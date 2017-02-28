DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KURTULMUŞ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE YEMEK YEDİ

SAMSUN'a gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrencilerle birlikte yemekhanede yemek yedi. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, tabldot yemeği almak için öğrencilerle birlikte sıraya gerdi.

Başbakan Yardımcısı Numan krtulmuş çeşitli ziyaret ve toplantı programlarına katılmak üzere karayoluyla Ankara'dan Samsun'a geldi. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ilk olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler tarafından karşılandı. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, karşılama sonrasında Eğitim Fakültesi yanında bulunan Öğrenci Yemekhanesi'ne giderek öğrencilerle birlikte yemek yedi. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, tabldot yemek alabilmek için öğrencilerle birlikte sıraya girdi. Ardından da yine öğrencilerle birlikte aynı masada oturarak yemek yedi.

Görüntü Dökümü :

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- Kurtulmus'un gelişi

- Kurtulmus'un öğrencilerle tokalasmasi

- Kurtulmuş'un yemek alması

- Kurtulmus'un yemekte ogrencilerle sohbeti

SÜRE: 01.47 - BOYUT : 57.09

Haber-Kamera : Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN-SAMSUN,()

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2)EL BAB GAZİSİ KOLO: ARKADAŞLARIMIN YANINA GİTMEK İSTİYORUM

SURİYE'nin El-Bab şehrinde terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda sağ kolundan yaralanan piyade uzman çavuş Kadir Kolo, sağlık şartlarının el vermesi durumunda tekrar aynı bölgeye gitmek istediğini söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Suriye'nin El-Bab bölgesinde yaşanan çatışmada yaralanan piyade uzman çavuş Kadir Kolo'yu tedavi gördüğü AÜ Hastanesi'nde ziyaret etti. Şanlıurfa'da 20'nci Zırhlı Tugayı'nda görev yaparken kendi isteğiyle Suriye'de yürütülen operasyona katılan Kadir Kolo, 16 Aralık 2016'da Hastane Tepesi'ne doğru ilerlerken önlerinde seyreden tankın DEAŞ'lı teröristlerin roket atarlı saldırısına uğradığını söyledi. Arkadaşlarının yardımına giderken kendilerinin de roketli saldırının hedefi olduklarını belirten Kolo, "Saldırıda 4 arkadaşım yaralandı, bir de şehit verdik. Sağ kurtulan iki arkadaşımız bizi hastaneye ulaştırdı. Allah'a şükür şimdi iyiyim" dedi.



'EL-BAB ARTIK BİZİM'



Sadece sasğ kolundan yaralandığını kaydeden Kadir Kolo, "Kolumu eskisi gibi kullanabilirsem arkadaşlarımın yanına tekrar gitmek istiyorum. Kullanamazsam da vatanıma hizmet etmeye devam edeceğim. Bu yola baş koyduk, devam edeceğiz. El- Bab artık bizim, sırada Rakka ve Menbiç var" dedi.



'ALLAH'IM BİZE BU GÜZELLİĞİ NASİP ETTİ'



Kadir Kolo'nun annesi Zühre Kolo da oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Anne Kolo, "İyi ki oğlum gitti ve Allah'ım bize bu güzelliği nasip etti. Keşke olmasaydı ama yine de şükürler olsun. Oğlumun tekrar oraya gitmesine gönülden izin vermiyorum. Ancak kendisi gitmek isterse onu durduramam. Vatanımız için canımız feda olsun" diye konuştu.

Vali Münir Karaloğlu da gazinin sağlığı hakkında doktorlardan bilgi aldı. Vali Karaloğlu "Rabbim dualar sayesinde korumuş" dedi. Kolundan 4 defa operasyon geçiren ve 4 kez doku nakli yapılan ve kolunda kırık bulunan Kadir Kolo, 3 Mart Cuma günü bir operasyon daha geçirecek.

Görüntü Dökümü

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-Gazi Kadir Kolo ile röp

-Anne Zühre Kolo ile röp

-Vali ve eşinin gazi ile konuşması

-Detaylar



237 MB 7 DK 36 SN/



Haber Hasan DEMİRBAŞ Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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3)DİSK BAŞKANI BEKO: İŞÇİLER, 'HAYIR' DİYEREK GÜÇLERİNİ GÖSTEREBİLİR

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, "Referandumda tercihimiz bir parti veya lider olmayacak. Bu kez mesele işçilerin hakları, bu kez mesele memleket meselesi. Bugüne kadar tek bir partide birleşemeyen işçiler, haklarını korumak için birleşip 'Hayır' diyerek güçlerini gösterebilir" dedi.



DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Porsuk Bulvarı'nda referandumla ile ilgili düzenlene basın açıklamasına katıldı. Basın açıklamasında 'Memleket ve İşçilerin geleceği için hayır' yazılı pankart açıldı. Tepebaşı İlçe Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç'ın da katıldığı basın açıklamasında konuşan Kani Beko, adaletli bir seçime gidilmediğini savundu. Referandumda evet çıkması halinde tek yetkinin cumhurbaşkanında olacağını ifade eden Beko şunları söyledi:



"Cumhuriyetin, memleketin ve işçilerin geleceğini belirleyecek çok önemli bir referanduma gidiyoruz. Bir kez daha hatırlatmak isterim; 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunda tercihimiz bir parti veya lider olmayacak. Bu kez mesele işçilerin hakları, bu kez mesele memleket meselesi. Anayasa değişikliği ile yasama, yürütme ve yargı tek bir kişinin kontrolünde olacak, kuvvetler ayrılığı bitecek. Türkiye Cumhuriyeti devleti tek adam iktidarına teslim edilecek. Cumhurbaşkanı OHAL ilan edebilecek, memleket halkın tamamını temsil eden meclisten çıkan yasalar yerine tek imzalı kararnameler ile yönetilecek. TBMM ve vekiller etkisizleşecek, tek yetkili Cumhurbaşkanı olacak. Bakanlar Kurulu, cumhurbaşkanına hizmet eden atanmış memurlardan oluşacak. Yargı üyelerinin çoğunluğunu cumhurbaşkanı belirleyecek, böylece tek kişinin kararları yargı kararları da olacak. Yargı vesayet altına girecek. Bu değişikliklerin özü parlamenter sistemin yok edilmesidir. Haklarımızı ve geleceğimizi tehlikeye atamayız. Bugüne kadar tek bir partide birleşemeyen işçiler, haklarını korumak için birleşip 'Hayır' diyerek güçlerini gösterebilir."

Görüntü dökümü:

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-DİSK Genal Başkanı Kani Beko'nun konuşmasından,

-Basın açıklamasına katılanların çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()



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4)ELİNDE BIÇAKLA AFİŞ ASMA TARTIŞMASINA 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

AYDIN'ın Kuyucak İlçesi'nde, 7 Haziran 2015 tarihindeki genel seçimler öncesinde AK Parti'nin afişlerini asarken tartıştığı, CHP'li olduklarını söyleyen 3 kişiyi elindeki bıçakla tehdit ettiği ileri sürülerek hakkında dava açılan 50 yaşındaki E.D.'ye (Emine Dikbaş), 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. E.D., cezaevirne götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere iftiraya uğradığı belirtip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kendisine yardım etmesini istedi.

Kuyucak'ın kırsal Çobanisa Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi E.D., geçen 7 Haziran'daki genel seçimlerde, AK Parti afişleri asarken, iddiaya göre kendisine engel olmak isteyen ve kendilerini CHP'li olarak tanıtan bir grup ile tartıştı. Tartışma kısa sürede itiş-kakışa dönüştü. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. E.D. hakkında itiş-kakış sırasında bıçak kullandığı iddiasıyla Nazilli Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sonunda E.D. hakkında TCK'nın 106 maddesini içeren 'tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Nazilli Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 1.5 yıl süren dava sonuçlandı. Mahkeme tutuksuz yargılanan E.D.'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. E.D., duruşmanın ardından jandarmalar tarafından kelepçelenip, Denizli Açık Cezaevi'ne götürüldü.



E.D., jandarmalar arasında götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, kendisine iftara atıldığını ileri sürüp, "Haksız yere tutuklandım. Vatan haini değilim AK Partili'yim. Suçum sadece AK Partili olmak. Olay günü elimde afişlerin bantlarını kesmek için meyve bıçağı vardı. Karakola gidip, kendilerini tehdit ettiğim yalanını söylerek, hakkımda şikayetçi olmuşlar. Oysa ben asla öyle bir eylemde bulunmadım. Aksine onlar beni ölümle tehdit etti. Onlar üç kişi ben ise tek başımaydım. Ancak mahkeme onlara inanınıp, bana ceza verdi" dedi. E.D., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kendisine yardım etmesini de istedi.

Görüntü dökümü:

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-Emine Dikbaş'ın jandadrmalar arasında cezaevine götürülürken görüntüsü



- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Cem ULUCAN / NAZİLLİ (Aydın), ()



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5)GENÇ AŞÇI UYKUSUNDA TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki bir firmanın yemekhanesinde çalışan baş aşçı 32 yaşındaki Gökhan İmer, arkadaşı M.U. (Mert Ulaş) (27) ile kaldığı evde, tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay yerinde tabanca bulunamazken, talihsiz aşçının uyuduğu sırada vurulduğu öğrenildi. Arkadaşı M.U. ise olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, Ergene Mahallesi 555 Sokak numara 102'deki tek katlı evde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Bornova İlçesi'ndeki bir fabrikanın yemekhane bölümünde baş aşçı olarak çalışan Gökhan İmer, sabah işe gitmeyince, iddiaya göre ev arkadaşı ve aynı işyerinde şef garson olarak çalışan M.U., durumu İmer'in babası Hayati İmer'e bildirdi. Bunun üzerine, baba İmer de diğer oğlu Hidayet İmer'i eve gönderdi. Kapıyı açıp içeriye giren Hidayet İmer, ağabeyini yatağında kanlar içinde gördü. İmer durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Gökhan İmer'in hayatını kaybettiğini belirledi.



UYKUSUNDA ÖLDÜRÜLMÜŞ



Polisin yaptığı ilk incelemede, olay yerinde tabanca bulunamazken, İmer'in uykusunda başına tek el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Bu arada İmer'in ev arkadaşı M.U., ifadesinin alınması için Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. İmer'in ölümü, ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Gökhan İmer'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Görüntü dökümü:



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-Olay yerinden görüntü



-İmer'in yakınlarından görüntü



-Genel ve detay görüntü

(Haber: Tufan HAMARAT, Kamera: Bahri KARATAŞ / İZMİR, ()

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6)KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE POLİS BASKINI

KONYA'da polis tarafından kaçak sigara imalathanesi yapılan baskında 2 adet sigara makinası, kilolarca tütün ve boş sigara kutuları ve makaronlar (sigara şeklinde silindirik içi boş filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde Ahmet K.'ya boş bir dükkanda kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ihbar edilen adrese yapılan baskında 2 adet sigara makinası, kilolarca tütün ve boş sigara kutuları ve makaronlar (sigara şeklinde silindirik içi boş filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi. Ahmet K. ve Mehmet Y. de gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(Görüntü Dökümü



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- Sigara paketleme makinasından detay



(Haber: Hasan DÖNMEZ KONYA ))



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