DHA YURT BÜLTENİ-10

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, görevlerinden uzaklaştırılan Ankara'daki akademisyenler için basın açıklaması düzenleyerek dövizler eşliğinde Milan Kundera'nın Jack ve Efendisi isimli oyunundan bölümler okudu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, bugün (pazartesi) okulun 200 metre ilerisindeki kırsal alanda 'Hocama Dokunma' isimli eylem düzenledi. Ellerinde 'Yaşayacağız Vanya Dayı', 'Hocama Dokunma', 'Özgür Eğitim İstiyoruz', 'Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF) Yalnız Değildir', 'Özgür Sanat Özgür Tiyatro' ve 'Sanat Özgürlük Tarafından Emzirildikçe Büyür' yazılı dövizler taşıyan öğrencilere Bodrum'daki sivil toplum örgütlerinden gelenler de destek verdi. Yaklaşık 150 kişi öğrenciler ile birlikte oturma eylemi yaptı. Basın açıklamasını okuyan 4'üncü sınıf öğrencisi Simge Ece Çağlar, hayatlarını bilginin ve deneyimin aktarılmasına adayan akademisyenlerin sadece barış istedikleri için uzaklaştırıldıklarını savunarak "Suçlu varsayılan kişiler sadece tiyatro için sevgi, emek ve barış aşılayan akademisyenlerdir. Bilimin ve bilginin ışığında şekillenmiş nesiller yetiştiren bilim insanlarının özlük haklarına, tiyatro öğrencilerinin ihtiyacı vardır. Biz öğrenciler aydınlıktan güç alan kişileriz. Ankara DTCF Tiyatro'nun kuruldukları günden bugüne kadar sergiledikleri toplumsal ve üretken tavır bu bölümlerin yalnızca ve yalnızca sanat ortamına bir kazanım sağlama ve topluma bir ayna tutma görevini üstlendiklerini belirtmek isteriz. Bugün 7 hocası akademiden ihraç edilmiş, geleceği muğlak bir DTCF Tiyatro var. Atılan hocalarımızın bize öğrettiği bir şey varsa o da 'Tiyatro, direnmenin sahnedeki estetik adıdır'. 7 hocamız yanındayız, ihraçları kesinlikle kabul etmiyoruz. Sesimiz bir fısıltı kadar hızlı ve bir sel kadar güçlüdür" dedi. Basın açıklamasının ardından öğrenciler ünlü yazar Milan Kundera'nın Jack ve Efendisi isimli oyunundan bölümler okudu, oturma eylemi yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren eylem ve basın açıklaması sonrası öğrenciler sessizce dağıldı.

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte meslekten ihraç edilen, sesini duyurmak için eylem yaptığı 3 günün sonunda da gözaltına alınan ilkokul öğretmeni 42 yaşındaki Engin Karataş, bugün tekrar eylem yapmaya başladı.Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Engin Karataş, geçen 29 Ekim'deki kanun hükmünde kararnameyle kendisi gibi Eğitim- Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edildi. Evli ve 1 çocuk babası Engin Karataş, 4 ila 7 Ocak arasında, Belediye Meydanı'nda, eskiden görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta tek kişilik eylem yaptı. 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı döviz tutan Karataş, merak edip kendisiyle konuşanlara haksız yere ihraç edildiğini ve görevine dönmek için yaptığı tüm girişimlerden sonuç alamadığını söyledi. Karataş, yaptığı eylemler sonunda hep 'polise mukavemetten' gözaltına alındı. En son 8 Ocakta eylemini bitirme kararı aldığını açıklayan Karataş, bugün yine eylemini tekrarlamak için aynı adrese, Belediye Meydanı'na geldi.



Eylemine öğrencilerinin yaptığı resimlerle sürdüreceğini belirten Karataş, okuldan çıkan bir anaokulu öğrencisi ile sohbet etti. Suçsuz olduğunu söyleyen Karataş, "Birçok şehirde bu konuda eylemler yapılıyor. Diğer illerdeki görevinden ihraç edilen meslektaşlarımız da eylemlerini sürdürüyorlar. Ben de eğer izin verilirse saat 18.00'e kadar burada oturma eylemi yapacağım" dedi.

ADANA'daki Zübeyde Hanım Parkı'nda bulunan Zübeyde Hanım Anıtı, tahrip edildi. Belediye yetkilileri yeni anıt yapılması için harekete geçti.



Merkez Seyhan İlçesi'nde Seyhan Nehri kenarındaki Zübeyde Hanım Parkı'nda Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım Anıtı, geçen hafta kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Anıt üstünde bulunan büst kırılırken, Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, tahrip edilen anıtla ilgili tutanak tutup anıtı brandayla sararak kapattı. Anıta zarar veren kişi veya kişilerin bulunması için çalışmalar sürerken, belediye görevlileri de yeni anıt yapılması için çalışma başlattı.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ise, "Anıt, kim olduğunu henüz bilmediğimiz kişi veya kişiler tarafından kırılmış. Yenisini yaptırmak için görevlilerimiz sipariş verdi" dedi.

TOKAT'ta tarihi Sulusokak'ta bulunan ve halk arasında 'Sık dişini helası' diye bulunan Osmanlı döneminden kalma yapıda belediye tarafından sürdürülen restorasyon çalışması sırasında bir kese içerisinde 400 adet altın sikke bulundu.



Osmanlı döneminde 1600'lü yıllarda yaptırılan, o dönem çevre esnafının kullandığı tek tuvalet olarak bilinen ve halk arasında 'Sık dişini helası' olarak bilinen yapının turizme kazandırılması amacıyla 8 ay önce Tokat Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Başlatılan çalışmalar kapsamında yaklaşık iki ay önce, belediye çalışanları tarafından bir kese içerisinde yaklaşık 400 adet farklı ebatlarda altın sikke bulundu. Bulunan altın sikkeler Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Altın sikkelerin envanter çalışmasının sürdüğü öğrenildi.



"YETKİLİLERE TESLİM ETTİK"



Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın tarihi bir şehir olduğunu söyleyerek, "Biz de bu noktada tarihi eserlerimizi ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Sulusokak'ta belediyemize ait dönemin insanlarının ihtiyaçları için kullanılan 'sık dişini hela'mız var. Biz burada 8 ay önce çalışmalara başladık. Bu çalışmalar yapılırken orada tarihi paralar, altınlar, sikkeler bulduk. Eski insanlar tarafından saklanmış olduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda yetkililere teslim ettik. Tarihi incelemelerini yapıyorlar" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı verilerine göre, geçici koruma kapsamına alınmadığından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara kayıt işlemlerini tamamlayamayan ve eğitime erişimde aksaklıklar yaşayan okul çağında yaklaşık 16 bin 600 Suriyeli bulunuyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 81 il valiliğine yazı yazarak, geçici koruma kapsamına alınması aciliyet arz eden yabancıların 30 günlük değerlendirme süresi beklenilmeksizin valilik onayı ile geçici koruma kapsamına alınabileceğini düzenlendiğini hatırlatarak, yabancıların İl Göç İdaresi müdürlüklerine yönlendirilmesi ve burada da randevu tarihi verilmeksizin işlemlerinin tamamlanarak geçici koruma kimliklerinin verilmesini istedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 81 il valiliğine gönderilen, 'Okul çağındaki Suriyeliler' başlıklı yazıda, Türkiye'de bulunan Suriye uyruklu yabancıların geçici koruma kapsamında yapılacak iş ve işlemlerine ilişkin hususlar belirlendiği ve söz konusu yabancıların, ön kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ilgili güvenlik birimleri tarafından yapılacak 30 günlük değerlendirmeye bağlı geçici koruma kapsamına alındığı belirtildi. İlgili genelgenin, 'Ön Kayıt İşlemlerinin Değerlendirilmesi' başlıklı bölümünün 4'üncü maddesi geçici koruma kapsamına alınması aciliyet arz eden yabancıların 30 günlük değerlendirme süresi beklenilmeksizin valilik onayı ile geçici koruma kapsamına alınabileceğini şeklinde düzenlendiği belirtilen yazıda şöyle denildi:

"Geçici koruma kapsamındaki ailelerin Türkiye'de yeni doğan çocukları ile ilköğretim çağında bulunan çocukların ve geçici koruma kapsamına alınması aciliyet arz eden yabancıların 30 günlük araştırma ve inceleme sonuçları beklenmezsizin Valilik oluru ile geçici koruma kapsamında alınması gerektiği hususları bildirilmiştir. İlgili idari düzenlemelere rağmen geçici koruma kapsamına alınmadığından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara kayıt işlemlerini tamamlayamayan ve eğitime erişimde aksaklıklar yaşayan okul çağında yaklaşık 16 bin 600 Suriyeli'nin bulunduğu Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Bu kapsamda, yazımız çevçecesinde yabancı kimlik numarasını da içeren geçici koruma kimlik belgelerinin düzenlenmesi amacıyla söz konusu yabancıların İl Göç İdaresi Müdürlüklerimize yönlendirilmesi, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yönlendirilen yabancıların randevu tarihi verilmeksizin gerekli hassasiyetin gösterilerek işlemlerinin ivedi olarak tamamlanması ve yabancı kimlik numarasını içeren geçici koruma kimlik belgelerinin düzenlenmesi hususlarında, bilgi ve gereğini arz ve rica ederim."

Ferit ASLAN/ DİYARBAKIR, ()-

EDİRNE ve Keşan Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde, uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlenen operasyonda 200 gram kokain, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca ve para ele geçilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde imalathane olarak kullanılan bir evde uyuşturucu üretilerek Edirne’nin Keşan İlçesi’ndeki eğlence mekanlarında satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bahçelievler İlçesi’ndeki eve operasyon düzenleyen jandarma, yaptığı aramada 200 gram kokain, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca, mermiler, 44 bin 410 lira para, 3 bin 100 adet madeni para, 5 cep telefonu, dürbün, banka kartları, araba anahtarı ve hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili 25 yaşındaki Y.Ö. ve aynı yaştaki S.Ö. gözaltına alındı. 2 şüpheli ve ele geçirilenler, Keşan’a getirildi. Y.Ö. ve S.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçilerek, Keşan Adliyesi’ne sevk edildi.

ADANA'da yağmur suyu borusundan tırmanarak girdikleri düğün salonunda av tüfeğiyle tehdit ettikleri bekçinin el ve ayaklarını bağlayıp kasadaki 6 bin lirayı çalan 23 yaşındaki Çetin Bilmece ile onu olay yerine getirip götüren taksici 47 yaşındaki Aydin T., tutuklandı.



Merkez Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi'ndeki 15 Kasım 2016'da 4 katlı binanın 2'inci katında E.A.'nın sahibi olduğu düğün salonuna gece gelen 3 kişi, yağmur suyu tahliye borusundan binaya girdi. Av tüfeğiyle tehdit ettikleri gece bekçisinin el ve ayaklarını bağlayan 3 şüpheli, kırdıkları çelik kasadaki 6 bin lirayı alıp, aynı yoldan kaçtı. Sabah işyerine gelen E.A., elleri ve ayakları bağlı bekçiyi kurtarıp, polise ihbarda bulundu. İşyeri ve çevredeki güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu 3 şüpheliyi olay yerine getirip götüren taksiyi kullanan şoförün Aydın T. olduğu saptandı. Polis, önceki gün düzenlediği operasyonla Aydın T.'yi gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden T., 3 kişiden sadece Çetin Bilmece'yi tanıdığını söyledi. Bilmece de gözaltına alındı.



Hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan da yakalama kararıyla aranan Bilmece ile Aydın T. silahlı soygun suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

MARDİN'nin Nusaybin, Ömerli ve merkez Artuklu ilçelerinde bazı mahallerde dün sabah ilan edilen ve akşam saatlerinde kaldırılan sokağa çıkma yasağından sonra gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Nusaybin ilçesinde ise, Amonyum nitrat ile hazırlanmış 200 kiloluk patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Mardin Valiliği tarafından merkez Artuklu, Nusaybin ve Ömerli ilçelerine bağlı 9 mahallede dün sabah saatlerinde ilan edilen ve akşam saatlerinde kaldırılan sokağa çıkma yasağından sonra gerçekleştirilen operasyonda 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Bir çok adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, hastanelerde yapılan sağlık kontrollerinden sonra Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP ve DPB ilçe başkanlarının da bulunduğu belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada ise, Nusaybin'de devam eden operasyonda, tespit edilen 200 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi.



-Güvenlik - Türkiye-Mardin - MARDİN, ()

9)OTOMOBİLDE 10 KİLO ESRAR ELE GEÇTİ

GAZİANTEP'te, polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan ve bagajında 10 kilo esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan Y.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde 10 kilo esrar ele geçiren ekipler, sürücü Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Y.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK oturan emekli memur 61 yaşındaki Ferdi Erkişi, evinin bahçesini, tarım aletleri, inşaat malzemeleri, insan ve hayvan motiflerinin yer aldığı müzeye dönüştürdü. 1 çocuk, 1 torun sahibi Ferdi Erkişi, kendisi gibi emekli memur olan eşi Hülya Erkişi ile oturdukları Karaelmas Mahallesi'ndeki evinin bahçesine eski tabaklar, tarım aletleri, saat, su kuyusu, soba, kuzine, kazan ve tencereler, terazi, kuş kafesleri, madenci, insan ve hayvan figürleri yerleştirdi. Ayrıca, kendi torunlarının yanı sıra yakın akrabalarının torunlarının isimleri bahçede yer aldı. Ekici, Atatürk sevgisini aşılamak için ise 'Atam izindeyiz', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Köylü milletin efendisidir' gibi yazılar ile Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları astı.



Ferdi Erkişi, bahçeyi 1 yıl içinde yaptığını söyleyerek, "Herkes gelip burada geziyor, dolaşıyor, teşekkür ediyorlar. Burası köy bahçesini andırıyor. Bahçede tarladan gelen bir insan, hamur açan kadın figürleri var. Kuşlara yemlik yaptık. Onlar da doyuyorlar. Oturuyoruz, mangal yapıyoruz. Yerine göre eğleniyoruz. Biz bütün bir aileyiz. Amcamın, halamın çocukları hepimiz bir arada büyüdük. Onların çocuklarının çocukları var. Onların isimlerini koyduk. Bunu yaşatmaya çalışacağız. Görsünler, ailelerini tanısınlar geldiklerinde oynasınlar, bunları yaşatmak için yaptık. Atatürk'ü hatırlatacak pankartlar, sözleri var, benim için çok çok önemli" dedi.

14 Şubat sevgililer gününe sayılı saatler kala Gaziantep kent merkezinde bulunan çiçekçiler yoğun mesaiye başladı.



Gaziantep'te 25 yıldan bu yana çiçekçilik yapmakta olan Çiçekçiler Derneği Başkanı Ender Kandemir, sevgililer gününe az bir vakit kaldığını belirterek yoğun bir mesai içerisine gireceklerini söyledi. Türk toplumunda sevgiyi ve vefayı göstermenin en iyi yönteminin sevdiği kişiye çiçek almak olduğunu kaydeden Kandemir, gece geç saatlere kadar çalışarak verilen siparişleri yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi. 14 Şubat sevgililer gününde sevgiyi göstermenin en iyi yolunun yine çiçek hediye etmekten geçtiğini anlatan Kandemir, şöyle konuştu:



"Tüm sevgililerin sevgililer gününü kutluyorum. Her yıl olduğu gibi yine çiçek ön planda bu sevgililer gününde de. Çiçeğin yeri çok ayrı. Her 14 Şubat'ta olduğu gibi bu sene de sevgililer günü için özel ürünler hazırladık. Vazgeçilmez ürünlerin başında gül geliyor. Farklı tanzimlerimiz var. Farklı farklı çiçeklerimiz var. Yurt dışından gelen ürünlerimiz var. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah emeklerimiz boşa gitmez. Sevgilileri bekliyoruz"



Mevsim koşullarının kötü gitmesinin çiçek üretimini etkilediğini ve bunun da fiyatlara yansıdığını aktaran Kandemir, "Her yıl biraz daha artarak devam etmesini istiyoruz biz işlerimizin sektörel anlamda. Bu yıl hava şartlarından dolayı çiçek üretiminde yüzde 50-60 oranında düşüş var. Bu da çiçek fiyatlarına yansıdı. Biz yine de halkımıza en uygun şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Fiyatları geçen yıldan çok fazla artırmadık. Fiyatlarımız neredeyse geçen sene ile aynı" dedi.



Çiçekçiliğin, sektörün en son halkası olmasından dolayı sektör olarak zor günler geçirdiklerini belirten 25 yıllık çiçekçi Ender Kandemir, çiçeğin günlük bir ihtiyaç olmamasından dolayı esnafın sıkıntı çektiğini söyledi. Çiçek fiyatlarını geçen sene ile hemen hemen aynı tuttuklarını vurgulayan Kandemir, şunları söyledi:



"Çiçekçilik sektörü olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Zincirin en son halkasıyız. Çiçek günlük bir ihtiyaç olmadığı için esnafımız bu konuda zor durumda. Fiyatlarımız 10 liradan başlıyor. İnsanlarımız 10 liradan 500 liraya kadar her türlü ürünü alabilir. Gece geç saatlere kadar yarınki siparişlerimizi hazırlıyoruz. Gün içerisinde de bir gün önceden verilen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Sektörel anlamda çiçekçiliğin üzerine basarak bizim sektörümüzün üzerine basarak reklam yapan bazı firmalar oluyor. Çiçek sektöründen uzak dursunlar. İnsanların maneviyatı ile oynamasınlar. Çiçeğin yerini hiçbir şey doldurmaz."



Kandemir, ayrıca çiçek dışında da sevgililere özel 'aşk çeki', 'Aşkpirin' gibi farklı hediye konseptleri hazırladıklarını belirterek insanların sadece özel günlerde değil her zaman birbirlerini hatırlamaları gerektiğini ifade etti.

ÇORUM Ticaret ve Sanayi Odası Türk Sanat Müziği korosu üyeleri havaalimanında konser verdi. Kıbrıs’a gitmek için bekledikleri uçağın rötar yaptığını öğrenen koro üyeleri, burada bekleyen yolculara mini bir konser vererek eğlenceli dakikalar yaşattı.



Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Türk Sanat Müziği korosu üyeleri Kıbrıs'a gitmek için Esenboğa Havalimanı Terminaline gitti. Ancak terminalde uçuş saatini beklerken uçağın 45 dakika rötar yaptığını öğrenen koro üyeleri yanlarındaki enstrümanları çıkarıp çalmaya başladı. Terminalde bekleyen yolcular önce şaşırdı daha sonra koro üyelerinin etrafında toplanarak konseri dinledi. Bazı yolcular cep telefonları ile o anlar görüntülerken, havaalanı terminalinde keyifli anlar yaşandı.



Yolcular mini konseri ilgiyle izlerken, uçağın kalkış saati yaklaştığında konsere son veren koro üyeleri uçaklarına binmek üzere terminalden ayrıldı.

