DHA YURT BÜLTENİ - 10

Işık: Her an PYD'nin tepesine TSK'nın öldürücü darbesi iniyor (2)

ONLAR DÜZ KOŞTU, BİZ ENGELLİ KOŞTUK

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ak Parti İl Kadın Kolları'nın istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Işık, rakiplerine karşı hep engelli koştuklarını belirterek, "Şimdi yeni bir yarışa giriyoruz. Yeni bir halk oylaması için sahaya indik. Tabi bugüne kadar her seçimimiz bizim için zor oldu, kolay olmadı. Ak Parti'nin durumu bir taraftan rakipleri düz koşu yaparken, aynı rakiplerle aynı pistte engelli kolu yapan atletlere benziyor. Rakiplerimizin önünde yok. Onlar düz koşacaklar, biz ha bire engelli koşacağız. Partimizi kurduğumuz günden bugüne kadar hep engelli koşuyoruz. 2003 seçimlerine giriyoruz genel başkanımıza milletvekili adayı olamama engelini getirdiler. 2007 seçimlerine giderken cumhurbaşkanını meclise seçtirmediler. 2008'de partimize kapatma davası açtılar. 2014 belediye seçimlerine gideceğiz, bir sözde yolsuzluk ile FETÖ'nün bir operasyonuyla karşı karşıya kaldık ve o süreçte seçime gittik. Ama teşkilatlarımızın o üstün gayreti, milletimizin oynanan oyunu çok net olarak idrak etmesi sayesinde bütün bu engelleri aştık. Onlar düz koştu, biz engelli koştuk. Ama kim kazandı? Her zaman Ak Parti kazandı" dedi.

BU İŞİ SEZONLUK ZANNEDİYORLAR

CHP'nin kampanyasını eleştiren Işık, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Aman olumsuz konuşmayın, aman negatif siyaset yapmayın' Sen zaten hayır kampanyası yürütmekle negatif siyaset yapıyorsun. Dünyanın öbür ucundan Şili'den kampanya uzmanı getirmişler. Memlekette bu işleri bilen kalmadı ya. Adam 1 hafta bunları izlemiş. 1 hafta sonra şaşkınlığını gizleyememiş diyor ki 'Ben CHP'nin ne vaat ettiğini hala anlayamadım. Niye hayır dediklerini de anlayamadım. CHP'nin ne dediğini biz bu güne kadar anlayamadık ki sen anlayasın? Niye? Bunlar siyaseti seçimden seçime zannediyorlar. Zannediyorlar ki kampanya başlayınca siyaset yaparız, kampanya bitince keyfimize bakarız. Bu işi sezonluk zannediyorlar."

İSTİKRAR ORTAMI OLMASAYDI PYD KORİDORU BİRLEŞTİRİRDİ

Bakan Işık istikrarın önemine değinerek, "Böyle bir coğrafyada Türkiye için istikrar ekmek kadar, su kadar, hava kadar önemlidir. Şu an da Türkiye istikrarı yakalamasaydı bu kadar belayla aynı anda mücadele edebilir miydi? Size çok samimi olarak söyleyeyim eğer Türkiye Fırat Kalkanı kararını alamasaydı, Türkiye'nin istikrarı olamasaydı, koalisyonlar birbiriyle böyle bir istikrar ortamı olmasaydı, bugün PYD koridoru alttan birleştirmiş olurdu. Türkiye çok daha uzun bir belaya, daha büyük bir belaya mücadele etmek zorunda kalırdı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakanın konuşması

Haber: Faruk KIYAK-Çağla DAŞCI / KOCAELİ, ()

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de (2)

"OLURSA DEMOKRASİ OLSUN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki programı kapsamında Büyük Roman Buluşması'nı gerçekleştirdi. Fuar Kültürpark'ta, ilk olarak Roman derneklerinin yöneticileriyle buluştu. Onların sorunlarını ve önerilerini dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından "İlle de demokrasi olsun" sloganıyla Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Romanların coşkuyla karşıladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için Romanlardan oluşan Tepecik Senfoni Orkestrası konser verdi.

OLURSA HAYIRLI BİR İŞ OLSUN

Konseri dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sahneyi çıkıp tüm orkestra üyelerini tebrik etti. Ardından Romanlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "STK'ların sorunlarınızı dinledik. İşsizlik en temel sorun. Sosyal devlet gereğini yerine getirmiyor. Sosyal Devlet hayata geçirsek işsizlik sorununu çözeriz. Sosyal devletin gereklerini yerine geteren tek parti CHP'dir. Daha önce geldiniz 'Bizim parlamentoda temsilcimiz yok' dediniz. Ben sizlere söz verdim. Roman kardeşimizi aday göstereceğim dedim ve Özcan Purçu seçildi. Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti. Özcan Purçu kardeşimiz milletvekili oldu, Meclis Başkanlık Divanı'nda görev aldı. Aynı zamanda altında kırmızı plakalı araç oldu. Ama Özcan Purçu'yu bu noktaya taşıyan ben değilim Cumhuriyet'tir. Cumhuriyetin kendisidir. Eğer cumhuriyet olsaydı, Özcan Purçu okuyamazdı, milletvekili olamazdı. Kemal Kılıçdaroğlu, okumayacaktı, genel başkan olamayacaktı. İşte bunun için Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e sahip çıkmanız gerekiyor" dedi. Cumhuriyet'in temel özelliklerinden birisinin de vatandaşlar arasında ayrım yapmamak olduğunu, hizmetlerin eşit sunulması gerektiğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde önerilerinizin tamamı yerine getirildi. Siz yeter ki siyasete ilgi gösterin, doğruların arkasında durun. Referandum yapılacak. Az önce söyledik Cumhuriyet'e sahip çıkın diye. Cumhuriyet'e sahip çıkmak için en temel görev, 16 Nisan'da sandığa gidip Cumhuriyet'i korumak adına 'hayır' oyunu vermektir. Birlikte yaşamak için, aç insan, işsizlik olmasın istiyorsanız, hayırlı bir is yapın hayır oyu verin. Olursa demokrasi olsun. Hep birlikte hayırlı bir iş yapalım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Roman buluşması sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Senfoni orkestrasının konserinden görüntü

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()



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MHP'den referandum bilgilendirmesi



MHP Adana İl Başkanlığı tarafından referandum bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, milletvekilleri Muharrem Varlı, Seyfettin Yılmaz, Arzu Erdem ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan MHP İl Başkanı Yusuf Baş, "Biliyorsunuz, 16 Nisan'da anayasa değişiklik paketi halkımızın oylarına sunulacak. Referandumda oylanacak anayasa değişiklik paketi, hiç kimsenin keyfiyeti için yapılmadı. Görülen riskler yüzünden bir zaruretin sonucu olarak planlandı. Dün, 'özerkliğe varız' diyenlerin, bugün MHP'nin ölçeğinden geçen ve üniter yapıdan taviz vermeyen değişiklik nedeniyle sayın genel başkanımızı ve partimizi suçlamaya hakları yoktur. Boy aynaları kırık olanlara, arşive bakmalarını tavsiye ediyoruz. Bu konuda duruşumuz, tavrımız çok nettir. Allah'ın izniyle, halkımızın desteğiyle inşallah, devletimizi daha etkin kılacak, milletimizin önündeki engelleri daha kolay kaldıracak bir değişikliği 'evet' diyerek hep birlikte yapacağız" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Dün Başkanlık Sistemine karşı olan Milliyetçi Hareket Partisi neden bugün destekliyor?' diyerek zihinler bulandırılmaya çalışıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi dün çözüm süreci altında yapılmaya çalışılan Başkanlık Sistemini de içeren bir anayasa değişikliğine sonuna kadar karşı çıkmıştır, aynı şeye bugün de karşıdır. Bizim bu konulardaki görüş ve düşüncelerimiz dün ne ise bugün de odur, zerre değişmemiştir. Bir defa, yapılan düzenlemede dünkü karşı çıktığımız anlamda bir Başkanlık Sistemi yoktur. Bu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Dün karşı çıktığımız; HDP, PKK ve FETÖ ile hazırlanan anayasa değişikliği tasarısıdır."

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise başkanlık sistemini isteyenler ve istemeyenler arasında 'evetçiler-hayırcılar' olarak ülkede kutuplaşma yaratılmaya çalışıldığını vurguladı.

Haber: Sude UÇAROĞLU/ ADANA, ()

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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı



KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Otomobil ters dönerken, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Develi mevkiinde meydana geldi. 42 yaşındaki Mustafa Kahraman idaresindeki 41 L 3353 plakalı otomobil virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil ters dönerken, kazayı görenler 112 Acil'den yardım istedi. Otomobilden çıkarılan Mustafa Kahraman hafif yaralanırken, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), () -