DHA YURT BÜLTENİ-10

KADINLAR GÜNÜ'NE GİDENLERİN OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 7 ÖLÜ, 34 YARALI (3)

1)KAZADA ÖLEN 7 KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bursa’nın İnegöl İlçesi yakınlarında, Ankara'daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına giden Türk Metal-Sen üyesi işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen 7 kadın kimlikleri belirlendi. Kazada, Leyla Çiçek, Refika Barışsever, Özlem İnan, Fatma Hacıoğlu, Güleydan Sezer, Elvan Mutlu olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza yerine Türk-İş 8’inci Bölge Temsilcisi Sabri Özdemir de geldi. Özdemir, yaptığı açıklamada, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Metal Sendikası’nın Ankara’da düzenlediği kurtultaya katılmak üzere fabrikalarımızdan kadın üyelerimizi taşıyan otobüs elim bir kaza yapmış. 7 arkadaşımız maalesef kaybettik. Ölenlere rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Aldığımız ilk bilgilere göre, 23 yaralımız varö dedi.



Kazada yaralananların tedavileri de İnegöl ve Bozüyük’teki hastanelerde devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun da İnegöl Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralılarla görüşeceği bildirildi.

BURSA/

2)SURİYELİ YASİN, ALBAY SUFHAN’DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde oturan Suriyeli yerel gazeteci Kutaybe Hac Yasin (32), 4 yıl önce Halep'te evini bombalayan pilotun, Hatay'a düşen Suriye uçağının pilotu Albay Mehmet Sufhan olduğunu iddia ederek Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti. Albay Mehmet Sufhan'ın bir çok kişinin ölümünden sorumlu olduğunu ileri süren gazeteci Kutaybe Hac Yasin, evi bombalandıktan sonra Reyhanlı'ya geldiğini söyledi. 4 yıldan bu yana Hatay'da yaşadığını belirten Yasin, "Halep'in Höllük Mahallesi'ndeki evimi bombalayan pilot, halen Hatay'da tedavi edilen pilot Mehmet Sufhan'dır. Kodu da Bahar-1'dir. Kendisinden şikayetçiyim." dedi.

Düşmeden önce İdlib yakınlarını bombalayarak 2 kişinin ölümüne 6 kişinin de yaralanmasına neden olan pilotun Mehmet Sufhan olduğundan da emin olduğunu iddia eden Yasin, "Arkadaşlara da durumu bildirdim. Şikayetçi olmak isteyenlerin pilot hakkında gerekli şikayetlerini yapmalarını istedim. Ben rejim adına havalanan ve insanları öldüren pilottan şikayetçiyim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay)

3)ÇORLU'DA BIÇAKLI KAVGADA 2 SAĞIR VE DİLSİZ YARALANDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında yaşanan bıçakla kavgada sağır ve dilsiz olan Akman A., ile Hüseyin A., yaralandı.

Olay, Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bugün öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, Can Ç., alış veriş yaptığı mağazanın önünde daha önce arasında husumet bulunan sağır ve dilsiz Akman G., ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Can Ç., üzerindeki bıçağı çıkarıp, Akman G.'yi karnından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yakındaki bir mağazaya güçlükle giren Akman G., kanlar içinde yere yığıldı. Olayı yerine gelen Akman G.'nin arkadaşı sağır ve dilsiz olan Hüseyin A., olaya müdahale etmek istediği sırada Can Ç., ile kavga etti. Kavgada Can Ç.'nin bıçağın kabzası ile vurduğu Hüseyin A.'da başından yaralandı.



Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kavga sonrası Çan Ç., ile kavgaya karıştığını belirlediği babası Necati Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ)



4)GÜLİZAR'IN KATİLİ CEZAEVİNDE 'TECAVÜZCÜ' DİYE DÖVÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

ANTALYA'da geçen ağustosta ormanlık alanda 22 yaşındaki Gülizar Turan'a tecavüz ettikten sonra başını taşla ezip, boğazını keserek öldürmekten yargılanan 44 yaşındaki Cengiz Dok, cezaevinde diğer mahkumlardan şiddet gördüğünü ileri sürdü.Antalya'da geçen 14 Ağustos'ta Kepez İlçesi Varsak mevkiindeki ormanlık alanda başı taşla ezilip, boğazı kesilerek öldürülen yarı çıplak bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin, kayıp başvurusu yapılan Gülizar Turan'a ait olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, Antalya Toptancı Hali'nde hamallık yapan Cengiz Dok'u gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Cengiz Dok, Turan'ı küfür ettiği için bıçakladığını ve pişman olduğunu söyledi.



Tutuklanan Cengiz Dok hakkında Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık ile öldürülen Gülizar Turan'ın annesi Menekşe Kocabaş ile yakınları hazır bulundu.



Aile Bakanlığı'nın da müdahil olarak katıldığı davada sanık Cengiz Dok, Antalya Toptancı Sebze ve Meyve Hali'nden Zeytinköy'e kadar olan güzergahta yol boyunca madde bağımlısı kadınların uyuşturucu parası için kendini pazarladığını iddia etti. Gülizar Turan'ın da bunlardan biri olduğunu ileri süren Cengiz Dok, Turan'ın polis kayıtlarının araştırılmasını istedi.



'CEZAEVİNDE DÖVÜLDÜM'



Olay günü Gülizar Turan ile para karşılığı ilişkiye girdiklerini iddia eden Cengiz Dok, tecavüz iddiasının doğru olmadığını savundu. Gülizar Turan kolunu ısırdığı için can havliyle bıçakladığını savunan Cengiz Dok, cezaevindeki koğuşunda dövüldüğünü öne sürdü. Dok, "Cezaevinde beni koğuşta 'tecavüzcü' diye dövdüler. Ben tecavüz etmedim, tecavüzcü değilim. Bu konuyla ilgili mahkemeye dilekçe de gönderdim. Bu suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.



Maktulün yakınları ise sanığın kurgu yaptığını belirterek, alacağı cezayı hafifletebilmek için yalan söylediğini kaydetti. Daha önce de bir başka kadına benzer şekilde cinsel saldırı suçundan yargılanıp beraat ettiği anlaşılan sanıkla ilgili eksikliklerin giderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



Duruşma sonrası açıklama yapan Gülizar Turan'ın annesi Menekşe Kocabaş, kızının sanığın iddia ettiği gibi para karşılığı ilişkiye giren biri değil, madde bağımlısı olduğunu söyledi. Antalya Hal yolunda gördüğü her kadını ve kızı hayat kadını gibi gören Cengiz Dok'un cezaevinde dövüldüğünü söyleyerek kendisini mağdur gibi göstermeye çalıştığını belirten Menekşe Kocabaş, sanığın en ağır cezaya mahkum edilmesini istediklerini söyledi. Menekşe Kocabaş, "Benim kızım velev ki hal yoluna çıkmış olsun. Hal yoluna çıktı diye benim kızımı tavuk keser gibi kesmesi mi gerekiyor. Ben çocuğuma bir tokat vurmazken gelip de çocuğumun boğazını tavuk keser gibi kesmesinin hiçbir mazereti olamaz. Bir de tahliyesini talep ediyor" dedi.

Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA

Serbest bırakılan Konsolosluk tercümanı yeniden gözaltına alındı (EK)



5)KONSOLOSLUK TERCÜMANI TUTUKLANDI

Mardin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından ABD Adana Konsolosluğu tercümanı Hamza Uluçay, TCK 314/2 "silahlı teror örgüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Tercüman Uluçay, tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN

6)MUTKİ’DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ 6 YARALI

BİTLİS’in Mutki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Kaza bugün sabah saatlerinde Mutki ilçesine 2 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Sezgin Kuşoğlu yönetimindeki 13 T 0019 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen Nizamettin Yeşilırmak yönetimindeki 34 ZA 2365 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araç içinde bulunan 46 yaşındaki Kazım Yeşilırmak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Nizamettin Yeşilırmak, Abdulcelil Tultak, Abdulkerim Tultak, Sezgin Kuşoğlu, Hüseyin Sülün ve Çiçek Sülün yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis, Mutki ve Tatvan Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özcan ÇİRİŞ-Zübeyir DALGA / MUTKİ,(Bitlis)

7)TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİM

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde polis tarafından toplu taşıma araçlarında sivil denetim uygulaması yapıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde hayata geçirdiği toplu taşıma araçlarında sivil denetim uygulaması kapsamında Kemer'de uygulama yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinden itibaren 5 toplu taşıma aracında denetim yaptı. Son olarak Tekirova-Kemer hattında çalışan 07 K 3640 plakalı minibüs trafik ekipleri tarafından durduruldu. Şoför Rasim Ünal'a trafik kurallarına uyması dolayısıyla ekipler tarafından teşekkür edildi.



Sivil denetim ekibinde görevli polis memuru da araçta telefon kullanımı, fazla yolcu ve trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Bu hafta başlatılan sivil denetleme uygulamasında şu anda kadar kırmızı ışık ihlali, fazla yolcu ve araçta sürücünün telefonla görüşmesi nedeniyle 396 lira cezai işlem uygulandı. Kurallara uyan sürücüler ise çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya)



8)BÖYLE ATATÜRK SEVGİSİ GÖRÜLMEDİ

KAYSERİ'de 14 yıldır odun ve kömür ticaretiyle uğraşan Tahir Durucan'ın Atatürk sevgisi dikkat çekiyor. Çalıştığı iş yerinin duvarlarını 10 yıldır biriktirdiği Atatürk fotoğrafları ile donatan Durucan, "Bu ülke Atatürk'e çok şey borçlu ve bu nedenle Atatürk'ü sevmeyen bu dükkana girmesin dedi.



Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde 14 yıldır odun-kömür ticaretiyle uğraşan 61 yaşındaki Tahir Durucan'ın, Atatürk sevgisi dillere destan olmuş. Çalıştığı işyerinin duvarlarını Atatürk resimleri ve fotoğrafları ile donatan Durucan'ın Atatürk sevgisi, görenlerin de dikkatini çekiyor. İşyeri sahibinin, kendisine bu konuda destek olduğunu ifade eden Durucan, "Atatürk sevdası her insanın içinde vardır. Burası Türkiye Cumhuriyet'i ise Atatürk'ü sevmemek, saçmalıktan başka bir şey değildir" diye konuştu.



"10 YILDIR ATATÜRK FOTOĞRAFLARI BİRİKTİRİYORUMö



On yıldır Atatürk resimleri ve fotoğraflarını biriktirdiğini ve iş yerinin duvarlarına astığını anlatan Durucan, "Gördüğüm Atatürk fotoğraflarını alıyorum. Bu şekilde Atatürk'ü millete gösteriyorum ve soranlara Atatürk'ü anlatıyorum. Gelen, gören bakıyor ve mutlu oluyor, destek veriyor, teşekkür ediyor. Atatürk sevdası bambaşka bir şeyö dedi. Atatürk'ün son yıllarda bazı çevrelerce yıpratılmak istendiğini belirten Durucan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran insanı dışlamak, yok saymak saçmalıktan başka bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyet'i varsa Atatürk ve arkadaşların sayesinde var. Kurtuluş Savaşı, Çanakkale savaşı, bunlar kolay kazanılmadı" şeklinde konuştu.



"ATATÜRK'Ü SEVMEYEN BU DÜKKANA GİRMESİNö



Duvarlarda Atatürk fotoğraflarını gören bazı vatandaşların da bu durum karşısında duygulandıklarını ve kendisine Atatürk fotoğrafları hediye ettiklerini de dile getiren Tahir Durucan, şunları söyledi:



"Duvara astıklarım arasında hediye olanlar da var. Gelip, görenler daha sonra bana üzerilerine isimlerini ve dileklerini yazıp, Atatürk fotoğrafı hediye ediyorlar. Duvarlar dolu gibi görünse de ben her gelecek Atatürk fotoğrafı için yer bulurum. Şu ana kadar 350-400 arasında resim ve fotoğraf var. Gençlerin de dikkatini çekip, bu yolla onlara Atatürk'ü anlatmaya çalışıyorum. Gençlerin Atatürk'ü anlamaları lazım, okumaları lazım. Örneğin ilk olarak Nutuk'u okumaları lazım. Bu adam ne yapmak istemiş, ne şartlarda Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş bilmeleri, görmeleri lazım. Okumadan, kulaktan dolma anlatımlarla Atatürk'ü anlayamazlar. Atatürk'ü sevmeyen bu dükkana girmesin.ö

( Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ



