DHA YURT BÜLTENİ-10

Alaşehir'de eşi ve kızını öldüren Bilal Kupal; 'Karım beni öldürmeye çalıştı' (5)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldüren ardından aynı bıçakla intihara teşebbüs eden Bilal Kupal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Bilal Kupal, daha sonra da adliyeye sevk edildi.

PSİKİYATRİSTEN DEĞERLENDİRME

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatrist Şahut Duran, Alaşehir'de yaşayan ve minik kızı 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın vahşice öldürülmesi üzerine sıkıntılı günler yaşayan Bilal Kupal'ın, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ı öldürmesiyle ilgili dğerlendirme yaptı. Bu tür ailelerin çoğunlukla sosyo-ekonomik durumu kötü olan, parçalanmış, göç eden veya şiddete meyilli aileler olabileceğini dile getirdi. Babanın suçluk travması yaşayabileceğini ifade eden Psikiyatrist Duran, "Çok acı ve üzücü bir olay yaşandı. Bu olayın öncesi ve sonrası çok önemli. Yaşanan olayın ardından ailede bir suçluluk durumu ortaya çıkmıştır. Babasının da böyle bir suçluluk duygusuyla böyle bir harekette bulunması yüksek bir ihtimal. Çocuğuna sahip çıkamama, toplumun temel suçlayıcı baskısı buna benzer bir neden de yaratabilir" diye konuştu.

"ÖNCE ÖNLEYEBİLİR MİYİZ ONA BAKILMASI GEREKİR"

Ağır travmalar yaşayan ailelerin özellikle toplumsal sorunlar yaşadığına dikkat çeken Duran, mağdur aile kadar çevresinin de mutlaka kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizdi. Psikiyatrist Duran, "Bu tür aileler psikolojik sorunlar kadar toplumsal problemler de yaşıyor. Toplumun baskısı da oluşuyor. Bunların tek başına üstünden gelmeleri çok zor. Bunun için süreli psikolojik desteğin sağlanması gerekir. Bu olayların yaşanmasını engelleyebilir miyiz önce buna bakmamız gerekir. Politik olarak, ülke ve sosyal olarak bu tür olayların nasıl önüne geçmemiz gerekir, buna bakmamız lazım. Öncelikle riskli aile kavramı dediğimiz bir durum var. Bunların bir şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı birimlerce takip edilmesi, kontrol altına alınması, gerekli desteğin sağlanması, hem ekonomik, hem psikolojik hem de sosyal anlamda desteklenmesi gerekiyor. Bu tür ailelere sadece psikolojik destek verilerek sorunlarını aşamazsınız. Psikiyatriste göndererek yarım saat veya bir saat görüşmelerle, ilaç vererek belli travmaları azaltabilirsiniz. Ancak çevresini kontrol edemezsiniz. Toplumun bakış açısını, komşusunun davranışlarını, yerel yöneticilerin desteklerini kontrol edemezsiniz. Bu çok merkezli bir destek olması gerektiği anlamına geliyor. Yaşanan bu olayda sorunlar daha önceden mi gelişti, bir buhranmı geçirdi? Sorun niye bu kadar büyüdü bunları tam manasıyla bilmiyoruz. Bunun kaynağını bilmek gerekir. Büyük bir travma sonrasında gelişen olaylar nedir, öncesinde neler yaşanmıştır, çevresel faktörler nelerdir bilmek gerekir. Yani mağdur olan kişi kadar mağdur olan kişinin çevresine de desteklerin sağlanması gerekiyor. Aileye psikolojik destek yanında, sosyoekonomik, maddi ve sosyal desteklerin de olması gerekir" diye konuştu.

"DESTEĞİN EN AZ 1 SENE OLMASI GEREKİR"

Riskli gruptaki ailelere verilecek psikolojik desteğin en az 1 sene olması gerektiğini ifade eden Duran, "Bizim toplumumuz her şey sıcağı sıcağına yaşanır ve destekler sunulur, sonra unutulur. Birçok olayda böyle yaşanmıştır. Travmatik olayların sonuçlarını aylar sonra veya yıllar sonra da görebiliriz. O nedenle desteğin en az 1 sene olması gerekir. Ama bu travma şiddetine göre destek uzun sürebilir. Çevreyi de mutlaka ihmal edilmemesi gerekir. Çevreye de gereken destek verilmesi lazım. Kontrol altında olan ve düzgün kontrol yapıldığı zaman bu ailenin ilerleyen zamanlarda şiddet eğilimi yapıp-yapmayacağı tahmin edilebilir. Süreç bellidir. Yardım arayışları olabilir. Önemli olan o yardım arayış çağrısına tam cevap verebilmektir. En son yaşanan olayda aileye verilen destekte azalmış olabilir" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından verilen psikolojik desteğin yeterli olup olmadığı konusunu da değerlendiren Duran, "Aileye verilen desteğin yeterli olup olmadığına kanaat getiremem. Takip edilmiş ise doğrudur. Destek olunmuştur, belki yeterli olmamıştır. Böyle şeyler olabilir. Babanın yardım teklifi almaması, reddetmesi bu da bir veri ve göstergedir. Burada baba tepkisel mi davrandı, yoksa şiddet eğilimi var mıydı, bunlar belirlenebilir. Bu tür olayları öngöremezsiniz, ancak aileyi koruma altına alabilirsiniz. Aile içi şiddet ve cinayet vakalarında öncesinden şiddet vakalarının hikayesi oluyor. Bu sorgulanabilir. Diğer ailelerin içinde böyle önlemlerin alması gerekiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çalışma metodunu bilmiyorum. Ama ideal çalışma metodu, olay olmadan önce saptamak ve destek vermektir. Sosyal uzmanların, mağdur olan ailenin çevresinde gezmesi, incelemesi, ailenin ihtiyaçlarını saptaması ve belli yerlere yönlendirmesi gerekir. Psikolojik bir destek istiyorsa, o uzman kendi eliyle tutup psikolojik desteğe götürmesi gerekir. Ekonomik, sosyal ihtiyaçların saplanması, sadece kağıt üzerinde bazı şeylerin kalmaması gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi Psikiyatris Şahut Duran'ın açıklaması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

==========================================

Rektör ve öğrencilerden üniversite yemekhanesine baskın

KARABÜK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, sosyal medyada yemeklerden şikayet eden öğrencilerle birlikte üniversite yemekhanesine baskın yaptı.

Prof. Dr. Refik Polat, Üniversite Konseyi üyeleriyle birlikte kampüste bulunan 2 bin kişilik öğrenci yemekhanesinde denetim yaptı. Galoş giyen Rektör Polat ve öğrenciler, mutfakta hazırlanan yemekleri ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi. Sıfırın altında 18 derecedeki soğuk depoya da giren Rektör Polat ve öğrenciler, burada ağzı açık bazı ürünler gördü. İşletme sahibi uyarıldı. Denetimlerde parçalanmış şekilde bekletilen domatesler çöpe atıldı.

Yemekhanede öğrencilerle oturup sohbet eden Rektör Polat, "Denetimleri ihmal etmeyin. Kendiniz gelemezseniz arkadaşlarınızı görevlendirin. Sabah gelip yemeklerin nasıl hazırlandığını, hijyene dikkat edilip edilmediğini izleyin. Habersiz gelin. Not tutup bize bildirin. Kapımız size her zaman açık" dedi.

Rektör Polat gazetecilere yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

"Daha önce sosyal medyadan yemekler konusunda şikayetler geliyordu. Öğrenci Konseyine, 'Yemekhaneye haber vermeden baskın yapalım' dedim. 2 gün önce de tarihimizi belirledik. İşletmecinin haberi olmadığı için biraz şaşırdı. Bir açık varsa baskın yaparsanız görürsünüz. Hazırlıklı gelirseniz neyi göreceksiniz ki? Soğuk depoda ki bazı ürünlerin ağzı açık olduğunu gördük ve uyardık. Onun haricinde ekstra bir şey görmedik."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Rektör Refik Polat ve öğrenciler galoş giyerken

-Rektör Refik Polat ve öğrencilerin mutfakta incelemeleri

-Rektör refik Polat yemekhanede öğrencilerle oturup sohbet etmesi

-Rektör refik Polat’ın açıklamaları

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

===================

Bakan Çelik, şap ile mücadeleyi Erzurum'dan başlattı

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, şap hastalığıyla mücadeleyi Erzurum'da başlattı. Çelik, "Şap hastalığıyla mücadelenin amacı buzağı ölümlerini durdurmak ve bir anlamda da dışarıya bağımlılığımızı ortadan kaldırmaktır" dedi.

Bugün özel uçakla saat 10.00'da Erzurum'a gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i hava limanında Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve partililer karşıladı. Hava limanından Aziziye ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi'ne geçen Çelik'e Söğütlü Ortaokulu bar ekibi ve atlı ciritçiler gösteri yaptı. Törende bir konuşma yapan Bakan Çelik, Türkiye genelinde şap hastalığı ile mücadele seferberliği ve toplu aşılama kampanyasını başlattı.

Etten vazgeçmenin söz konusu olmadığına işaret eden Çelik, Türkiye'de 14.6 milyon hektar mera, 14 milyon 250 bin büyükbaş, 41 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu hatırlattı. Ülkede 1 milyon 900 bin ton kanatlı et, 19 milyon ton süt, 107 bin ton bal, 1 milyon 150 bin ton da kırmızı et üretimi yapıldığına işaret eden Çelik, tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten bir ülke olmak zorunda olduğumuzu bildirdi. Milli Tarım Projesini hayata geçirdiklerine dikkati çeken Bakan Çelik et üretiminin tüketimi karşılamaması sebebiyle 400 - 500 bin büyükbaş hayvan ithal edildiğini belirtti. Bu gidişata mutlaka 'dur' denilmesi gerektiğini ifade eden Çelik, şunları söyledi: "Et meselesini dert meselesi olmaktan mutlak surette çıkarmalıyız. Milli tarım projesi kapsamında birçok proje devreye koyduk. Merayı kullan yeter ki hayvancılık yap. Hayvancılık yapıyorsan merayı kullanacaksın. Damızlık hayvan alacak vatandaşlarımıza yüzde 30 destek veriyoruz. Irkı belli hayvan alıp hayvancılık yapacak vatandaşın ödediği paranın 3'te birini biz bakanlık olarak karşılayacağız. Buzağı desteğimiz var. 750 lira yetiştirici bölgesindeki buzağılara destek vereceğimizi de bu şekilde ilan etmiş bulunuyorum. 35 ilimizde gebe düve merkezi oluşturuyoruz, en az 500 hayvan olacak. Orada yüzde 50 desteğimiz var. 11 ilimizde de damızlık manda merkezi oluşturacağız. Derdimiz şu, kendi coğrafyamızda, kendi topraklarımızda ihtiyaç duyduğumuz hayvan varlığını yetiştirmek ve kendi kendine yeterli olmak. Hayvancılık yapmak isteyenlere tüm imkanları seferber ediyoruz."

TÜRKİYE AŞI İHRAÇ EDİYOR

Bakan Faruk Çelik, hayvancılık yaparken gerekli sağlık kurallarına yeterince uyulması gerektiğini vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "400 bin buzağı ölecek, 500 bin hayvan ithal edeceksin. Niye, 400 bin buzağıyı kurtarmak varken, 500 bin hayvan ithal edelim? Şap hastalığıyla mücadelenin amacı buzağı ölümlerini durdurmak ve bir anlamda da dışarıya bağımlılığımızı ortadan kaldırmaktır. Şap hastalığıyla mücadeleyi büyük seferberlik halinde Edirne'den Kars'a başlatıyoruz. Hayvansal ürünlerin ihracatı önemli. Buradan gideceğimiz Azerbaycan'da iş dünyası temsilcileriyle hayvansal ürünlerin ihracatı konusunu görüşeceğiz. Türkiye'nin 1 yılda 50 milyon doz aşı üretiyor. Türkiye aşı ihraç etmeye başladı."

Bir çiftlikte veteriner hekimlerin şap aşısı yapma çalışmasını izleyen Bakan Çelik, daha sonra Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde kurulan ve 24 saat görev yapacak olan hayvan hastanesinin açılışına katıldı. Tarım ve hayvancılığın stratejik bir sektör olduğunu anlatan Bakan Çelik, bugüne kadar 52 hayvan hastanesine ruhsat verildiğini, 152 poliklinik ve 5 bin 520 muayenehane olduğunu belirtti. Açılışın ardından Çelik, Hayvan Hastanesini gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Çelik'in hava limanında karşılanması

-Folklör ekibinin gösterisi

-Bakan Çelik'i konuşması

-Aşılama çalışması

-Hayvan hastanesinin açılışı

-Bakan Çelik'e saat hediye edilmesi

-Bakan Çelik, tedavi gören hayvanlara bakması

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

==================================

Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun, Hakkari'de 'Milli seferberbik ' toplantısına katıldı

KALKINMA Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK), İş-Kur Müdürlüğü ve Ticaret Sanayi Odasının ortaklaşa düzenlediği Hakkari'deki 'Milli seferberlik' toplantısına katıldı.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen ve kentteki STK'lar ile iş adamlarının katıldığı 'Milli seferberlik toplantısında konuşan Bakan Yardımcısı Coşkun, Başbakan Binali Yıldırım'ın bir süre önce açıkladığı cazibe merkezleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun şöyle dedi: "Hakkari'nin de içinde olduğu 23 ilde yeni bir yatırım seferberliği yapıyoruz. Bu seferberlikle özellikle bu bölgedeki işsizliği gidermek, yatırımlara hız kazandırmak, yeniden hem devlet, hem de özel teşebbüsle işbirliği yapmak suretiyle bu bölgeyi hakkettiği noktaya taşıyacağız. Burada devletimizin imkanlarıyla tamamen özel sektör desteklenecek ve bölgenin dinamikleri harekete geçirilecek. Buradaki yer altı ve yer üstü bütün zenginlik kaynaklarımız üretime sokulacaktır."

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, Hakkari'nin ve bölgedeki illerin kalkınması için yoğun bir çabanın gösterildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun'un TSO salonuna gelişi

-Esnaflarla tokalaşması

-Programa katılanlar

-Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması

-Bakan Yardımcısı Coşkun'un konuşması

-Salondan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ / HAKKARİ, () -

===============================================

Düzce'de arızalı araç bomba paniğine yol açtı

DÜZCE'de, D-100 karayolunda yol kenarında bırakılan otomobil, bomba paniğine yol açtı. Bomba imha uzmanı inceleme yaparken ulaşılan sürücü 30 yaşındaki Erhan K., eşini hastaneye götürürken aracın arıza yaptığını, taksiyle yola devam ettiğini söyledi.

D-100 karayolunun Çoban mevkisinde alt geçitte yol kenarında park edilen 27 NM 870 plakalı otomobili gören diğer sürücüler polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, araçta bomba olabileceği şüphesiyle alt geçidi ulaşıma kapatıp etrafa güvenlik şeridi çekti. Gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek aracın yanına yaklaşıp inceleme yaptı. Bu sırada aracın plakasından yola çıkılarak sürücü Erhan K. tespit edilip telefonla ulaşıldı. Polisler tarafından bulunduğu yerden alınarak aracın yanına getirilen Erhan K., "Eşimi hastaneye götürüyordum. Araç bozulunca taksi çağırdım, aracı da buraya bıraktım" dedi.

Bomba imha uzmanı tarafından kapıları açılarak incelenen araçta patlayıcı madde veya başka bir suç unsuruna rastlanmadı. Otomobil, çekiciye yüklenerek otoparka götürülürken sürücü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Polisin aracı kontrol etmesi

- Bomba imha uzmanının görüntüsü

- Araç sahibinin getirilirken görüntüsü

- Polislerle konuşurken görüntüsü

- Bomba imha uzmanı ve araç sahibinin aracın kapılarını açarken görüntüsü

- Detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

======================================



Mersin’de yüzlerce kişi kansere karşı dans etti

MERSİN'in merkez Mezitli İlçesi'nde yüzlerce kişi, havanın güneşli olmasını da fırsat bilerek, Soli Pompeiopolis Antik Kentinde kanserle mücadelede farkındalık yaratmaya dikkat çekmek için dans etti.

Mezitli'de kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak amacıyla bir dans ve müzik etkinliği düzenlendi. Mezitli Belediyesi Spor Okulları Zumba Ekibi tarafından yapılan etkinlikte yüzlerce kişi kansere karşı dans etti. Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan'ın, eşi Sembol

Tarhan ile birlikte katıldığı Soli Popmeiopolis Sütunlu Cadde'de gerçekleşen etkinlikte, folklor, zumba ve tango gösterileri ile kanserle mücadeleye dikkat çekildi. Her yaş grubundan kadın ve erkeklerin birlikte dans ettiği etkinlikte Mezitli Belediyesi Spor Okulları Zumba Ekibi, birbirinden güzel dans koreografilerini sergilerken, Mezitli Belediyesi Mersin Halk Oyunları Topluluğu da, Türk folklorunun çağdaş örneklerinden oyunlar oynadı. Etkinliğe konuk olarak katılan D&S Dans Akademisi ve Sanat Merkezi'nden Deniz Kabul ve Kaan Çukur, sergiledikleri salsa dansı ile büyük beğeni topladı. Zumba Sanatçısı Ömür Abay ve Cem Bulat ta etkinliğe katılarak birinden kıvrak danslarıyla, konukları coşturdu.

Başkan Tarhan, şubat ayında Mersin'de çok güzel bir hava olduğunu belirterek, "Dünyanın hiçbir yerinde böylesi güzellikleri bir arada yaşamanız mümkün değil. Bir tarafımızda 2 bin 500 yıllık Soli Pompeiopolis sütunları, diğer tarafımızda elinizi uzatıp koparabileceğiniz portakal ve limon bahçeleri, karşımızda masmavi Akdeniz, şubat ayında olmamıza karşın pırıl pırıl güneş, müzik, dans ve çok önemli ve değerli bir amaç için buluşmuş binlerce insan. Mutlu olmak için her şeyimiz var. Mezitli bu denli güzelliklerin bir arada yaşanabileceği bir yer" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Dans eden topluluk

- Dans eden vatandaşlar

- Dans eden çiftler

- Çocuklardan ve vatandaşlardan görüntü

- Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın konuşması

- Başkan Tarhan etkinliğe katılanlara plaket verirken

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

==============================================

Eber'de toplu balık ölümleri

*- *- AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Havanın ısınmasıyla buz tabakasının çözüldüğü göl yüzeyi ölü balıklarla doldu. Bölgede inceleme yapan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, balık ölümlerine gerekçe olarak kirliliği, Afyonkarahisar Valiliği ise oksijen yetersizliğini gösterdi.

Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri sınırında bulunan Türkiye'nin 12'nci büyük tatlı suya sahip gölü Eber'de toplu balık ölümleri yaşandı. 125 kilometrekarelik alana sahip ve en derin yeri 21 metre olan gölün yüzeyinde şiddetli kış nedeniyle oluşan buz tabakası erimeye başlayınca ölü balıklar da su yüzüne çıktı. Yüzlerce sazan ve turna balığı ölüsü dikkati çekti.

"FABRİKA ATIKLARI GÖLE KARIŞIYOR" İDDİASI

CHP Çay İlçe Başkanı Ali Selvi ve balıkçılar toplu balık ölümlerinin yaşandığı gölde inceleme yaptı. Ali Selvi yaptığı açıklamada, "Bölgedeki fabrikaların atıkları göl suyuna karışıyor. her yıl bu üzüncü olay yaşanıyor. Fabrikaların arıtma tesisleri bulunmasına rağmen maliyet nedeniyle çalıştırılmıyor. Yetkililerin bir anca önce el atıp Eber Gölü'nü kurtarmalarını istiyoruz" dedi.

KUŞLAR TERKETTİ

Eber Gölü'nde 45 yıldırı balıkçılık yaptığını anlatan 65 yaşındaki Ünal Akkuş ise şunları kaydetti:

"Eber Gölü bizim geçim kaynağımızdı. 45 yıldır buradan evimize ekmek götürüyoruz. Ekmeğimizi buradan kazandığımız için evlerimizi de göl kıyısına yaptık. Fabrikalardan gelen zehirli atıklar gölümüzü yaşanmaz hale getirdi. Balıklar öldüğü gibi sazlıklar da artık yetişmiyor. Geçen yıllarda kuşlara ev sahipliği yapan Eber Gölü'nde artık kuş yaşamıyor, kuş yuvası görmek neredeyse imkansız."

"FABRİKALAR KURULDU, KİRLİLİK BAŞLADI"

Balıkçılıkla geçimini sağlayan 52 yaşındaki Şener Yener de yüzlerce ailenin Eber Gölü'nden geçindiğine işaret etti. Eber Gölü'nde 1981 yılından bu yana balık ölümlerinin yaşandığına dikkati çeken Yener, bölgedeki ilk fabrikanın da o yıl kurulduğunu söyledi. Balık ölümlerinin fabrikaların kurulmasıyla direkt alakalı olduğunu anlatan Şener Yener, "Çeşitli kurumlara başvurduk. Ancak alınan bir önlem yok. Fabrika atılları halen suya karışıyor. Hızla kirlenen göl yok oluyor. Fabrikaların arıtmalarının çalıştırılması gerekiyor. Bunun için yetkilerin çalışma yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ DE İNCELEME YAPTI

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da bölgeye giderek inceleme yaptı. Milletvekili Köksal, "Daha önceki yıllarda Eber Gölü'nün kirlilik oranının çok yüksek olduğunu söylemiştik, itiraz etmişlerdi. 'Eber Gölü temizlendi, kurtarıldı' denmişti. Durum ortada. Koku çok kötü. Kirlilik hat safhada. Her şey ortada" dedi.

Eber Gölü'ndeki görüntünün bölgeye yakışmadığını ve bir an önce çözüm bulunup temizlenmesi gerektiğini aktaran Köksal, "Yetkililere sesleniyorum, Eber Gölü'nü kurtarın. Milletvekili olarak bu işin takipçisi olacağım. Bu gölde yaşayan balıklara yazık. Çevre çok kirli. Burada yaşayan Çin Sazanı en dayanıklı balık olarak söylenmesine rağmen onlar da kirlilikten etkilenerek telef olmuş. Durum vahim" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği ise basında yer alan haberler üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin dün bölgede inceleme yaptığını açıkladı.

valilikten yapılan yazılı açıklamada, inceleme aşamasında; söz konusu bölgede çok sayıda ölü küçük balık olduğu, balıkların ölüm olayının yaşanması üzerinden uzun zaman geçtiği, ölü balıkların bulunduğu bölgede su derinliğinin çok az olduğu, suyun yer yer buz halinde bulunduğu tespit edildiği kaydedildi.

"OKSİJENSİZLİK ÖLDÜRDÜ"

Olay mahallinin yakın çevresinde balık ölümlerine yol açabilecek ve suyun mevcut durumunu bozabilecek çevresel etkenlerin mevcut olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Söz konusu balık ölümlerinin sebebinin balıkların bulunduğu mahaldeki suyun tamamen donmasından kaynaklanabileceği değerlendirilmektedir. İncelemede, göl yüzeyinin yaklaşık 1,5-2 aydır tamamen buzla kaplı olması ve yüzey su sirkülasyonunun olmaması, ayrıca yapılan ölçümlerde oksijen miktarının kritik seviyenin çok altında bir değerde olması sebebiyle balıkların oksijensizlik nedeniyle boğularak öldüğü kanaatine varılmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Eber Gölü'nden detay

- Balık ölüleri

- Köpek balıkları yerken

- Balıkçılar gölde inceleme yaparken

- Röp1. CHP Çay İlçe Başkanı Ali Selvi

- Röp2: Ünal Akkuş

- Röp3: Şener Yener

- Detay

KJ: Haber- Kamera: Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR, ()

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 2

-----------------

- Burcu Köksal'ın inceleme yapması ve açıklaması (cep telefonu

Büfeden sigara ve bozuk para çalan 2 kişi tutuklandı

SİVAS'ta bir büfeden sigara ve bozuk para çalan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Mimar Sinan Mahallesi Selimiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde H.K.'ya ait büfeye giren iki kişi, içeriden 33 paket sigara ve bir miktar bozuk para çaldı. Büfenin güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu yakalandı. Olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan 18 yaşındaki A.S.P ile 19 yaşındaki K.İ. emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S.P. ve K.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Görüntü Dökümü:

-Adliyeden görüntüler

-Şüphelilerin götürülüşü



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()

============================================

TRT'nin 'Çepik' proramı Hakkari'de çekildi

TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalında yayınlanan 'Çepik' programının bu haftaki bölümü Hakkari'de çekildi. Hakkari'ye gelen programın sunucu Aydın Aydın ve sanatçı arkadaşları kenti gezip stres atarken, beraberlerinde gezdirdikleri bir kuzuya da gittikleri berberde fön çektiler.

Hakkarili Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın'ın TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalında yaptığı 'Çepik' programı için sanatçılar Berdan Mardini, Ankaralı Coşkun, Yağız, Melis Berçem Demir, Hülya Bozkaya ve Hasan Yılmaz Hakkari'ye geldi. Yayın öncesi programın sunucusu Aydın Aydın ile birlikte kuaföre gelen sanatçılar, Hakkari'nin Bağışlı Köyü'nden getirilen kuzuları kucaklarına alıp, biberonla süt verdi. Sanatçılar daha sonra da kuzuları kuaföre götürerek fön çektirip Aydın Aydın'ın 'kuzuların sesi ' adlı şarkısını hep birlikte seslendirdi.

Hakkari Atatürk Kültür Merkezi düzenlenen 'Çepik ' programına, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, Hakkari il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu, AK Parti Hakkari il Başkanı Nurettin Fırat, TSO Başkanı Servet Taş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Hakkari'nin yöresel kıyafetli kızlarının folklor ekibi, yöresel kıyafetli kızların defile gösterisi ve Bağışlı Köyünün folklor ekibinin kendi söyledikleri şarkılar ilgiyle dinlendi. Salonda yer bulamayanlar için salonun girişinde dev ekran kuruldu. Program sonunda, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Funda Toprak, sahneye çıkarak sanatçılara birer çiçek ve plaket hediye etti. Vali Toprak daha sonra sanatçılarla kol kola girip halay çekti.

Vali Toprak, Hakkari'ye gelen sanatçılara teşekkür ederek, "Benim en mutlu olduğum anlar Hakkarililerle birlikle olduğum anlardır. Onların içinde de en mutlu olduğum anlar sizin mutlu olduğunuz anlardır. Bizleri kırmayıp programını Hakkari'de yapan sanatçı Aydın Aydın ve diğer sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok kuvvetli bir sanatçı ekibiyle beraber bizleri şereflendirdiler.Türkiyemizin bir çok yöresine ait parçalar seslendirdiler. Bazıları duygusal, bazıları neşeliydi. Gerçekten çok güzel bir akşam oldu. Hakkari gerçekten görülmesi, gezilmesi ve insanlarının tanınması gereken bir vatan köşemiz. Bütün Türkiye'yi buraya davet ediyorum. Gelsinler ne kadar güzel bir coğrafya, ne kadar güzel kültürel bir zenginliğin olduğunu ve en önemlisi ne kadar güzel insanlara sahip olduğunu görsünler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

-Hakkari'deki bir erkek kuaförüne gelen sanatçılar

-Sanatçılar kuaföre getirilen kuzuları bol bol sevip fön çekmeleri

-Kuzulara süt vermeleri

-Kuzuları kucaklarına alıp konuşmaları

-Detaylar

-Çarşı merkezinde kol kola girip yürüyen sanatçılar

-Kültür Merkezine çepik programı için gelen davetliler

-Vali Toprak'ın gelişi

-Katılan yetkililer

-Çepik programında sahne alan sanatlar

-Folklör ekibi

-Sanatçıların söylediği şarkılar

-Yöresel kıyafetli kızların defile gösterisi

-Salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar

-Sahnede hep beraber şarkı söyleyip halay çeken sanatçılar

-Bağışlı folklör ekibinin söyledikleri Kürtçe şarkılarla halay çekmeleri

-Yöresel kıyafetli kızların sanatçılarla dans yapmaları

-Hakkari Valisi toprak'ın sahneye çıkıp sanatçılara plaketler vermesi

-Vali Toprak'ın konuşması

-Vali Toprak, sanatçılarla kol kola girip halay çekerken

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () -

====================================================

Trabzon'da şehit ve gazi çocukları için Hacivat Karagöz gösterisi

POLİS Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği (PEKAY) Trabzon Şubesi'nin öğrenim gören şehit ve gazi çocuklarına burs kaynağı sağlamak amacıyla organize ettiği, ‘Karagöz-Hacivat Geleneksel Gölge Oyunları Buluşması’ etkinliği beğeni topladı.

PEKAY Trabzon Şubesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkısıyla, Trabzon’da öğrenim gören şehit, gazi ve polis çocuklarına burs sağlamak için, ‘Karagöz-Hacivat Geleneksel Gölge Oyunları Buluşması’ etkinliği düzenledi. Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Trabzon Emniyet Müdürü Hakan Arıkan’ın eşi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, PEKAY Trabzon Şube Başkanı Raife Işık, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EMŞAD) Trabzon Şube Başkanı Songül Erdem, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Okçin Akşit’in eşi Funda Akşit ile çok sayıda şehit, gazi ve polis aileleri ile çocuklar katıldı.

Gösteri öncesi konuşan PEKAY Trabzon Şube Başkanı Raife Işık, kültürel değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “PEKAY olarak öğrencilere burs kaynağı sağlamak, kültürel değerlerimize sahip çıkmak, gelecek nesillere kültür ve sanat zenginliklerimizi doğru biçimde anlatmak, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve zihinlerine ışık tutmak amacıyla bu anlamlı etkinlik düzenlendiö dedi.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise, kukla sanatının daha iyi noktalara taşınması için bakanlık olarak çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, kültürel mirasa sahip çıkılması ve geleneklerin yaşatılması gerektiğini söyledi.

Salonu dolduran ve gösteriye yoğun ilgi gösteren çocuklar, geleneksel Türk Tiyatrosu'nun değişmez kahramanları Hacivat- Karagöz gösterisini beğeniyle izleyerek gönüllerince eğlendi. Her yaş grubuna hitap eden Hacivat-Karagöz oyunu ebeveynlerin de ilgisini çekti. Etkinlik kukla gösterileriyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Etkinlikten görüntüler

Konuşmalar

Hacivat-Karagöz oyunu

Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN / TRABZON ()

===========================================