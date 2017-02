DHA YURT BÜLTENİ-10

1)27 YIL ÖNCE ÖLDÜĞÜ SANILIP SUUDİ ARABİSTAN'DA ORTAYA ÇIKAN KADININ KAYINBİRADERİ KONUŞTU: BATMAN VE ADANA'DA TAZİYE KURMUŞTUK

HAC farizasını yerine getirmek için 1990 yılında eşi Abdurrahman Kara ile birlikte gittiği Suudi Arabistan'da 1426 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan ve ortadan kaybolan Batmanlı 73 yaşındaki Fahriye Kara'nın, yıllar sonra ortaya çıkması ailesini umutlandırdı. Fahriye Kara'nın kayınbiraderi Übeyt Kara, yengesi için o zaman Batman ve Adana'da taziye kurduklarını söyledi.

Batmanlı Fahriye Kara'nın mayın biraderi Übeyt Kara, kardeşi Abdurrahman Kara ve yengesi Fahriye Kara'nın 27 yıl önce birlikte hacvca gittiklerini, 450'si Türk 1426 kişinin can verdiği izdiham sırasında yaralanan ancak kendisinden bir daha haber alamayıp öldüğünü sandıkları yengesinin 27 yıl aradan sonra ortaya çıkmasına sevindiklerini söyledi. Fahriye Kara'nın Batman'daki kayınbiraderi Übeyt Kara, yengesinin ortaya çıkmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki günü Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyarette gündeme geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimlerinin kendileri için yeni bir umut olduğunu belirten 68 yaşındaki Übeyt Kara, “Tek isteğimiz yengemizin bir an önce çocuklarına kavuşmasıdır. Uzun süre haber alamadığımız yengemiz için Batman ve Adana'da birer hafta süreyle taziye kurmuştuk. Umudumuzu kestiğimiz bir sırada geçen yıl Müge Anlı'nın gündeme getirdiği olayın ardından yengemizin yaşadığını ve akıbetini öğrendik. 27 Yıl sonra hayatta olduğunu öğrendiğimiz hacı Fahriye'nin Batman ve Adana'da taziyesini bile yapmıştık. Şimdi de yüce devletimizin girişimlerinin sonuç vereceğine inanıyoruz. Yengemizin çocuklarına kavuşması tek arzumuzdur" diye konuştu.

Kuran kursu öğretmenine 'hakaret'e gözaltı (EK)



2)ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Antalya'da Kepez Müftülüğü'ne bağlı kız Kuran kursu öğretmeni Nurcihan D.'ye alışveriş yaptığı pet-shop'ta hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mehmet Y., cumhuriyet savcılığındaki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Kimseye hakaret etmediğini belirten şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3)SÜRÜCÜNÜN YANARAK ÖLDÜĞÜ KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde 28 yaşındaki Orhan Danış otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yanarak hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza dün sabah saatlerinde, Gebze Hacı Halil Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Orhan Danış yönetimindeki 34 GJ 5940 plakalı otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Otomobil alev alırken, araç içerisinde sıkışan sürücü Orhan Danış yanarak öldü. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdükten sonra Danış'ın cesedi araçtan çıkarıldı. Kaza anı ve sonrası güvenlik kameralarına yansıdı. Boş cadde de hızla ilerleyen otomobil elektrik direğine çarparken, aracın alev alarak yanması, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını güvenlik kameraları kaydetti.

4)İNEGÖL’DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK PROPAGANDASINA 5 TUTUKLAMA

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi Bursa İl Başkanı A.G.’nin de bulunduğu 7 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İnegöl’de eş zamanlı olarak terörle mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi Bursa İl Başkanı ve yerel seçimlerde HDP İnegöl Belediye Başkan Adayı olan A.G. ile M.S.O., A.T., Y.B., Ö.A., H.E., 17 yaşındaki Y.E.G., gözaltına alındı. Dün adliyeye çıkarılan şüphelilerden 17 yaşındaki Y.E.G. ile H.E. adli kontrolle serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklandı.

5)KÖPEKLİ HAYIR VİDEOSU HAZIRLADI

CHP'nin eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir (30) işitme engelli teyzesi nedeniyle öğrendiği işaret dilini de kullanarak referandumda neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlattığı video hazırladı. Özdemir'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı video çok tıklanırken 4 yaşındaki Jack Russel Terrier cinsi köpeğinin bakışları da dikkat çekti. Aldığı uluşlararası ilişkiler eğitimini AB Proje danışmanlığı yaparak değerlendiren CHP'nin eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, sosyal medyada yaydığı 'hayır' videosu ile gündeme geldi. İşitme engelli teyzesi nedeniyle çocuk yaşlarda işaret dilini öğrenen Özdemir, bu dili de kullanarak 'hayır'ın gerekçelerini anlattığı videoda yanına 4 yaşındaki Jack Russel Terrier cinsi köpeği 'Bella' yı oturttu. Bella'nın sahibi konuşurken ona bakışları dikkat çekti. Özdemir, işaret dilini kullanmasının dezavantajlı kesimlere de ulşamak amacıyla işaret dilini kullandığını vurgulayarak Bella'nın videoda olmasının nedenini şöyle anlattı:



"Anayasa değişikliği görüşmeleri gergin geçti. AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, bir arbede sırasında bacağının ısırıldığını iddia etmişti. AKP Antalya Milletvekili Gökçen Enç ve AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, genel kurul salonunda, CHP’li milletvekillerine atfen, üzerinde köpek resmi de bulunan 'köpek giremez' pankartı açmışlardı. Ben de videomda Bella'yı kullandım. O da ötekileştirildiğinin farkında. Rejim değişikliğini öngören bu anayasa paketi ülkemizde yaşayan her bireyin, her canlının meselesi. Tüm hayvansever dostlarımız ve engelli yurttaşlarımız ile birlikte inanıyorum ki bu nisan ‘hayır’lı bir karar verecek. Videom çok tıklandı, çok güzel yorumlar, mesajlar alıyorum" dedi.

6)VALİ TUNA, ÇADIR KENTİ ZİYARET ETTİ

ŞANLIURFA Valisi Güngör Azim Tuna, 22 bin Suriyeli mültecinin barındığı Tel Hammut çadır kentini ziyaret etti.



Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Tel Hamut Çadır kentini ziyaret ederek eğitim merkezlerinde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 22 bin Suriyeli mültecinin barındığı çadır kenti gezen Vali Tuna, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamı Ahmet Karatepe, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Uzun'un da katıldığı ziyarette Vali Tuna’ya karakalem tablo hediye edildi. Kendisini karşılamaya gelen çocuklara şeker ikram eden Vali Tuna, “Çocuklarımız burada okuyorlar, kadınlarımız burada sosyal ve kültürel faaliyetlere katılıyorlar. Burada on bir tane mahalle var. Buralarda yaşayan insanlar kendi muhtarlarını seçebiliyorlar. Devletimizin katkılarıyla güzel ve huzurlu bir ortamda insana yakışır hizmet alarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Kendileriyle de görüştüğümüzde hiçbir şikâyetlerinin olmadığını gördük. Bu çocukları kendi çocuklarımız gibi yetiştireceğiz. Hem Türkçeyi iyi öğrenecekler, hem bir beceri kazanacaklar. Onlar artık bizim de çocuklarımızdır" diye konuştu.



7)HASTANEDEN AYRILDI, BARAJ GÖLÜNDE İNTİHAR ETTİ

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, psikolojik tedavi görmesi için yatırıldığı hastaneden kaçan 30 yaşındaki Remzi Menter, telefonla yakınlarını arayarak helalleştikten sonra baraj gölüne atlayarak intihar etti.



Hayriye Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunlar yaşayan 3 çocuk babası Remzi Menter, dün tedavi için Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek yatışı yapıldı. Menter, akşam saatlerinde hastaneden ayrılarak ilçe dışındaki Hacıhıdır Baraj gölünün bulunduğu bölgeye gitti.



Burada cep telefonu ile aradığı yakınlarından helallik isteyen Menter, intihar edeceğini söyledi. Aldıkları telefonun ardından baraj gölü kenarına giden yakınları ve arkadaşları Menter'e ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi. Cep telefonu bulunan Menter'in sabah baraj gölüne gelen dalgıç polislerin aramasının ardından öğle saatlerinde cesedine ulaşıldı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Menter'in cesedi jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

8)ELMALI'DA ANNE ÖLÜ, ENGELLİ OĞLU BAYGIN BULUNDU







ANTALYA'nın Elmalı İlçesi'nde 37 yaşındaki Ayşe Borazan evinde ölü, engelli oğlu 11 yaşındaki Berat Kerem Çatılı ise baygın halde bulundu.



Elmalı İlçesi'nde eşinden 6 yıl önce boşanan ve engelli oğlu Berat Kerem Çatılı ile yaşayan Ayşe Borazan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle kapıyı açan polis ekipleri, sağlık görevlileriyle birlikte eve girdi. Ekipler, Ayşe Borazan'ı evin salonunda yerde, oğlunu ise kanepede yatar vaziyette buldu. Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalede Ayşe Borazan'ın yaşamını yitirdiğini tespit ederken, baygın haldeki Berat Kerem Çatılı ise önce Elmalı Devlet Hastanesi'nde sonra sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.Borazan'ın cesedi incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yoğun bakıma alınan Berat Kerem Çatılı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Olay yerinde yaptığı incelemede herhangi darp veya boğuşma izine rastlamayan polis, Ayşe Borazan ve oğlunun zehirlenme ihtimali üzerine duruyor. Ayşe Borazan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belirlenecek.

9)ALANYA'DA DERYA GÜLÜ SAHNELENECEK

ALANYA Belediye Tiyatrosu sezonun yeni oyunu 'Derya Gülü' ile seyirciyle buluşacak. Yazar Necati Cumalı'nın yazdığı dram eserde, oyuncular Ege balıkçısıyla genç karısı arasındaki hikayeyi seyirciyle paylaşacak.



Alanya Belediye Tiyatrosu bu sezon 4'üncü yeni oyunuyla 24'üncü sahnesini 'Derya Gülü' ile yapacak. Yarın Alanya Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak olan Necati Cumalı'nın yazdığı Derya Gülü, Ege kıyılarında yer alan bir sahil kasabasında yaşlı bir balıkçının karısıyla aralarındaki geçimsizliğin yol açtığı dramı konu alıyor. Oyunda yaşlı balıkçı Haşim Kaptan rolünü Nejat Koper, karısı Meryem rolünü Birke Muratal ve çiftin hayatına girerek tüm dengeleri değiştiren genç balıkçı Sinan rolünü ise Vedat Akbulut oynuyor.



Derya Gülü oyununun yönetmeni Murat Atak, Alanya Belediye Tiyatrosu'nun gün geçtikçe geliştiğini söyledi. Atak, "Geçmişte sade bir siyah fon ve küçük dekorlarla yaptığımız oyunları son 3-4 oyundur ciddi prodüksiyonlarla gerçekleştiriyoruz. Tabi ki bu bir süreçtir. Alanya Belediye Tiyatrosu artık İstanbul, Eskişehir, Kocaeli gibi büyük şehirlerin ödenekli tiyatrolarının ardından geliyor. 2016-2017 sezonumuzda seyircimize Necati Cumalı'nın yazdığı, benim sahneye koyduğum Derya Gülü oyunu sahneye koyacağız" dedi.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yapılan sanat etkinliklerinin şehirle kaynaşmak için en iyi argümanlardan biri olduğunu aktardı. Yücel, şöyle dedi:



"Tiyatro Müdürlüğümüzün altında hem kültür hem de sanatı anlatmak ve yaşatmak adına tiyatroya önem veriyoruz. Tiyatromuzda yaklaşık 3 yıldır 19 eser çıktı. Biz faaliyet raporumuzda geçen yıl tiyatromuza 10 bin izleyici hedeflemişiz ama 28 bin kişiye ulaşmışız. Demek ki Alanya Belediyesi güzel işler yapıyor. Hatta edindiğim bilgilere göre Türkiye'deki belediye tiyatroları arasında da ilk 4'e girmiş bir tiyatromuz var. Sadece Alanya'da oyun sergilemek değil, Adana'da, Eskişehir'de, Manavgat'ta hatta Ankara'da kapalı gişe oynayabilen bir ekibimiz var, birçok ödülümüz var."



