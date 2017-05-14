DHA YURT BÜLTENİ-10

BUCA'DA EN ACI ANNELER GÜNÜ; 24 KAZA KURBANI TOPRAĞA VERİLDİ (4)

1)"AH OĞLUM SANA GİTME DEDİM"

24 kişinin hayatını kaybettiği kazada minibüsü kullanan Şoför Armağan Sertbaş'ın cenazesi Buca'nın Kaynaklar Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Armağan Sertbaş'ın babası Şakir Sertbaş, yakınları ve arkadaşları katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina çelenk gönderdi. Cenazede baba Şakir Sertbaş yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Gözyaşlarına hakim olamayan Sertbaş, "Oğluma 'gitme' dedim. 'Baba söz verdim, gitmeliyim' dedi. Normalde kendi aracı vardı. Arkadaşı rica etmiş, söz vermiş. Oğlum sözünün eriydi. Dağ gibi oğlum gitti. Biz onunla arkadaş gibiydik. Şimdi o arabaları ben ne yapayım. O çocuklar bana mı kaldı. 11 aylık bebeği ve 8 yaşında oğlu vardı. Ah oğlum sana gitme dedim. Oğlum gittin oğlum" dedi. Öğle Namazı'nın ardından kılınan cenaze namazıyla Armağan Sertbaş için helallik alındı. Daha sonra Armağan Sertbaş köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan arkadaşları Armağan Sertbaş’ın deneyimli bir şoför olduğunu, tur için bütün evraklarının eksiksiz olduğunu ve kazanın şoför hatasından olmasının mümkün olamayacağını öne sürdü. Kazada ağır yaralanan eşi Duygu Sertbaş ile 11 aylık bebekleri Nehir Sertbaş’ın Marmaris’teki tedavileri ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Cenazeden görüntü

-Baba Şakir Sertbaş ile röportaj

-Cenaze namazından görüntü

-Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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2)BODRUM'DAKİ YANGIN KORKUTTU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi'nde sezon hazırlığı yapılan bir diskoda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Diskonun bitişindeki otele sıçrayan alevler kısa süreli paniğe neden olurken, yangın 1 buçuk saatte kontrol altına alındı. Gümbet Mahallesi'ndeki Hemera Disko'da bugün (pazar) saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Sezon açılışı nedeniyle bakım ve onarım çalışması yapılan diskonun içinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar ses izolasyonundaki süngerleri tutuşturdu. Yangına Bodurm Belediyesi İtfaiye A7aatte kontrol altına alındı. Ahşap terastaki alevlere otel personeli ilk olarak yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Oteldeki bazı şezlonglar yanarken yerli ve yabancı turistler otel dışına tahliye edildi. Alevlerin birden büyümesiyle büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini söyleyen Palm Garden Otel Genel Müdürü Mustafa Uğur, "Yangın hızla büyüdü ve otele sıçradı. Personelimizin hızlı müdahalesiyle faciadan döndük. Şans eseri yaralanan olmadı. Yanan yerlerin tamiratını yapacağız" dedi. Otel ve disko çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Disko ve bitişiğindeki otelden görüntü,

-Ekiplerin müdahalesinden görüntü,

-Palm Garden Otel Genel Müdürü Mustafa Uğur ile röp,

-Yangına müdahele eden itfaiye erinin konuşması,

-Yanan yerlerden görüntü.

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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3)BAKAN AKDAĞ: HAREKETSİZLİKLE MÜCADELEYİ KAZANAMAZSAK HALİMİZ DUMAN

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'de şişmanlık, hareketsizlik ve sigaraya karşı mücadelenin önemli olduğunu belirterek, "Bu mücadeleyi kazanamazsak Türkiye'nin sağlıkta bir geleceği yok. İnsanımızın büyük bir kısmının şişman olduğu bir toplumda buna hareketsizlik ve sigara eşlik ediyorsa inanın halimiz duman" dedi.

14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü, Erzurum, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Kültür Merkezi'ndeki törene Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzurum Vali Vekili Ayhan Terzi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlyas Çapoğlu, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, fakülte dekanları, eczacılar ve öğrenciler katıldı. Konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ilk olarak tüm annelerin anneler gününü kutlayarak ellerinden öptüğünü söyledi. Bugün Türkiye'deki eczacılığın güzel yerlere geldiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Eczacılar sadece ilaç satan ya da ilacı bir şekilde vatandaşa ulaştıran kişiler değildir. Türkiye'de bizim sağlıkta hayat biçimlerine bütün toplumun yönelmesinde elbette eczacıların önemli rolü olacak. Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini stratejilerini hazırlıyoruz. Altı aydır yoğun biçimde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın her bir ferdi kendisinin hayatını sağlıklı yaşamasına çok önem veriyoruz. İnsanlar hastalandığında bunlara sağlık hizmeti sunmak çok önemli bir vazifedir. İnsanların sağlık hizmetine, ilaca erişmesi çok önemlidir. Ama en önemlisi vatandaşın kendisinin sağlıklı yaşama biçimini seçmesi bunlardan da önemlidir" diye konuştu.

Bakan Akdağ şu güzel ülkemizde şişmanlık, hareketsizlik gibi bu iki mesele ve sigaraya karşı mücadelede muvaffak olamaz ise bunlara karşı yürütülen mücadeleyi kazanamazsak Türkiye'nin bir salık geleceğinin olmayacağını belirterek şöyle konuştu:

"Kolay anlaşılabilir ama kolay anlaşılacak kadar da çok önemli bir meseleden bahsediyorum. İnsanımızın büyük bir kısmının şişman şişman olduğu bir toplumda yada aşırı kilolu olduğu bir toplumda buna hareketsizlik eşlik ediyorsa buna sigara eşlik ediyorsa inanın halimiz duman. Bu mesele ile ciddi bir mücadele edeceğiz önümüzdeki ikinci dönemde. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Elbette eczacılarımızla. İşte bugün burada da tartışılacak. Sımart Eczane diyoruz. Sımart niye diyoruz bilmiyorum ki keşke Türkçe bir isim koysaydık. Koyabiliriz. Bugün buradaki oturumda Türkçe bir isim koyun. Yani böyle tatlı dilli, güler yüzlü işini iyi yapan herkesin hizmetine açık anlamda kullanılıyor anladığım kadarı ile parlak bir eczane anlamında da kullanılabilir. Bu yolda eczacılarımızın elbette büyük katkıları olacak. Bugün Türkiye'de oluşturduğumuz eczacılık sistemi dünyanın bir çok ülkesinde yoktur. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile yok."

Sağlık Bakanı Recep Akdağ Eczacıların eczanede olmasını istediklerini belirterek, "Bizler eczacıların eczanelerinde bulunmasını istiyoruz. Bizim bir politikamız var.Bu politikayı da değiştirmeyeceğiz. Nedir bu politika eczane eczacınındır politikası.Eczacılarımızın eczanelerine gerçekten sahip çıkması gerekiyor.Yani biz denetleyelim denetlemeyelim ama. Tabi ki denetliyoruz ama bu rolü oynayacak ilaç konusu da gerçekten bir liderlik yapacak bir eczanenin eczacısı eczanede olur. Sadece oranın eski tabiri ile kalfasıyla eczaneyi yürütmeye çalışırsanız yanlış olur. Tabi ki o kardeşlerimiz de çok kıymetli hizmetleri vardır, hizmet vermeye de devam edeceklerdir" dedi.

ŞARLATANLARA KANMAYIN

Konuşmasında, internetten, uydudan yayın yapan televizyonlardan satılan ilaçlara karşı vatandaşları uyaran Bakan Akdağ konuşmasını şöyle tamamladı:

"Vatandaşımıza da bir uyarımı tekrarlamak istiyorum. Aman ne olur internette bilmem hangi uydu televizyonundan tavsiye ile ilaç kullanmaya çalışmayın. Ne üdüğü belirsiz şarlatanların pazarlamalarına inanmayın. Bundan dolayı müessir oluyoruz. Her yıl yüzlerce vatandaşımız karaciğer yetmezliğine yakalanıyor. Bu konuda mücadelemizi sürdürüyoruz. Müracaat ederek kapattırdığımız binlerle ifade edilen internet sitesi var. Ama vatandaşın kendisinin uyanık olması lazım. Sağlık hizmetlerinde ulaşımında yol gösterecek kişilere ulaşımda bir sıkıntı yok. Dolayısıyla şarlatanların kendilerine zarar vermesine müsaade etmesinler. Biz her ne kadar mücadele etsek, kapıdan kovsak, bacadan pencereden giriyorlar. İnternet dünyasına, uydu yayını yapan televizyonlara hakim olmak zor."

Görüntü Dökümü

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-Törene katılan protokol ve öğrenciler

-Sağlık bakanı Recep Akdağ'ın konuşması

-Sağlık bakanına plaket verilmesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 08.11 BOYUT: 496 MB

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4)KUCAĞINDA 5 AYLIK OĞLUYLA SAHNEDE TÜRKÜ SÖYLEDİ

KÜTAHYA'da '7'den 77'ye Türk Halk Müziği Korosu'nun konserinde kucağında 5 aylık oğlu Özgür Boran Dölek'le sahneye çıkan Ayşe Nur Dölek sevilen türküleri söyledi.Aralarında polis, öğretmen, çeşitli kurumlarda çalışan memur, işçi ve emeklilerin bulunduğu 7'den 77'ye Türk Halk Müziği Korosu'nun 5'inci geleneksel bahar konseri Kütahya Belediyesi Hazar Dinari Kültür Merkezi'nde yapıldı. Şef Yusuf Ziya Beydüzün yönetimindeki koro iki bölüm halindeki konserde sevilen türküleri seslendirdi. Programın sunucusu daha sonra sahneye solist olarak Ayşe Nur Dölek'i davet ederek, "Ayşe Nur Dölek sahneye, aylardır koro çalışmaları sırasında sürekli yanında getirip götürdüğü, artık koromuzun minik bir üyesi olan oğlu ile çıkacak" dedi. Ayşe Nur Dölek de, kucağında 5 aylık oğlu Özgür Boran Dölek'le sahneye çıkarak türkü söyledi. Salonu dolduran davetliler Ayşe Nur Dölek'i alkışladı.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, konser sonunda koro şefi Yusuf Ziya Beydüzün'e çiçek vererek koroyu tebrik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Konseri izleyenlerin,

-Kucağında oğlu ile türkü söyleyen Ayşe Nur Dölek'in görüntüsü,

-Koronun türkü söylerken,

-İzleyicilerin çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

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5)OĞLUNU SEVGİSİYLE BÜYÜTÜYOR

ÇANAKKALE'de 13 yaşındaki doğuştan zihinsel ve bedensel engelli Alp Erdem Efe'nin annesi 48 yaşındaki Yıldız Efe, özel çocuklar için sevginin herşeyden önemli olduğunu söyledi.

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Yıldız Efe ve Necmettin Efe çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Alp Erdem Efe, 2004 yılında 3 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi. Alp Erdem'in, 3 aylık olduğunda hareketlerinde ve algılamasında değişiklik olduğunu fark eden annesi Yıldız Efe, oğlunu Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, oradan da İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne tedaviye götürdü. Doktorlar tarafından yapılan muayenede Alp Erdem'in doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olduğu ortaya çıktı. Doktorların yürümesi bile mucize dediği Alp Erdem için inancını kaybetmeyen annesi Yıldız Efe, oğlunu 13 yıldır rehabilitasyon merkezine götürerek özel eğitim almasını sağlıyor.

ANNESİNİN, ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Alp Erdem Efe, 14 Mayıs Anneler Günü'nde yılın 365 günü kendisine gözü gibi bakan annesi Yıldız Efe'ye kırmızı gül verip anneler gününü kutladı. Anne Yıldız Efe, 2 yada 3 aylık iken Alp'in engelli olduğunu öğrendiğini ifade ederek "O günden bugüne çok zorluklar yaşadık. Engelli diğer çocukların anneleri gibi çok zorluklardan geçtim. Ama onlar öyle özel ki, öyle güzeller ki, onlar zaten cennetin melekleri. Alp her hareketi ve bakışıyla annesine her şeyi belli eder. Hem özel eğitim okuluna, hem de rehabilitasyon merkezine gidiyoruz. Özel çocuklar için en başta gerekli olan şey sevgi. Sevgi ortamında oldukları zaman üstesinden gelmeyecekleri hiçbir şey yok. Topumda bize acıyarak bakılmasını değil, yardımcı olmak adına bir şeyler yapılmasını istiyoruz. Zaten engellerimiz var. Bu engellerin üstüne birer engel daha katmasınlar istiyoruz. Ben bütün engelli çocukların annelerinin ve bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yıldız Efe ve engelli oğlu Alp Edrem Efe'den görüntüler,

-Alp Erdem Efe'nin resim çizmesinden görüntü,

-Alp Erdem Efe'nin annesine gül vermesinden görüntü,

-Yıldız Efe'nin konuşması.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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6)MERVE HEMŞİREDEN 'İYİLEŞİYORUM' MESAJI

ADANA'da dolandırıcı ve hırsız olduğu ortaya çıkan kuaföre kalıcı dolgu yaptırdığı dudaklarının birden şişmesi sonucu tedaviye alınan hemşire 22 yaşındaki Merve Keleş, sosyal paylaşım sitesindeki adresinden iyileşmeye başladığını açıkladı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli hemşire Merve Keleş, kalça ve göğüs dolgusu yaptıran arkadaşının önerisiyle kalıcı dudak dolgusu yaptırmak için kendini 'doktor' olarak tanıtan kadın kuaförü Soner Gülnaz ile tanıştı. 12 Nisan'da Merve Keleş'in evinde Soner Gülnaz, tarafından 26 iğne batırılarak dudaklarına kalıcı dolgu işlemi yapıldı. İşlem sonrası rahatsızlanan Merve Keleş, bir gün sonra özel bir hastaneye, ardından da şikayetleri artınca kendi çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Dudakları şişen Merve Keleş, Balcalı Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Servisi'nde hemen tedaviye alındı. Genç kız, Soner Gülnaz, hakkında Cumhuriyet Polis Merkezi'ne şikayet dilekçesi verdi. Soner Gülnaz, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ve arandığı hırsızlık suçundan tutuklandı.

Görev yaptığı hastanede tedavisi devam eden Merve Keleş, bugün sosyal paylaşım sitesindeki adresinden iyileştiğini paylaştı. Keleş, fotoğraf da koyduğu paylaşımında, 'İyileşiyorum eve gideceğim günü iple çekiyorum' dedi.

ADANA, ()

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7)10 BİN METRE YÜKSEKLİKTE DİYARBAKIR TÜRKÜLERİ KONSERİ

ANKARA-Diyarbakır seferini yapan yolcu uçağındaki yolcular, 10 bin metre yükseklikte verilen konserde Diyarbakır türkülerine hem eşlik etti hemde unutulmaz bir uçuş gerçekleştirdi. Cep telefonları ile çekilen ve Diyarbakır Devlet korosu sanatçılarının seslendirdiği Diyarbakır türkeleri ile ilgili görüntüler, sosyal medyada büyük yankı yarattı.

Ankara'dan 12 Mayısta Diyarbakır seferi için havalanan uçakta bulunan yolcular 10 bin metre yükseklikte uçarken, uçakta bulunan Diyarbakır Devlet korosu sanatçıları Diyarbakır türküleri ile konser vermeye başladı. Uçakta bulunan yolcuların da eşlik ettiği konser yaklaşık 10 dakika sürerken, yolcular bu anları cep telefonları ile görüntüledi. Sosyal medyada yankı uyandıran görüntülerde, 10 bin metre yükseklikteki konser ile yolcuların unutulmaz bir uçuş gerçekleştirdikleri görüldü. Diyarbakır Devlet Korusu oyuncuları konser sonunda bütün yolcuları 25 Mayıs'ta Diyarbakır'da verecekleri konsere de çağırdı.

Görüntü Dökümü:

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-Uçaktaki yolcuların hep birlikte türküleri söylemesi

-Cep telefonları ile kayıt yapan yolcular

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()-



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8)PATLAMADA YANAN SURİYELİ KADIN TÜRKİYE’DE TEDAVİ EDİLİYOR

SURİYE’de devam eden iç savaşta çıkan yangında yüzü ve vücudu büyük ölçüde yanan Suriyeli 20 yaşındaki Nuha Mansor, Türkiye’de tedavi ediliyor.

Suriye’nin Hama kentinde rejime ait savaş uçağının attığı bombanın evlerinin bahçesindeki benzin bidonunu infilak ettirmesi sonucu çıkan yangında Nuha Mansor’un yüzü ve vücudu yandı. Genç kadın Hama’daki hastanede yapılan ilk tedavisinin ardından eşi Sadettin Mahmut tarafından Türkiye’ye getirildi. Mansor, daha sonra Gezgin Gurmeyiz ve Tut Ellerinden Derneği aracılığı ile Plastik ve Estetik Rekonstrüktif Derneği tarafından İstanbul’a götürülerek tedavi gördü.

Hastasını Reyhanlı’daki evinde ziyaret eden Türk Plastik ve Estetik Rekonstrüktif Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Özay Özkaya, vücudunun bir çok yerinde yanık olan hastayı ambulans uçakla İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüklerini belirterek şöyle dedi: "Plastik cerrahlarla birlikte tedavisini yaptık, hastanede 3 ay yattı ve defalarca ameliyat oldu. 8- 9 ay süren tedavi yararlı oldu, hastaneden yürüyerek ayrıldı. Tabi hijyenik şartlarda kalması, beslenmesi rehabilitasyonda çok önemlidir. Şu anda vücudunda kasılmalar gerçekleştiğini gördüm. Yürümekte zorluk çekiyor. Yürümesi lazım, sürekli kontrolümüz altındadır."

Nuha Mansor ise yangında vücudunun bir çok yerinde yanık oluştuğunu belirterek, Türkiye’de tedavisinin yapıldığını ve ilk günlere göre iyi olduğunu söyledi.



Görüntü Dökümü

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- Suriyeli Nuha Mansor'un yatağında görüntüsü

- Yüzünün yakın plan hali

- Doç. Dr. Özkaya'nın konuşması

- Suriyeli kadının sağlık fotosu

- Suriyeli kadının konuşması

- Turgut Tunç'un konuşması

(SÜRE: 3’35’)(BOYUT: 114 mb)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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9)OSMANİYE MOTOR TUTKUNLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

OSMANİYE Belediyesi tarafından organize edilen ve Osmaniye Motor Kulübü (OMK) tarafından desteklenen 1. Motosiklet Festivali kapsamında düzenlenen yarışlaı nefes kesti. Dereobası Köyü yolunda, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında yaşamını yitiren Adnan Öztürk anısına düzenlenen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Osmaniye Motor Kulübü üyelerinin geçişi ile devam etti. Ünlü motosiklet akrobatı Birkan Polat'ın gösterisi ise ilgiyle izlendi. Festivalin onur konuğu 'Tek Teker Arif' lakaplı Arif Razgatlıoğlu'nun kısa mesafe şovu da izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Belediye Başkanı Kadir Kara, spor aktivitelerine ve sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veren bir belediye yapılanması içerisinde bu festivali düzenlediklerini söyledi. Kara, "Bu alanda uğraşan, bu alanda faaliyet gösteren gayret gösteren değerli kardeşlerimize de bir imkan, fırsat yaratmak, onlara federasyon kuralları dahilinde bir yarış, festival düzenlemekti amacımız. Bu amaçla bunu düzenliyoruz ve budan sonrada bunu geleneksel olarak yapmaya devam edeceğiz." dedi. Başkan Kara, daha sonra Adnan Öztürk'ün ailesine, Birkan Polat ve Arif Razgatlıoğlu plaket verirken, motosiklet sporcularına da kask hediye etti. Festivale yaklaşık 10 ilden 300'e yakın motosiklet tutkunu katılırken, çok sayıda vatandaşta heyecan veren yarışları izlemek için alanı doldurdu. Programda, kısa mesafe 600, 1000, 1300 cc ve cross olmak üzere 4 kategoride MotoDrag yarışmalarıyla devam etti.

Görüntü Dökümü:

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- Yarış motorları start yerine gelmesi

-Yarış motorların start verilmesi

- Yarışları izleyen vatandaşlar

- Saygı duruşu ve istiklal marşı okunurken

detay görüntüler

- Motosikletlilerin tören geçişleri

- Ünlü motosiklet akrobatı Birkan Polat

gösterisi

- Arif Razgatlıoğlu'nun tek teker üzerinde

gidişi

- Kask dağıtım töreni

- Motosiklet yarışlarından detaylar

- Festivale katılan motorlardan detaylar

- Belediye Başkanı Kadir Kara konuşması

BOYUT: 176 MB SÜRE: 05' 32"

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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10)MURAT BOZ'DAN MUHTEŞEM AÇILIŞ



İstanbul'un en büyük ve kapsamlı açık hava konser alanı Tuzla/Marina Arena, Cumartesi akşamı muhteşem bir organizasyonla kapılarını açtı.Açılış nedeniyle ünlü sanatçı Murat Boz muhteşem bir konser verdi.

Tuzla- Viaport Marina'da denizin üzerinde 10.000 m2 alan içine kurulu 25.000 kişilik devasa konser ve etkinlik alanı olan Marina Arena, "Müziğin Yeni Arenasıö sloganı ile İstanbul'da eğlence sektörüne farklı bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Marina'da kurulmuş olması sebebiyle denizden ve karadan özel giriş sağlanabilen konforlu ulaşım yapısı, VIP kulisleri, sanatçılar için hazırlanmış özel lounge bölümü, geniş ve konforlu açık fuaye alanı ve daha bir çok farklılığı ile Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip Marina Arena'nın kısa sürede büyük konser ve eventlerin gözdesi olması bekleniyor..Arena Event By Kemal Aslan Projesi olarak tasarlanan muhteşem deniz manzaralı açık hava konseptli Marina Arena, 450m2 alana inşa edilen dev sahnesi ve Türkiye'nin en iyi ses, ışık firmaları ile oluşturulan teknik alt yapısıyla dünyaca ünlü yıldızlara da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor,Açılış nedeniyle kendisini izlemeye gelen 20 bine yakın hayranlarına bir buçuk saat muhteşem bir konser veren ünlü sanatçı Murat Boz sahneye ilk Janti parçasını söyleyerek çıktı. Ardından da Hayat Öpücüğünü söyleyen Murat Boz muhteşem dansıyla herkesi büyüledi.

Görüntü Dökümü

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Konserden görüntüler

Detaylar

GEBZE/

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