DHA YURT BÜLTENİ-10

1)EŞ KATİLİ CEZAEVİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

ANTALYA'da, aldattığı ve şiddet uyguladığı eşi 29 yaşındaki Cemile Şentürk'ü tabancayla öldürülen 31 yaşındaki Vural Şentürk, cezaevinin tuvaletinde kendisini asarak intihar girişiminde bulundu. Afyonkarahisar'da oturan Cemile Şentürk, 20 gün önce çalıştığı şirketten eve geldiğinde, eşi Vural Şentürk'ü yatağında başka bir kadınla yakaladı. Eşini kimseye söylememesi için tehdit eden Vural Şentürk, ona 10 gün boyunca şiddet uyguladı. Vücudunda sigara söndürülen Cemile Şentürk, baskılara daha fazla dayanamayarak Antalya'da oturan kız kardeşinin evine kaçtı. Geçen cumartesi günü Antalya'ya gelen Vural Şentürk, bacanağının Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki evinde kalan eşiyle tartışmaya başladı. Cemile Şentürk, tartışmanın ardından saat 17.30'da polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Vural Şentürk, saat 20.00 sıralarında kız kardeşinin evine girmek üzere olan eşinin arkasından gelerek belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Kendisine engel olmak isteyen bacanağı Mustafa Şahiner'i de vuran Vural Şentürk, olay yerinden kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Cemile Şentürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mustafa Şahiner ise hastanede tedaviye alındı.



"SEN BENİ YATAKTA O ŞEKİLDE GÖRSEN NASIL OLURDU" İDDİASI



Olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanan Vural Şentürk, ifadesinde, tartışma sırasında Cemile Şentürk'ün kendisine, "Sen beni yatakta o şekilde görsen nasıl olurdu" dediğini ve buna sinirlenip cinayeti işlediğini öne sürdü. Sağlık kontrolünden geçirildikten adliyeye sevk edilen Şentürk, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



TUVALETTE ÇARŞAFLA KENDİSİNİ ASTI



Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Vural Şentürk, dün gece kaldığı koğuşun tuvaletinde intihar girişiminde bulundu. Yırttığı çarşaf parçasıyla tuvalette kendisini asan Vural Şentürk, diğer mahkumlar tarafından fark edilerek kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine cezaevi yönetimi tarafından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Şentürk, tedaviye alındı. Boynunda kırık tespit edilen Vural Şentürk'ün tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Psikolojik travma geçirdiği ve bu nedenle kendisini astığı belirtilen Şentürk'ün en az 10 gün yoğun bakımda kalacağı kaydedildi.



BACANAĞI DA YOĞUN BAKIMDA



Diğer yandan Vural Şentürk'ün tabancaya vurarak ağır yaraladığı bacanağı Mustafa Şahiner'in de aynı hastanenin farklı bir yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. Şahiner'in hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü(19 Şubat'ta geçildi)



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- RÖP 1: Tacettin Demir (baba)



- RÖP 2: Fatma Demir (anne)



- Ağlayan annenin görüntüsü



- Adli Tıp Kurumu dış plan detay görüntüler



- Cemile Şentürk ve Vural Şentürk'ün fotosu

229 MB /// 02.03

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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2)SULTAN KÖSEN, SAMOA ÜLKESİNE AYAK BASAN İLK TÜRK OLMUŞ







DÜNYANIN en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan Mardinli 2.51 boyundaki Sultan Kösen, Türkiye'ye 16 bin 391 kilometre uzaklıktaki Samua ülkesine giderek bu ülkeye ayak basan ilk Türk olduğunu söyledi. Kösen, havaalanında ülkenin Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi tarafından karşılandığını belirtti.



Dünyanın en uzun adamı olarak bilinen Mardin'li Sultan Kösen, Büyük Okyanus'un güneyindeki Polinezya’da bulunan 185 bin nüfuslu adalar ülkesi Samoa’da düzenlenen Turizm Tanıtım Fuarı etkinliği kapsamında özel bir şirketin onur konuğu olarak bu ülkeye gitti. Aktarmalı uçuşlarla 2 gün süren yolculaktan sonra Samoa ülkesine gittiğini söyleyen Kösen, kendisinin ülkeye ilk ayak basan Türk olması nedeniyle Başbakan Tuilaepa Sailele Malielegaoi, tarafından karşılanıp başbakanlık sarayında ağırlandığını ahlattı.

'GURURLU VE SEVİNÇLİYİM'

Türkiye’yi ardından da Mardin’in onbinlerce kilometre mesafede tanıtıyor olmanın gururunu yaşadığını belirten Kösen şöyle konuştu:



"Ülkemden on binlerce kilometre uzaklıkta olmanın vermiş olduğu özlemle birlikte haklı bir gururun da sevinci içerisindeyim. Ne mutlu bana ki, bu topraklarda Mardin'i anlatma ve ezberletme şansı bana nasip olmuş oldu. Beni sarayında kabul eden ve beni ağırlayarak 'Bu ülkeye ayak basan ilk Türk vatandaşı' olduğumun müjdesini veren Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi'ya ve diğer yetkililere, gösterdikleri sıcakkanlı misafirperverlikten ötürü ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()



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3)GAZİANTEP'TE AHŞAP PALET ATÖLYESİNDE YANGIN

GAZİANTEP'te ahşap palet üretim atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.



Merkez Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Karacaahmet Mahallesi'ndeki Tevfik Aksoy'a ait paketlemede kullanılan ahşap palet üretim atölyesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine atölyeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Polisin çevresinde güvenlik önlemi aldığı atölyedeki yangın, ekiplerin 3 farklı noktadan yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Olası yaralanmalara karşı sağlık görevlilerinin de hazır bekletildiği yangın nedeniyle atölyede hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü



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- Alevlerin yükselmesi



- Dumanların yükselmesi



- İtfaiyenin müdahalesi



- Yanan paletler



- Polis ve itfaiye araçları



- Caddenin trafiğe kapatılması



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 298 MB

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4)İSTİFA EDEN AK PARTİLİ BAŞKAN YARDIMCISI'NIN YERİNE ATAMA

MANİSA'nın Soma İlçesi'nde partililere hitap ederken "Eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun" sözleriyle tepki toplayan, sonrasında ise istifa eden AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in yerine, Semih Şemsettin Şahin getirildi.Geçen hafta Soma'daki bir toplantıda partililerine hitaben "Eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun" diyen AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem tepki topladı. Bunun üzerine Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından istifası istenen siyaset bilimci Ozan Erdem, talebi yerine getirerek bir süre sonra istifa kararını duyurdu. Erdem'in yerine, eğitimci Semih Şemsettin Şahin atandı. Yedek üyelerden Malik Biber ise oluşan boşluk nedeniyle asil üyeliğe getirildi. Şahin, yönetimde başkan danışmanı olarak görev yapıyordu.

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, () -

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5)BİTLİS'TE YOLCU OTOBÜSLERİNDE EROİN VE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

BİTLİS'te polisin iki yolcu otobüsünde yaptığı aramada 1 kişinin üzerinde 1 kilo 80 gram eroin, 2 kişinin yanında bulunan yastıklarda ise 1 kilo 462 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17-18 Şubat tarihlerinde Bitlis üzerinden batı illerine giden 2 yolcu otobüsünü durdurararak arama yaptı. Otobüslerde yapılan aramalarda S.K.'nın üzerinde 1 kilo 80 gram eroin, başka bir otobüste yolcu olarak bulunan Y.A ve A.A.'nın yanında bulunan yastıklarda ise 1 kilo 462 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan S.K., Y.A. ve A.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü



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-Göz altına alınan yolculardan görüntü



-Yastıklardan uyuşturucu maddenin çıkarılması



-Detay görüntüler



-Göz altına alınan şahısların hastane çıkışı görüntüleri



-Detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ/BİTİS, ()-

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