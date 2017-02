DHA YURT BÜLTENİ - 10

El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 3 yaralı (2)

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ GAZİANTEP'E GETİRİLDİ

Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan 2 askerin cenazesi helikopterle Gaziantep'e getirildi.

Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesindeki piste inen helikopterden alınan şehit askerlerin cenazeleri hazır bekletilen ambulanslara taşındı ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şehitlerin cenazelerinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından yarın memleketlerine uğurlanacağı bildirildi.

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

Çorum'da İş yerinde intihar

ÇORUM'da 52 yaşındaki elektrikçi Halil Hızarbaş, iş yerinin tavanına bağladığı iple intihar etti.

Olay Çorum’un Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi'nde meydana geldi. Elektrikçi olan Halil Hızarbaş, işyerinin deposunda kendisini astı. Hızarbaş, yakınları tarafından bulundu. İş yerine gelen sağlık ekipleri Hızarbaş’ın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Hızarbaş'ın cesedi, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Yusuf ÇINAR / ÇORUM ,()

Cinsel istismar iddiasıyla yargılanan öğretmen tutuklandı



VAN'ın Edremit ilçesinde bir okulda yaşları 9-12 olan kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğretmen H.G.'nin yargılanmasına devam edildi. Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davada, sanıköğremen H.G. tutuklandı.

Olay, 2015 yılının Aralık ayında Van'ın Edremit İlçesi'nde bir okulda meydana geldi. İddiaya göre okulda görevli öğretmen H.G., özel ders vermek bahanesiyle yaşları 9-12 arasında değişen kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu. Çocukların anlatlamı üzerine aileleri polise başvurdu. Hakkında 'nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açılan H.G., yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutukluluk süresi, delil durumu ve suçun mahiyeti gözönünde bulundurularak serbest bırakıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuksuz yargılanan sanık H.G.'nin bugün Van 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'ıncısı yapılan duruşmaya yaklaşık 20 müdahil avukat katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davaya, sanık H.G., avukatları ve aileleri, mağdur aileler ve avukatları ile bazı sivil toplum örgütü üyeleri de izledi. Duruşmada savunma yapan sanık H.G., bu olayın kurgu olduğunu ileri sürürerek, "Kızın derse gelmemek için uydurduğu birşey. Böyle birşey söz konusu değil. Hepsi yalan. Oturduğum yerde mağdur oldum. Bunları kabul etmiyorum. Bin 500 öğrencisi birçok öğretmenin bulunduğu bir yerde benim böyle bir şey yapmam mümkün değil. Mağdur ailelerden birçoğu benden para talep etti. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

AVUKATLAR TUTUKLAMA İSTEDİ

Söz alan mağdur aile ise "Kızıma kötü niyetli yaklaşmış. Aslında birçok kız var. Fakat adları lekelenmesin diye gelmiyorlar. Çocuğum okumayı seviyor. Biz okumadık onlar okusun diye çabalıyoruz. Kızım bu olaydan sonra okula gitmek istemiyor. Sanık gereken cezayı çeksin istiyorum" dedi. Mağdur ailelerin avukatı Müjde Tozbey Erden ise 2 küçük kız çocuğunun verdiği ifadeleri detaylı olarak anlatarak bu eylemlerin, cinsel taciz suçunu aşan istismar niteliğindeki eylemler olduğunu belirterek sanığın tutuklanmasını talep etti. Davaya katılan 20 avukat da ortak beyanlarında bu eylemlerin örnek teşkil etmemesi ve yaygınlaşmaması için tutuklamanın önemli bir tedbir olduğu ve sanığın tutuklanmasını talep etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Bozkurt da, Bakanlık adına suçtan zarar gören sıfatıyla davaya katılma taleplerini mahkeme heyetine ileterek, sanığın öğretmen olduğunu ve nüfuzunu kullanarak küçük yaştaki öğrencilere yönelik eylemde bulunduğunu, bu nedenle tutuklu yargılanmasını talep etti.

SANIK TUTUKLANDI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın atılı suçu işlediği, suçun da sübuta erdiğini belirterek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri gereğince 2'şer kez cezalandırılmasını, 6763 sayılı yasa ile suç için öngörülen ve düzenlenen ceza miktarları da göz önünde bulundurularak tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti de bugün görülen 6'ıncı duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar vererek duruşmayıerteledi.

Mağdur ailelerin avukatları ve duruşmayı takip eden kadınlar duruşma çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunudu. Açıklama yapan Avukat Müjde Tozbey Erden, "Edremit'te bir okulda 9-10 yaşlarında istismara uğrayan kız çocukları için bugün toplandık. Mahkeme heyeti daha önce şöyle bir hata yapmıştı. Cinsel istismarcı öğretmeni salıvermişti. Bugün mücadelemizle meslektaşlarımızın yanında olup duruşmaya katılması Van Kadın Derneği ve YAKA-KOOP gibi derneklerin yanımızda olması sayesinde övünç kaynağı olabilecek bir karara imza atıldı. Mahkeme tahliye kararından döndü. İstismarcı öğretmenin tekrar tutuklanmasına karar verdi. Bu nedenle mutluyuz. Çünkü kız çocuklarımız Van'da artık rahatça dolaşabilecekler. İstismarcı öğretmen sokaklarda dolaşamayacak. Ve artık Van'daki her istismarcı bizim olduğumuzu bilecek. Ve bizlerden korkacak. Mutluyuz mücadelemizi bugün için kazandık" dedi.

VAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığıda yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, H.G'nin 15 yaşından küçük kız mağdurelere, 18 Aralık 2015'te Edremit ilçesinde özel ders aldıkları sınıfta cinsel istismarda bulunduğu, çocukların olayı ailelerine anlatmaları üzerine sanıktan şikayetçi oldukları bildirildi. Olayla ilgili 19 Aralık 2015'te soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Aralık 2015 tarihinde 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan sanık H.G'nin Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek aynı tarihte Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verildiği, dosyada delillerin toplanmasına müteakip, 5 Ocak 2016 tarihinde ise Van 1. Ağır Ceza Mahkemesine aynı suçtan cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmıştır. Hakkında kamu davası açılan H.G'nin yargılanması sırasında, 21 Kasım 2016'da, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklu bulunduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmiştir. Davanın bugün görülen 6'ıncı duruşmasında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaanın bildirildiği duruşmada sanığın "yeni ve mevcut delil durumu, suçun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinin 3. fıkrasındaki katalog suçlar arasında düzenlenmesi ve sanık için tutuklanma nedeninin gerçekleşmesi" gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi."

Haber: Gülay KUYUCU/VAN, () -

Sınıfa geç kalan öğrenciyi almayan öğretmeni tekme tokat dövdüler



ANTALYA'da Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Murat Kederoğlu, geç kaldığı için almadığı öğrencinin yakınları tarafından sınıfta tekme tokat dövdü.

Olay sabah saatlerinde Muratpaşa İlçesi'nde bulunan Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Murat Kederoğlu, 11'inci sınıfta okuyan öğrencisi M.K.'nin yakınları tarafından okulda dövüldü. Yüzüne aldığı yumruk darbeleri sonrası hastaneye götürülen Kederoğlu, sonrasında polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Murat Kederoğlu ifadesinde, "Sabah öğrencilerimle şevk içinde ders işliyorduk. M.K. adlı öğrencim ders ortasında gelip sınıfa girmek istedi. Ben de dışarı çıkmasını söyleyince kapıyı hızla çarpıp çıktı. Bir süre sonra babası ve bir yakını ile okula gelmiş. Beni okul kapısına çağırdılar. Gitmeyince sınıfa kadar gelip saldırdılar. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi.

Türk Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Bünyamin Seçme, saldırıya tepki gösterdi. Seçme, "Geç kalan öğrenciyi öğretmenimiz doğal olarak sınıfa almıyor. Öğrenci de durumu babasına anlatıyor. Baba, 2 akrabasıyla birlikte okulu basıyor. Okulun güvenlik görevlisini darp eden adamlar, öğretmenimizin ders yaptığı sınıfa kadar girip kendisini de darp ediyor. Öğretmenimiz yüzüne çok sayıda yumruk almış. Kendisi rapor aldıktan sonra polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis, söz konusu kişilerin kısa sürede yakalanacağını söyledi" diye konuştu.

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () -

Başkan Altepe, Bursa Ulu Cami minberine işlenen gök cisimlerinin incelenmesini istedi

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Recep Altepe, Ulu Cami minberinde ahşaba işlenen gök cisimlerinin astronomiye dair önemli ipuçları verebileceğini belirterek, astronomi uzmanlarını minberdeki cisimleri incelemeleri için Bursa’ya davet etti.

Son günlerde NASA tarafından dünya benzeri gezegenlerin bulunduğuna ilişkin açıklamasının ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) Astronomi Danışmanı Astronom Dr. Bülent Yaşarsoy ile 618 yıl önce yapılan ve üzerinde güneş, dünya ve gezegenlerin işlendiği minberde inceleme yaptı. Başkan Altepe, yüzyıllar öncesinden Ulu Cami minberine işlenmiş farklı cisimlerin bulunduğunu söyleyerek, bunun incelenmesini istedi.

Bursa’nın değerleriyle geleceğe ışık tuttuğunu söyleyen Baykan Recep Altepe, "Bilim adamlarımız dünyaya ilmi öğretti. Sıfırı, pi sayısını, sinüsü, kosinüsü, yerçekimini ve atomun parçalanmasını da bizim bilim adamlarımız Batı’ya naklettiler" diye konuştu.

Minberdeki güneş sisteminde dünya, güneş ve tüm gezegenlerin yanı sıra 1930 - 1934’lü yıllarda bulunan Plüton’un da bulunduğunu iddia eden Başkan Altepe, "Yaklaşık 80 yıl önce var olduğu bilinen Plüton, 618 yıl önce bu minbere işlenmiş. Burada gizemini koruyan farklı bir gezegen de var. Bu gezegenin de bugünlerde bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve ‘Yeni gezegen bulundu’ şeklinde açıklama yapılan gezegenlerden biri olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Bilim adamlarını, astronomları ve bu konuda yetkili otoriteleri Bursa'ya davet ettiklerini kaydeden Altepe, "Gelsinler, bunların sırlarını çözsünler ve buradan Batı’ya verdiğimiz bu ilim ve bilgileri en güzel şekilde ortaya çıkarsınlar. Bu konuda elimizde güzel bir kaynak var. Herkesi Bursa’ya Ulu Cami’ye ve bu eserleri aydınlatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Haber: BURSA, () -

Tofaş Ceo’su Eroldu: Türkiye tarihinin en yüksek üretim ünvanını aldık

TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, 383 bin otomobil üretimi ile TOFAŞ’ın, Türkiye’de yapılmamış bir üretim gerçekleştirdiğini söyledi. Eroldu, TOFAŞ’ın bu rakamla şu an Türkiye tarihinin en yüksek üretim ünvanını aldığını belirtti.

Fiat, 2015 yılında başlattığı “Yılın yıldız bayileriö ödülü ile bayilerin sergilediği performansa göre ödüllendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri’de faaliyet gösteren İnciroğlu Otomotiv, bu değerlendirme de “Bronz Bayiö ödülüne layık görüldü. Müşteri memnuniyeti, Pazar payı, hizmet kalitesi gibi birçok kriterde başarı elde eden İnciroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu’na ödülü Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu verdi. İnciroğlu Otomotiv’de gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan İnciroğlu Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu, başarının anahtarının yapılan işi sevmek ve inanmak olduğunu söyledi. İnciroğlu, “Mutlu bir günümüz. Başarının anahtarı inanma, yaptığınız işi sevmek ve çok çalışmaktan geçiyor. Biz de markamıza inandık, inanarak bu başarıları kazanıyoruz. Hedeflerimizi yüzde 110 gerçekleştirerek, il pazar payımızı yüzde 21 arttırarak, geçen seneye oranla yüzde 30 artışla iç süreçlerimizi, marka süreçlerimizi, müşteri memnuniyetimizi, kaliteli hizmet anlayışı ile Türkiye 3’ncülüğü ve Bronz Yıldız Bayi Ödülü'nü kazanmış bulunuyoruz. Bu ödüle katkısı bulunan CEO’muz Cengiz bey, direktörlerimiz, Fıat yöneticilerimize minnettarım, teşekkür ediyorum. Grup çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu başarıların devamını diliyorum. Çıtayı yükselttik, bu çıtanın altına düşmek yok. Türkiye birinciliğini yani altın bayi ödülünü almak için çalışacağız, herkese teşekkür ediyorumö diye konuştu. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise Kayseri’nin, Türk otomotiv pazarında başarılı bir şehir olduğunu ifade etti. “Kayseri’de başarılı olmak, Türkiye’nin geri kalanında da başarılı olmak için önemli bir noktaö diyen Eroldu, “FIAT bayilerimizin bu başarıyı yakalamasında gurur duyduk ve mutlu oldukö şeklinde konuştu.

2016 yılının, Fiat, Tofaş ve bunun yanında İnciroğlu Bayisi için başarılı bir yıl olduğunu belirten Eroldu şunları söyledi: “FIAT markası olarak Türkiye genelinde yüzde 11,2’lik bir pazar payı elde ettik. Tofaş olarak da Türk ekonomisine çok önemli katkılarda bulunuyoruz. Bugün Türkiye’de 2016 yılında üretilen her 4 arabanın 1 tanesi Tofaş tarafından üretildi. İhraç edilen 4 aracın birisi yine Tofaş tarafından ihraç edildi. 383 bin otomobil üretimi gerçekleştirdik. Bu bugüne kadar Türkiye’de yapılmamış bir rakam. Şu anda Türk otomotiv tarihinde en yüksek üretim gerçekleştiren fabrika ünvanını Tofaş almış. Her yerde cari açık konuşuluyor ama otomotiv sektörünün 2 milyar dolar cari fazlası var. Bunun 1 milyarını Tofaş gerçekleştiriyor. Türkiye otomotiv sektörünün yarısını tek başına Tofaş gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Tofaş markalarıyla, bayileriyle ekonomide çok önemli bir oyuncu.ö

“TÜRKİYE PAZARINDA SATTIĞIMIZ ARAÇLARIN YÜZDE 90’NI YERLİ ARAÇLARIMIZö

Türkiye’nin geleceği için en önemli şartın üretmek olduğunu dile getiren Eroldu, “Üretmek önemli. Üretip satmak da önemli. Biz o açıdan da gururluyuz. Çünkü Türkiye pazarında sattığımız araçların yüzde 90’nı yerli araçlarımız. Bizim sattığımız her araba Türk müşterisine, Türk ekonomisine de bir katkı demek. Sadece araç satmıyoruz, Türk ekonomisi için de çalışıyoruz, destek oluyoruz. Fıat markası olarak 5 yıl garanti veriyoruz, ürünlerimizin arkasındayız. Müşterilere değer katmak, onların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede İnciroğlu bayimiz de müşteri memnuniyeti alanında Türkiye’deki bayilerimiz arasında çok yüksek yerlerde. Çünkü satış sonrası memnuniyette önemli. Müşteriyi memnun etmek önemli.Memnun olan müşteri başka müşteri de getirecek. Bu da büyüme hızını hızlandıracak. Şirket olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Müşteri memnuniyetini daha da artırmak istiyoruzö diye konuştu.

“3 BİN YENİ İSTİHDAM DA SAĞLADIKö

Otomobil sektörü için 2017 yılının başarılı bir yıl olacağını da düşündüğünü kaydeden Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Son dönemde 3 bin yeni istihdam da sağladık. 2017’de de istihdam artışına devam edeceğiz, sektör de devam edecektir. Türkiye’deki üretimi arttırmak ve ekonominin büyümesi için üretim yapmak lazım. Burada en büyük görev de otomotiv sektörüne düşüyorö dedi.

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera:Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()