DHA YURT BÜLTENİ-10

O KAZADA ÖLEN FERAY AKIN ÇAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

1)KIZI, ANNESİNİN TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI

MUĞLA'da 24 kişinin öldüğü 10 kişinin ise yaralandığı kazada yaşamını yitirenlerden 55 yaşındaki Feray Akın'ın cenazesi, Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Feray Akın'ın kızı Neslihan Kutluk, annesinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Anneler Günü organizasyonu kapsamında geçen cumartesi günü İzmir'in Buca İlçesi'nden Muğla'nın Marmaris İlçesine gitmek üzere hareket eden midibüsün Sakar Rampasından uçuruma yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren 24 kişiden biri olan Feray Akın'ın cenazesi, memleketi Çan İlçesi'ne getirildi. Feray Akın için Demirci Camii'nde bugün öğle namazına müteakip cenaze namazı düzenlendi. Cenaze töreni öncesi Feray Akın'ın kızı Neslihan Kutluk ise annesinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Neslihan Kutluk'u yakınları teskin etmeye çalıştı. Törene, Akın'ın ailesi ve yakınları ile Çan Belediye Başkanı Ak Partili Abdurrahman Kuzu, Çan Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Feray Akın'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Çan İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

2)KOKAİN ELE GEÇİRİLEN GEMİNİN PERSONELİ ADLİYEDE

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçerken, uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlenen ve sonrasında yanaştırıldığı Kocaeli'deki Derince Limanı'ndaki aramada, yasal yükü muz gözüken konteynır içinde 293 kilo 524 gram kokain ele geçirilen Singapur bayraklı geminin gözaltındaki birinci ve ikinci kaptanı ile baş makinisti Adliye'ye sevk edildi.

Dev operasyonun ardından Derince'de gözaltına alınan Singapur bayraklı geminin birinci kaptanı Ukrayna uyruklu B.D ve ikinci kaptan Güney Afrika uyruklu R.W. S ile Baş makinist Rus uyruklu V. L sorgulanmak üzere Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Üç günlük gözaltı süresi boyunca Emniyette ifadeleri alınan gemi personeli, bugün Adliye'ye sevk edildi.

YASAL YÜKÜ MUZ GÖZÜKEN KONTEYNIRDA BULUNDU

Ekvador'dan yola çıkan ve yük alıp indirmek için değişik ülkelere uğrayan Singapur bayraklı gemi, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 11 Mayıs günü narkotik ekiplerince Çanakkale Boğazı'nda durduruldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de operasyona botlarla destek verdi. Narkotik görevlilerinin çıktığı gemi, kentte gerekli teçhizat ve uygun liman bulunmadığı için arama yapılmak üzere botlar eşliğinde Kocaeli'nin Derince Limanı'na intikal ettirildi. İçinde 1900 konteynır bulunan gemide, Ekvador'dan yüklenen ve yasal yükü muz gözüken konteynır içinde, muz kolilerinin arasına gizlenmiş 7 valiz içinde piyasa değeri yaklaşım 59 milyon TL olduğu öğrenilen, 293 kilo 524 gram kokain ele geçirildi.

3)VALİ AÇILIŞA ATLA GELDİ

ERZURUM Valisi Seyfettin Azizoğlu, 'Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Hayvan Pazarı'nın açılışına atla geldi. Vali Azizoğlu, "Bahar geldi artık at yarışları başlasın" dedi.

Merkez Aziziye ilçesi Kayapa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Erzurum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 7 milyon liraya yaptırılan Hayvan Pazarı törenle açıldı. AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Iıcalı ile birlikte anayola kadar makam aracı ile gelen Vali Sefettin Azizoğlu'nu burada atlı ciritciler karşıladı. Vali Azizoğlu makam aracından inerek atlardan birine binip yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tören alanına geldi. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe kaymakamı, belediye başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve daire müdürleri tarafından alkışlarla karşıladı. Vali Azizoglu, ata küçük yaşlardan itibaren bindiğini belirerek, "Bahar geldi artık at yarışlarının başlaması lazım. At sevgisini ve atcılığı Erzurum'a sevdirmemiz lazım. Bu yüzden açılışa at üzerinde geldim" dedi. Attan inen Vali Azizoğlu'nun yanına gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Sayın Valim biniş parasını benden aldılar" diyerek espri yaptı. Vali Azizoğlu ve beraberindekiler davul- zurna eşliğinde halay çekti, kurban kesildi ve dualar eşliğinde tesisin açılışını yaptı.



4) ASKERE ANNELER GÜNÜ SÜRPRİZİ

ÇANAKKALE'de vatani görevini yapan Mehmet Gürsoy, Kemer Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen Çanakkale gezisinde annesi ve ailesiyle buluştu.

Kemer Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği gezide Kemer'den 1200 kadın, Çanakkale'ye geziye götürüldü. Geziye, Çanakkale Çimenlik Kalesi'nde vatani görevini yapan Mehmet Gürsoy'un ailesi de götürüldü. Anne Gülser Gürsoy, baba Salih Gürsoy ve kardeş Merve Gürsoy, Çanakkale'deki otelde düzenlenen kahvaltıda Mehmet Gürsoy ile buluştu.

Belediye Başkanı Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül'ün sürprizi karşısında şaşıran Mehmet Gürsoy ve ailesi hasret giderdi. 7 aydır birbirini göremeyen aile üyeleri Anneler Günü'nde kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Aile, Başkan Gül'e teşekkür etti.

5)'BÜYÜK GAZİANTEP SİRKİ' SEYİRCİYLE BULUŞTU

GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Büyük Gaziantep Sirki' seyirciyle buluştu.

Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen açılış gösterisine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri Ahmet Uzer ve Abdülkadir Yüksel ile vatandaşlar katıldı. 11 gösterinin sergilendiği sirkte; atlı gösteri, hava akrobasisi, ip cambazlığı, palyaçolar ve salıncak gösterisi, beğeniyle izlendi. İzleyicilere heyecanlı dakikalar yaşatan sirk grubu, yaklaşık 1,5 saatlik gösteri yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in her şeyin en güzeline ve en iyisine laik olduğunu söyledi. Gaziantep'te kültür ve sanat alanında her türlü organizasyonun düzenlendiğini belirten Fatma Şahin, "Buna benzer güzel etkinlikleri sürdüreceğiz. Yapılan hareketlere baktığımızda büyük bir emek var. Emeğin karşılığında nelerin çıktığını görüyoruz. Bizlere çok fazla şey öğretiyorlar. Her zaman bir konuda uzmanlaşmamız gerektiğini görüyoruz" dedi.

Sirki izlemeye gelen öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Şahin, onların dünyanın en başarılı öğrencileri olmasını istediklerini ifade ederek, "Biz istiyoruz ki; sizler ülkemizin ve dünyanın en başarılı öğrencileri olun. Ama bu tek başına matematik ve fizikle olmuyor. Sanatsal ve kültürel çalışmalar da olmalı. Bu açıdan dünyadaki bütün güzellikleri Gaziantep’in de görmesini istiyoruz" diye konuştu.

Şahin, sirk grubuna çiçek verirken, gösterilerin 10 gün boyunca günde iki seansta ücretsiz izlenebileceği belirtildi.



