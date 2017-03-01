DHA YURT BÜLTENİ-10

1)AĞRI BELEDİYE BAŞKANI DBP'Lİ SIRRI SAKIK GÖREVDEN ALINDI



AĞRI Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık, bugün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Ağrı Valisi Musa Işın, Ağrı Belediyesi Başkanlığı'na kayyum olarak atandı.

Üç yıl önce yerel seçimde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Sırrı Sakık'ın yaptığı açıklamalarla ilgili çeşitli soruşturmalar açılımştı. Sırrı Sakık, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde HDP'nin Doğubayazıt'ta düzenlediği 'Büyük İnsanlık Mitingi’ndeki konuşmasında 'Türk milletini aşağılamak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından geçen kasım ayında Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Halen il dışında olduğu belirtilen Sırrı Sakık'ın görevden alındığının açıklanmasıyla birlikte Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ağrı Belediyesi'ne gitti. Belediyenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan polislerin arama yaptığı belirtildi.

Ağrı Belediye Meclisi'nde 17 DBP'li üyeden Ömer Polat, Fehim Çetinkaya, Gülsüm Demir, Kutbettin Tosun, Murat Aydemir ve Burhan Taşdemir geçen ay İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmıştı. Ağrı Belediye Meclisi'nde Ak Parti'den de 14 üye bulunuyor. Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın görevden alınmasının ardından kayyum olarak atanan Ağrı Valisi Musa Işın'ın bu göreve de başlaması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Ağrı belediyesinde yapılan aramalardan görüntü

-Sırrı Sakık ın ARŞİV görüntüleri

AĞRI/

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2)CEZAEVİNDE DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞEMEYEN ÖNDER'DEN TEPKİ: KEYFİ

EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesine izin olmadığı gerekçesiyle izin verilmeyen HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tepki gösterip, keyfi olduğunu söyledi. Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ı cezaevinde ziyaret etmek için bugün HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, beraberinde eski Milletvekili Celal Doğan ile birlikte cezaevi önüne geldi. Önder ve Doğan'ın izinleri olmadığı gerekçesiyle görüşmelerine izin verilmedi. Cezaevi önünde bu duruma tepki gösteren ve görüşmelerine izin verilmemesinin garip ve hukuka aykırı, keyfi bir uygulama olduğunu söyleyen Önder, "Buraya tutuklu eş başkanımız Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan ile birlikte diğer siyasi tutukluları ziyaret için geldik. Burada her türlü hukukun genel evrensel ilkelere ve yerleşik uygulamalara aykırı bir şekilde, bir HDP'li vekillerin görüşmelerine garip, kabul edilemez kısıtlamalar getiriliyor. Sebebi de keyfi oluşu. Bu uygulamanın abzülütlüğüne, hukuksuzluğuna dikkat çekmek istiyorum. Arkadaşlarımızla görüşemedik, cezaevi yönetimiyle görüştük. Duyduğumuz sıkıntıları ve önerilerimizi aktardık. Biz yapılan uygulamaların farkındalığını duyurmak açısından böyle bir ziyaret gerçekleştirdik" dedi.

"AKP DÜNYANIN EN SABIKALI İKTİDARI"

Bir gazetecinin 16 Nisan'daki referandumla ilgili düşüncelerini sorması üzerine Önder, "Çok hayırlı olacak. Evet çıkmayacak ondan yana telaş etmeyin. Çünkü telaş edenler belli, hükümetin çalışmalarına baktığımızda sonucun ne olacağını kestirmek mümkün. Evet çıkarsa bu ülkeyi büyük bir sıkıntı bekliyor. Öyle felaket telalığı yapma anlamında değil. Salt yönetim tekniği olarak bile siz bu ülkede binlerce mevzuatı zaten olağanüstü uygulamalarıyla zaten rafa kaldırdınız. Bunların birbiriyle uyumu, birbirini görmesi birbiri üzerine yürümesi gibi binlerce keşme keş yaratacak. AKP iktidarı bu konuda dünyanın en sabıkalı iktidarı, neden? Kendi yaptığı kamu ihale yasasını 117 kere değiştirmek zorunda kalmış bir iktidardan bahsediyoruz. Sırf yasa tekniği bilmemekte ve konjonktürel düşünmekten. Bugün böyle gerekiyor öyle yapalım, yarın öyle gerekiyor öyle yapalım. Kanunlar ve anayasa aç kapa musluk değil, bir toplumsal sözleşmedir. Böyle bir mutabakat aranması gerekir" dedi.

HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Celal Doğan, cezaevi önünde bekleyen partililerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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Cezaevinden genel detay

Cezaevi önünde bekleyenler

HDP'li vekillerin araç ile cezaevinden çıkışları

Genel detay görüntüler

SIrrı Süreyya Önder'in açıklaması

HDP'li vekillerin otomobille ayrılmaları



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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3)BAKAN KAYA: DİYARBAKIR'DA SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN DESTEK MERKEZİ KURULUYOR

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Diyarbakır'da suça sürüklenen çocukların rehabilelerini sağlayacak çocuk destek merkezi kurulacağını belirterek, bakanlık olarak ilk kez hayata geçirecekleri mobil sosyal hizmet merkezini de ilk kez Diyarbakır'da faaliyete geçireceklerini söyledi.

Çeşitli inceleme ve toplantılara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ilk olarak Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Burada Vali Hüseyin Aksoy tarafından karşılanan Bakan Kaya, basına kapalı kısa süren görüşmenin ardından ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZLA KUCAKLAŞMAK İÇİN BURADAYIZ"

Bölgede gelişen terör olaylarını değerlendiren Bakan Kaya, Diyarbakırlılar'ı kucuklamak için burada olduklarını belirterek, "Diyarbakır, geçtiğimiz dönem bölücü terör örgütünün tüm yıkıcı unsurlarına rağmen, şehir kültürünü korumayı başarmış bir şehrimizdir. Bölge ve bölgenin tüm vatandaşları için güvenli bir il olmayı başarmış bir şehrimizdir. Hükümet olarak, terörle mücadele konusunda kararlılıkla mücadelemizi sürdürürken, ekonomik ve sosyal dönüşümü tam anlamıyla sağlamak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de Diyarbakırlı vatandaşlarımızla kucaklaşmak için buradayız. Ayrıca bakanlığımızın üst düzey bürokratlarımız Pazar gününden beri Diyarbakır'da bulunuyorlar. Diyarbakır'da insanımıza nasıl iyi bir hizmet sunurarız diye buradayız" dedi.

"DİYARBAKIR'DA 40 AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ ALINACAK"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak Diyarbakır'da yapacakları çalışmaları da anlatan Bakan Kaya, 40 aile sosyal destek personelinin alınacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Diyarbakır için bir kaç müjdemizi burada paylaşmak istiyorum. Diyarbakır'da 10 yeni sosyal hizmet merkezini hizmete açacağız. Bakanlığımızın ilk defa hizmet vereceği mobil sosyal hizmet merkezini de en kısa sürede Diyarbakır'da başlatacağız. Diyarbakır'da önümüzdeki aylarda 40 aile sosyal destek personeli alınacak. Suça sürüklenen çocuklarımızın rehabilitasyonu için çocuk destek merkezini açağız. Kimsesiz çocuklarımıza sahip çıkmak, onları ev ortamında yetiştirmek için çocuk evleri sitesi açarak geleceğe hazırlanmalarını sağlayacağız. Yaşlılarımız için yaşlı yaşam merkezini açağız."

Bakan Kaya ve beraberindekiler, valilik ziyaretinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumali Atilla'yı da makamında ziyaret etti. Belediye ziyaretinin ardından Bakan Kaya, Vali Hüseyin Aksoy ve Emniyet Müdürü Tacettin Arslan ile birlikte Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, burada görev yapan polislerle bir araya geldi.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Polislerle hatıra fotoğrafın çekinmesinin ardından Bakan Kaya ve bareberindekiler, Sur İlçesi'ndeki Gazi Caddesi'nde esnafI ziyaret etti. Yoğun çatışmaların yaşandığı ve sokağa çıkma yasağının halen kısmen devam ettiği Sur İlçesi Gazi Caddesi'nde yürüyen Bakan Kaya için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Bakan Kaya'nın ziyaret ettiği Gazi Caddesi esnafı bakana ciğer, tatlı ikram ederek, tesbih hediye etti. Cadde üzerindeki vatandaşlarla görüşen Bakan Kaya, Nisan'da yapılacak referandumda "Evet" için Diyarbakırlılar'dan destek isterken, vatandaşlar da Bakan Kaya'dan sorunlarının giderilmesi için yardım talebinde bulundu.

Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Kaya, kentte temaslarını sürdürmek için Sur İlçesi'nden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Kaya'nın Valiliğe gelişi

-Bakan Kaya'nın valilikteki açıklaması

-Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelişi

-Esnaf ziyareti

-Bakan Ciğer ve tatlı ikram edilmesi

-Vatandaşların Bakan ile diyalogu

-Bakana tesbih hediye edilmesi

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () -

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4)BAKAN EROĞLU: TRUMP VE HÜKÜMET DE BUNUN NE KADAR HAİN OLDUĞUNU ANLADI

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Fethullah Gülen'in ABD'den Kanada'ya kaçacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Trump ve hükümet de bunun ne kadar hain olduğunu anlamış durumda. Herhalde Kanada'ya kaçırılmaz ise iadesi beklenebilir" dedi.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çeşitli temel atma ve açılış törenlerine katılmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Eroğlu, ilk olarak İhsaniye İlçesi'ne bağlı Yaylabağı Beldesi'nde DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı törenine katıldı.

KIBRIS'A SU VERİLMESİNDE MUHTEŞEM BİR ÇALIŞMA YAPTIK

Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, Türkiye'den KKTC'ye götürülen içme suyunun denize akıtıldığı yönündeki iddialara ilişkin konuştu. Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'a şu anda suyu verdik. Sadece suyu götürmekle kalmadık, Türkiye'den 107 kilometre mesafede, 80 kilometresi denizde olmak üzere askıda, dünyada ilk defa denizin içinden 250 metre askıdan geçen bir boru ile götürdük. 470 kilometre de Kıbrıs içerisinde ana dağıtım hatları, depoları inşa ettik. Artık bunun işletmesini Kıbrıs'ın yapmasını düşünüyoruz. Kıbrıs'ta sular idaresi var. Biz arıtma tesisini, her şeyi yaptık. Aşağı yukarı 1 milyar 600 milyon TL yatırım yaptık, muhteşem bir çalışma yaptık. Barajımız da dolu. Biliyorsunuz Mersin'deki Alaköprü Barajı'ndan, Kıbrıs'taki Geçitköy Barajı'na ilettik. Oradan sadece iletmekle kalmadık çok modern bir arıtma tesisi yaptık, onu da Kıbrıs tarafı yapacaktı, yapamayınca biz yaptık. 470 kilometre ana dağıtım hatları yaptık, artık gerisi Kıbrıs'ın iletmesi ile alakalı bir durum."



'KAÇIRILMAZ İSE İADESİ BEKLENEBİLİR'



FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ABD'den, Kanada'ya kaçacağı yönündeki sorulara ilişkin Bakan Eroğlu, "Son dosyalar gönderildi. Sayın Bekir Bozdağ'ın tekrar ABD'ye gitmesi planlanıyor. Trump ve hükümet de bunun ne kadar hain olduğunu anlamış durumda. Herhalde Kanada'ya kaçırılmaz ise iadesi beklenebilir diye düşünüyoruz" dedi.

Bakan Eroğlu daha sonra Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi'nde DSİ tarafından yapılacak tesislerin temel atma törenine katıldı ve vatandaşlara fidan dağıttı.

Görüntü Dökümü

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- Temel atma töreni detay

- Bakan Eroğlu'nun açıklamaları

Haber- Kamera: AFYONKARAHİSAR, ()

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5)MUCİT ABLA HAKKARİ'DE 2 BİN 700 ÇOCUĞA BİLİMİ SEVDİRDİ

HAKKARi Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünün daveti üzerine kente gelen 'Mücit Abla' lakaplı Elçin Yalçıneli, 3 gün boyunca yaptığı 'Küçük Mucitler gösterisi' ile çeşitli okullarda giden 2 bin 700 çocukla bir araya gelip bilimi sevdirdi.

Çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla "Küçük Mucitler Gösterisi" yapan Elçin Yalçıneli, 8 yılda 74 il, 450 ilçe ve 100'den fazla köyde 1 milyon çocukla bir araya geldi. Davet üzerine Hakkari'ye de gelen Elçin Yalçıneli, Atatürk Kültür Merkezinde 3 gün boyunca 2 bin 700 öğrenciyle bir araya geldi. İpten kedi, köpek, tavuk, inek, at, eşek sesleri çıkartan Mucit ablanın çeşitli malzemelerle yaptığı gösteriler öğrencileri şaşırttı. Şaşkın bakışlar arasında Yalçıneli'ni gösterilerini izleyen öğrencilerden bazıları da sahneye çıkarak, aynı gösterileri denedi.Konu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Elçin Yalçıneli, "Hakkari'de ilkokul 3-4 ve 5. sınıflarla çalışma yaptık. Yaklaşık 2 bin 700 çocuk bu bilim çalışmamıza katıldı. Bizim amacımız, çocuklar laboratuvar olmadan çok kolay bulunabilen, çöpe atılan atık malzemelerle deneyler yapsın istiyoruz."dedi.

Görüntü Dökümü



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-Elçin Yalçıneli, kültür Merkezinde toplanan çocuklara bilimi anlatırken



-Çocuklarla birlikte pet şişelerinde roket fırlatırken



-Genel ve detaylar



-Mucit abla öğrencilerle kucaklaşıp sohbet etmesi



-Elcin Yalçıneli ile röportaj



-Yalçıneli, kazak ipinden hayvan sesleri çıkartırken



-Öğrencilerle birlikte gösteri yapması



-Şaşkın bakışlar arasında gösterileri izleyen öğrenciler

-Alkış yapmaları

(HABER-KAMERA:BEHÇET DALMAZ/HAKKARİ-)

BOYUT:198 MB-SÜRE:6 DK 12 SN



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6)1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OTOMOBİL PARK ETME KAVGASINDA: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

KONYA'da iki grup arasında iddiaya göre otomobil park etme tartışması yüzünden çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1'i polis 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı, 1 kişide adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Olay, geçen 27 Şubat Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. 45 yaşındaki Musa Çelik, otomobiliyle ilkokuldan çıkacak oğlunu almak için gittiği okulun bulunduğu sokağa otomobilini park etti. İddiaya göre, Hüseyin Gülağacı da, Çelik'e, evinin önüne aracı park etmemesini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Çelik, okuldan çıkan oğlunu alıp, bir kaç sokak ötedeki evine gitti. Bu sırada Gülağacı da, arkadaşı 34 yaşındaki Ayhan Yılmaz yanına alıp, Çelik'in peşinden gitti. Evine gelen Çelik, otomobilden indiği sırada iddiaya göre Gülağacı ve Yılmaz'ın saldırısına uğradı.



Durumu fark eden Çelik'in erkek kardeşi Kısmet ve ablası Fatma Çelik, kardeşini saldırganların elinden kurtarmak için müdahale etti. Bunun üzerine iki grup arasında taşlı ve sopalı kavga meydana geldi. Kavga sırasında Musa Çelik, Gülağacı'nı vücudunun çeşitli yerlerinden, Yılmaz'ı da karnından bıçakladı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İki grubu ayırmak isteyen 1 polis memuru arbede sırasında başına isabet eden taş sonucu yaralandı. Musa Çelik, karşı grubun yakınlarının saldırmak istemesi üzerine sokaktaki bir markete sığındı. Gülağacı'nın yakınları orada da Çelik'e saldırdı. Bu kez Çelik'in diğer yakınları da kavgaya karıştı. Kavganın giderek büyümesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis, iki grubun yakınlarını güçlükle müdahale etti.

Kavgada bıçakla yaralanan Hüseyin Gülağacı ve Ayhan Yılmaz ile taş ve sopalarla yaralanan Musa Çelik, kardeşi Kısmet Çelik ve bir polis memuru ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Gülağacı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahale rağmen yaşamını yitirdi. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan Musa Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, kardeşi Kısmet Çelik de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



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- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi



- Adliye binası dışından detay



Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ))



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7)SAMSUN'DA FUHUŞ ÇETESİNE OPERASYON: 8 GÖZALTI

SAMSUN'da zorla cinsel ilişkiye girdiği 5 kadına fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 43 yaşındaki Mehmet K. ve 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada Mehmet K. ve beraberindeki bazı kişilerin İlkadım İlçesi'nde kiraladıkları üç ayrı evde para karşılığı fuhuş yaptırdıklarını belirledi. Yaklaşık 3 ay önce şüphelilerle ilgili soruşturma başlatan sivil ekipler, yapılan istihbarat çalışmalar sırasında Mehmet K.'nın, S.A. (24), A.Ö. (40), İ.G. (29), N.İ. (22) ve G.I. (23) adlı kadınlarla zorla cinsel ilişkiye girdikten sonra ölümle tehdit ederek, beraberindeki Meryem Ç. (39), Kerim I. (46), Kadir T. (54), Nasibe İ. (55), Hasan B., (47) Muzaffer R.S. (57) ve Mevlüde A. (43) isimli şüphelilerle birlikte kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Soruşturmayı tamamlayan polis, dün sabah 8 şüphelinin evine eş zamanlı baskın düzenleyerek gözaltına aldı.Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler bugün 'cinsel taciz', 'şantaj', 'tehdit', 'fuhuş için yer temin etmek', 'fuhuşa zorlamak've 'fuhuşa aracılık etmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü :



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- Şüphelilerden detay



- Emniyetin dışından detay



- Adliyenin dışından detay



(SÜRE : 2.20 - BOYUT: 74.39 MB)



Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () -

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8)JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde motosikletli jandarma asayiş timleri yolcu otobüsünde yaptığı aramada 6 kilo 90 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



Manavgat-Seydişehir yolu üzerindeki Hacıobası mevkiinde yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı motosikletli asayiş timleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Şüphe üzerine otobüste yolcu olarak bulunan M.T.'nin eşyaları arandı. M.T. valizinde yapılan aramada çöp poşetleriyle sarılı halde 6 kilo 90 gram kubar esrar ele geçirildi.



Uyuşturucu maddeye el konulurken, jandarma M.T.'yi gözaltına aldı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Valizden çıkarılan uyuşturucu maddeler



23.9 MB /// 00.45"



HABER- KAMERA: MANAVGAT, ()

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9)TARİHİ ULUCAMİ'NİN DUVARLARINDA RUTUBET VE ÇATLAKLAR

MANİSA'da 1366 yılında, beylikler döneminde yapılan ve kentin simge eserlerinden Ulucami'nin 4 yıldan bu yana restorasyonunun başlamaması nedeniyle duvarlarında oluşan rutubet ve çatlaklar görenleri üzdü.



Şehzadeler İlçesi İshakçelebi Mahallesi'nde bulunan ve şehrin en ünlü eserleri arasında yer alan tarihi Ulucami adeta dökülüyor. 1366 yılında Saruhanoğulları Beyliği döneminde yapılan ve döneminin en iyi eserleri arasında gösterilen caminin bugünkü hali görenleri şaşırtıyor. Dış duvarları dökülen, rutubet oluşan ve duvarlarında çatlakların görüldüğü tarihi cami, 4 yıldır restore edilmeyi bekliyor. Manisa'ya gelen turistlerin de uğrak yeri olan caminin biran önce restore edilmesini isteyen İshakçelebi Mahallesi Muhtarı Bayram Gök, 4 yıl önce restorasyonun gündeme geldiğini, ancak bir türlü çalışmaların başlamadığını söyledi. Gök, şöyle dedi:

"Vakıflara ait olan Ulucami'nin restorasyonunun Büyükşehir Belediyesi yapacaktı. 4 yıl önce gündeme geldi. Ancak kimse restorasyonun ne zaman başlayacağını bilmiyor. Durumu çok kötü. Biz bu durumu her zaman dile getirdik. Yapılacak diyorlar ama 4 yıldır hazırlık yapıyorlar. Çatlaklar var, rutubet almış. Vahim durumda. Burası Manisa'nın simgesidir. Ama ne yazık ki tarih yok oluyor. Gelen turistler tarihi eserin haline üzülüyorlar."





Nermin UÇTU/MANİSA, ()

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