DHA YURT BÜLTENİ - 10

Bakan Ağbal: Bizim defterimizde 16 Nisan tarihine kadar hayır yok (2)

'EKONOMİ BÜYÜYECEK, ÜRETİM ARTACAK, İŞSİZLİK AZALACAK'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Adana Sanayi Odası'nca (ADASO) düzenlenen 'İstihdam ve Üretimin Desteklenmesine Yönelik Yeni Düzenlemeler' konulu toplantıya katıldı. İş dünyası temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile ADASO Zeki Kıvanç'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda sunum yapan Bakan Naci Ağbal, bakanlığın teşvik, vergi, yatırım ve istihdamla ilgili projelerini işadamlarını anlattı. Ekonomik krizlerin öncesi ve sonrasında ülkelerin büyüme oranlarında farklılıklar oluştuğunu kaydeden Bakan Ağbal, şöyle devam etti:

"Türkiye de farklı bir durumla karşı karşıya değil ama en son TÜİK'in verilerine göre küresel krizin tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye ekonomisi bu dönemde yüzde 6.8 ortalama büyümeyi yakaladı. Büyüme oranları bakımından Türkiye son 7 yıldır ortalama böyle bir oran elde etmiş durumda. Bu son derece önemli ama son dönemde karşı karşıya kaldığımız gerek içeriden ve dışarıdan sıkıntılar bu oranları aşağı çekti. İnanıyorum ki, inşallah referandumdan sonra belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla büyüme oranları tekrar yukarı yönlü olacak. Özellikle yatırımda önemli gelişmeler olacaktır."

'7 MİLYON İLAVE İSTİHDAM SAĞLADIK'

Türkiye'nin çok önemli ekonomik adımlar gerçekleştirip reformlara imza attığını vurgulayan Ağbal, şunları söyledi:

"Küresel kriz döneminde istihdamdaki gelişmelere baktığımızda her ne kadar işsizlik biraz artıysa da, 2009 ile bugünü karşılaştırdığımızda bu dönemde yaklaşık 7 milyon insana ilave istihdam üreten bir ekonomiden bahsediyoruz. Avrupa Birliği bölgesine bakıldığında hala 2009 seviyesindeki istihdam noktasına yeni geldiler. Biz ise 7 milyon insana ilave istihdam sağlamışız. Genel olarak ekonomide büyüme oranları itibariyle geçmiş 7 yılda iyi bir ortalama elde ettiğimizi söyleyebilirim. İstihdam cephesinde çok önemli kazanımlar elde ettiğimiz söyleyebilirim. Enflasyon ve işsizlikte bir nebze istemediğimiz gelişmeler olsa da inanıyorum ki 2017'nin ikinci yarısından itibaren çok daha iyi gelişmeler olacak. Özelikle de 2016'nın son çeyreğinde aldığımız kararlardan sonra ekonomide farklı cephelerde olumlu gelişmeleri de hep beraber görüyoruz. Önümüzdeki dönemde büyümedeki ivme yukarı olacak, enflasyon biraz yukarı gitse bile yıl sonunda aşağı inecek. İşsizlikte son çeyrekte artış görüyoruz ama üretim cephesindeki olumlu gelişmeler işsizlik oranlarını da aşağı çekecek."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam ederken Bakan Ağbal, sanayici ve işadamlarından sorunlar ve çözüm önerilerini sunmalarını istedi.

Bakan Faruk Özlü, Türkiye'nin üç önemli sorunu olduğunu söyledi

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Kentte ilk olarak fabrika ziyaretinde bulunan Bakan Faruk Özlü, daha sonra Torbalı Belediyesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ekonomi, işsizlik ve güvenlik gibi üç ana sorununun bulunduğunu söyledi.

Referandum öncesinde İzmir'i ziyaret eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ilk olarak Torbalı ilçesindeki tarımsal enerji fabrikasını ziyaret etti. Burada basına kapılı olarak şirket yetkililerinden bilgi alan Faruk Özlü, fabrikayı gezdi, pirinadan üretilen kömürü de inceledi.

BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün ilçedeki ikinci durağı, Torbalı Belediyesi oldu. Vali Erol Ayyıldız ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği Bakan Faruk Özlü, referandum süresinde İzmir'e sık sık geleceğini, sorunları dinleyip çözüm üreteceklerini söyledi. Türkiye'nin üç önemli sorununun bulunduğunu anlatan Bakan Faruk Özlü, "Bugünkü ziyaretimiz, referandumla ilgili olacak. Sorunları dinleyip not alacağız, çözümler üreteceğiz. Bugün üç önemli sorunumuz var. Ekonomi, güvenlik ve işsizliktir. Ekonomide önemli tedbirler aldık. Sonuçlarını bu sene göreceğiz. Güvenlik konusunda ordumuz yurt dışında operasyonlar yürütüyor, terörün kökünü kazımak için. İşsizlik konusunda da belediye başkanımız söyledi, ilçede işsizliğin az olduğunu öğrendim. Çok mutlu oldum. İlçeye bizde her türlü katkıyı bakanlık olarak sağlayacağız. İzmir'le ilgili projelerimiz olduğunu daha önce paylaşmıştım. Onlarda epey mesafe aldık, sonuçlanma aşamasında" dedi.

Buradaki toplantı da daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

HDP Milletvekili Hişyar Özsoy:"Erdoğan Anket Sonuçlarından Memnun Değil"

BİNGÖL'de düzenlenen halk toplantısında konuşan konuşan HDP Milletvekili Hişyar Özsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum anket sonuçlarından memnun olmadığını söyledi. Özsoy, "Erdoğan anketlere bakıyor, sonuçlar kötü çıktığı için HDP'nin üzerine bu kadar geliyor. Erdoğan anket sonuçlarından memnun olsaydı, bize karışmazdı"dedi.

Halkların Demokratik Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi il başkanlıkları tarafından 16 Nisan'da yapılacak referandum için Bingöl Belediyesi Veysel Belgin Gençlik Merkezi'nde halk toplantısı düzenlendi. Toplantıya HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Hişyar Özsoy, hakkında yakalama kararı çıkarılan Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in hastanede tedavi gördüğünü ve kendisiyle görüştüğünü belirterek, “İdris bey hastaneden tahliye edildikten sonra öyle görünüyor ki, cezaevine tekrar gönderilecek. Biz yine itirazlarını yapacağız. Sonuç almaya çalışacağız. İdris hocanın moali yerindeydi ve buna hazırlıklı. Türkiye'de Kürt siyasetinde olan herkes bir defa zaten cezaevine girmeyi göze almıştır. Soruyorlar Hişyar Hoca sen de gidecek misin? Merak etmeyin ben de gideceğim"dedi.

CHP'NİN HAYIR'I KENDİNE

Açıklamasında CHP'nin de 'Hayır' oyu kullanacağını belirten Özsoy, “İki eş başkanı, 13 milletvekili, 50'nin üzerinde belediye başkanı, 40 ilin il ve ilçe başkanları, 5 binden fazla insanı tutuklamışlar. Bingöl'de 10 tane AKP'liyi tutuklasalar, aralarında tek bir tane ciğerli çıkmaz, o il binasının kapısını açmazlar. Referandum'da 'Hayır' çıkarsa, merkez sağ kesinlikle yeniden dizayn edilecek. CHP bir mıhına vuruyor, bir nalına vuruyor. Bizim CHP ile uzaktan yakından bir alakamız yok.CHP'nin Hayır'ı kendinedir. Hayır veriyorsa versin. Biz de istiyoruz versin. Ama CHP bu yüz yıllık Kemalist sistem kurulsun diye hayır veriyor. Bizim öyle bir derdimiz yok. CHP, bizi yüz yıl geriye götürmeye çalışıyor. Erdoğan bizi 200 yıl geriye götürmeye çalışıyor. Padişahlık yapacak. Biz ileriye götürmeye çalışıyoruz"dedi.

ANKETLERDEN MEMNUN OLSAYDI, HDP'NİN ÜZERİNE BU KADAR GELMEZDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum anket sonuçlarından memnun olmadığını ifade eden Özsoy, "Erdoğan anketlere bakıyor, sonuçlar kötü çıktığı için HDP'nin üzerine bu kadar geliyor. Erdoğan anket sonuçlarından memnun olsaydı, bize karışmazdı, HDP'nin üzerine bu kadar gelmezdi. Bingöl sokaklarında bize diyorlardı ki, "Ceylanpınar'daki iki polisi neden öldürdünüz?" Bizim ne alakamız vardı Ceylanpınar'la? Şimdi açığa çıkmış ki, FETÖ'cüler yapmış. O iki polis için gittiniz, savaş başlattınız. Koca barış sürecine 2,5 yıl emek verildi. Gittiniz dağıttınız, savaşı başlattınız. Gele gele bu noktaya geldik, darbe girişimi oldu. İç savaş tehlikesi var, Türkiye'nin ekonomisi, siyaseti her şey allak bullak oldu. Yönetemiyorsunuz. Yönetemediğiniz için biz bu duruma geldik"dedi.

Karabük'te 5 katlı binada yangın paniği

KARABÜK'te, 5 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangında üst katlarda oturan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 93 Nolu Cadde üzerinde bulunan 5 katlı Erol Apartmanı’nın 2’nci katında oturan Yaşar Taşçı’ya ait dairede çıktı. Taşçı ailesinin evde olmadığı sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını görenler itfaiyeye haber verirken, binada oturanlar büyük panik yaşadı. Üst katlarda oturanlar panik içinde dışarıya çıkarken 3 kişi dumandan etkilendi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinden sonra 3 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın üst katlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle büyük panik yaşayan bina sakinleri, dışarıda itfaiyenin çalışmasını izledi. 5'inci katta oturan 7 yaşındaki Kerem Yeniaydın, anne ve babasına sarılarak gözyaşı döktü. Söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye aracının arka lastiği yolda oluşan çukura düştü. İtfaiye aracı, suyu boşaltılarak kurtarıldı. Evde hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhraç edilen Memur-Sen İl temsilcisine destek ziyareti

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde 17 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu Yüksekova Sivil Toplum Kuruluşu istişare Heyeti, Kanun Hükmündeki Kararnameyle (KHK) PKK ile ilişkisi olduğu iddiasıyla görevden ihraç edilen Kız İmam Hatip Yatılı Bölge Lisesi Müdürü ve Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi Nihat Gür ile Şemdinli ilçe eski Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Çelik'i ziyaret ederek basın açıklaması yaptı.

Yüksekova Sivil Toplum Kuruluşu istişare Heyeti (YÜSİH), görevden ihraç edilen Kız İmam Hatip Yatılı Bölge Lisesi Müdürü ve Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi Nihat Gür ile Şemdinli ilçe eski Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Çelik'i, Hakkari Memur-Sen İl Temsilciliğini de ziyaret etti. YÜSİH üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Can, ihraç edilen Nihat Gür ve Fahrettin Çelik'in terörle hiç bir ilgileri olmadığını iddia ederek şöyle dedi:

"686 sayılı KHK ile toplam 4 bin 464 kişi meslek ve memuriyetten çıkarıldı. Bu çerçevede ihraç ve iade listeleri hazırlanırken çok daha özenli davranılmalı, açığa alma ve göreve iade işlemlerinde de ön araştırma sürecinin daha kapsamlı ve daha hızlı yürütülmesi sağlanmalıdır. İhbar, itirafçı beyanları, kimi kurum amirleri ve bürokratların iddiaları esas alınarak ve başkaca araştırma yapmadan verilen kararlar, oluşturulan listeler, maalesef ki kitlesel hoşnutsuzluk üretme derdinde olanların amaçlarına hizmet etmektedir. Referandum öncesi artan ihraçlarla şer odakları referandum darbesi hedeflemektedir. Ancak, "her zorlukla beraber bir kolaylık vardır" ayeti kerimesini şiar edinen bizler, ümit var olarak Hakkari'de eğitimin öncülerinden olan ve İslami kişiliğiyle tanınan Nihat Gür ve Fahrettin Çelik kardeşlerimiz başta olmak üzere ihraç edilen tüm masum insanların bir an önce iade-i itibarlarını talep ediyoruz"

"TERÖRLE MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUZ"

Terör örgütleriyle en etkili mücadelenin verilmesinden yana olduklarını söyleyen Can, bu mücadele sırasında yapılan hatalardan dolayı ortaya çıkacak zararların da iyi hesaplanması gerektiğini, aksi takdirde terörü tersinden besleyecek bir toplumsal hoşnutsuzluk kapısının aralanacağı kanısında olduklarını söyledi. Can, "Hatalı yapılan ihraçların, telafisi olmayan bir yıkım doğurmaması için bir an önce önlem alınmalıdır. Şer amaçlı bu komploları hazırlayanlar asla hedeflerine ulaşamayacaklardır. Davamızın geleceği birlik ve beraberliktedir. Ne yapsalar da Türkiye'ye, kardeşliğimize diz çöktüremeyecekler, birliğimizi, dirliğimizi bozamayacaklar" diye konuştu.

Mersin'de mahalle muhtarlarına bisiklet

MERSİN’in merkez Mezitli İlçe Belediyesi, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Sağlıklı yaşam için sağlıklı pedallar’ projesi kapsamında verilen bisikletleri mahalle muhtarlarına dağıttı.

Soli Pompeiopolis Antik Kenti civarındaki bisiklet yolunda yapılan törene Belediye Başkanı Neşet Tarhan, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkan Tarhan, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen önemli bir projenin paydaşı olduklarını belirterek, "Verdiğimiz bisitletleri, süresi dolan vatandaşımız getirecek başka bir vatandaşımızın bu haktan yararlanmasını sağlayacağız. Bu şekilde bisiklet alışkanlığını geliştirmek istiyoruz" dedi.

Kısa süre içersinde bin 500 metreye yakın bisiklet yolu yaptıkları ifade eden Tarhan, "Bu çalışmalardan dolayı Sağlık Bakanlığımız ilk etapta 350 olmak üzere, toplamda bize 850 bisiklet vereceğini bildirdi" diye konuştu. Gelişmiş ülkelerde bisiklet kullanımının çok yaygın olduğunu kaydeden Tarhan, şunları söyledi:

"Bizden çok daha gelişmiş ülkelerde bile insanlar arabalarını bırakıyorlar bisikletlerle gidecekleri yerlere gidiyorlar. Özellikle muhtarlarımız bisiklet kullanımının artırılmasında öncü rol üsteleneceklerdir. Çünkü muhtarlarımız bu toplumun öncü liderleridir. Doğal olarak sizin bisiklet kullanmanız mahallenizde diğer insanları da teşvik edecektir." Konuşmanın ardından bisikletleri teslim alan mahalle muhtarları uygulama nedeni ile Başkan Tarhan’a teşekkür etti.



