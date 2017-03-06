DHA YURT; BÜLTENİ-10

1)HELİKOPTERDEN BAŞBAKANIN İNDİĞİNİ GÖRDÜK ŞAŞIRDIK'

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın dün helikopterinin indiği Kale Mahallesi sakinleri o anları anlattı. Mahalle halkı Başbakan Yıldırım'ı görünce şoke olduklarını, birlikte 1 metre kar içinde yürüyerek yola kadar eşlik ettiklerini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım dün Muş mitingi için geldiği kentte sis yüzünden helikopteri Kale Mahallesine iniş yaptı. Mahalle sakinleri Başbakan Binali Yıldırım’ı karşılarında görünce önce inanamadıklarını ve karda yürürken eşlik ettiklerini bildirdiler. Mahalle sakinlerinden Mesut Güngör, şunları söyledi:

“Hava sisliydi, helikopter geldi buraya indi. Karşılamaya gittim. Yanında Veysi Kaynak, Mehmet Şimşek’ti. Bir baktım helikopter burada. Demek ki nasip Başbakanı nasıl burada karşıladık hayrette kaldık."

Aynı mahalleden Behçet Demirel, “1 metreye yakın kar vardı. Bata çıka gitti. helikopter bu alan açıktı buraya kondu. Mahallemiz eski bir mahalle" diye konuştu.

Kale Mahallesinden Fatih Aktaş ise “Pencereyi açtık baktık helikopter indi. Baktık başbakan iniyor, onu gördük şaşırdık. Ona yardım ettik kardan çıkarıp getirdik yolun üstüne" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Başbakanı karşılayan Kale malhallesi sakinleri ile röp



-Muhabir anonsu



-Helikopterin içinden görüntü



-Başbakanın karlar içinde yürümesi

Yusuf Özgür BÜLBÜL/ MUŞ, ()-

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2)KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ BURCU TOPRAĞA VERİLDİ

BARTIN’da kaldırımda yürürken kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu ölen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Burcu Duran, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede kardeşinin fotoğrafını elinden bırakmayan Duygu Duran, tabutun arkasından 'Gitme kardeşim' diyerek ağladı.

Dün Gölbucağı Mahallesi'ndeki kavşakta meydana gelen kazada, 1 ay önce ehliyet alan 21 yaşındaki Uğur Kalaycı'nın kullandığı 74 AL 809 plakalı otomobil, yaya kaldırımına çıkarak üniversiteli Burcu Duran'a çarptı. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyestisyenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Burcu Duran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Hafta sonu tatili için ailesinin yanına geldiği Bartın'da arkadaşlarının yanına giderken aracın çarpmasıyla ölen Burcu Duran cenazesi, helallik alınması için önce evinin önüne getirildi. Duran'ın babası 55 yaşındaki Nurettin, annesi mahalle muhtarı 49 yaşındaki Şermin ve öğretmen ablası 26 yaşındaki Duygu Duran, duvak örtülen tabutun başında gözyaşı döktü.



Duran'ın cenazesi, daha sonra Gölbucağı Camisi'ne götürüldü. Tabutun arkasında annesi ve babasının arasında güçlükle yürüyen Duygu Duran, "Gitme kardeşim. Gül güzeliydi o, benim bitanemdi. Tutamiyorum kendimi" diyerek babasına sarılıp ağladı. Cenaze namazına Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da katıldı. Burcu Duran'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazı ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Uğur Kalaycı'nın, ağabeyine ait otomobili gezmek için aldığı belirtildi. Sürücünün ifadesinde, "Önüme kedi çıktı, direksiyon hakimetimi kaybettim" dediği öğrenildi. Sürücü, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.





Görüntü Dökümü



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-Cenazeden detay



-Anne ve Ablanın Burcu’nun fotosuna bakması



-Cenazeye katılan öğrenciler



-Duaların okunması



-Cenazenin evden alınması



-Anne baba ve ablasının feryatları



-Camiden detay



-Cenaze namazı

Süre: 4.47 Boyut: 153 MB



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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3)DOKTORU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde, 45 yaşındaki Radyoloji Uzmanı Dr. Metin Güneş'i, trafikte aracıyla önünü kesip tabancayla öldüren 37 yaşındaki Kamil A., adliyeye sevk edildi. Kamil A., cinayetle ilgili emniyette ifade vermedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi, Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Mantolama işiyle uğraşan Kamil A., iddiaya göre daha önce sağlık personeli eşinin çalıştığı ve bir süre önce kapanan özel tıp merkezinin sahibi Radyoloji Uzmanı Dr. Metin Güneş’i aracıyla takip etti. Kamil A., 78 SE 670 plakalı otomobiliyle Dr. Güneş'in kullandığı hafif ticari aracın önüne geçerek durdu. Araçtan inen Kamil A., arkasında duran aracından indiği sırada Güneş'e tabancayla 5 el ateş etti. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Güneş, ambulansla kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Dr. Güneş'in, bir süre önce eşinden boşandığı ve hafta sonunu birlikte geçirdiği 6 yaşındaki oğlunu annesine bıraktıktan sonra evine giderken olayın gerçekleştiği belirtildi.



Eşi daha önce Dr. Metin Güneş'in yanında çalışan Kamil A., olay yerinde doktoru vurduktan sonra "Namusumu temizledim" dediği iddia edildi. Kamil A., cinayetle ilgili emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Adliyeye sevk edilen Kamil A., gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna da cevap vermedi.

Görüntü Dökümü



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-Şüpheli adliyeye çıkartılırken

Süre:(00.36) Boyutu:(27 MB.)



Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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4)FETÖ SANIĞI TUĞGENERAL GÜNEŞER: VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINI ALMAK BANA YAKIŞMAZ

BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında 2'nci Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in de bulunduğu 3'ü tutuklu, 7'si tutuksuz 10 askerin yargılanmasına başlandı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hakkari'de görevde olduğunu belirten Tuğgeneral Güneşer, "İsteseydim hemen karşımdaki Irak bölgesine geçerdim" dedi. Sıkıyönetim Komutanı olararak Vali ve belediye başkanının gözaltına alınması emrini verdiği iddiasıyla ilgili de Güneşer, "Valiyi ve belediye başkanını alıp yerine başkasını oturtmak bana yakışmaz" dedi.



Tutuklu sanıklar Tuğgeneral İsmail Güneşer, Tugay Kurmay Başkanı Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile 1'i yarbay, 4'ü üsteğmen, 1'i teğmen, 1'i astsubay 7 tutuksuz sanığın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada 3 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan üsteğemen Mustafa Gürlü hazır bulundu. Diğer sanıklar ise katılmadı. Duruşma nedeniyle adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliyenin önündeki yol demir bariyerlerle kapatıldı.



2.5 SAAT SAVUNMA YAPTI



'Anayasayı ihlal' ve 'Terör örgütüne üye olmak' suçlarından ağırlaştırılmış ömürboyu hapis ile 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklardan, sıkıyönetim atama listesinde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak adı bulunan Tuğgeneral Güneşer, 2.5 saat savunma yaptı. Tuğgeneral Güneşer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 27 yıl görev yaptığını, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaverliğini üstlendiğini, bu süre zarfında istihbarat tarafından ailesiyle birlikte incelendiklerini, bir olumsuzluk tespit edilmediğini söyledi. Darbe girişimini lanetlediğini belirten Tuğgeneral Güneşer şöyle konuştu:



"Benim ve ailemin bu örgütle hiç bir bağlantımız yok. Ne bankalarıyla na okullarıyla irtibatım olmadı. Bolu'da kışlada olaylara müdahale edecek kimse yok. Kent merkezine buradan araç çıkışı bile olmadı. Sözde sıkıyönetim direktifinden de tesadüfen haberim oldu. Listeyi hazırlayanların benim Hakkari'de olduğumdan bile haberleri yok. Ben isteseydim hemen karşımdaki Irak bölgesine geçerdim. Adımın listede olması beni de şaşırttı. Niye olduğumu anlayamadım."



'VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINI ALMAK BANA YAKIŞMAZ'



Darbe gecesi Vali ve belediye başkanınını gözaltına alınması yönünde bir emrinin olmadığını ileri süren Tuğgeneral Güneşer, şöyle devam etti:



"Hiç bir şekilde benim kriz masasının açıldığından bile haberim yok. Düzce İl Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklu ve bu kişi benim hakkımda tutanak tuttu. Ben darbeye ilişkin olayları da karargah subayından öğrendim. Benim Hakkari'de olduğumdan haberleri yok. Ben nasıl Bolu'ya geleyim. Kendi karargahıma gitseydim sabaha kadar olaydan haberim olmayacaktı. Bolu'dan da kimse beni arayıp bilgilendirmedi. Kimseye darbeyi destekleyeceği yönünde emir vermedim. O gece İl Jandarma Komutanını arayarak paralelci olabileceğini söyleyip uyardım. Emniyet Müdürünün telefondaki konuşması hoşuma gitmedi. Tümen Komutanını arayıp Bolu'da sıkıntı olduğunu düşünüp yola çıkmak istedim. Helikopter istedim ama hava sahası kapalıydı. Karayoluyla Van'a gidecek konvoyla yola çıkmıştım geri çevirdiler. Valiyi ve belediye başkanını alıp yerine başkasını oturtmak bana yakışmaz. Ellerinde ağır silahlar ve araçları olan emniyet müdürünü gözaltına aldırmak istemek de intihar olur."



'EMNİYET MÜDÜRÜ BENİ ÇİLEDEN ÇIKARDI'



Vali, belediye başkanının da bulunduğu ortamda telefonda konuştuğu İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'ya, "Lojmana yaklaşanın beynini alırım" dediğini doğrulayan Tuğgeneral Güneşer şöyle dedi:



"O sözleri toplanan kalabalıkta olabilecek provakatörler için söyledim. Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz'dan şüphelendim. Kızılkaya, bana kumpas kurarak Vali ve Başsavcı ile birlikte toplantıdayken beni aradı. Emniyet Müdürünün laubali ve ciddiyetsiz hareketleri beni çileden çıkardı ve bağırmaya başladım. Beni kumpas ortamına getirdi. Ben vatandaşları oradan uzaklaştırmasını istedim. Bana idam da verebilirsiniz, müebbet hapis cezası da. Benim vicdanım rahat. Ben gece 03.30'da ayrıca 'asker çıkmasın' diye emir verdim" dedi.



Güneşer'in yaklaşık 2.5 saat süren savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Görüntü DÖkümü



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-Adliye önündeki güvenlik önlemleri



-Cezaevi araçları



-Sanıklar



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU, ()

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5)KIRKLARELİ'DE TARİHİ ESERLER YATAK ALTINDAN ÇIKTI

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar İlçesi'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirtilen 107 parça tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.



Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar İlçesi'nin Aköğren ve Yenice köylerinde kaçak kazılarda elde edilen tarihi eserlerin kaçak defineciler tarafından satılacağını belirledi. Jandarma, daha önceden belirlediği şüpheliler, H.B., T.B. ve Y.S.'nin ev ve işyerlerine eşzamanlı operasyon düzenleyerek arama yaptı. Aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirtilen 6 bronz heykel, toplam 101 altın ve gümüş sikke, kolye ucu ve yüzük, 4 detektör ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden Y.S.'nin evindeki aramada tarihi eserleri sakladığı yatağının altında bulundu.



Tarihi eserler Kırklareli Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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Şüphelilerin götürülmesi



Şüphelilerden detaylar



Ele geçirilen tarihi eserler



Eserlerden detaylar



Arama dedektörleri



Yataktan çıkarılan tarihi eserler



Evdeki aramalar

Haber-Kamera: KIRKLARELİ, ()-

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6)AYVACIK'TA 89 MÜLTECİ YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden umut yolculuğuna çıkma hazırlığındaki 89 mülteci, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgedeki yasa dışı geçişlere karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bu sabah, Ayvacık'ın Bademli Köyü Acıdere Mevkii ve Koyunevi köyü Sokakağzı Koyu'nda operasyon yapıldı. Zeytinlikler arasına gizlenmiş aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Pakistan, Eritre ve Kongo uyruklu 89 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler, minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi. Mültecilerin, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Mültecilerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()

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7)ATATÜRK'ÜN BURDUR'A GELİŞİ KUTLANDI

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 87'nci yıldönümü törenle kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, Atatürk'ün 6 Mart 1930'da Burdur'a gelişinde karşılandığı yer olan Çatalpınar mevkiinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren Ata'ya saygı yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Cem Tuce, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan ile vatandaşlar katıldı.Cumhuriyet Meydanı'ndaki halk oyunları gösterisinin ardından Vali Şerif Yılmaz, gençlerin taşıdığı Türk bayrağını öpüp, tekrar kendilerine emanet etti. Ardından Vali Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Cem Tuce ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Başkan Ali Orkun Ercengiz, "Burdur'un şeref günü olarak kabul edilen bu özel günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha konuk etmiş olmanın gururu ve haklı sevinicini yaşıyoruz. 6 Mart 1930'da Çatalpınar mevkiinde Burdur'umuza güneş gibi doğan Mustafa Kemal Atatürk'ün 87 yıl önce atalarımıza yaşattığı onuru ve coşkuyu aynı heyecanla yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

Atatürk'ün Burdur'a gelişi dolayısıyla düzenlenen turnuvalarda dereceye girenlere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verilmesiyle tören sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yürüyüşten detay,

- Başkan Ali Orkun Ercengiz'in konuşması,

- Ödül töreni

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()