DHA YURT BÜLTENİ-10

1)FETÖ DAVASINDA TUTUKSUZ YARGILANAN BİNBAŞI: DARBECİLERE SİLAHLA SİLAHLA KARŞILIK VERECEKTİM

KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelinin yargılandığı davada tutuksuz yargılanan Binbaşı Bahadır Durmaz, "O gece birliğime çağrılmamın ardından sivil kıyafetlerimde geldim. Resmi üniformalarımı odamda giydim. Odamda Adem Başçavuş ile bir karar aldık. Darbeye görevlendirmeye çalışanlara silahla karşılık verecektim" dedi. Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık, yargılanmalarına 4'üncü gününde devam edildi. Sanıkların sayılarının fazla olmasından dolayı kentte bulunan Halk Eğitim Merkezi'nde görülen davaya sabah jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında getirilen tutuklu sanıklar salona alındı. Tutuksuz sanıkların katılmasının ardından başlayan duruşmada hakim, sanıklardan 65'inci Mekanize Tugay Komutanlığı Hareket Eğitim Subayı Binbaşı Bahadır Durmaz'ın savunmasını yapmasını istedi.

"EŞİM KANSER"

Binbaşı Bahadır Durmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, darbe girişimiyle ilgili olmadığını söyledi. 27 yıllık askeri personel olduğunu belirten Durmaz, "Üniformamı şerefle taşıdım ve bir leke getirtmedim, getirmem. Askeriyede emir vermem, görevlendirmem, sicil vermem veya karar alma gibi bir yetkim yok.15 Temmuz'dan 20 gün eşim kanser hastası olduğu için, kendisine moral olmak için tatile gittik. Darbe girişiminin yaşandığı geceden 2 gün önce de yıllık izinden dönerek görevime başladım. Darbe girişiminin yaşandığı gece mesai saatim biterek evime gittim. Çoğuma kene yapışmıştı ve hemen hastaneye götürdüm. 23.30 sıralarında uzman çavuş ve üsteğmen arayarak göreve çağırdı" dedi.

"DARBEYE GÖREVLENDİRMEYE ÇALIŞANLARA SİLAHLA KARŞILIK VERECEKTİM"

Binbaşı Bahadır Durmaz ,darbe girişimin yaşandığı gece bazı olumsuzluklar karşısında şüphelendiğini belirterek, "Birliğime suç işlemek amacıyla gelmedim. Sözde sıkı yönetim emrini hiç görmedim. O gece birliğime çağrılmamın ardından sivil kıyafetlerimde geldim. Resmi üniformalarımı odamda giydim. Odamda Adem Başçavuş ile bir karar aldık. Darbeye görevlendirmeye çalışanlara silahla karşılık verecektim. Bu konuda da bir emir gelmedi. Odamda televizyondaki haberlerde Başbakanımızın açıklamalarını gördüm. Başbakanımız bir grup askerin kalkışma yaptığı söylediğinde, bazı şeyler kafamda oluştu. Daha sonra Tugay Komutanı, KOKTOD ekiplerinin hazırlanması talimatı verdi. Ben KOKTOD ekiplerinin isim listesini oluşturmaya başladım. Ben ekibin darbecilere karşı olacağını düşünüyordum. Daha sonra darbeci askerin yatıştırıldığını gördüğümde her şeyin normal olduğunu düşünerek uykuya daldım. Yarım saat geçmeden askeri araçların seslerini duyarak uyandım. Hemen tugay komutanının odasına gittim ama yoktu. Bu çıkışın usulsüz olduğunu düşünerek, Kolordu Komutanı'nı arayarak bilgi aldım. Hemen Latif Çiçeği geri dönmesi için aradım ancak ulaşılamıyordu" dedi.Duruşma kısa aradan sonra diğer sanıkların dinlemesiyle devam edildi.

4 KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENİYOR



Kırklareli 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık hakkında, 'Hükümete karşı silahlı isyan ve silahlı FETÖ terör örgütü üyesi olmak, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgütü kurma suçlarından da 5-10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Görüntü Dökümü



-----------------------------



Sanıkların getirilmesi



Tankların araçlardan indirilmesi



Alınan önlemler



Sanıklar ve detaylar

Haber-Kamera: Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ, ()

======================================================

2)SİLAHINI YARBAYA DOĞRULTAN UZMAN ONBAŞI: "EMRE UYSAYDIM POLİSLER ÖLECEKTİ"

DENİZLİ'de, 15 Temmuz darbe girişiminde askerlere yönelik açılan davada tanık olarak dinlenen Uzman Onbaşı Uğur Kıvrak, darbe gecesi Çardak Hava Meydan Komutanlığı'nda yaşanan kritik olayı anlattı. Kıvrak, davada yargılanan ve firarda olan Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Demir'in ateş edin emrine itaat etmediğini belirterek, "Yarbay Fahrettin bize yaklaşan polislere ateş edilmesi emrini verdi. Emre itaat etseydim, polisler ölecekti. Ben de silahımı Yarbay Fahrettin'e çevirdim" dedi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında Denizli'deki askerlere yönelik açılan dava, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. 41'i tutuklu, 60 sanığın yargılandığı davada, tanıklar dinleniyor. Dava, Çardak Hava Meydan Komutanlığı'nda darbe girişimini öğrendikten sonra komutanına isyan eden, polislere ateş açılması emrine itaat etmeyen ve silahını komutanına doğrultan Uzman Onbaşı Uğur Kıvrak tanık olarak dinlendi.

Kıvrak, mahkemede verdiği ifadede, "15 Temmuz günü Çardak'a intikal etmek üzere toplanmamız emredildi. Saat 23.00'te arayıp, intikalin erkene alındığını söylediler. Faaliyet planında Çardak bölgesi yazıyordu. Havaalanı olduğunu bilmiyorduk, orada uçak geleceğini, Ankara ya da İstanbul'a gideceğimizi söylediler. Celil Yüzbaşı ile Ali ve Hüseyin komutanlarım bunu kabul etmedi. 'Olumsuz bir durum var. Biz bu faaliyete girmeyeceğiz' dediler. Havaalanında ışıklar sönmüştü, uçak pisti araçların farlarıyla aydınlatılmaya çalışıldı. Ancak Celil, Ali ve Hüseyin komutanlarım buna da karşı çıktı. Havada iki uçak uçuyordu. Biz de oradan çekilmeye karar verdik. Celil komutan bizi nizamiyeye götürmeye çalıştı" dedi.

"SİLAHIMI YARBAYA DOĞRULTTUM"

Uzman Onbaşı Kıvrak, nizamiyeye yaklaştıklarında Yarbay Fahrettin Demir ile aralarında yaşananları anlattı. Kıvrak, "Fahrettin Yarbay, bize polislere ateş açma emrini verdi. Ben akrabalarımın polis olduğunu, böyle bir şey yapmayacağımı söyledim. Sonra küfür ettim. Tekrar 'Emrediyorum' deyince silahımı ona doğrultup, kurma kolunu çektim. Üzerime 3-5 kişi geldi ve beni tuttu. O arada Fahrettin yarbay tel örgülerden kaçtı. Sonra biz teslim olduk. Eğer Yarbay emir verdiğinde polislere ateş etseydik, polisler ölecekti" dedi.

Daha sonra 11. Komando Tugay Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Bülent Yılmaz da tanık olarak dinlendi. Darbe girişimi gecesini anlatan Binbaşı Yılmaz'a, sanıklar ve avukatlar sorular sordu. Avukatlar, tutuklu askerlerle ilgili istihbarat şubeye FETÖ/PDY bağlantılarıyla ilgili darbe girişimi öncesi bilgi gelip gelmediği soruldu. Binbaşı Yılmaz ise, kendilerine böyle bir bilginin gelmediğini söyledi. Başka bir avukat ise, FETÖ/PDY'yle bağlantısı olduğunu itiraf eden ve itirafçı olan emir astsubayı Mustafa Mülayim'le ilgili istihbarat bilgisini sordu. Yılmaz'da emir astsubayıyla ilgili istihbarat bilgisinin de kendilerine gelmediğini söyledi. Duruşma, diğer tanıkların dinlemesiyle devam etti.

Görüntü Dökümü



------------------------

- Mahkemeye getirilen ve tutukluları taşıyan rink araçlarından



- Jandarmalardan



- Tutuklu askerlerin jandarma eşliğinde mahkeme binasına sokulması



- En on Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın sokulması

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

=====================================================



3)YÜKSEKDAĞ, SEGBİS İLE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

HDP Eş Genel Başkanı ve Van eski Milletvekili Figen Yüksekdağ, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet etmek' suçmalarıyla hakkında açılan dava için hakim karşısına çıktı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yüksekdağ hakkında 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinden önce Van'da park açılışı sırasında yaptığı konuşmada, çatışmalarda öldürülen PKK'lı teröristlere 'şehit' diyerek terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulandı. Yüksekdağ'ın 'Terör örgütü propagandası yaptığı' ve 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği', 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalıştığı' savunulurken dava açılmıştı. Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Yüksekdağ'ın avukatları, Van Milletvekili Adem Geveri, HDP Van İl Eş Başkanları Yakup Ataş, Gülistan Orhan katıldı. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Figen Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Yüksekdağ, milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda DA açıklamalarda bulunarak, şöyle dedi; "Bundan 1 gün önce hakkımda süren bir davada aldığım ceza sonucu milletvekilliğim düşürülerek cezalandırıldım. Çifte cezalandırma deniliyor buna. Ben HDP'nin Eş Genel Başkanı ve Van'ın seçilmiş milletvekiliyim. Biz siyaseti vekillik makamıyla yapan insanlar değiliz. Ben vekil olmadan da siyasetçiydim. Bugün vekilliğim düşürüldü, yine siyasetçiyim. Mazbatalar bir kağıt parçasıdır. Bizler için aslolan halkımızın oylarıdır. Milletvekilliğini elimden alabilirler bir kağıt parçasına dönüştürdüler zaten. Ben bugün TBMM'de vekilliği düşürülmüş ama hala Van halkının vekili olan birisi olarak konuşuyorum."

Yüksekdağ, savunma yapmak için avukatlarla çok fazla görüşme imkanı bulamadığını ve savunmasını hazırlayamadığını belirterek, süre istedi. Mahkeme heyeti de duruşmayı erteledi.

BİLGİ İÇİN

==================================================

4)BATMAN'DA SURİYELİLER KIZILAY KART ALMAK İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU.

Batman'da Kızılay tarafından kentte yaşayan 5 bin 872 Suriyeli için 'Kızılay Kartı' dağıtımı yapıldı. Kartların dağıtımı sırasında Suriyeli sığınmacılar uzun kuyruklar oluşturdu.Batman'da ikamet eden 5 bin 872 Suriyeli sığınmacı için Kızılay tarafından 100 liralık harcama yapabilecekleri 'Kızılay Kart' dağıtımı yapıldı. Göç İdaresi'nde Kızılay Kart almaya gelen Suriyeliler uzun kuyruklar oluşturdu. Kalabalığın artaması üzerine zel güvenlik görevlileri güvenlik önlemi aldı. 3 ay süreyle bu kartların dağıtılacağını söyleyen Türk Kızılayı Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ, “Batman'da oturan 5 bin 872 Suriyeli sığınmacıya Kızılay Kart dağıttık. Bu kartlara aylık kişi başı 100 lira yükleme yapılacak. Bu, üç ay devam edilecek bir projedir. Kızılay Kartla ATM'lerden nakit para çekerek, istedikleri markette alışveriş yapabilecekler. Kart için Dünya Gıda Bankası destek veriyor. Bu tür projelerimiz devam edecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:



-------------------------



- Kuyruktan görüntü



- Kartların dağıtılması



- Kızılay Şube Başkanı açıklaması



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, () -

=====================================================

5)SÜRÜCÜSÜ KALP KRİZİ GEÇİREN KAMYON 10 ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ

BURSA’da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon kontrolden çıkarak 10 ayrı araca çarptı. Araçlar hurdaya dönerken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde seyir halindeki kamyonun sürücüsü Gürhan Culdüz kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan kamyon Küçük Sanayi Sitesindeki 10 araca çarptı. Kamyon, bir işyerinin reklam panosuna ve tente direğine çarparak dururken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar forklift yardımıyla kaldırıldı. nayi esnafı ise kazanın yaralarını sarmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar



-Kaza yapan kamyon



-Araçların kaldırılması



-Vatandaşlar

BOYUT:81 MB



SÜRE: 2,33

====================================================

Evlilik yalanıyla dolandırıcılık iddiası (EK)

6)TELEFON KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Bergama İlçesi'nde evlilik yalanıyla dolandırıldığını öne süren İrfan Kartal, A.A.'nın son gün yakınlarıyla yaptığı telefon görüşmesinin telefon kayıtlarını Savcılığa verdiğini söyledi. Kartal, kendi cep telefonuna görüşmeleri kaydeden bir program yüklediğini, A.A.'nın altınlarla ortadan kaybolmadan bu telefon üzerinden yakınlarıyla konuştuğunu ifade etti. Kartal dinlediği kayıtlarda, A.A.'nın 2 ayrı kişiyle konuştuğunu, bu kişilerin A.A.'ya aldırabildiği kadar altın aldırmasını, ardından uygun bir yerden kendisini alacaklarını söylediğini ifade etti.

Görüntü Dökümü



-------------------------------:

- Telefon kayıtları

(Haber- Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()

====================================================

7)CEZAEVİ'NE ZİYARETE GİTTİ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİNDEN PARASI ÇALINDI

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde 50 yaşındaki inşaat işçisi Aşır İnal, cezaevindeki tutuklu ağabeyini ziyarete gitti, döndüğünde park halindeki otomobilinin koltuğuna koyduğu 9 bin lira para, cüzdan ve cep telefonunun çalındığını fark etti. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, dün Ereğli E Tipi Cezaevi önünde, otopark olarak kullanılan boş arazide meydana geldi. 5 çocuk babası Aşır İnal, yönetimindeki 01 LS 040 plakalı otomobille tutuklu bulunan ağabeyi M.İ.'yi ziyaret etmek için cezaevine geldi. İnal, yanındaki 9 bin 60 lira parayı, içinde kimlikleri bulunan cüzdanını ve cep telefonunu, sol ön koltuktaki minderin altına koyup, üzerine de montunu ve kemeri bırakıp, aracını kilitleyip ziyarete gitti. İnal, ziyaretten döndüğünde sol ön kapısının zorla açıldığını, parası, cüzdanı ve cep telefonunun çalındığını fark etti. Bunun üzerine ilk olarak Cezaevi'nde görevli askerlere haber verdi. Ardından olay yerine polis ekibi çağrıldı. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

9 bin lira parayı İstanbul'da inşaatlarda çalışarak kazandığını belirten İnal, "Parayı borcumu ödemek için banka hesabımdan çekmiştim. Şu an mağdur oldum. Cezaevi önü olduğu için gönül rahatlığıyla otomobili buradaki otoparka bırakıp, ziyarete gittim. Zaten aracı park edecek başka bir yer yok. Herkesin aracı burada park halinde. Burada güvenlik önlemi alınmalı."dedi.

Görüntü Dökümü



--------------



- Aşır İnal röp.



- Araçtan detay



-Genel ve detay



Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA )

====================================

8)YOLCU TRENİN ÖNÜNE ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

AYDIN'ın Efeler İlçesi'nde, yolcu trenin önüne raylara atlayan 39 yaşındaki Süleyman Yalçın öldü. Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Aydın-İzmir Karayolu Kızılcaköy Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçit olmayan demiryolunda meydana geldi. Söke-Nazilli seferini yapan yolcu treninin geçtiği sırada, kendisini trenin önüne atan Süleyman Yalçın, yaşamını yitirdi. Tren ise yaklaşık 200 metre ileride durabildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yalçın'ın cesedi morga kaldırıldı. Olayı görenlerin, Süleyman Yalçın'ın treni kollarını açarak bir süre bekleyip önüne atladığını söylediği öğrenildi. Makinist ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, içindeki yolcularla birlikte yaklaşık bir saat bekleyen tren yoluna devam etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



---------------------



- Olay yerinden görüntü



- Süleyman Yalçın'ın fotosu



- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

======================================================

9)KOCAELİ'NİN EN HIZLI GELİŞEN 7 FİRMASINA ÖDÜL

KOCAELİ Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre en hızlı büyüyen 100 firma arasına Kocaeli'den giren 7 firmaya plaket verdi. TOBB verilerine göre Türkiye'de en hızlı büyüyen 100 firma arasına Kocaeli'den 7 firma girmeyi başardı. Kocaeli Ticaret Odası, 7 firmaya törenle plaket verdi. Törene, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ve işadamları katıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu törende yaptığı konuşmada Sosyal Güvenlik Kurumu verileri baz alınarak yapılan istihdam raporunda Türkiye'de istihdamını en çok artıran ilin Kocaeli olduğunu söyledi.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ise 100 firma arasına giren firmaları tebrik etti. Törende, Best Modüler Mobilya İmalat, Haldız İnşaat, Çukurova Yalıtım Çatı Kaplama ve Plastik Ürünler, Göçmen Börek, Meb Metal, Plascam Plastik Oto Cam Sanayi ve Yağmur İskele İnşaat Sanayi firmalarının temsilcilerine plaket verildi.

Görüntü Dökümü



-----------------------



Törenden görüntüler



Konuşmalar



Plaket verilmesi

HABER-KAMERA: Çağla DAŞCI İZMİT (Kocaeli), ()

==========================================================

10)ÖĞRENCİLER İÇİN OKULA 800 BİN LİRALIK 'KATENER SİSTEMİ' KURULDU

SİVAS'ta Gültepe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Bölümü bahçesine yaklaşık 800 bin liraya Türkiye'de ilk olan 'Minyatür Katener Sistemi' kuruldu. Okullar Bölgesi'nde bulunan Gültepe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü bahçesine öğrencilerin demiryolu taşıtlarına elektrik enerjisi sağlamak amacıyla kullanılan hatlları ifade eden 'katener' dersini uygulamalı bir şekilde alabilmeleri için yaklaşık 800 bin lira maliyetle 'Minyatür Katener Sistemi' kuruldu. Okul bahçesine kurulan sistem hakkında bilgi veren Raylı Sistemler Bölümü Öğretmeni Rıza Kaleli, raylı sistemlerin Türkiye'de 19 okulda bulunduğunu ancak minyatür katener sisteminin sadece Sivas'a yapıldığını söyledi.



'SİSTEM YAKLAŞIK 800 BİN TL'YE KURULDU'



Kurulan sistemin bölüm için çok önemli olduğunu söyleyen Kaleli, "Biz okulumuzda minyatür bir eğitim ortamı olsun diye böyle bir talepte bulunduk. Sağolsun TCDD ve Türkiye genelindeki bu işi yapan firma bize destek olarak böyle bir hizmeti bize sundu.Okulumuz ve Milli Eğitim Müdürlüğü herhangi bir ücret ödemedi. Yetkililer bize bu konuda yardımcı oldular. Türkiye'de böyle bir sistem ilk defa Sivas'ta kuruluyor. Daha önce 110 kilometre ötedeki Kangal'ın Çetinkaya Beldesi'ne yılda bir kez gidip öğrencilerimize orada katener sistemini anlatmaya çalışıyorduk. Ancak artık okulumuzda bu sistemi uygulamalı olarak görecekler. Bu öğrencilerimiz için güzel bir şey. Bu sistem yol, direkler ve elektrik hattıyla beraber toplamda yaklaşık 800 bin liraya kuruldu. Bunu okulumuza kazandıranlara teşekkür ediyorum" dedi. Raylı Sistemler Teknolojisi 11'inci sınıf öğrencisi Alper Öz ise katener sistemini artık her zaman uygulamalı olarak görme imkanlarına kavuştuklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:



--------------------------



-Okuldan görüntü



-Okul bahçesine kurulan katener sistemi



-Öğretmenin açıklaması



-Öğrencinin konuşmaları



-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

=======================================================

11)İNSAN TACİRLERİNE OPERASYON: 41 TUTUKLAMA

HATAY merkezli, İzmir ve Adana'da insan tacirlerine karşı yapılan operasyonda, iç savaşın devam ettiği Suriye'den, Türkiye'ye insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebeke çökertildi. Operasyonlar sonrası 41 kişi tutuklanırken, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 496 Suriyeli, 3 Ukrayna ve 1 Afganistan uyruklu kişi de yakalanarak, Hatay'daki göç idaresine teslim edildi.Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen fiziki takibin ardından, Altınözü ilçesinden Suriyelileri yurda kaçak yollarla soktukları belirlenen göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyon düzenlendi. Hatay merkezli olarak Adana ve İzmir'de de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol, 1 kişide tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3 Suriye uyruklu sınır dışı edilirken, 3 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.



4 DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI



Aynı operasyonda Türkiye'ye kaçak yollardan giren ve DEAŞ üyesi olduğundan şüphelenilen 3 Ukrayna,1 Afganistan uyruklu hakkında da silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Hatay Göç İdaresi gözetiminde tutulan 4 DEAŞ şüphesinin soruşturmanın sonucuna göre adliyeye sevk edileceği ya da sınır dışı edileceği açıklandı.

Öte yandan operasyon kapsamında 196 bin 388 adet cinsel uyarıcı ve tıbbi ilaç, 26 bin 528 paket kaçak sigara, 1 zulalı araç, 7 telsiz, telsiz şarj cihazı, 7 telsiz şarj adaptörü, 13 bin 656 TL, 4 bin 570 dolar, 50 ruble, 2 milyon 69 Suriye poundu, 18 ajanda, 3 not defteri, 20 defter, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, çeşitli ebatlarda 236 adet silah fişeği, 38 gram esrar, 1 dürbün ve telefon kartları ele geçti.

Görüntü Dökümü



-----------------------



- İl jandarmadan operasyona çıkan araçlar



- Gözaltına alınan zanlılardan detay



- Operasyondan detaylar



- Yakalanan Suriyelilerin araçlarla adliyeye getirilmesi



- Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

SÜRE:02' 23" BOYUT: 74 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY,()

================================================

12)FETÖ'NÜN ABİ VE ABLALARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ÇORUM’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün 'abi' ve 'abla'larından oluşan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'abi' ve 'abla'larına polis 10 gün önce operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan S.G., S.İ., T.Y., T.T., Z.S.K. ve S.K. Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:



---------------------



-Şüphelilerin sağlık roporunun alınması



- Detaylar

Haber :Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

=========================================================

13)TÜKETİCİLER BİRLİĞİ: GÜVENSİZ ASANSÖRLERİ FİRMALAR DEĞİŞTİREBİLİRLER

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Türkiye'de 500 bin civarında asansör bulunduğunu ve bunların yüzde 66'sının 'güvensiz' olduğunu belirterek, "Bina yönetimleri, hakem heyetlerinde ya da tüketici mahkemelerinde dava açıp ,hatalı asansörleri yapan firma veya binada kullanan müteahhitten bunun bedelini alabilirler. Ya da sorunsuz olanla değiştirebilirler" dedi.Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Kayseri İl Müdürü Kamil Akçadırcı'nın Kayseri’deki asansörlerin yüzde 75’inin güvensiz olduğunu bildirmesi üzerine bir açıklama yaparak, bu durumda tüketicilerin haklarını anlattı. Şahin, "İl Müdürü, asansörlerin yüzde 75'inin güvensiz olduğunu açıklayana kadar, bize asansörlerle ilgili pek şikayet gelmiyordu. Müdürün açıklamasından sonra şikayetler arttı ve biz de asansörlerin bir tüketici sorunu olduğunun farkına vardık. Asansörlerle ilgili yetkili bakanlığın da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olduğunu gördük. Türkiye’deki asansörlerin yüzde 66’sı, Kayseri’deki asansörlerin de yüzde 75’i güvensiz. Bu güvensizlik, sonuçta birtakım sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Tüketicilerin burada ne gibi hakları var, bu hakları kimlere karşı nasıl kullanacaklar? Bunları araştırdık. Bağımsız denetim firmaları var. Bu firmaları belirleyen ve yetki veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yetki verdiği bağımsız denetçilerle de belediyeler anlaşma yapıyor. Hem belediye hem de bağımsız denetçiler, bu işten para kazanıyorlar. Belediyeler para kazanıyorlar ama hiçbir sorumlulukları yok. Türkiye’de madem yüzde 66 oranında güvensiz asansör var, bunları kapatmakla görevli belediyelere ne gibi bir yaptırım uygulandı? Ne kadar ceza kesildi? Bakanlık, belediyelere ceza kesme yetkilerinin olmadığını söylüyor. Görevini yapmayan belediyeleri, İçişleri Bakanlığına, Mahalli İdareler Başkanlığına ihbar ettiniz mi? O da yok. Kısacası yetki yok, yetkiyi kullanma yok, herhangi bir sorumluluk almak yok" diye konuştu.

Türkiye’deki asansörlerin yüzde 66’sının, Kayseri'dekilerin de yüzde 75’inin güvensiz demenin çok kolay olduğunu belirten Mahmut Şahin, şunları kaydetti:

"Burada tüketiciler, herhangi bir güvensiz asansördeki, yani kırmızı etiketli asansördeki sıkıntının giderilmesi için 30 günlük bir süre veriyor. Bu süre sonunda yapılan denetimde sıkıntı giderilmezse o asansör mühürlenmeli ve kullandırılmamalı. Ancak belediyeler bunu yapmıyorlar, buna uymuyorlar. Binadaki asansöre asılan kırmızı, sarı, mavi etiketlerin aylarca durduğunu gördüğünde, bina yönetimine bir hak doğuyor. Bina yönetimleri, hakem heyetlerinde ya da tüketici mahkemelerinde dava açıp bu durumdaki asansörleri yapan firma ya da binada kullanan müteahhitten bunun bedelini alabilirler. Ya da sorunsuz olanla değiştirebilirler. Asansörün sorunsuz ve güvenli olduğu da, bağımsız denetçinin yaptığı denetim sonrasında, kapısına yeşil etiket yapıştırılınca anlaşılacak. Yeşil etiket olmayan bütün asansörler için tüketicilerin bunu talep etme hakları vardır."

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'in açıklaması

-Detay

(Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )



DV 1 DOSYA, 3 dakika 51 saniye/123 MB

======================================================



14)SERGİ AÇILIŞINDA KLASİK MÜZİK EŞLİĞİNDE ÇİĞKÖFTE

AVRUPA Birliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen 'Çemberimde Gül Oya' sergisi, Şanlıurfa'da klasik müzik eşliğinde yoğrulan çiğköfte partisiyle açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 81 ilde unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerinin gün ışığına çıkarılması hedeflendiği 'e-Twinnig' projesi kapsamında hazırlanan el işi, el yazması ve oya sergisi, Şanlıurfa'da açıldı. Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda açılışı yapılan sergiye; Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ercan, Eyyübiye ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Proje Koordinatörü Tuba Köylü ve öğrenciler katıldı.

KLASİK MÜZİK EŞLİĞİNDE ÇİĞKÖFTE YOĞRULDU

Sabah saatlerinde açılışı gerçekleştirilen sergide; sıra gecesi eşliğinde yoğrulan çiğköfte, bu kez klasik müzik eşliğinde yoğrularak, sergiyi gezenlere ikram edildi. Göz kamaştıran oya sergisini gezenler, bir yandan acılı çiğköfte yemenin mutluluğunu yaşadı. Sergide projenin Kültürler arası diyalogun geliştirilmesi amacıyla düzenlendiğini ifade eden Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ercan, "Çemberimde Gül Oya' projesinin asıl amacı, kültürler arası kaynaşmanın sağlanmasıdır. 81 ilde devam eden proje zincirinin bir ayağı Şanlıurfa'da sergileniyor. Her ilin kendine özgü yöresel ve kültürünü yansıtan ürünler sergileniyor. Her il ürünlerini iki bavula sığdırmak zorundadır" dedi.

81 ilin kültürünün buluşması olan sergide açıklamada bulunan Proje Koordinatörü Tuba Köylü ise, ilk kez klasik müzik eşliğinde çiğköfte yoğrulduğunu ifade ederek "81 ilden bine yakın öğretmen ve öğrencinin hazırladığı el emeği ürünlerini bu salonlarda sergiliyoruz. Bu ürünlerin yanı sıra manilerimiz, türkülerimiz, yöresel yemeklerimiz, yazmalarımız ve oyalarımız bulunmaktadır. Ana temamız oya üzerine kurulmaktadır. Buradaki temel amacımız unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizi canlandırmak ve ayakta tutabilmektir. Öğrencilerin iller arası kültürel birlik ve beraberliğini sağlamaktır. Şanlıurfa'da bu sergiyi faklı bir şekilde yapmak istedik ve klasik müzik eşliğinde çiğköfte yaptık. İlk kez bir sergi açılışında klasik müzik eşliğinde yöresel ürünümüzü sergiledik. Sergiler her il de bir gün sürüyor ve sergi iki bavula sığdırılarak il il geziyor. Türkiye'nin en kapsamlı uluslararası projesidir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



----------------------------------



- Çemberimde Gül Oya sergisi



- Çiğköfte yoğrulması



- Sergideki ürünler



- Serginin açılışı



- Sergiye katılanlara çiğköfte ikram edilmesi



- Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ercan'ın konuşması



- Proje Koordinatörü Tuba Köylü'nün konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 367 MB

=================================================