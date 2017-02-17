DHA YURT BÜLTENİ-10

Demirtaş'ı ziyarete gelen Avrupalı heyete görüş izni verilmedi

EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyarete gelen aralarında Avrupa Parlamentosu milletvekilinin de bulunduğu heyete Adalet Bakanlığı'ndan izinleri olmadığı gerekçesiyle görüş izni verilmedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek için Avrupa Birliği Türkiye Yurttaş Komisyonu'nun organizasyonu ile AP milletvekili Julie Ward, eski AP milletvekili Francis Wurtz; Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden Miren Edurne Gorrotxategi ve Ulla Sandbaek, İzlanda Parlamentosu eski Milletvekili Ögmundur Jonasson, Westminster Adalet ve Barış Komisyonu Başkanı Peder Joe Ryan, Uluslararası Toplumsal Ekoloji Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeleri Dimitri Roussopoulos ve Federico Venturini ile Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Thomas Jeffrey Miley, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Parti Meclis Üyesi Ayşe Berktay ve avukatlarla bugün cezaevi önüne geldi.

Cezaevi önünde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, heyetin Adalet Bakanlığı'ndan izinleri olmadığı gerekçesiyle cezaevine girişlerine izin vermedi. Bunun üzerine Milletvekili Hüda Kaya, avukatlarla girdiği cezaevinde yetkilerle görüştükten sonra çıkışta, heyetin bakanlıktan izinleri bulunmadığı gerekçesiyle Demirtaş'la görüşmelerini izin verilmeyeceğini söyledi. Milletvekili Kaya, "Nizamiyeden öğrendiğimize göre bakanlıktan gelen cevap olumsuz denilerek görüşmeye izin verilmedi. Benimde bir milletvekili olarak görüşüme izin verilmedi. Ve şu anda bizde burada Türkiye'de yaşanan hukuksuzlukları milyonlarca insanın siyasi temsilciliğini gerçekleştiren HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerimizin haksız, hukuksuz yere cezaevinde hapsedilmelerinin bunun hiçbir yasada kanunda vicdanda hiçbir şekilde karşılığı olamamasına rağmen, aylardır tutsak edilmesine devam edilmesini yerinde tespit etmek amacıyla gelen heyetimizin buradaki girişimi de karşılıksız bırakılmıştır, bakanlık tarafından. Buradaki yaşanılan hukuksuzları tespit etmek noktasında bur engellemeyle karşı karşıyayız. Bu hukuksuzluğun, sıkıntıların bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Özelikle de Türkiye'de bir viraj döneminde olduğumuz anayasanın referandumun gündeme geldiği böyle bir süreçte Türkiye'nin 3'üncü büyük partisinin eş genel başkanlarının ve milletvekillerinin içeride tutulmaları dünya kamuoyunda ve vicdanlarda mahkum edilecektir. Biz bunu tekrar tekrar ifade etmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Avrupa Parlamentosu İngiltere Milletvekili Julia Ward, Türkiye'de tutuklu sayısının her geçen gün arttığını öne sürüp, "Benim ülkemde seçmenlerim arasında çok sayıda Kürt akrabası olan seçmenlerim var. Geçen Ağustos ayından beri üçüncü kez Türkiye'ye geliyorum. Ve Kürdistan'daki durumla ilgili olarak dikkatimi kendi Kürt seçmenler tarafından çekildi. Onların çıkarlarını ve taleplerini temsil etmem gerekiyor. Diyarbakır, Sur ve Nusaybin'deki ağır insan hakları ihlallerini kendi gözlerimle gördüm. İnsan hakları, kadın hakları ve çocuk hakları aktivist olarak bu ülkenin geleceğiyle ilgili gerçekten endişeleniyorum. Türkiye'de tutuklu sayılarının sürekli artığını, öğretmenlerin, öğrencileri, akademisyenleri ve gazetecilerin içine alarak büyümeye devam ediyor. Burada demokrasi saldırdı altında" dedi.

Bir gazetecinin Türkiye'de Kürdistan bulunmadığını söylemesi üzerine Ward, "Ben Diyarbakır bölgesinden geliyorum ve jeopolitik bir açıdan baktığımız zaman Kürt sorunu, onların yaşadıkları aktivite sorunu tek bir sorun olmadığı belli. Ayrıca benim bu Türkiye'ye gelişimde yani o bölgeye gelişlerimde Türkiye'nin güneyine gelişlerimde ben tanık oldum ki Erdoğan kendi halkıyla savaştı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ve terörle ilgili sorduğunuz soruda şu anda dünya çok şeyden korkuyor. Ama diyalog olması gerekiyor. Ve insanlar oy kullandığında sayıldığına inanması gerekiyor. Benim HDP ile görüp öğrendiklerim çok farklı insanları çok farklı grupları eşit bir şekilde bir araya getirmenin bir yolunu bulmuşlar. Azınlıkların bir araya getirmenin kadınları erkekleri eşitliğin sağlanmasının bir yolunu bulmuşlar. Ve bu genç insanlara umut veriyor" dedi.

Heyet, daha sonra cezaevi önünden ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

Cezaevi önünde jandarmanın aldığı önlem

Heyetin gelmesi

Heyetin içe girme talebi

Jandarma heyete açıklaması

HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın açıklaması

AP üyesi Julia Ward açıkmlaması

Gazetecinin Kürdistan sorusu

Heyett beklemesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk Hakkari'de

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Hakkari'de Vali Cüneyit Orhan Toprak ve yetkililerle basına kapalı toplantı yaptı.

İçişleri Bakan yardımcısı Öztürk ve beraberindeki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz ile Jandarma Genel Komutan Yardımcı Vekili Tümgeneral Ali Çardakçı, bugün Hakkari'ye geldi. Helikopterle Fatih Kışlasına inen Bakan Yardımcısı Öztürk ve beraberindekileri, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcıları, ilçe Kaymakamları, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Hakkari il Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu karşıladı. Kışlada askerleri ziyaret edip bir süre sohbet eden Bakan Yardımcısı Öztürk, daha sonra Hakkari Valiliği'nde Hakkari Valisi Toprak, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamlarının katıldığı toplantıya geçti. Toplantı öncesi kısa görüntü alan basın mensuplarına, Öztürk herhangi bir açıklama yapmazken, toplantı basına kapalı olarak devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cuma namazından çıkan Bakan Yardımcısı Öztürk ve beraberindekiler

-Lokantaya geçmeleri

-Yemek çıkışı Valiliğe gidiş

-Valilik şeref defterini imzalaması

-Valilikteki toplantı

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () -



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Minik Cemre 4'üncü kattan düşerek öldü

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 4 yaşındaki Hanife Cemre Gümüş, yaşamını yitirdi.

Şevketiye Mahallesi Manolya Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan Fidan ve Hüseyin Gümüş çiftinin 4 yaşındaki çocuğu Hanife Cemre Gümüş, bugün saat 11.00'de evin balkonundan düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla Hanife Cemre Gümüş'ü İzan Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hanife Cemre Gümüş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balkonun kenarına sandalye koyup korkuluktan sarkan çocuğun ölümü üzüntü yarattı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Araçlarıyla yoldan geçtikleri sırada çocuğun düştüğünü fark ettiklerini belirten Gürsoy Doğan, "Yardım için koştuk ama durumu çok kötü gözüküyordu. Hiçbir şekilde müdahale şansımız olmadı. Ambulansı aradık yaklaşık 10 dakika sonra gelebildi. İlk önce İzan Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırıldı, oradan da devlet hastanesine sevk edildi. Fakat kurtaramadılar" dedi. Çocuğun babaannesiyle birlikteyken olayın yaşandığını belirten Doğan, "Her şey biranda olmuş. Bir anlık dalgınlıkla olmuş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Olaya tanık olan Gürsoy Doğan ile röp.

Haber- Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), )



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Aldattığı eşi eve almayınca intihar etti

ANTALYA'da eşini aldattığı iddiasıyla eve alınmayan işsiz 34 yaşındaki Turhan Ö., oturduğu apartman dairesinin kapısında tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi 2273 Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede oturan Turhan Ö., iddiaya göre eşi Ü.Ö.'yü başka bir kadınla aldattı. Bir süre ayrı yaşayan çift, kısa süre sonra yeniden bir araya geldi. Ancak Ü.Ö., geçen salı günü Turhan Ö.'nün cep telefonundan başka bir kadınla mesajlaştığını gördü. İkili arasında bundan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Turhan Ö., evi terk etti.

Dün gece geç saatlerde eve gelen Turhan Ö., eşi ve 2 çocuğunun oturduğu dairenin kapısını çaldı. Ü.Ö., eşini eve almadı. Bunun üzerine evin terasına çıkan merdivenlerde oturan Turhan Ö., yanında taşıdığı tabancayla sabaha karşı başına ateş ederek intihar etti. Özpınar'ın cesedi sabah saatlerinde apartman sakinleri tarafından bulundu. Polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Turhan Ö.'nün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polisin incelemesi sırasında gözyaşı döken Ü.Ö.'yü komşuları ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Turhan Özpınar'ın yerde yatarken görüntüsü

- Evde polisin incelemesi ve ağlama sesleri gelmesi

- Cenazenin taşınması

- Polisin apartman önünde toplanması

- Ambulansın gelmesi

- Turhan Özdemir'in opağı

- Detaylar

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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Kediye çarpmamak için TIR'ın altına giren otomobildeki kadın kurtarılamadı

ÇORUM’da yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün park halindeki TIR’a çarpması sonucu ağır yaralanan 61 yaşındaki Meryem Kilkaya hayatını kaybetti.

Çorum'da dün meydana gelen trafik kazasında 61 yaşındaki Yasin Kilkaya yönetimindeki 53 AL 004 plakalı otomobil, sürücünün önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıktı. Hakimiyetini sağlayamayan Kilkaya'nın kullandığı otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi. Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Meryem Kilkaya yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Meryem Kilkaya, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yasin Kilkaya'nın durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Hastane önü görüntü

- Ölen Meryem Kirkaya fotoğrafı

- Detaylar

Haber-Kamera: ÇORUM ()

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Veresiye içki vermeyen büfeciyi öldürdü

SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde büfe işleten 39 yaşındaki Sadi Erdoğan'ın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 34 yaşındaki Güven T'nin büfe sahibini veresiye içki vermediği için öldürdüğü belirlendi.

Dün akşam, Geyve Konyalı Alibey Caddesi'nde büfe işleten Sadi Erdoğan işyerinde tartıştığı 2 kişiden birinin ateş açması sonucu yaralandı. 2 kişi kaçarken, yaralanan Sadi Erdoğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Polis, Erenler İlçesi Sakarya Caddesi'nde düzenlenen operasyonla katil zanlısı Güven T. ile olay sırasında yanında olduğu tespit edilen 30 yaşındaki Kazım D'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlılardan Güven T. sorgusunda cinayeti işlediğini ve olay sırasında alkollü olduğunu itiraf etti. Güven T. büfe sahibiyle veresiye içki almak nedeniyle tartıştığını, bu tartışma sonrasında ateş ettiğini söyledi. Güven T'nin 'kasten yaralama' suçundan suç kaydı olduğu belirlendi. Güven T. ve Kazım D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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Seçmen listeleri asılmaya başlandı

İZMİT'te, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesinde muhtarlıklarda seçim listeleri asıldı.

İzmit'te muhtarlar Seçim Kurulu'ndan referandumda oy kullanacak olan seçmenlerin bulunduğu listeleri teslim alarak, muhtarlıklara astı. İzmit Hacı Hasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun listelerin 26 Şubat tarihine kadar asılı kalacağını belirterek, "Listeleri aldık. Seçime duyarlı vatandaşlarımız geldiler, listeye bakmaya başladılar. 17 Şubat'tan itibaren 26 Şubat'a kadar listeyi asmaya devam edeceğiz. Eğer listelerde herhangi teknik bir arızadan dolayı ismi çıkmayan vatandaşlar olursa 26 Şubat'a kadar İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne müracaatta bulunacaklar. Ellerinde elektrik, su veya kontratları ile müracaatta bulunacaklar ve oradan aldıkları evrakı seçim kuruluna götürecekler ve yedek listeye yazılacaklar. Bunları yapmazlar ise oy kullanamayacaklar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Listelerden görüntü, listelere bakanlar

Muhtar Ömer Uzun ile röp.

HABER-KAMERA: Faruk KIYAK / İZMİT ()

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Mersin'de karla kaplı yayla yolları açılıyor

MERSİN'in merkez Toroslar İlçesi'nde, yaylalarda etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açmak için ekipler 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

Toroslar Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, iş makineleriyle gerçekleştirdiği çalışma ile bölgede araç ve yaya trafiğini kontrollü olarak açtı. Belediye Başkanı Hamit Tuna, yaylalarda karla mücadele konusunda bu yıl da karın yağmaya başladığı ilk günden itibaren çok başarılı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Tuna, ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve vatandaşların güvenli yollarda seyahat etmeleri için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve vatandaşlardan gelen telefonlara mümkün olduğunca cevap verdiklerini de sözlerine ekledi.

Başkan Tuna şunları söyledi: "Büyükşehir Yasası ile ilçemize bağlanarak mahalleye dönüşen 32 köy ve 5 belde ile birlikte hizmet sınırlarımız genişledi. Bunun bilinci ile daha yoğun, koordineli ve titiz bir şekilde çalışıyoruz. Bu yıl da yaylalarımızda yoğun bir kar yağışı yaşandı. Ekiplerimiz, yayla yollarında ve ana arterlerde ulaşıma kapanan yolları açmak için çalışmalarını mesai gözetmeksizin sürdürüyor. Karın zaman zaman yağmasından dolayı açtığımız yollar yeniden kapanıyor. Ekiplerimiz yeniden çalışma yaparak yolları temizliyor. Sağlık sorunu olan veya acil hastaneye ulaştırılması gereken vatandaşlarımıza da ekiplerimiz anında müdahale ederek, yardım ediyor. Amacımız halkımızın mağduriyetini en aza indirmektir."

Görüntü Dökümü

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- Kar içinde ilerleyen iş makinesi

- İş makinesi yoldaki karı temizlerken

- İş makinesi yerleşim yerindeki karı temizlerken

- Çalışmadan genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Ele geçirilen sahte ve kaçak üretim içki ve tütün imha edildi

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde son 1 yıl içinde ele geçirilen sahte ve kaçak üretim ile gümrük kaçağı içki ve tütün, polis ekiplerince imha edildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Şubesi önüne getirilen kamyonete yüklenen 2 bin 440 şişe viski, votka, rakı gibi sahte, kaçak üretim ya da gümrük kaçağı içki ile 812 paket sigara kağıdı, 395 paket sigara, 71 kilo nargile tütünü, 28 kilo tütün, 29 paket nargile aroması, 24 kilo nargile kömürü ve 16 paket puro imha edilmek üzere Ortakent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisine götürüldü. Ürünler, burada görevlilerin kontrolüyle imha edildi. Sahte içkiler, görevliler tarafından tek tek kırılırken, kaçak tütün ürünleri ise yakılarak imha edildi. Sahte içki şişeleri ise geri dönüşümde kullanılmak üzere tesis yetkililerince teslim alındı.

Bodrum Belediyesi Temizlik Şirketi Ortam Saha Kontrol Amiri Üstün Akkaş, "Emniyet müdürlüğümüzce yapılmış olan operasyonlar sonucu yakalanmış olan kaçak içki ve tütün mamullerinin emniyet idari amirleri ile beraber taşımasını yapılarak imha merkezinde imhasını gerçekleştiriyoruz. İçki ve kaçak içkiler bir de tütün mamulleri, sigaralar, nargile tütünleri var. Tütün ürünleri yakılıyor, diğer içkiler ise kepçe ile tek tek kırılıp atılacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İçki ve tütün ürünlerinin kamyonete taşınırken görüntü

- Üstün Akkaş ile röp.

- İçkilerin kırılırken görüntü

- Tütün ürünlerinin yakılırken görüntü

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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Otomobil lastiğinden uyuşturucu çıktı

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir otomobilin arka lastikleri içerisinden 13 kilo kubar esrar ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E90 otoyolu Kadirli turnikeleri yakınındaki bir dinlenme tesisi girişinde 01 CHU 72 plakalı otomobili durdurdu. Sürücüsünün tedirgin hareketlerde bulunduğu otomobil, detaylı arama için Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Narkotik köpeği 'Zoro'nun da kullanıldığı aramada arka lastikler içerisinde 13 kilo kubar esrar maddesi bulundu. Batman ilinden temin eden uyuşturucu maddenin Adana'ya götürüldüğü belirlenirken, üç ayrı asayiş suçundan kaydı bulunan şüpheli 40 yaşındaki araç sürücüsü Nevzat Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Otomobilden genel ve detay görüntü

- Araç lastiklerinin incelenmesi

- Narkotik köpek Zoro'nun aracın bagajında arama yapması

- Lastiklerin sökülmesi, levye ile açılması

- Narkotik maddenin lastik içinden çıkartılması

- Paketin bıçakla kesilmesi

- Lastiklerin kriko ile kaldırılması, anahtarla vidaların sökülmesi

- Yerdeki narkotik madde paketleri

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 kişi adliyeye sevk edildi

ORDU’da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 kişi adliyeye sevk edildi.

Ordu’nun Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ünye, Fatsa, Altınordu ilçeleri, Samsun merkez ve Terme ilçesi ile İstanbul Esenyurt’ta, tespit edilen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis tarafından 3 gün önce düzenlenen operasyonda bin 548 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 26 adet sentetik hap, satışa hazır halde 12 gram esrar, 2 adet terazi, bir adet pompalı av tüfeği, bir adet tabanca ve 190 adet fişek ile mermi ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve Ordu Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen 32 şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında Ünye Adliyesi’ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis kamerasında operasyon görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilirken görüntüsü

-Güvenlik önlemlerinden görüntü

Haber-Kamera:Nedim KOVAN-Mücahit GÜREL-ORDU- ()

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Evde, şüphe çeken 'gizli ilişki' cinayeti (2)

"İSMAİL'İ KOCAM ÖLDÜRDÜ"

Kütahya'da evlerine gelen İsmail Yavuz'u bıçaklayarak öldürmek suçundan eşi Mehmet Cangür ile birlikte gözaltına alınan Emine Cangür, önce polislere cinayeti kendisinin işlediğini söyledi, ardından da olayı eşinin gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Emine Cangür, sorgulamasında eşini suçladı. Emine Cangür, İsmail Yavuz ile Kütahya 1'ici Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında birlikte işçi olarak çalıştıklarını söyledi.

CEP TELEFONUNDAKİ MESAJLARI GÖRDÜ

1.5 aydır işsiz olan eşi Mehmet Cangür'ün cep telefonundaki İsmail Yavuz ile olan mesajlarını gördüğünü anlatan Emine Cangür ifadesinde şu iddialarda bulundu:

"Eşim benim cep telefonundan İsmail'e 'Eşim evde yok, Ankara'ya gitti. Eve gel' diye mesaj yolladı. Daha sonra da beni dövdü ve bacaklarımdan bıçakladı. Ardından beni soydu ve üzerime bornoz giydirdi. İsmail gelince benim bornozlu olarak kapıyı açmamı ve yatak odasına götürmemi istedi. O da evde saklandı. İsmail geldiğinde onu yatak odasına götürdüm. O anda eşim de odaya girdi. Boğuşmaya başladılar. İsmail kaçmak istedi. Eşim onu koridorda defalarca bıçakladı. Daha sonra telefonla annemi ve erkek kardeşimi eve çağırdı. Onlar gelince 'Bakın kızınız benim namusumu kirletti. Ben de o yüzden bu adamı bıçakladım. Şimdi bu cinayeti kızınız üstlenecek. Bu adamı kendisinin öldürdüğünü söyleyecek' dedi. Bu arada İsmail can çekiyordu. Bıçağı zorla elime verdi. Kendisi de elimi tutup İsmail'in boynuna ve cinsel organına doğru bıçağı sapladı. Polisler eve gelince de korkumdan cinayeti benim işlediğimi söylemek zorunda kaldım. Ancak İsmail'i kocam öldürdü."

Bu arada gözaltına alınan Mehmet Cangür'ün sorgulamasını devam ettiği ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

KOMŞULARI YALVARMA SESİNİ DUYDU

Emine ve Mehmet Cangür çiftinin apartman komşuları ise kavga seslerini duyduklarını ve hemen polisi aradıklarını söyleyerek "Evden bir kişinin 'Abi yapma. Bir daha bu eve gelmeyeceğim' diye yalvarma sesini de duymuştuk. Biz bu kavganın bir aile ve akraba kavgası olduğunu sanmıştık" dedi.

Haber: KÜTAHYA ()

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Trabzon'da sigara yasağına tepki eylemi

SAĞLIK Bakanlığı'nın, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında 'Açık alan' düzenlemesinde restoran, kafe gibi mekânların açılabilir camlı kısımlarının bulunduğu yerlerde de sigara içilmesini yasaklamasına Trabzon'un Kalkınma Mahallesi’nde bulunan yüze yakın kafe ve restoran sahibi, iş yerlerini kapatarak tepki gösterdi.

Kalkınma Mahallesi’nde toplanan kafe, restoran gibi iş yeri sahipleri ve çalışanlarından oluşan yaklaşık 200 kişi, Sağlık Bakanlığı'nın, yarı açık alanlarda da sigara içilmesine yasak getirildiğini açıklamasının ardından protesto eylemi düzenledi. Sigara yasağının işletmeleri olumsuz etkilendiğini dile getiren işyeri sahipleri, karara tepki için restoran ve kafelerini bir gün için kapattı. Kafe ve restoran sahipleri adına konuşan Taner Zeki Tacettin, amaçlarının ceza sildirmek ya da kanuna karşı gelmek olmadığını belirterek şunları söyledi:“Önceden sadece şikâyet üzerine ve aylık rutin denetime gelen Halk Sağlığı Merkezi ekipleri son dönemlerde günlük, hatta gün içerisinde 2-3 defa denetime gelmeye, bizleri altından kalkamayacağımız ağır cezalara maruz bırakmaya başlamışlardır. Bu süre içerisinde hiçbirimiz bırakın para kazanmayı, giderlerimizi karşılayacak ciroları dahi göremediğimizi söylemek isteriz. Yetkililerin bu mağduriyete bir çözüm veya iyileştirme yapacağını umuyoruz. Derdimiz ceza sildirmek ya da kanuna karşı gelmek değil, bizim derdimiz bu süreçten sonra çözüm aramaktır. Çünkü bahsi geçen kanun, milyonluk yatırımlar yapılmış 100'ün üzerinde iş yeri ve 500'ün üzerinde çalışan personel istihdamı sağlanan sektörü etkiliyor. Bugün itibari ile işletmelerimizin kepenklerini indirmek zorunda kaldığımızı ve çalışan personellerimizin iş haklarını fesih etmek durumunda kalacağımızı üzülerek bildirmek isteriz.ö

Konuşmanın ardından kalabalık bölgede yürüyüş yaparak tepkilerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tepki gösteren iş ve işverenlerin toplanması

Taner Zeki Tacettin’in konuşması

Kapalı işyerlerinden görüntüler

Kalabalıktan görüntüler

Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN / TRABZON ()

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