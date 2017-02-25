DHA YURT BÜLTENİ - 10

Burhaniyeliler şehidini uğurluyor

SURİYE'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'ne getirildi. Binlerce Burhaniyeli, şehidini uğurlamak için sokaklara döküldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 185'inci gününde, El Bab'ta terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı patlayıcıların imhasına yönelik çalışma sırasında Tadif yol kavşağında, önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı. Şehit askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın şehadet haberi, memleketi Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde üzüntü yarattı.

MEMLEKETİ BURHANİYE'YE GETİRİLDİ

Ailesinin üç çocuğundan en büyüğü olan, beş yıllık astsubay Hasan Çoban'ın cenazesi, bugün Gaziantep'te düzenlenen töreninin ardından askeri uçakla Balıkesir'e getirildi. Koca Seyit Havalimanı'ndaki askeri manga eşliğinde şehidin cenazesi karşılandı. Şehidin babası İbrahim Çoban, annesi Arife Çoban, kardeşleri Mustafa ve Müşerref Çoban ile Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal da karşılamada hazır bulundu. Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı, cenaze aracına konuldu. Şehit annesi Arife Çoban, gözyaşını tutamadı. Şehit Çoban'ın naaşı cenaze aracıyla, Burhaniye'ye götürüldü.



AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit Astsubay Çoban'ın cenazesi, ilk olarak hellallik alınmak üzere Cumhuriyet Mahallesi'ndeki, Türk bayraklarıyla donatılan baba ocağına getirildi. Babaevi önüne kurulan taziye çadırında başsağlığı dilekleri kabul edilirken, cenazenin eve gelmesiyle birlikte şehidin annesi Arife Çoban gözyaşlarına boğuldu. Bini aşkın Balıkesirli, şehidini burada yalnız bırakmadı. Şehidin kardeşleri Mustafa Çoban ve Müşerref Çoban, ağabeyleri Hasan Çoban'ın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin babası İbrahim Çoban, annesi Arife Çoban ayakta durmakta zorlanınca askerler yardımcı oldu. Şehit Çoban'ın naaşı daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere Koca Cami'ye götürüldü. Şehidin annesi ambulansla, babası ise askeri araçla camiye getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit cenazesinin baba evine gelişi

- Baba evi önünde yapılan tören

- Anne Arife Çoban'ın ağıtlar

- Cenazenin camiye götürülüşü

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN- Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir), ()

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CHP'liler 'Hayır' bildirisi dağıttı

SAMSUN'da CHP İlkadım İlçe Başkanlığı'nın organizesiyle bir araya gelen partililer, halka üzerinde 'Neden hayır?' yazılı bildiri dağıttı.

CHP İlkadım İlçe Başkanlığı'nın organizesiyle parti binası önünde bir araya gelen yaklaşık 300 partili, İlkadım İlçesi'nde halkın yoğun olduğu sokak ve caddelerde bulunanlara üzerinde 'Neden Hayır? Tercih Hayır' yazılı bildiri dağıttı. CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, CHP İl Başkanı Tufan Akcagöz'ün de katıldığı bildiri dağıtımında partililer zaman zaman halka aldıkları bildiri hakkında bilgilendirme yaptı. Yaklaşık 1 saat geniş güvenlik önlemleri altında süren bildiri dağıtımı ardından partililer dağıldı.

Görüntü dökümü

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-Partililerden detaylar

-Bildiri dağıtılması

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()

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Depremzedelere mobil çamaşırhane

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat'ta meydana gelen 5.3 büyülüğündeki depremin ardından Yukarıköy, Tuzla ve Gürpınar Köyü'ne Türk Kızılayı tarafından mobil çamaşırhane kuruldu.

Ayvacık'ta 6 Şubat tarihindeKİ 5.3 şiddetindeki depremde en çok hasarın meydana geldiği köylerde depremzedeler konteyner evlerde yaşamını sürdürüyor. Deprem bölgesinde vatandaşlar normal yaşantısına geri dönmeye çalışırken, Türk Kızılayı da ihtiyaç kapsamında 3 köye mobil çamaşırhane üniteleri yerleştirdi. Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Ayvacık'ta 3 köye 15 adet çamaşır makinesi ve 15 adet de kurutma makinesi kurduklarını söyledi. Türk Kızılayı olarak bölgedeki depremzede vatandaşların çamaşır makinelerine ihtiyaç duyduklarını tespit ettikten sonra harekete geçtiklerini ifade eden Tan, "Burada vatandaşlar kendilerine göre bir sıra yapmışlar ve bu doğrultuda çamaşırlarını yıkıyorlar ve kurutuyorlar. Şuan biz Kızılay olarak deterjan teminini de gerçekleştirdik. 600 kilo deterjan getirdik. 3 köye bu deterjanları da dağıttık. Gerekirse deterjan takviyesi de yapacağız" diye konuştu.

Depremde en çok hasarın meydana geldiği Yukarköy'de depremzedeler, çamaşırhane ünitelerinin kurulması nedeniyle mutlu olduklarını ifade ederek, her ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köylere kurulan mobil çamaşırhanelerden görüntüler.



Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()

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İnşaatta madde bağımlısı genci sopayla dövdüler

SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde inşaatta yapıştırıcı soluduğu iddia edilen bir genci 2 kişi sopayla döverek kamerayla görüntüleri kaydetti.

Erenler'de bir inşaatta yapıştırıcı olarak kullanılan maddeyi soluduğu iddia edilen genci 2 kişi sopayla dövdü. 2 kişi genci döverken cep telefonun kamerasıyla görüntü çekti. Karşılık vermeye çalışan genç inşaattan kaçtı. 2 kişi çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, birçok kişi de görüntüleri paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

Haber: Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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Facebook'ta canlı yayın yapıp intihar etti

ANTALYA'da bir süre önce eşinden ayrılan işçi emeklisi 52 yaşındaki Azmi Tekocak, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı canlı yayında kendisini iple asarak intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Eşinden kısa süre önce ayrılan bir çocuk babası Azmi Tekocak, sabah saatlerinde önce traş oldu sonra takım elbise giyip kravat taktı. Bu anlarını cep telefonu kamerasıyla çeken Tekocak, ardından oturduğu çatı katının tavanına ip bağladı. Tekocak ardından sosyal paylaşım sitesi facebook hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Cengiz Kurtoğlu'na ait 'Gidiyorum' adlı şarkıyı da açarak sesi yayına veren Tekocak, ipi boynuna geçirerek kendini astı.

Canlı yayını fark ederek eve gelen yakınları Azmi Tekocak'ın ipte asılı cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Tekocak'ın cesedi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Azmi Tekocak'ın kendisini asması (Cep telefonu)

- Polis ve ambulanstan görüntü

- Binadan görüntü

- Sağlık görevlileri

- Azmi Tekocak'ın fotosu

- Cenazenin çıkışı

- Vatandaşlardan görüntü

Haber-: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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Bergamalı aile gelinleri Fatma'yı arıyor

İZMİR'in Bergama ilçesinde yaşayan Hasan Odabaş (56), 2 yıl önce aniden ortadan kaybolan, iki çocuk annesi gelinleri 27 yaşındaki Fatma Odabaş'ın bulunması için yardım istedi.

Bergama'nın Kozak Yolu Selçuklu Mahallesi'nde oğlu Veysel Odabaş (27) ve iki torunuyla birlikte yaşadıklarını söyleyen Hasan Odabaş, 9 Nisan 2015 tarihinden bu yana gelinleri Fatma Odabaş'tan haber alamadıklarını söyledi. Eşi Sarıgül Odabaş'ın (52) 2 yıldır torunları Nur Odabaş (4) ve Hilal Odabaş'a (3) annelik yaptığını anlatan Hasan Odabaş, "Gelinden 2 yıldır haber alamıyoruz. Oğlum bir esnafın yanında çalışıyor. Çocukların bütün bakımıyla biz ilgileniyoruz. Çok sıkıntı ve üzüntü yaşadık. Oğlumun psikolojisi bozuldu. Polise kayıp ilanı verdik, ancak izine hiçbir yerde rastlanmadı" dedi. Oğlu ve gelini arasında hiçbir sorun olmadığını savunan Odabaş, "Biz o dönem zeytinyağı satışı yapıyorduk. Olayın yaşandığı gün, zeytinyağını ucuza sattıkları için eşim ve gelinim ile tartışmıştık. Bu tip tartışmalar her ailede olur. Aynı günün akşamı çocuk ağlamasıyla uyandık. Gelinin odasında olmadığını gördük. iKİ yıldır bir daha haber alamadık. Başına bir şey gelmesinden de korkuyoruz" diye konuştu.

Torunlarını çok sevdiğini ve kimseye vermek istemediğini dile getiren anne Sarıgül Odabaş ise; "Fatma'nın bir an önce bulunmasını istiyorum. Oğlumla boşansınlar, sonra herkes kendi yoluna gitsin. Biz de töhmet altında kaldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Baba Hasan Odabaş ile röportaj

-Anne Sarıgül Odabaş ile röportaj

-Çocuklar Nur ve Hilal'in evin bahçesinde oynarken, dede ve babaanneyle vakit geçirirken görüntüsü

Haber - Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()