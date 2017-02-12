DHA YURT BÜLTENİ-10

1)DENİZLİ ŞEHİT GÖZYAŞLARI İÇİNDE KARŞILADI

FIRAT Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin El Bab şehrinde şehit düşen Denizlili Piyade Uzman Çavuş 40 yaşındaki Emin Güngör'ün cenazesi bugün Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Denizli'ye getirildi.Cenazesi Gaziantep'ten Hava Kuvvetlerine ait uçakla bugün saat 15.15'de Denizli'nin Çardak İlçesi'ne getirilen şehit Uzman Çavuş Emin Güngör için Çardak Havalanı'nda askeri tören düzenlendi. Törene Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli 11. Komando Tugay Komutanı Kıdemli Albay Gültekin Yaralı, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, askeri ve siyasi erkan ile şehit ailesi ve yakınları katıldı.Törende Sonay (15), Ceylin (14) ve Miraç Güngör (9), babalarının Türk bayrağına sarılı cenazesini gözyaşları içinde karşıladı. Şehit Güngör'ün en küçük kızı Miraç Güngör'ün feryatları yürekleri dağladı. Vali Altıparmak teselli etmeye çalıştı.

Şehidin eşi Ayşe Güngör ise törende güçlükle ayakta dururken, 'Eşime bir kerecik sarılsaydım' diye feryat etti. Törende şehidin eşi Ayşe Güngörü rütbeli bir kadın asker teselli etmeye çalıştı. Şehit Güngör'ün babası Ali Güngör ve kayınpederi Ali Osman Çamlı ise cenazeyi en ön safta koltuk değnekleriyle karşıladı. Törende soğuk hava nedeniyle üşüyen şehidin babası Ali Güngör'ün üzerine askerler tarafından battaniye örtüldü. Naaşı uçaktan indirilirken şehit Uzman Çavuş Güngör için dua okundu. Şehidin naaşı daha sonra cenaze aracıyla 11. Komando Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Cenaze törenin ardından bir bölük asker, "Vatan sana canım feda" diyerek yürüdü.

ANNESİ TÖRENE KATILAMADI

Şehit Emin Güngör'ün acı haberi alınca rahatsızlanıp, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan annesi 72 yaşındaki Menendi Güngör, ise anjiyo olduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı için karşılama törenine katılamadı.

Şehit Güngör için yarın (Pazartesi) Acıpayam İlçesi Merkez Camisi'nde öğlen düzernlenecek askeri törenin ardından ilçede toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit yakınlarından görüntü

-Şehidin kızlarından görüntü

-Şehidin naaşıın getiren uçağın gelişinden görüntü

-Şehidin eşi Ayşe Güngör'ün görüntüsü

-Şehidin Türk bayrağına sarılı tubutunun uçaktan askerin omzunda indirilmesi

-Babasıı Ali Güngör ve kayınpederi Ali Osman Çamlı'nin görüntüleri

-Valinin şehidin kızı Miraç Gürgör'ü teselli etmeye çalışması

-Dua okunması ve şehidin naşının taşınması

-Şehidin kızları ve eşinin feryatları

-Askerlerin "Vatan sana canım feda" sloganıyla yürümeleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Bakanlar Arslan ve Elvan, Kars'ta STK temsilcileriyle buluştu (EK)

2)ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programının tanıtım toplantısına katılmak üzere Kars'tan sonra Ardahan'a geçti. Valilik önünde karşılanan bakanlar kendilerine kız çocukları tarafından verilen çiçekleri almayarak annelerine vermelerini istedi.

Ardahan Valiliği tarafından organize edilen toplantıya AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Belediye Başkanı AK Partili Faruk Köksoy, STK temsilcileri iş adamları ve yatırımcılar katıldı. Tanıtım Programında ilk konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şöyle dedi:

"Cazibe merkezleri programları ile amacımız bölgemiz insanının yerinde ikame etmek, yerinde istihdam yaratmak. Ancak istihdamın tek başına yeterli olmadığını bildiğimiz için bölgemizde sanayinin üretimin geliştirilmesi ve bölge illerinin de birbirini destekler hale gelmesi , bu bölge üzerinden de yakın coğrafyamızda yer alan ülkelerle de iş yapabilir, yaptığımız üretimi pazarlayabilir hale gelmemiz açısından çok önemli bir çalışma yapıldı. Bu çalışmanın hükümet olarak elbette ki bir maddi boyutu var. Bunların önemli olmadığının, önemli olanın geçmişte yapılan ve başarılı olmayan teşvikler gibi değil, tam tersine uzun soluklu bölgenin kalkınmasını sağlayacak, Bölge illerinin diğer illerle arasındaki kalkınmışlık farkını giderecek ve bölge insanın refahını artıracak bir çalışmanın ortaya konması, bu çalışma kapsamında da hükümetin bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonrada bu alanda başarılı olmak adına her ne ihtiyaç duyulacaksa bunların düzenlemesini yapacağını ortaya koymuş olması bizim ziyadesiyle memnun olduğumuz, bölge halkı olarak ta, hükümetimiz ve sayın Başbakanımıza müteşekkir olduğumuz bir konudur."

Katılımcılara Cazibe Merkezleri Programı hakkında bilgiler veren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan yatırımcıların karşılaştıkları bürokratik sorunları yatırımcının değil kendilerinin çözeceğini belirterek şöyle dedi:

"Arsa temininden, bina yapımına, bina yapımından, yatırım kredisi verilmesine, yatırımın yapılmasından işletme sermayesi desteği verilmesine kadar olan tüm süreçte destek mekanizmaları ön görüyor. Bu süreçte özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Biz yatırımcımız la, iş adamımızla bu yatırımları gerçekleştireceğiz. Bu şu demek, eline bir belge verip, 'Devletin bu desteklerinden faydalanabilirsiniz' demeyeceğiz. Sanki bu yatırım kamunun kendi yatırımıymış gibi sizinle birlikte el ele, omuz omuza bu yatırım süresince yürüyeceğiz. Her hangi bir sorunla karşılaştığınızda o bürokratik sorunu siz çözemeyeceksiniz, o sorunu sizin yerinize biz çözeceğiz."

Görüntü Dökümü

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-Bakanların valilik önünde karşılanışı

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın konuşması

-Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın konuşması

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI - / ARDAHAN ()



(Süre: 122 MB / 3.50 Dk)

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3)DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 22 GÖZALTI

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bölücü terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla birlikte çok sayıda el yapımı patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi. Polis tarafından gerçekleştirilen Joker operasyonunda ise, başkalarının yerine Motorlu Taşıt Adayları sınavına giren 114 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunması kapsamında bölücü terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak 11-12 Şubat tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonlar sonucu 5’ i ağzı kesilmiş olmak üzere 6 adet piknik tüpü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet şarjör ve 11 adet av tüfeği fişeği, 2 bidon gübre, 9 bidon benzin, 5 bidon şeker, 12 adet çakmak tüpü, 4 adet silikon tüpü, 5 bidon bulgur, 1 bidon maytap yapımında kullanılan yanıcı maddenin yanı sıra çok sayıda bilye, torpil fitili ve çivi ele geçirildiği belirtildi. Yapılan operasyonlarda toplam 22 kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

JOKER OPERASYONUNDA 114 KİŞİ HAKKINDA SAHTECİLİK İŞLEMİ

Diyarbakır Valiliği yapılan yazılı başka açıklamada ise, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Saçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 11 Şubat'ta kent genelinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında sahtecilik ve başkasının yerine sınava girme konularında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Joker olarak tabir edilen ve başkasının yerine sınava giren 57 şahıs yakalanmış, şahıslardan üzerinde sahtecilik yapıldığı değerlendirilen ve kursiyerler adına düzenlenmiş 57 adet nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında joker şahıslar ve kursiyerler olmak üzere toplam 114 şüpheli şahsa ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan işlem yapılmıştır"denildi.

Görüntü Dökümü



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-Ele geçirien el yapımı patlayıcı madde ve mühimmat



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () -

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4)ULUDAĞ’DA DENGESİNİ KAYBEDEREK 300 METRE YUVARLANAN 75 YAŞINDAKİ EMEKLİ ÖĞRETMEN ÖLDÜ

ULUDAĞ’dan arkadaşlarıyla birlikte inerken dengesini kaybederek yaklaşık 300 metre yuvarlanan 75 yaşındaki Yıldırım Doğan adlı dağcı yaşamını yitirdi. Bursa’dan yürüyüş amacıyla erken saatlerde 13 arkadaşıyla birlikte Uludağ’a çıkan emekli öğretmen Yıldırım Doğan, Çobankaya’daki patika yoldan inmeye başladı. Çobankaya ile Zeyniler köyü arasındaki bölgede buzlanma yüzünden dengesini kaybeden Doğan, yamaçtan aşağıya doğru yaklaşık 300 metre yuvarlandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine Jandarma arama kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye ulaştı. Ekiplerin müdahale ettiği Doğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Uzun yıllardan beri Uludağ'da yürüyüşlere katıldığı ve deneyimli bir dağcı olduğu bildirilen Yıldırım Doğan’ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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Uludağ’daki arama kurtarma ekiplerinden görüntü

Ekiplerin kar motoruna binip gitmeleri

Uludağ Sarıkaya ve bakacak tabelalarından görüntü



BOYUT:129 mb



SÜRE:4,03

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5)YEŞİLÇAM'A 35 YILDIR KOSTÜM SATIYOR

Malatya'daki Tellak Pazarı'nda esnaflık yapan, bir dönem filmlerde figüran olarak da rol alan Abdullah Karakaya, değerlendirdiği yöresel ve ikinci el kıyafetlerle 35 yıldır Yeşilçam'a kostüm satıyor.

Karakaya, Tellal Pazarı'ndaki 10 metrekarelik dükkanında ikinci el kıyafet alıp satıyor.



Filmlerde daha önce figüranlık yaptığı için çekim setlerinde kullanılabilecek kıyafetlerine dükkanında ağırlık veren Karakaya'nın dükkanı, dizi ve film çekimleri için gelip kostüm arayanların da uğrak yerleri arasında bulunuyor.



Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkanında birçok mağazada bulunmayacak kıyafetler olduğunu söyledi.



Kıyafetlerin çoğunu dizi ve film çekimleri yapanlara sattığını ifade eden Karakaya, "Tiyatrocular, dizi ve film çekimleri için gelip buradan kıyafet alıyorlar. Filmlere ve dizilere kıyafet verdim. Geçmişte de gelip benden kıyafet alıyorlardı, Kuzey Irak, Ankara ve İstanbul'dan gelip buradan kıyafet alıp gittiler, 'Tiyatro yapacağız, dizi yapacağız.' diye." ifadelerini kullandı.



Dükkanındaki bazı kıyafetlerin mağazalarda yüksek fiyatlara satıldığını dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:



"Nereden bakarsan 150 lira ile 300 lira arasında satılıyor. Bizim burada edeceği 30 lira ile 15 lira arası. Ben de bazı film ve dizilerde figüranlık yaptığım için sektöre yabancı değilim. Adam geliyor hem kıyafet alıyordu hem de 'Tipin, kıyafetin yerinde' deyip rol veriyordu. Herkes gidip de öyle sanatçı olamaz. Bizde 30 yıllık kıyafet de var, 10 yıllık da. Daha yeni olan kıyafetlerde var."

Vatandaşların kullanmadıkları kıyafetleri kendilerine sattığını aktaran Karakaya, çekimler dışında bazı müşterilerinin şark köşelerinde kullanmak üzere de kendinden kıyafet aldığını sözlerine ekledi.

Mikail PELİT/MALATYA, () -