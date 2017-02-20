DHA YURT BÜLTENİ-10

Üvey baba, sevdiği kadını paylaşmak istemediği için liseli Ahmet'i öldürmüş(EK)

1)ACILI ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

İzmir'in Menemen İlçesi'nde kaybolduktan sonra Manisa'da bir su kuyusunda cansız bedeni bulunan lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un katil zanlı olarak gözaltına alınan üvey babası M.M.'nin adliyeye sevk edilmesinin ardından, liseli gencin annesi Elif M. ile katil zanlısının arkadaşı sağlık kontrolü için Menemen Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acılı anne Elif M. Hastaneye alınırken baygınlık geçirdi, polislerin tuttuğu ve adım atmasını istediği talihsiz kadın, "Ben yavrumu kaybettim kaç gündür böyleyim" diyerek gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

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- Katil zanlısının arkadaşı

- Acılı anne Elif M. nin görüntüsü

Tufan HAMARAT-İZMİR/

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2)İSTANBUL'DA ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

İSTANBUL Sultangazi'de akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Müslüm A. tarafından yolda yürürken pompalı tüfekle vurularak öldürülen güvenlik görevlisi Akın Kendir, memleketi Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Deredam köyünde toprağa verildi.

Olay, 2 gün önce İstanbul Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1429'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. Özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Akın Kendir, evine doğru yaya olarak yürüdüğü sırada akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Müslüm A. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Kendir, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Kendir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Müslüm A. gözaltına alınırken, Akın Kendir'in cenazesi Gazi Cemevi'ne düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Deredam Köyü'ne getirildi.

CENAZESİ KIZAKLA TAŞINDI

Kendir'in cenazesi köyün cemevinde helallik alındıktan sonra mezarlığa götürüldü. Yoğun kış şartları nedeniyle Kendir'in cenazesi bir süre traktörle daha sohna ise kızak yardımı ile mezarlığa götürüldü. Kendir'in cenazesi burada gözyaşları içinde toprağa verildi. Efendi-Kıymet çiftinin 5 çocuklarından en küçüğü olan Akın Kendir'in bekar olduğu öğrenildi.

"İNŞALLAH CEZASINI ÇEKER"

Olay öncesinde oğluyla birlikte Gaziosmanpaşa'ya gittiklerini belirten baba Efendi Kendir, "Beraber gezdik dolaştık. Sonra döndüğümüzde dört yolda indik. Çocuğum, 'kontör alamaya gideceğim' dedi. Bebareber gidelim dedim, 'hayır sen eve git ben peşinden geliyorum' dedi. Israr edince ben eve gittim. Akaşam 18.00'a kadar bekledim gelmedi. Akşam hastane polisi bize haber etti. Vuran kişiyi tanımıyorum. İnşallah cezasını çeker. Benim çocuğum nasıl yandıysa onların evine de ateş düşsün. Akli dengesinin yerinde olup olmadığını bilmiyordum" dedi.Akın Kendir'in kuzeni Vural Kendir ise, "Akın'ın vücudundan 50-70 civarında saçma çıkarıldı. Eğer akli dengesi yerinde değil diyerek aklamaya çalışıp çıkarırlarsa davanın takipçisi olacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Köyden görüntüler

-Cenazenin getirilişi ve helallik alınması

-Cenazenin kızak yardımı ile taşınması

-Defnedilmesi

-Babası ve kuzeninin açıklamaları

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ZARA(Sivas), ()

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3)CHP’Lİ ATICI: REFERANDUM, SİYASİ BİR SEÇİM DEĞİL

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde referandum için çalışma yapan CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, yapılacak olan seçimin bir siyasi seçim olmadığının unutulmaması gerektiğini söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Silifke Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Turgut ve partilileriyle Akdere, Işıklı ve Yeşilovacık Mahalleleri'ni ziyaret etti. Burada Başkan Mustafa Turgut, vatandaşların talep ve sıkıntılarını yerinde dinlerken, belediye tarafından mahallelere yapılan hizmetleri ve yapılacak olan çalışmaları anlattı. Atıcı ise Türkiye ve dünyada yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili bilgilendirdi. Atıcı, 16 Nisan'da yapılacak referandum nedeniyle iktidarın 'evet' çıkması için var gücü ile çalıştığını belirterek, "Gençler, kadınlar büyük çoğunlukta 'hayır' diyor. İktidar bunun farkında. Bunun farkında olduğu için de çok güçlü bir şekilde millete 'evet' dedirtmek için çabalar sarf ediyor. Bütün televizyonlarda tarafsız olması gereken, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, valiler, rektörler, devlet memurları, devlet imkanları hepsi seferber olmuşlar millete 'evet' dedirtmek istiyorlar. Milletimiz bir türlü 'evet' demiyor. Bunun farkında oldukları için baskıyı giderek artırıyorlar" dedi.

İktidarın olağanüstü hal koşullarında bir seçim yapmaya çalıştığını ifade eden Atıcı, "Halkımız da bundan rahatsız. 'Hayır' diyenler terörist ilan ediliyor FETÖ'cü damgaları vuruluyor. Teröristlerle işbirliği yapanlarda kendileri, FETÖ ile yatıp kalkanda kendileri. Halkımızda bunu gayet net bir şekilde görüyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı konuşurken



- Toplantıya katılanlar



- Genel ve detay



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Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), ()

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4)5 YIL HAPİS CEZASI OLAN ZANLI KOVALAMA SONUCU YAKALANDI

AKSARAY'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve tutuksuz yargılanan 29 yaşındaki İzzet Tan, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası onanan ve tutuksuz yargılanan İzzet Tan'ı, yakalamak için çalışma başlattı. Tan'ın, adresini belirleyen polis Tan'ın, aracıyla gezdiğini saptadı. Ardından Tan'ı takibe başladı. Takip sırasında Tan, polisi fark etmesi üzerine aracıyla 'Dur' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu Tan, yönetimindeki 40 EC 416 plakalı otomobille merkeze bağlı Akin Köyü Yolu'nda Belediye Asfalt Şantiyesi yakınında önündeki traktöre çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Tan, bu kez de aracını terk edip tepelik bölgeye koşarak kaçmaya başladı. Peşinden koşan polis, Tan'ı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Tan, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tan'ın, ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılıp, ardından cezaevine konacağı belirtildi



Görüntü Dökümü



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- Şüpheliden detay



- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi



- Olay yerinde polisin inceleme yapması



Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))



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5)ÇIĞ ALTINDAN KURTULDUKLARI BÖLGEDE KARLA MÜCADELE YAPIYORLAR

VAN'ın Başkale İlçesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan mahalle yolları karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor.

Başkale'de 2 kez çığ altında kalıp kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaran Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibinden kepçe operatörü Yakup Kılıç ve yardımcısı Rahmi Güldaş çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolları açma çalışması yürüten Kılıç ve Güldaş, bu kez yolu çığ nedeniyle kapanan Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi'nin yolunu açmak için büyük çaba gösteriyor. Bir yandan soğukla mücadele eden ekip, bir yandan da kalınlığı 3 metreyi bulan karı temizliyor. 2 kez çığ altında kaldıklarını anlatan kepçe operatörü Yakup Kılıç, "Çığ altından sağ kurtulduktan sonra çalışmamıza ara vermeden farklı bölgelerde çalışmamızı yürüttük. Vatandaşa hizmet etmek bizim görevimiz. Yolları açmak için gece gündüz çalışacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Engin ERTÜRK / BAŞKALE (Van), ()-

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6)IRAK'IN KABUL ETMEDİĞİ SURİYELİLER'E EVİNİ TAHSİS ETTİ

ŞIRNAK' Silopi İlçesi Kızılay Şube Başkanı Kemal Türkan, Irak'a gitme başvuruları kabul edilmemediği için gidecek yerleri olmayan 23 Suriyeli'ye evini verdi.

Suriye'de yaşanan savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan 23 Suriyeli, Irak'ta yaşayan akrabalarının yanına gitmek üzere geldikleri Silopi'de, gidiş için yaptıkları başvuruları kabul edilmediği için ortada kaldı. Habur Sınır Kapısı'nda Irak'a gitmeleri kabul edilmeyen Suriyeliler'e Türk Kızılayı Silopi Şube Başkanı Kemal Türkan sahip çıktı. Suriye’nin Dera kentinden kaçan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 kişi için ilk olarak evlerini tahsis eden Türkan, mültecilere gıda ve giyim yardımında da bulundu. Barabaros Mahallesi'ndeki evine Suriyeliler'i yerleştirilen Türkan, "Suriye'nin Dera ilinden gelen 23 Suriyeli aile Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak’a geçmek istiyordu. Suriyeliler'e izin verilmediği Silopi’de kaldılar. Mağdur olduklarını gördük, yardımda bulunduk. İnsani olarak görevimi yerine getirerek kendi evimi verdim. Yatak yorgan ve ısınmaları için odun ve kömür verdik. Onlara sahip çıktık. Kızılay olarak onlara battaniye ve gıda, giyim yardımında bulunduk. Türkiye, Suriyeliler'e sahip çıkıyor. 3 milyon Suriyeli göçmen var. Bunlara sahip çıkıyor. Biz de Kızılay olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz" dedi.

Suriyeliler, kendilerine evini tahsis eden ve soğuk kış gününde kendilerine yardımcı olan Kızılay Şube Başkanı Türkan'a teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Kızlay görevlilerin yardım kolilerini taşıması

-Yardımların Suriyeli ailelere teslim edilmesi

-Yardım kolilerin açılması

-Türkan'ın konuşması

-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()-

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7)AKSARAY'DA BOMBA PANİĞİ

AKSARAY'ın bir binanın bahçe duvarı kenarına bırakılan valiz, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Makas Kavşağı'nda meydana geldi. Bir binanın bahçe duvarının kenarında valizi gören çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine verilen adrese gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Cep telefonuyla uzaktan kumandayla bombalı saldırı ihtimali üzerine sinyal kesici cihazlarda da önlem alındı. Ardından valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı. Valiz ise boş çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Polisin önlem alması

- Valizden detay

- Bomba imha uzmanından detay

- Valizin patlatılması

- Boş valizden detay

(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY )



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8)SİVAS'TA ÜLKÜCÜLER 'FIRAT ÇAKIROĞLU' İÇİN YÜRÜDÜ

SİVAS'ta Ülkü Ocakları üyeleri, Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavga sonucu yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümünün 2'inci yılında yürüyüş düzenledi. 20 Şubat 2015 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi'nde çıkan kavga sonucu ölen Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat YLılmaz Çakıroğlu'nun ölümünün 2'inci yıl dönümü nedeniyle Ülkü Ocakları Sivas İl Başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen yürüyüşte ellerinde Çakıroğlu'nun fotoğraflarını taşıyan öğrenciler, merkezi kafeterya önünde toplanarak terör örgütü PKK aleyhine çeşitli sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan Ülkü Ocakları Cumhuriyet Üniversitesi sorumlusu Abdullah Güler, "Fırat Yılmaz Çakıroğlu, davası, namusu ve vatanı için gözünü kırpmadan vatan uğruna toprağın kara bağrına girip gönüllerimiz de ölümsüzleşmiştir. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anlamak vatan sevdasının bayrak sevdasının ne olduğunu anlamak demektir. Vatan hainleri şunu asla unutmasınlar ki üniversiteli yiğit bozkurtlar asla onlara geçit vermeyecektir. Kandil'in fistanlı eşeklerine asla yenilmeyeceğiz" dedi. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı yürüyüş Edebiyat Fakültesi önünde sona erdi. Son olarak grup hep birlikte ülkücü yemini etti.

SUŞEHRİ'NDE DE ANMA PROGRAMI

Çakıroğlu için Suşehri İlçesinde Suşehri Sağlık Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler de anma programı düzenledi. Çakıroğlu'nun fotoğraflarını açıp sloganlar atan grup adına Ülkü Ocakları üniversite birim başkanı Reyhani Berçin tarafından yapılan açıklama yapıldı. Emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü



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-Üniversiteden görüntüler



-Öğrencilerin yürüyüşü



-Atılan sloganlar



-Grup adına açıklama



-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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9)TORBA'DA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesi'nde geçen 28 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören alanlara, 8 bin fidan dikildi.



Bodrum'un Torba Mahallesi'nde 28 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören 2 hektarlık alanla birlikte 6 hektarlık alana fidan dikimi yapıldı. Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Bodrum Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin, TEMA Vakfı Bodrum gönüllüleri, 8 okuldan öğrenciler katıldı. Önceden hazırlanan alanda öğrenciler, fıstık çamı, servi, harnup, hünnap ve zakkum fidanlarını toprakla buluşturdu. Törene katılan Yılmaz ve Çelik de çocuklarla birlikte fidan dikti. Fidan diken Orman Bölge Müdürü Çelik, yangının söndürülmesinin ardından buranın dikim sezonunda ağaçlandırılacağının sözünü verdiklerini hatırlatarak, "Alan hazırlandı. 8 bin fidan dikim için hazır. Öğrencilerle birlikte dikimini yapıyoruz. Umarım yeni sezonda daha az yangınsız bir sezon geçiririz. Vatandaşlardan da duyarlı olmalarını ve çevreye izmarit atmamalarını istiyorum. Ayrıca vatandaşların en ufak bir dumanda orman ekiplerine bilgi vermelerini istiyoruz" dedi. 2016 yılında Aydın ve Muğla'da 477 hektar alanın zarar gördüğünü, bunun 240 hektarının Muğla genelinde çıkan yangınlarda zarar gören alanlar olduğunu söyledi. Bu alanların hepsinin sezon içinde ağaçlandırılacağını belirtti.

Görüntü Dökümü



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-Fidan dikimlerinden görüntü,



-Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik ile röp,



-Dikim yapan çocuklardan görüntü.

( Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), )

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10)TÜRKİYE'DE 24 BİN 259 KİŞİYE ELEKTRONİK İZLEME YAPILDI

SAMSUN Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, "Elektronik izleme sistemi ile Türkiye genelinde bu güne kadar 24 bin 259 kişinin denetim ve takibi yapılmıştır. Aynı anda aktif olarak 2 bin 896 kişinin denetim ve takibi ise devam etmektedir" dedi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi'nin bölge toplantısı düzenlendi. Toplantı 15 Temmuz Şehitleri Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa Samsun Valisi İbrahim Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile adli erkan üyeleri katıldı.Toplantının açılış bölümünde konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, 20 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5042 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri kanunu ile denetimli serbestlik teşkilatının kurularak hizmet verilmeye başlandığını belirterek, "2016 yılında Türkiye genelinde mahkeme ve savcılıklardan denetimli serbestlik müdürlüklerine infaz için gelen dosya sayısı 2016 aralık ayı itibariyle Türkiye genelinde 594 bin 948 olup, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne gelen dosya sayısı ise 7 bin 600'dür. 2012 Nisan ayında 5402 sayısı Denetimli Serbestlik Kanunu'nda yapılan yasal düzenleme ile şüpheli, sanık ve hükümlülerin elektronik sistemlerle izlenebilmesine yasal imkan sağlanmakla beraber ülkemizde elektronik izleme sistemi aktif olarak 2013 yılında ancak faaliyete geçirilebilmiştir. Elektronik izleme sistemi ile Türkiye genelinde bu güne kadar 24 bin 259 kişinin denetim ve takibi yapılmıştır. Aynı anda aktif olarak 2 bin 896 kişinin denetim ve takibi ise devam etmektedir. Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde ise 2013 yılından bu güne kadar 835 hükümlünün denetim ve takibi yapılmış aktif olarak şu anda ise 160 kişinin denetim ve takibi devam etmektedir" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Alternatif bir seçenek olan elektronik izlemenin mahkum sayısını yönetmekte ve ihtiyaca göre düzenlemede esneklik sağladığı, ceza infaz kurumunda yoğunluğu azalttığı daha fazla rehabilitasyon aktivitesi imkanı tanıdığı tekrar suç işleme oranlarını düşürdüğü kaynak kullanımını azaltıp başka yatırımların yapılmasına imkan tanıdığı yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Ülkemiz ve ilimizde elektronik kelepçe ile aktif izlenen hükümlülerin suç türlerine baktığımızda bunların yoğunlukla hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, cinsel saldırı, fuhuş, yağma, tehdit ve çocuğun cinsel istismarı suçları olduğu görülmektedir. Bakanlığımız ülkemiz genelinde aynı anda 5 bin kişinin denetim ve takibinin elektronik kelepçe sistemiyle yapılmasını hedeflemektedir."

Samsun Valisi İbrahim Şahin ise yaptığı konuşmada denetimli serbestlik sistemini uygulayan Avrupa ülkelerinden örnekler vererek konuşmasına şöyle devam etti: "Ülkemizde de elektronik denetim sistemi belki çok yeni ama uygulanmaya başladığında rakam olarak düşünün 20 bin, 40 bin daha yukarılara çıktığında en azından bu miktardaki insanların hapishanelerde kalması veya yeni hapishaneler yapılması yerine daha sağlıklı bir ceza infaz hukukunun uygulanması anlamına geliyor. Ekonomik boyutunu zaten söyledik ama özellikle küçük yaştaki çocukların cezaevine girmesi aslında cezanın caydırıcılık etkisinin ötesine geçiyor. "



Samsun Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar'ın elektronik izleme sistemi ile ilgili bir sunum yaptı.

Görüntü Dökümü:



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-Toplantıya katılanlardan detay



-Konuşmalar



(SÜRE:5.35 Dk) (BOYUT:178.66 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()







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11)GAZİANTEP'TE, OHAL KARARNAMELERİNE TEPKİ

GAZİANTEP'te, İnsan Hakları Derneği üyeleri OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelere tepki gösterdi.



İnsan Hakları Derneği'nde düzenlenen toplantıda konuşan dernek yöneticilerinden Yakup Koca, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lerin amacının dışında kullanıldığı öne sürdü. Kararnamelerin darbecilerin yakalanması için değil, akademisyenlerin, işçilerin ve sanatçıların işsiz bırakılması için kullanıldığını iddia eden Koca şöyle konuştu:"Darbe girişimine katılan ve dolaylı olarak yardım edenlerin ivedilikle tespiti yapılması ve cezalandırılması için ilan edilen OHAL bir süre sonra amacının dışına çıkmıştır. Bu süreçte toplumu aydınlatıp bilgilendiren ve demokratik kitlelerin insan hak ve özgürlüklerine karşı tavır almaya çağıran birçok akademisyen üniversitelerinden atılmıştır. Tek geçim kaynaklarından kararnameler ile mahrum edilen; akademisyenler, sanatçılar, işçiler geçinemez duruma gelmiştir. Bunun yanı sıra insan hak ve ihlallerine karşı mücadele eden birçok dernek OHAL kararnameleri ile kapatılmıştır. Birçok derneğin kapatılması İHD üzerinde baskıya sebep olurken aynı zamanda insan hak ve hürriyetlerine karşı olan duyarlılığımızı bir kat daha arttırmıştır. Yönetim sistemimizi köklü bir şekilde değiştiren yeni anayasa değişikliği sürecinde siyasilerin kutuplaştırıcı söylemleri insanların birbirine tahammül derecesini azaltmıştır. Ülkenin birçok yerinde sokağa çıkma yasakları devam etmekte, toplantı ve yürüyüşler engellenmektedir. Buna karşılık iktidar partisinin miting yapacağı zaman bu yasaklar kaldırılmaktadır. Bu gelinen süreçte hukukta, bu hukuksuzluğa karşı sessiz kalmaktadır. İHD olarak yeni anayasa için yapılacak referandumda sürecin barış ve huzur içinde geçmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız."

Görüntü Dökümü



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- Toplantıya katılanlar



- Yakup Koca'nın konuşması



- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 209 MB

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12)KAYSERİ' DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda, üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Talas İlçesi'nde Y.D. ve Ü.K.'nin üst aramalarında, 1 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 66 gram metamtefamin ve hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki sorgularının ardından Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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-Zanlıların Adli, Tabipliğe getirilişi ve çıkarılışları



-Genel detaylar

(Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

DV 1 DOSYA, 56 saniye/32 MB

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13)KABLO HIRSIZLIĞINDAN 6 YIL CEZA ALDI

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, Telekom'a ait hatlardan kablo çalması nedeniyle yargılanan 52 yaşındaki Ali Güngör 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



2015 yılında Türk Telekom'a ait Kartepe ile Pamukova hattından kablo hırsızlığı yapan Ali Güngör suçüstü yakalandı. Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Güngör hakkında 6 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay da cezayı onayınca Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Güngör'ü Pazarçayır Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Kocaeli Adliyesi'ne çıkarılan Ali Güngör işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü



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Adliyeye sevk edilmesi

HABER: Faruk KIYAK/KAMERA: Orhan UZUN-İZMİT(Kocaeli), ()







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14)ŞANLIURFA TURİZMİ CANLANDIRILACAK

KARACADAĞ Kalkınma Ajansı ile Avrupa Birliğinin desteğiyle Şanlıurfa'da 'Tarih Yeniden Canlanıyor' Projesi kapsamında; yaklaşık 10 milyon Avro yatırımla kentin tarihi mekanlarında iyileştirme ve koruma altına alınarak, turizme kazandırılacak.



Projenin takım liderleri Mary McKeon ve Yaman İrepoğlu, Göbeklitepe Ören Yeri arkeolojik kazı alanının üst örtüsünün yapılması ve UNESCO Dünya Kültür Mirası ana listesine dahil edilmesi için çalışıldığını söyledi. Yaman İrepoğlu, kentin tarihi ve kültürel mekanlarında sokak sağlıklaştırma ve aydınlatma çalışmalarının proje kapsamında yapılacağını ve Haziran yanına kadar tamamlanacağını kaydetti.



Mary McKeon ise amaçlarının bütün bileşenlerle birlikte turizmde farkındalık yaratmak olduğunu vurgulayarak, "Projemizin bir parçası da turizm sektöründe hizmet veren tarafları eğitmek olacak. Bunlar taksi şoförleri, minibüs şoförleri, oteller, restoranlar, hediyelik eşya satanlar, esnaf gibi bu alanda turizmde hizmet veren insanları eğitmek ve turizmin kalitesini arttırmak temel amaçlarımızdan birisidir. Eğitimlerimizden bir tanesi de hijyenle ilgilidir. Turizmde hizmet veren oteller, restoranlar, kafelerin belli bir standarda ulaşması için eğitimler verilecek ve bu hijyen eğitimleri uygulamaları için de eğitimler verilecek" dedi.



Önümüzdeki süreçte kentte Uluslararası Mutfak Çalıştayı yapılacağını da dile getiren McKeon, "Otobüs ve taksi şoförleri yine eğitim vereceğimiz sektörlerden biri olacak. Örneğin otobüs veya uçakla Urfa'ya geldiğinizde artık bir turistsiniz ve hemen bir taksi tutup ulaşacağınız bir yere geliyorsunuz. Ankara'dan İstanbul'dan, Almanya'dan ya da İtalya'dan fark etmez gelen turistlerin belirli ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlara standart bir şekilde karşılık verecek düzeye gelmeniz gerekiyor. Örneğin hem iletişim olsun, hem harita bilgisine sahip olmalı. Şanlıurfa'da nerelere gidilir, nerede konaklanır gibi tutarlı bilgilere sahip olması için taksi şoförlerine de eğitim verilecekö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Toplantıya katılanlar



- Takım liderlerinin konuşmaları



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 343 MB