T.'nin, 'Bu ülke ne hale geldi, kadınlar yolda sigara içiyor. Kahpeler gibi' dediğini söyledi. Bu sırada çevrede başka kimse olmadığını belirten Özel, “Bunun üzerine annem 'Bize mi dediniz? Burası özgür bir ülke içtiğim sigaraya karışamazsın' diye bağırdı. Adını sonradan öğrendiğimiz B.T. de 'Üzerinize neden alınıyorsunuz' dedi ve 'S.. gidin' şeklinde küfretti" dedi. Bunun üzerine yaşanan arbedede B.T.'nin annesinin boğazını sıkarak iteklediğini belirten Özel, "Adamın anneme saldırdığını görünce koşarak müdahale ettim. Ayırmaya çalışırken adam elindeki sigarayı boğazıma bastırdı. Ben acıyla kıvranırken o kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 sokak kovaladıktan sonra vatandaşların yardımıyla yakalandı. Hemen polisi aradık. Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar da saldırgana müdahale etti. B.T. gözaltına alınırken biz de karakola giderek şikâyetçi olduk" diye konuştu.

Olay sonrası Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp edildiklerine dair rapor aldıklarını söyleyen Dilay Özel, "Uzmanlar, boğazımda ikinci dereceden yanık oluştuğunu, sigara izinin kalıcı olduğunu söyledi. Estetik operasyon geçirmem gerekiyormuş. Ben o saldırganın izini ömrüm boyunca boğazımda taşıyacağım. Artık yolda da yürüyemez olduk. Dava açacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

'Kasten adam yaralama, hakaret ve tehdit' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen B.T. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

4)KANSERDEN ÖLEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken, pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren özel hareket polisi 49 yaşındaki Mehmet Öz'ün cenazesi, memleketi İslahiye'de toprağa verildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görev yapan ve 2 yıl önce pankreas kanseri teşhisi konulan 3 çocuk babası 25 yıllık polis memuru Mehmet Öz, 25 gün önce durumu ağırlaşınca Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak özel harekatçı Öz, sabaha karşı yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını kaybederek yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan polis memuru Öz'ün cenazesi bugün memleketi İslahiye'ye getirildi. Polis memuru için Hacı Ali Öztürk Opet Camisi'nde kılınan cenaze namazına Gaziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, İslahiye Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, protokol üyeleri, meslektaşları ve yakınları katıldı.

Doğum gününe 3 gün kala vefat eden polis memuru Öz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Hanağzı Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

5)TARIM MAKİNELERİNİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde yaklaşık 400 bin TL değerindeki tarım makinelerini çalarak 80 bin TL'ye satan M.Y. polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri Çayırova'da bir çiftlikten tarım makinelerinin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Tarım makinelerini çalan kişinin M.Y. olduğu belirlendi. M.Y'nin 400 bin TL değerindeki tarım makinelerini İstanbul'da R.S. aracılığı ile İstanbul Eyüp'te S.K.'ya 80 bin liraya sattığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonla 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen tarım makineleri çiftliğin sahibi A.T'ye teslim edildi.

R.S. ve S.K. hakkında hırsızlık malını satmak, almak suçlamasıyla cezai işlem yapıldı. M.Y. ise emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

6)TIR LASTİĞİNDEN 114 KİLO ESRAR ÇIKTI

EDİRNE’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak isteyen bir TIR’ın lastiklerinde 114 kilo esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla aralarında TIR sürücüsünün de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.Bulgaristan’a çıkış yapmak için Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen Türk sürücü F.A.’nın kullandığı Bulgar plakalı TIR aracı, gelen istihbari bilgi üzerine X-Ray taramasından geçirildi. TIR’ın lastikleri ve yedek lastiğinde farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına çekildi. Narkotik dedektör köpeği Coko’nun da katıldığı aramalarda, TIR aracının lastikleri ve yedek lastiğinin içerisine gizlenmiş 69 poşet içerisinde piyasa değeri 1 milyon 720 bin lira olan 114 kilo esrar ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

TIR sürücüsü F.A. ve olayla bağladığı olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli dün Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

7) MERSİN’DE 3’NCÜ TÜRK DÜNYASI TİYATRO GÜNLERİ BAŞLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl 3’ncüsü gerçekleştirilen Türk Dünyası Tiyatro Günleri’nin ilk oyunu sahnelendi. 15-20 Mayıs tarihleri arasında Mersinlilerle buluşacak ve Türk Dünyasından birçok tiyatro grubunu Mersin’de bir araya getirecek olan tiyatro günleri, Kırgız Milli Akademik Drama Tiyatrosu’nun “Dede Korkutö isimli oyunu ile başladı.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda sahnelenen açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Burhanettin Kocamaz, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragim Cunusov, TÜRKSOY Kırgızistan Temsilcisi Kocogeldi Kuliev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKAV Mersin Şube Başkanı Mustafa Tekerek, Kırgızistan Milli Akademik Dram Tiyatrosu Grup Lideri Koyrat İmanaliev ile çeşitli ülkelerden etkinlik için kentte gelen tiyatro grupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Oyun sonrası sahneye çıkarak bir konuşma yapan Başkan Kocamaz, Türk tarihinde çok önemli bir yeri olan Dede Korkut’la ilgili böyle bir oyunun Mersin’de sergilenmiş olmasından çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Bir hafta süreyle Kırgızistan, Suriye, Gagauzya, Kıbrıs, Irak ve İran heyetlerinin kentte sahne alacağını belirten Başkan Kocamaz, sadece Mersin merkezde de değil, ilçelerde de aynı şekilde bu gösterilerin sunulacağını dile getirdi. Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve Türk Dünyası tiyatrolarını Mersin halkıyla buluşturmak amacıyla düzenlendiği ifade edilen etkinliğin tanışma toplantısı da aynı yerde gerçekleştirildi. Tanışma toplantısı öncesinde, tiyatro gruplarının temsilcilerinin ve oyuncularının yer aldığı topluluk, Atatürk Caddesi’nden başlayan kortej ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ve Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Kortej yürüyüşünün ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, misafirler ile tanışma toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Kocamaz, “Bizim ana gayemiz; bizden sonraki nesiller Türklüğü yaşatsın, Türk dilini yaşatsın, birlik ve beraberliğini geliştirsin, birbirini yakından tanıma fırsatı bulsun ve en önemlisi de kendi kimliğine sahip çıkabilsinö dedi. Bu tür faaliyetlerin ana gayesinin insanları bir araya getirmek, yakınlaştırmak, tanıştırmak, kaynaştırmak ve sonraki nesillere güzel eserler bırakabilmek olduğunun vurgusunu yapan Başkan Kocamaz şunları söyledi:

“Bu etkinliği yıllardır Tarsus’ta gerçekleştiriyorduk ve artık bunu Mersin’e taşımış durumdayız. Türk Dünyasının değişik bölgelerinden gelen tiyatro gruplarımız var ve inşallah Mersin’de üçüncü defa Mersinlilerle birlikte bu etkinliği yaşamış olacağız. Bizim ana gayemiz, bizden sonraki nesillere sadece binalar bırakmayalım, sadece kentin gelişmiş halini bırakmayalım. Hepsinden önemlisi bir milleti oluşturan kültür değerini gelecek nesillere tam manasıyla aktaralım ki bu nesiller Türklüğü yaşatsın, Türk dilini yaşatsın, birlik ve beraberliğini geliştirsin. Birbirini yakından tanıma fırsatı bulsun ve en önemlisi de kendi kimliğine sahip çıkabilsin. Başkan Kocamaz’ın konuşmalarının ardından, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov söz alarak, Başkan Kocamaz’a katkılarından dolayı çok teşekkür ettiğini söyledi. Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragim Cunusov ise böyle bir organizasyonda misafir olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kırgızistan Milli Akademik Dram Tiyatrosu Grup Lideri Koyrat İmanaliev da bir konuşma gerçekleştirdi ve günün anısına Kırgızistan’dan getirmiş oldukları yöresel hediyelerini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a takdim etti. Başkan Kocamaz, hediye edilen Kırgız Milli kıyafetini de giydi.

