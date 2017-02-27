DHA YURT BÜLTENİ-10

(ÖZEL) Komandolar Irak sınırındaki dağları teröristlerden temizledi (2)

TERÖRİSTLERİN BRANDA İLE KAMUFLE ETTİKLERİ MAĞARALARIN 'DRONE' İLE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ



HAKKARİ'de Dağ ve Komando Tugayı'nın özel eğitimli komandoları, İzmir Foça'dan gelen özel eğitimli Amfibi Deniz Piyadeleri'nin de katıldığı operasyonlarla, teröristleri etkisiz hale getiriyor. Teröristlerin bölgede bulunan mağaralarını da brandalarla kamufle ettikleri Aselsan üretimi ASIR termal kamerası, ACAR kara gözetleme radarı, mikro/mini İHA'lar ve diğer teknolojik cihazlarla yapılan izlemelerde tespit edildi.

Görüntü Dökümü

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-Mağaraların drone ile çekilen görüntüleri

Haber-Kamera: Osman BEKLEYEN- Behçet DALMAZ- Murat ÇAĞLAR/ HAKKARİ,()-

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Minik Zehra Nur'un öldüğü kavganın şüphelileri adliyede (3)



CENAZESİ GÖZYAŞLARIYLA ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Evlerinin bulunduğu sokakta iki grubun kavgası sırasında ateşlenen tabanca kurşununun göğsüne isabet etmesiyle yaşamını yitiren Zehra Nur Gökdoğan'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Yeşilkent Mezarlığı'na götürülen Zehra'nın minik bedeni yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNE: BANYO YAPMAYI ÇOK SEVERDİ

Küçük kızının defnedildiği mezara su döken anne Elif Gökdoğan, "O banyo yapmayı çok severdi" diyerek gözyaşına boğuldu ve mezar taşını öptü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zehra'nın mezarı

- Yakınlarının gözyaşı dökmesi

- Anne Elif Gökdoğan'ın toprağı okşaması ve ağlaması

- Cenazeye katılanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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Çeşme ve Dikili'de 94 mülteci yakalandı

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden umut yolculuğuna çıkan toplam 94 mülteci, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme açıklarında devriye görevi yürüten TCSG Yaşam Sahil Güvenlik gemisi, bugün saat 02.00'de, Çiftlik Mahallesi Altınkum Plajı açıklarında ilerleyen lastik botu belirledi. Müdahale eden ekipler, 22'si çocuk 50 Suriyeliyi yakaladı. Sahil güvenlik gemisine alınan mültecilere battaniye, yiyecek ve içecek dağıtıldı. Mülteciler, saat 10.30'da, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'SAGET' botuyla, Karaabdullah burnu açıklarında demirleyen TCSG Yaşam Sahil Güvenlik gemisinden Çeşme İskelesi'ne taşındı. SAGET botu, öncelikle 22 çocuğu ve kadınları Çeşme İskelesi'ne getirdikten sonra, ikinci kez Yaşam gemisine giderek erkekleri iskeleye taşıdı. İskeledeki çadıra alınan mültecilere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı.

Suriyelilerin üstünden çıkarılan can yeleklerine bağlı düdüklerin, göçmen çocuklar tarafından alınması dikkat çekti. Can yelekleri ise bir daha kullanılmaması için görevliler tarafından kesilerek imha edildi. Çeşme İskelesi'nde işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Suriyeli mültecilerin, Suriye'nin başkenti Şam'dan kaçtıkları, Yunanistan üzerinden Almanya'ya gitmeyi hedefledikleri öğrenildi. Mültecilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği belirtildi.

DİKİLİ'DE DE 44 MÜLTECİ YAKALANDI

Dikili'deki sahil güvenlik ekipleri ise dün (pazar) Salihleraltı açıklarında ilerleyen lastik botu durdurdu. 14 Suriye, 14 Kamerun, 6 Irak, 3 Gana, 2 Afgan, 2 Senegal, 1 Nijerya, 1 Kongo ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 44 mülteciyi yakaladı. KıyıYa getirilen toplam 44 mültecinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği belirtildi.

ÇEŞME GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mültecilerin Saget botuyla Çeşme iskelesine getirilişi, iskeleye inmeleri ve iskeledeki görüntüleri

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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FETÖ’den gözaltına alınan 20 polis, adliyeye gönderildi

KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 20 polis memuru, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya hesaplarında artış olduğu ve Kimse Yok Mu Derneğine bağışta bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 20 polis memuru, sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’ne getirildi. Şüpheliler ardından adliyeye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların Adli, Tabipliğe getirilişi ve çıkarılışları

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

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Çorum'da ihaleye fesat operasyonunda 19 gözaltı

ÇORUM’da ihaleye fesat karıştıran aralarında icra katipleri, emlakçı ve galericilerinde bulunduğu suç şebekesine yönelik yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, icra yoluyla satışı yapılan taşınır taşınmaz malların ihale sürecinde, bir kısım icra personelinin katılımı, harici anlaşma ve ihaleye girmek isteyen diğer vatandaşların da engellenmesi suretiyle, satışa çıkarılan malların değerinin altında satılmasının sağlanarak haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine 22 şüphelinin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bu örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde ihaleye fesat karıştırmak suçlarından toplam 22 şüpheliden 19’u polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden, İ.K, E.K., T.M., N.U, F.Y, A.D., A.L, E.E., H.B., H.B., E.Ç., M.U.C., N.K., H.A., T.K., M.G., İ.D., U.D., C.M. göz altına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Özel harekat polisinin evlere girmesi

-Kasadan çıkarılan malzeme ve silah

-Evde arama

- Detaylar

Haber :Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(

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Gördes Anadolu Lisesi'ni yasa boğan ölüm

MANİSA'nın Gördes ilçesinde yatılı olarak öğrenim gördüğü okulun pansiyonunda yatağında nefes almakta güçlük çekerken bulunan ve arkadaşlarının ilk müdahaleyi yaptığı 17 yaşındaki Hüseyin Yüce, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kalp krizinden öldüğü sanılan Yüce'nin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Gördes Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Hüseyin Yüce'nin, dün (pazar) akşam yemeğine gelmemesi üzerie merak eden arkadaşları, okulun pansiyonuna gitti. Odasında, yatağında hareketsiz şekilde yatan, el ve yüzünde morluklar bulunan Yüce'nin nefes almakta zorlandığını farkeden arkadaşları, bir terslik olduğunu farkedip, kalp masajı yaparken, bir yandan da durum 112 Acil Servis'e bildirildi. Ambulansla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüce, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yüce'nin yaşamını yitirdiği Saruhanlı ilçesindeki ailesine bildirildi. Acı haberi alarak hastaneye gelen Yüce'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yüce'nin ani ölümü okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini de yasa boğdu.

Savcının hastanedeki incelemesinin ardından kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Yüce'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaşamını yitiren Hüseyin Yüce'nin görüntüsü

-Gördes Anadolu Lisesi'nin görüntüsü

-Öğrencilerle röp.

Haber-Kamera: Ahmet İNCE / GÖRDES (Manisa), ()

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'Swinger' partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

ADANA'da 'swinger' denilen eş değiştirme yöntemiyle seks fantezilerini organize ettiği iddiasıyla yargılanan üniversite öğrencisi E.Ş., 33 yıl 9 ay hapis cezası ve 65 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. 18 sanık 2 yıl ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları ile 4 bin ile 25 bin TL arasında değişen adli para cezaları aldı, 11 sanık ise beraat etti.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2016'nın Şubat ayında Çukurova Üniversitesi öğrencisi 26 yaşındaki E.Ş. ile okuldan sevgilisi olan 25 yaşındaki E.A.'nın, sosyal paylaşım sitesi üzerinden evli çiftlere swinger fantezili fuhuş yatırdığı ihbarını aldı. Teknik takip başlatan polis, Adana'nın merkez Sarıçam İlçesi'nde kiralanan lüks bir sitedeki villada evli çiftlere swinger partileri organize edildiğini belirledi. İddiaya göre E.Ş ile sevgilisi E.A.'nın başlarda fantezi amacıyla sosyal paylaşım sitesinden seks yapmak isteyenleri bir araya getirdiği, daha sonra bu amaçla partilere katılmak isteyen erkeklere 1000 lira karşılığında kadın ayarladı. Polis, Adana'nın yanı sıra Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Şanlıurfa'da, 25 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 15'i tutuklandı. Sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'fuhuş', 'insan ticareti' ve ' müstehcenlik' suçlarından 3 ila 177 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

'CİNSEL ÖZGÜRLÜK SAVUNMASI'

Kapalı yapılan duruşmalarda yargılama aşamalarında tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken fantezi amaçlı 'swinger' ortamına katıldıklarını söyledi. Bazı sanıklar ise cinsel özgürlüklerini kullandıklarını söylerken bazı kadın sanıklar, swinger partisinde giymek üzere fantezi kıyafetler ve benzeri malzemeler için para aldıklarını bazıları ise beraber oldukları erkeklerden para aldığını anlattı.

CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, partileri organize eden E.Ş.'ye fuhuşa teşvik suçundan 33 yıl 9 ay ile 65 bin TL adli para cezası verdi. 11 sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti, diğer 18 sanığı 2 yıl ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları ve 4 bin ile 28 bin 600 TL arasında değişen adli para cezalarına çarptırdı. Ayrıca tüm sanıklar suç örgütü ve müstehcenlik suçundan beraat etti.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV GÖRÜNTÜ

Haber-Kamera: Salih ÜÇTEPE/ADANA, () -

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