DHA YURT BÜLTENİ-10

1)TUNCELİ'DE ASKERİN GEÇİŞ YOLUNA TUZAKLANAN 150 KİLOLUK PATLAYICI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tunceli'de askerin geçiş yoluna tuzaklanan 150 kiloluk patlayıcı etkisiz hale getirildi

TUNCELİ il merkezi yakınlarında Pülümür vadisi Köyaltı Tepe bölgesinde askerlerin geçiş güzergahına 3 büyük mutfak tüpü içersine yerleştirilmiş 150 kiloluk patlayıcı askerlerin dikkati sayesinde fark edilerek imha edrilirken, olası bir facia da önlenmiş oldu.Tunceli'de devam eden operasyonlar kapsamında askerlerin arazi araması yaptığı sırada PKK'lılar tarafından askerlerin geçiş güzergahına yerleştirilen basma ve uzaktan kumandalı olmak üzere iki farklı düzenekle hazırlanan 150 kiloluk tahrip gücü yüksek patlayıcı askerlerin dikkati sayesinde fark edildi. Pülümür vadisi Köyaltı tepe bölgesine tuzaklanan bomba olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekiplerince bulunduğu yerden fünye kullanılarak etkisiz hale getirildi. Bombanın imha edilmesi anı ise kameralar tarafından saniye saniye kayıt edildi. Patlayıcının fark edilip imha edilmesi ile büyük bir facianın önlendiği belirtildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen, "Şehit J.Binbaşı Yavuz Sonat GÜZEL-72" Operasyonu kapsamında, Köyaltı Tepe mevkiinde ağaçlık alan içerisine gizlenmiş 3 adet 12 kiloluk mutfak tüpünün içerisi toplamda 150 kilo Amonyum nitrat ile güçlendirilmiş ve elektrikli fünye ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzeneğinin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edildiği de belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Patlayıcının imha edilmesi

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,()-

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2)KARDAK'TA GERGİN ANLAR

EGE Denizi'ndeki Kardak Kayalıkları yakınlarındaki nöbette Türk ve Yunan Sahil Güvenlik Botları arasında bugün gergin anlar yaşandı. Türk karasularına giren Yunan Sahil Güvenlik Botu'nun Türk botmları tarafından uzaklaştırılırken kovalamaca yaşandı.Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nin Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları'nda nöbetinde bugün gergin anlar yaşandı. Dün (Cumartesi) sakin geçen nöbetin aksine bugün, Yunan Sahil Güvenlik botu sık sık Kardak Kayalıkları çevresinde dolanarak, tacizlerini sürdürdü. Yunan Sahil Güvenlik botunun sınır ihlali yaparak Türk sularına girmesiyle gerginlik arttı. Kardak Kayalıkları'nın ön tarafına geçen Yunan Sahil Güvenlik Botu'nu, bölgedeki iki Türk Sahil Güvenlik Botu uzaklaştırdı. İki ülkenin botları birbirini kovaladı. Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri arasında zaman zaman kovalamaca yaşarken, zaman zamanda burun buruna geldi. Üç saat süren kovalamaca, Yunan Botu'nun Kardak Kayalıkları'nın yaklaşık 1 mil açığında beklemeyi sürdürmesiyle sona erken, saat 15.00 itibari ile bölgede sakinliğin hakim olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Türk ve Yunan botları arasında Kardak'ta yaşanan kovalamacadan görüntü

-Yunan botunun karasularımızı ihlalinden görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla) , ()

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3)PERİNÇEK: REFERANDUMDA ÇIKACAK 'HAYIR' AKP’Yİ DE KURTARACAK



VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 16 Nisanda yapılacak referandumdan 'hayır' oyu çıkacağını ve bu sayede iktidar yüküyle ezilen Ak Parti'nin de kurtulacağını söyledi.Kars Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen kongreye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Kars Belediyesi eski Başkanı Tuncay Mutluer, CHP Kars İl Başkanı Mustafa Aras, Vatan Partisi Kars İl Başkanı Muharrem Yerli ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğ Perinçek, Türkiye’nin geçmişten günümüze gelinceye kadar geçirdiği evreler başta olmak üzere 16 Nisan’da yapılacak olan referandum, terör olaylarına değindi. Türkiye'nin 1980’de başlayan 'borçlanma ve bölünme döneminin' 2014 baharında Silivri duvarlarının yıkılmasıyla son bulduğunu kaydeden Perinçek, şunları söyledi:



"Yıkılan o duvarları Kenan Evrenler, Turgut Özallar, Tansu Çillerler, Fethullah Gülenler ve Tayyip Erdoğanlar örmüştü. Borç almanın faizi, bölünmeyi kabul etmekti. Türkiye, önce bölünmeyi reddetti. PKK’yı hendeklere gömdü. FETÖ’yü devlet ve toplum içinden temizliyor ve Fırat Kalkanı harekatıyla ABD koridoruna girdi. Ordumuz orada da başarılar kazanarak hedefe ilerliyor. Lamı cimi yok, yobaz terör örgütü ve bölücü terör örgütü bastırılacak. Özetle Türkiye, Atlantik zincirlerini kırıyor ve Avrasya’daki bağımsız başı dik konumuna yerleşiyor. Bu sürecin yükselen partisi, Vatan Partisi’dir. 2016 yılı Vatan Partisi yılı oldu. 2017’de bu süreç hızlanarak devam ediyor. Diyarbakır’da ve diğer Güneydoğu il ve ilçelerimizde Parti örgütlerimiz yenileniyor ve halka önderlik edecek yeteneğe kavuşuyor. Özellikle AKP’den ve HDP’den katılan halk önderleriyle güçlü örgütler kuruyoruz."

Diğer partilerden Vatan Partisi’ne katılımların olduğunu ve bu katılımlarla iktidar yürüdüklerini söyleyen Perinçek, "MHP, CHP, AKP, sol örgütler ve her kesimden öncüler Vatan Partisi’nde işbaşı yapıyor. Daha önce MHP’de ve HDP’de yer almış halk önderlerinin Vatan Partisi saflarında vatanseverlikte birleşmeleri, Türkiye’nin ufkunun açıldığını gösteriyor.

Vatan Partisi, Türkiye’yi önce kendi örgütlü bünyesinde birleştiriyor. İktidar yürüyüşü dememizin nedeni bu. Çünkü artık Türkiye'nin iktidar formülü değişmiştir. Düne kadar borçlandıranlar ve bölenler iktidar oluyordu. Artık birleştirenler ve üretim ekonomisini kuracak olanlar iktidar olacak. Vatan Partisi, Türkiye’nin makus talihini yenme mücadelesinde öne çıkmıştır. Türkiye, umut yıllarına girmektedir, çözüm yıllarına girmektedir. Bu süreç Türkiye’nin birikimi ve dinamikleri sayesinde AKP iktidarının son yıllarında başladı. Türkiye AKP iktidarını artık sırtında taşımayacaktır. Bütün olgular bunu gösteriyor. AKP yönetimi de kendileri için sonbaharın geldiğini görüyorlar."

Konuşmasının sonunda 16 Nisan’da gerçekleşecek referandumda 'hayır' çıkacağını belirten Perinçek, bu 'hayır' oylarının Türkiye'nin önünü açacağını, Ak Parti'nin de kurtarıcısı olacağını dile getirdi.

KARS/

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4)AYDINDA MAÇTA GERGİNLİK

PROTOKOL TRİBÜNÜ KARIŞTI

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta Aydınspor 1923 ile Karşıyaka 1-1 berabere kaldı. Yeni teknik direktörü Atilla Güneş yönetiminde ilk sınavına çıkan Karşıyaka, zorlu deplasmanda 45+1'inci dakikada Reşo'nun golüyle yenik duruma düşerken 63'üncü dakikada oyuna giren Ali Kemal'in 6 dakika sonra attığı golle beraberliği sağladı. Karşıyaka bu sonuçla puanını 37 yapmasına karşın 6'ncı sıraya inip haftalar sonra play off potasından çıkarken Aydınspor 1923 ise 30 puanla 11'inci basamaktaki yerini korudu.

BAŞINA PET ŞİŞE İSABET EDEN TARAFTAR HASTANEYE KALDIRILDI



PROTOKOL TRİBÜNÜ KARIŞTI

Yaklaşık 7000 Aydınlı futbolseverle 500 kadar Karşıyakalı taraftarın izlediği müsabakadan önce taraftarlar arasında çıkan kavgada başına şişe isabet eden bir Karşıyakalı hastaneye kaldırıldı. Konuk takımın beraberlik golünden sonra da protokol tribününde gerginlik yaşandı. Gole sevinen Karşıyakalı yöneticilere tepki gösterilmesi üzerine ortalık karışırken, polis Karşıyaka İkinci Başkanı Yener Eyüpoğlu'nu tribünden çıkardı.



15. dakikada Aydınspor 1923'ün kazandığı köşe vuruşunu Vedat kullandı. Vedat'ın ortasına iyi yükselen Berat'ın kafa şutunu kaleci Erhan kontrol etmeyi başardı.



33. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Sol çarprazda kazanılan serbest vuruşu Ali Say kullandı. Ali Say'ın ceza sahasına havalandırdığı topu kaleci Evren, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.



35. dakikada Karşıyaka'nın kazandığı serbest vuruşta Ali Say'ın direkt kaleye gönderdiği topa son anda kaleci Evren sahip oldu.45+1. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Berat'ın ara pasıyla hareketlenen Reşo Karşıyaka ceza sahasına girip kaleci Erhan ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Erhan'ı da çalımlayan Reşo'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



48. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Berat'ın arka direğe gönderdiği topa vurmakta geciken Reşo takımını bir golden etti.65.dakikada Aydınspor 1923 ceza sahası dışında topla buluşan Okan'ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.



68.dakikada Süleyman'ın şık pasıyla Karşıyaka ceza sahası önünde buluşan Berat'ın şutunda top kaleci Erhan'da kaldı.



61.dakikada Vedat'ın pasıyla buluşan Nezir defansın arkasına sarktıktan sonra bekletmeden vurdu. Top kaleci Evren'den döndü. Vedat yaklaşık 25 metreden sert vurdu Erhan son anda kornere çelmeyi başardı.



69. dakikada konuk takım skoru eşitledi. Sağ kanattan süratle Aydınspor 1923 ceza sahasına giren Ali Kemal, çapraz pozisyonda olmasına karşın düzgün bir vuruşla Evren'i avladı:1-1.



90+1. dakikada Karşıyaka'nın sağ köşe gönderi yakınlarında kazandığı serbest vuruşu Vedat kullandı. Vedat'ın ortasına arka direkte iyi yükselen İsmail'in kafa şutunu çizgi üzerinden Can kafayla uzaklaştırdı.

Görüntü Dökümü



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-Gerginlikten görüntü



-Polisin taraftarları sakinleştirmesi

AYDIN/

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5)55 İŞYERİNİ SOYAN HIRSIZ YAKALANDI

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 55 işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 29 yaşındaki Yusuf A., polisin 150 ayrı güvenlik kamerası kaydından eşkalini belirlemesinin ardından yakalandı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alanya'dan 28, Antalya'nın farklı ilçelerinden de 27 olmak üzere toplam 55 ayrı işyerinde benzer şekillerde yaşanan hırsızlık olaylarını çözmek için çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının yaşandığı işyerleri ve çevresindeki yaklaşık 150 güvenlik kamerasını inceledi. Polis, 9 Şubat gecesi bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde ise şüphelinin Yusuf A. olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, Yusuf A.'yı dün gece Kızlarpınarı Mahallesi'nde 07 HUF 90 plakalı otomobille gezerken yakaladı. Polis evraksız şekilde kiralandığı belirlenen otomobildeki Yusuf A.'yı gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis merkezinde sorgulanan Yusuf A., işyerlerinden çaldığı çok sayıda televizyon, dizüstü bilgisayar ve cep telefonunu ikinci el eşya alıp satan işyerine sattığını itiraf etti. Polis, A.'nın gösterdiği adreste 5 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna ulaştı. İşyeri sahiplerine çalıntı malı satın almaktan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf A., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Hırsızlık şüphelisine evraksız araç kiralayan şirket hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Şüphelinin bir işyerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin işyerine girdiği ve bir süre etrafı incelemesinin ardından duvarda asılı televizyonu sökerek 4 dakika içerisinde olay yerinden kaçtığı yer aldı.

Görüntü Dökümü



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- Hırsızlık olayından güvenlik kamerası görüntüsü



- Çalınan eşyadan görüntü



- Adliye genel görüntüsü



- Şüpheli Yusuf Akca'nın polis nezaretinde adliyeye getirilmesinden görüntü



HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()