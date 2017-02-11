DHA YURT BÜLTENİ-10

El Bab şehidini 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı (EK)



1)İKİZ KARDEŞİ ŞEHİDİN ÜNİFORMASINI GİYDİ

Rus uçaklarının vurması sonucu El Bab'da şehit olan Ömer Akkuş'un ikiz kardeşi Elif Akkuş büyük üzüntü yaşadı. 1,5 ay önce izne gelen kardeşinin üniformalarını giyen Elif Akkuş güçlükle ayakta dururken, kardeşinin ardından gözyaşı döktü. Elif Akkuş'u yakınları teskin etmeye çalıştı. Elif Akkuş cenazenin mezarlığa götürüldüğü sırada şehit kardeşinin fotoğrafını taşıdı.

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), ()



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2)BAKAN ZEYBEKCİ: "BU MESELE AK PARTİ'NİN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN MESELESİDİR"

DENİZLİ'de konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna değinip, "Bu mesele AK Parti'nin meselesi değil, Türkiye'nin meselesi. Bütün bu hastalıkların tedavisi, bu 18 maddelik anayasa değişikliğine 'evet' demektir. Hep beraber Allah'ın izniyle bu ülke 'evet' diyecek ve bu dertlerden, hastalıklardan kurtulacak" diye konuştu. Zeybekci, Türkiye'de Cumhuriyet'in hiçbir zaman tehdit altında olmadığını ve olmayacağını da vurguladı.

AK Parti'nin Denizli Genişletilmiş İl Divan Toplantısı EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Divan Başkanlığı'nı AK Parti Denizli eski Milletvekili Nurcan Dalbudak'ın yaptığı toplantıya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra Ak Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve Sema Ramazanoğlu, İl Başkanı Necip Filiz ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. İl Başkanı Necip Filiz ile milletvekilleri Sema Ramazanoğlu da partililere seslendi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, partililerin yoğun alkışlarıyla kürsüye çıktı. 'Evet' yazılı pankartlar ve Türk bayrağı sallayan partilileri selamlayarak konuşmasına başlayan Zeybekci, "Serbest Bölgeler Kanunu'nun son bölümleri görüşülürken, CHP'li bir milletvekilinin çıkıp ta bu ülkenin şehitlerine, bu bayrağın şehitlerine dil uzatmasını ibretle seyrettik. Diyor ki: 'Ne işi vardı bu çocukların El Bab'da' Eğer buna aklın ermiyorsa, bunu anlayamıyorsan, bu ülkeye, bu millete saldıran terör örgütlerinin nerede olduğunu görmüyorsan, 40 yıldan beri Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin terör neredeyse, hangi indeyse gidip tepesine çöktüğünde vermiş olduğunu şehitleri anlamadıysan, yazıklar olsun sana. Aynı zat zamanında Anadolu'ya ne gerek var, biz İzmir olarak AB'ye girelim diyen adam buymuş. Bizim şehitlerimizi anlaması mümkün değil. O'nun 15 Temmuz'u, Yemen'i, Galiçya'yı, Malazgirt'i, Çaldıran'ı anlaması mümkün değil. O ancak ve ancak belirli bir bölgede kendi refahını düşünüyor. Onun bizi anlaması mümkün değil. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik" dedi.



"BU ÜLKEDE CUMHURİYET HİÇ TEHDİT ALTINDA OLMADI"



AK Parti'nin 15 yılda Türkiye'de hizmet destanları yazdığını, AK Partililerin caddelerde başı dik yürüdüğünü belirten Bakan Zeybekci, referanduma karşı çıkanların karın ağrısının başka olduğunu söyleyerek, "Bunların derdi, karın ağrısı başka. Bunların derdi milletin iradesi, demokrasi, o söyledikleri gibi cumhuriyet, demokrasi, laiklik gibi başka şeyler değil. Bunlar biliyorlar. Bu ülkede cumhuriyet tehdit altında hiç olmadı. Olmayacak da Allah'ın izniyle. Bu ülkenin temel direkleri olan demokrasi, insan hakları, temel özgürlüklerle ilgili AK Parti var oldukça bunlara asla ve asla kimse yan gözle bakamayacak. En büyük dertleri ve kaygıları bunlar öyle bir düzenleme yapacaklar ki, bir daha bu ülkede karışıklık olmayacak diye tereddütleri var. Endişeleri budur" dedi.



"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A 'HAYIR' DİYORLAR"



15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'da meclise giderken yaşadıklarını anlatan Zeybekci, "Bunların istedikleri 2001-2002'deki gibi Cumhurbaşkanı ve Başbakan ayrı telden çalsın, hükümet koalisyonlar içinde olsun. AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, davamızın derdi, Türkiye bir daha o günlere dönmesin derdidir. 2002 sonu itibariyle Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 87 lirası faize gidiyordu. Aynı şeyi istiyorlar. Aynısı olsun istiyorlar. Başbakan ayrı telden, Cumhurbaşkanı ayrı telden çalsın, 7 Haziran'da olduğu gibi tek başına iktidar olsun, koalisyonlar olsun olmasın, olur gibi olsun, yine partiler hükümet kursun, kurduğunda devletin bankaları biri ona, biri ona paylaşsın, bakanlıkları kendi aralarında paylaşsın. Milletin dertleriyle değil kendi dertlerinin peşinde olsunlar. Bunlar da bu millete taktıkları hortumlarla hortumlamaya devam etsinler. Onun için işbirliği içindeler. Onun için bugün o terör örgütlerini destekleyenler, o terör örgütlerinin destekledikleri maşalarıyla Türkiye'yi karıştırmaya çalışanlar, onun içinde bugün o terör örgütlerinin Kandil Dağı'nda 'hayır' diyenleriyle, bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi de aynı hayır der hale geldi. Dizayn edenler bunları aynı noktaya getirdi. Dertleri bu. Allah'ın izniyle bunlara izin vermeyeceğiz. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet elbet bizimdir, inşallah da bizim olacaktır. Onların karın ağrıları başka, o hayır diyenler başka şeye 'hayır' diyorlar. Yüzde 87 vergiler faize gitmesin diyen AK Parti'ye 'hayır' diyor onlar. Recep Tayyip Erdoğan'a hayır diyor onlar. Bakın nereye getirdi Recep Tayyip Erdoğan. 87 lirası faize giden o verginin, 11 lirası faize gidiyor Recep Tayyip Erdoğan ona bile çıldırıyor. Onun için ha bire diyor ki bu faiz fazla. Ona zaten karşı geliyorlar. Allah'ın izniyle o sıfıra inene kadar durmak yok yola devam" dedi.



"HAİNLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"



15 Temmuz'u başka bir Avrupa ülkesinin yaşaması halinde altı ay bankalarını açamayacağını, bunu kendilerinin de söylediğini belirten Bakan Zeybekci, Türkiye ekonomisinin 2002 yılında 230 milyar dolarlık ekonomi iken 2015 sonu itibariyle 861 milyar dolara yükseldiğini, 2002 yılından bu yana ortalama yılda 5.8 büyüdüğünü ve dünyada ilk üçte yer aldığını, ekonominin 2002 yılından bu yana net anlamda yüzde 115 büyüdüğünü, milli gelirin 3 bin 581 dolardan 11 bin 14 dolara çıktığını, dış ticaretinin 4 milyar dolardan 400 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Zeybekci, "Bunları birileri gelip te Türkiye'yi fakirleştiniz diyecekler ya size bunun için söylüyorum. Hedef dünyanın 10., Avrupa'nın 3. Büyük ekonomisi olmak. O güne kadar durmak, dinlenmek, asla nefeslenmek yok. Çalışacağız, çalışacağız. Hainlere geçit vermeyeceğiz. Türk bayrağını en zirveye doğru hep beraber götüreceğiz" diye konuştu.



Türkiye'nin dünyada parmakla gösterilen bir ülke olduğunu, IMF'den borç alırken, bugün birçok ülkede mazlumlara ve fakirlere en fazla yardım yapan ülke olduğunu, birçok ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerine yapacakları yatırımlar için gözüne baktığını belirten Zeybekci, 2013 yılının mayıs ayında faizin, enflasyonun en düşük noktaya geldiği anda Gezi Olayları'nın yaşandığını vurguladı. Türkiye'nin 2013 yılından bu yana Gezi Olayları, 17-25 Aralık girişimini ve 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadığını belirten Zeybekçi, "Bütün bu hastalıkların tedavisi bu 18 maddelik anayasa değişikliğine 'evet' demektir. Hep beraber Allah'ın izniyle bu ülke evet diyecek ve bu dertlerden, hastalıklardan kurtulacak. Bir daha seçim mi var, ne zaman 2019'da. Seçimlere giderken bu ülke topyekun 80 milyonuyla aklının kenarından bile bu seçimlerden sonra ne olacak diye bir daha aklına gelmeyecek. Kim gelirse gelsin 51'le gelecek. 5 yıl boyunca kesintisiz tek başına iktidar gelecek. Hangi partiden olursa olsun, kim gelirse gelsin. Bu milletin takdiri başımızın üzerindedir. Bizim bunlara anlatamadığımız bir şey var. Bu 16 Nisan referandumunda biz Cumhurbaşkanı mı seçiyoruz, AK Parti'yi mi seçiyoruz. Bir sistem değişikliği yapıyoruz. Bu ülkedeki bütün vatandaşlarımızın tabi olduğu, yarın CHP'nin, AK Parti'nin de çıkaracağı adayın tabi olduğu, herkese eşit olan bir uygulama getiriyoruz. Bugüne kadar sorumsuz Cumhurbaşkanı'ndan hesap sorulan, sorumlu tutulan, gerektiğinde Yüce Divan'a bile gönderilebilen bir Cumhurbaşkanı'na gidiliyor. Nesine rahatsız oluyorsunuz? Neresi size uymuyor, onu tam söylesenize. Siz şu içinizdekini çıkarın tam söyleyin. Merak etmeyin bu millet size bir şey yapmaz. Net söyleyin canım. Asıl karın ağrıları ne biliyor musunuz? Bunlar bu akılda, ahlakta, bu milleti böyle gördükçe, bu şekilde bu gözlükle gördükçe biliyorlar ki; bu aziz millet bunlara yüzyıllar boyunca yüzde 51'i asla vermeyecek. Karın ağrıları bu" diye konuştu.



CHP'YE ELEŞTİRİ



CHP'yi eleştiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "15 Temmuz ihanetinde tüm dünyaya bir demokrasi destanı yazan bu aziz milletin ana hatlarıyla merkezinin yüzde 70'inin nereye oturduğunu bunlar biliyor. Bunlar o kadar saf değil. Bu milletin ana ekseni nerede, burada. Eyvah, yıllar boyunca bana ekmek yok. Halbuki biraz aklını kullansa, biraz bu millete tabi olsa, bu millete hizmetkar olsa, özelliklerini, değerlerini değeri olarak görse, bu millete varıp düğmesini iliklese, bu millete hükmeden değil hizmet eden olduğunu ikna etse bunları inandırsa sen de talip ol orta bölüme. Olamazlar, genetiklerine aykırı. Onlar öyle geldiler. Onlar o tek parti döneminde kefen bezini tahsisle bu millete verenler, o gelenekten gelirler bu millete hizmetkar olamazlar. Benzini, yağı, şekeri, ekmeği, kefen bizini karneyle verenler, bu millete lütfedenler bu milletin önüne gelip te düğme ilikleyemezler. Yapamazlar bunu. Sıkıntı, karın ağrısı bu. Son 15 yıllık dönemde bu ülke güçlü bir tek başına iktidarla neler yapabileceğini gördü. Bu millet hastalıklardan öyle bir aşı olacak ki, hastalıkları bir daha görmeyecek. Bir daha koalisyon diye bir dert bu ülkede olmayacak" dedi.



"BU MESELE AK PARTİ'NİN DEĞİL TÜRKİYE'NİN MESELESİDİR"



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizlililere de seslenerek meselenin AK Parti meselesi değil Türkiye'nin meselesi olduğunu söyledi. Referandumda destek isteyen Zeybekci, "Bu mesele AK Parti'nin meselesi değil Türkiye'nin meselesi. Bu Denizli'nin önüne gelmiş olan tarihi fırsatlardan bir tanesi. Bu millet ferasetini kullanacaktır. Sonuçta uğurlu ve kademli olacaktır. Bundan tereddüdümüz yoktur. Ama Denizli için b.ir fırsat ortaya geliyor. Tarihi bir fırsat geliyor. Denizlili bütün kardeşlerime sesleniyorum. AK Partili, CHP'li, MHP'li bütün kardeşlerime sesleniyorum. Bu mesele AK Parti'nin meselesi değildir. Bu mesele Denizli'nin, muhtarların, mahallelerin meselesidir, oda başkanlarının meselesidir. Bu şehrin sevdası için sevdalanan kardeşlerimin meselesidir. Referandumlar, genel seçimlerde Denizli hep Türkiye ortalamasının bir altında kalıyor. Biz bugüne kadar Denizli'yi Ege'nin vizyon şehri haline getirdik, Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirdik. Denizli siyasetin lider şehirlerinden biri oldu. Bu tarihi fırsatla Denizli, siyasetin lider şehirlerinden biri olmaya, Ankara'nın birinci masasında oturmaya, bir yere taş konacaksa ilk akla gelen şehir Denizli olsun diyorsak bu tarihi fırsat hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu.



Toplantının sonunda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, partiye yeni katılan muhtarlara rozet taktı, Siyaset Akademisi'ni bitiren partililere sertifikalarını verdi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, daha sonra Isparta İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Isparta'ya gitti.

Görüntü Dökümü



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- Salondan detay,



- Bakanın karşılanması,



- Bakan Zeybekci'nin konuşması



- Muhtarlara rozet takması, sertifikalarını vermesi

Haber: Osman Nuri BOYACI- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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3)KAYIP DİYE ARANAN 2 KİŞİ, PKK'NIN BOMBALI SALDIRISINDA ÖLMÜŞ



TUNCELİ'nin Hozat İlçesi ile Yenibaş Jandarma Karakolu arasında karayolunda, 9 Eylül 2016 tarihinde, sivil plakalı aracın geçişi sırasında teröristlerin patlattığı bombadan, araçta bulunan 1 kişi öldü. Adli Tıp Kurumu'nun DNA incelemesi sonucu, kayıp oldukları sanılan araçtaki 2 kişinin de terör saldırısında hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Geçen yıl 9 Eylül tarihinde ormanda kesim yapmak üzere Hozat İlçesi'ne bağlı Yenibaş Köyü'ne gelen Mehdin Kayalıalp, Ramazan Mağra ve İsmail Kök, kesim yapılacak alanda keşif yaptıktan sonra Yenibaş Jandarma Karakolu'na geçti. Karakola da bilgi verdikten sonra dönen 3 ortağı taşıyan özel aracın geçişi sırasında, PKK'lılar yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 3 kişiyinin bulunduğu araç, parçalanarak 20 metre uzağa fırladı. Patlama sırasında Ramazan Mağra'nın cesedi bulunurken, cesetleri bulunamayan Mehdin Kayalıalp ve İsmail Kök'ün ise teröristler tarafından patlama öncesi araç durdurularak kaçırılmış olabileceği belirtilmişti. Olay yeri inceleme ekiplerinin topladığı her türlü delil de Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Malatya Adli Tıp Kurumu uzmanlarının 5 ay süren çalışma sonucu, kayıp olduğu belirtilen İsmail Kök ve Mehdin Kayalıalp'in de patlamada öldüğü ortaya çıktı. Cesetleri küçük parçalara ayrılan Kayalıalp ve Kök ile ilgili Tunceli Valiliği de yazılı bir açıklama yaptı. Yaklaşık 5 aydır kayıp olan iki kişinin öldüğünün tespit edildiği belirtilen valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"09.09.2016 günü Hozat İlçemiz kırsalında terör örgütü mensuplarınca yola döşenen yüksek miktarda el yapımı patlayıcı düzeneği sivil bir aracın geçişi esnasında patlatılmış, olay yerinde parçalanmış halde bulunan araçta, orman kesimi işiyle iştigal eden 3 özel müteşebbisin bulunduğu ve şahıslardan 1'inin olay yerinde öldüğü tespit edilmişti. Devam eden çalışmalar neticesinde araçta bulunan DNA örneklerinden diğer 2 şahsın da hayatlarını kaybettiği tespit edilmiştir."

Görüntü Dökümü(ARŞİV)



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-İhsan kayalıalp'ın konuşması



-Olay yerine giden askerler



-Operasyon halindeki askerler



-Çatışma alanının kobra helikopterleri tarafından bombalanması



-Patlamaya maruz kalan aracın çekici ile olay bölgesinden taşınması



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()-

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4)SAMSUN'DA MÜTEAHHİT CİNAYETİ ŞÜPHELİLERİ TESLİM OLDU

SAMSUN'da müteahhit 41 yaşındaki Aygün Eskitoğlu'nu öldürülmesi olayıyla ilgili aranan 3 şüpheli polise teslim oldu.



Olay, 5 Şubat günü İlkadım İlçesi Kalkanca Mahallesi'nde meydana geldi. Müteahhit Aygün Eskitoğlu ile eşi N.E. iddiaya göre ailevi nedenlerden tartıştı. N.E. evini terk ederek babası Ayhan Yağız'ın evine gitti. Aynı günün akşamı Aygün Eskitoğlu eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gidip kapının zilini çaldı. Kapı açılmayınca beklemeye başlayan Aygün Eskitoğlu'nun belinde silah olduğunu fark eden kayınpederi Ayhan Yağız, iddiaaya göre odadan ruhsatsız tabancasını alarak kapıya çıktı. Damat-kayınpeder müteahhitler arasındaki tartışma kısa sürede apartman içinde silahlı çatışmaya dönüştü. Müteahhit Aygün Estikoğlu, kayınpederi Ayhan Yağız'ın tabancasından çıkan 7 kurşunla olay yerinde yaşaamını yitirdi. Olay yerine gelen polis, Ayhan Yağız'ı tabancayla yakaladı. Olay sonrası polis N.E. ve Ayhan Yağız'ı gözaltına alarak, olaya karıştığı iddia edilen 3 kişiyi arama çalışması başlattı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve 7 Şubat günü adliyeye sevk edilen N. E. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ayhan Yağız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası aranan ve olaya karıştıkları ileri sürülen Ayhan Yağız'ın oğulları İ.Y. (42) ve H.Y. (36) ile B.K. (40) dün akşam polise teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli üstlerinde çelik yelek ve geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü



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-Emniyetteden detay



-Polis araçlarının gelişi



-Şüphelilerin yürüyüşleri

(SÜRE: 01.22 Dk) (BOYUT: 43,6 MB)



Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()



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5))ANTDOB BAŞKEMANCISI NEDİME ZEYNEP IŞIK TOPRAĞA VERİLDİ

ANTALYA'da akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) Başkemancısı 48 yaşındaki Nedime Zeynep Işık'ın cenazesi törenle toprağa verildi.

ANTDOB Orkestrası Başkemancısı Nedime Zeynep Işık için ilk tören Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde düzenlendi. Geçen perşembe tedavi gördüğü hastanede akciğer kanserine bağlı yaşamını yitiren Işık için düzenlenen törene, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada, ANTDOB Müdürü Sibel Kızılateş, annesi Ayşe Ediz, arkadaşları ve sanat çevresinden çok sayıda insan katıldı. Sahneye getirilen Işık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu yanına fotoğrafı ve kemanı konuldu.



Senfoni orkestrasının mini konser verdiği sahnede, boş bırakılan başkemancı sandalyesine karanfil bırakıldı. Işık'la ilgili kısa filmin izlendiği törende, sevenleri anılarını anlattı. Buradaki tören, sahne arkadaşlarının Nedime Zeynep Işık'ın tabutunun üzerine karanfil bırakmasıyla sona erdi.



BAKAN YARDIMCISI KATILDI



Nedime Zeynep Işık için ikinci tören Altınkum Hacı Sırrı Kırımlıoğlu Camii'nde düzenlendi. Buradaki törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Işık'ın doktoru Prof. Dr. Mustafa Özdoğan da katıldı. Işık'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namaz sonrası Hisarçandır Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bakan Yardımcısı Yayman, anne Ayşe Ediz'e başsağlığı dileyerek, "Bakanımız sayın Nabi Avcı, Başbakanımızın çağırması üzerine elinde olmayan sebeplerle gelemedi. Başsağlığı diledi. Acınız acımızdır" dedi.



SANATÇI AİLEDEN GELİYORDU



10 ve 19 yaşlarında iki çocuk annesi Işık, sanatçı bir aileden geliyordu. 1989 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nı birincilikle tamamlayan Işık, aynı yıl içerisinde Milano'daki Conservatorio Giuseppe Verdi'den de başarıyla diploma aldı. Yaşamına çok sayıda başarı sığdıran Işık, dünyaca tanınan şeflerin orkestrasında da başkemancı olarak sanat icra etti. Ayrıca Işık, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ilk başkemancısı Sedat Ediz'in torunu, CSO emekli piyanisti Ayşe Ediz'in kızı ve ANTDOB Orkestrası kemancılarından Elvan Şekercioğlu ile Orkestra Akademik Başkent çello solisti Ediz Şekercioğlu'nun ablasıydı.

Görüntü Dökümü



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- Zeynep Işık'ın arkadaşları bayrağa sarılı naaşın yanında beklerken görüntüsü



- Tabut yanında bırakılan keman ve fotoğrafından görüntü



- Anne Ayşe Ediz'in taziyeleri kabul etmesi



- Vasiyeti üzerine mini konser klasik müzik dinletisi



- Tabut üzerine arkadaşlarının karanfil bırakması



- Camide yakınlarının tabutu öpmesi



- Cenaze namazının kılınması



- Yakınlarının tabut üzerine bıraktığı kavak yaprağından görüntü



- Bakan Yardımcısı Yayman'ın cenazeye omuz vermesi ve anne Ayşe Ediz'e başsağlığı dilemesi



- Camiden genel görüntü



- Detaylar

253 MB /// 7.53"



Haber: Erol AKKIR- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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6)TIR'DAN 101 BİN 390 PAKET KAÇAK SİGARA ÇIKTI

ŞANLIURFA'da polis tarafından durdurularak aranan TIR'ın dorsesinde gümrük kaçağı 101 bin 390 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kent girişinde araçlara yönelik uygulama yapan polis, Nedim S. yönetimindeki 42 AIF 50 plakalı TIR’ı durdurdu. Yapılan aramada TIR’ın dorsesinde kutular içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 101 bin 390 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, TIR sürücüsü Nedim S.'yi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü



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- Durdurulan TIR



- TIR’da arama yapan polis ekipleri



- Kutular içerisinde ele geçirilen sigaralar



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 59 MB

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7)ŞANLIURFA’DA MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ

ŞANLIURFA’da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Kimin kullandığı öğrenilemeyen 63 K 4061 plakalı motosiklet, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Devrilen motosikletten yola savrulan 20 yaşındaki Mehmet Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 19 yaşındaki İbrahim Halil Keser ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yıldız ve Keser’in cesetleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Adli tıp kurumu

- Cenaze yakınlarının bahçede beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 92 MB