DHA YURT BÜLTENİ-10

1)EL BAB ŞEHİDİ ASTSUBAYIN BORDO BERESİ TABUTUNA KONDU

SURİYE'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'in Türk askerlerine düzenlediği saldırıda şehit olan askerlerden Astsubay Üstçavuş 30 yaşındaki Yahya Efiloğlu için baba ocağı İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Nişan hazırlığı yaptığı oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan baba Abdullah Efiloğlu, "Peygamberimiz seni bekliyor oğlum. Dost var, düşman var ağlamayacağız. Arkandan dik duracağız" dedi.Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab bölgesinde ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk askerlerine, terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından geçen çarşamba saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit olan askerlerden Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu (29) için bugün İzmir'in Gaziemir İlçesi'ndeki Gülhane Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, bazı İzmir milletvekilleri, şehidin babası Abdullah Efiloğlu, annesi Mukaddes Efiloğlu, ablası Meliha Efiloğlu, kardeşleri Büşra Efiloğlu ve Muhammet Afiloğlu, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda İzmirli katıldı.

BORDO BERESİ TABUTUNA KONDU

Özel Kuvvetler'de görevli şehidin bordo beresi yakınları tarafından Türk Bayrağı'na sarılı tabutun baş kısmına kondu. Şehidin babası Abdullah Efiloğlu, "Vatan sağ olsun oğlum. Peygamberimiz seni bekliyor. Senin arkandan dik duracağız. Ona komşu olacaksın. Dost var düşman var alamayacağız. Oğlum abdestsiz gezmedi. Şehadet şerbetini abdestli bir şekilde içti" diye konuştu. Acılı baba Abdullah Efiloğlu, şehidin dedesi Mehmet Efiloğlu'nun da Kore şehidi olduğunu dile getirip bir akrabalarının da geçen yıl Diyarbakır Sur'da şehit düştüğünü söyledi. Şehidin annesi Mukaddes Efiloğlu gözyaşlarına hakim olamadı, oğlunun tabutuna sarılarak öptü. Ablası Meliha Efiloğlu ise, "Kardeşim rahat uyu" diyerek kardeşinin fotoğrafını öptü. Şehidin, Uşak Üniversitesi mezunu olduğunu, Erciyes Üniversitesi'nde ise ikinci üniversitesini okuduğu belirtilirken, nişan hazırlığı yaptığı ve babasıyla yaptığı telefon konuşmasında, "Baba yüzükleri hazırla, geldiğimde Uşak'a kız istemeye gideceğiz" dediği bildirildi.

CENAZE NAMAZINI AMCASININ OĞLU KILDIRDI

Şehidin cuma namazı sonrası cenaze namazını amcasının oğlu İl Müftülüğü'nde Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan amcasının oğlu Ali Efiloğlu ile İl Müftüsü Ramazan Muslu kıldırdı. Namazın ardından dua ettiren şehidin akrabası Ali Efiloğlu, "100 yıl sonra Allah bize bir kez daha şehit verdi. Allah'ın takdiri. Oğlum gibi büyüttüğüm Yahya'mı toprağa veriyorum. Telefonla konuştuğumuzda, 'tabutla gelmek de var' derdi. Üzülmüyoruz çünkü Allah onu cennetiyle müjdeledi, temennim o ki bizleri de ona komşu yapar. Bu son olur mu diye düşünürken, bu bayrak dalgalandıkça, bayrak uğruna canını verenler olacaktır, bizler de canımızı vermeye hazırız" diye konuştu.

Daha sonra şehidin naşı top arabasına kondu. Bakan Müezzinoğlu'da top arabasının arkasında ailesiyle bir süre yürüdü. Şehit Yahya Efiloğlu, Kadifekale Hava Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü



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-Cenaze töreninden görüntü



-Cenaze törenine katılanlar



-Şehidin ailesinden görüntü



-Bakan Mehmet Müezzinoğlu'ndan görüntü



-Genel ve detay görüntü

(Haber: Tufan HAMARAT, Mustafa OĞUZ, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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2)EL BAB ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ ŞAHİN'İ 4 BİN KİŞİ UĞURLADI

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Rusya'ya ait savaş uçağının El Bab'da kazaen bombaladığı binada şehit olan 3 askerden Uzman Çavuş 25 yaşındaki Mehmet Şahin'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde 4 bin kişinin katıldığı törende gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı harekatı kapsamında dün sabah El Bab bölgesindeki bir binaya Rusya'ya ait savaş uçaklarının kazaen bomba atması sonucu şehit olan 3 askerden uzman çavuş Mehmet Şahin'in cenazesi, Gaziantep'teki uğurlama töreninin ardından uçakla Malatya'ya, oradan da karayoluyla Elbistan'a getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Karaelbistan Mahallesi'ndeki baba evine son kez götürülerek helallik alındı.

Şehit uzman çavuş Şahin için Karaelbistan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Vali Vahdettin Özkan, milletvekilleri İmran Kılıç, Uğur Dilipak ve İlker Çitil, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı'ndan Tuğgeneral İbrahim Özbudun, İl Jandarma Komutanı Timuçin Alper, şehidin babası Abdurrahman Şahin, annesi Asiye Şahin, kardeşleri, yakınları, askerler ile yaklaşık 4 bin kişi katıldı.



Törende şehidin annesi Asiye Şahin, uzun süre gözyaşı döktü. Sıva ustası olan ve geçirdiği iş kazası nedeniyle koltuk değnekleriyle yürüyen şehidin babası Abdurrahman Şahin ile KKTC'de görevli astsubay kardeşi Selim Şahin ise ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı baba, oğlunun tabutunun önüne konulmuş fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.



1 AY ÖNCE DEAŞ SALDIRISINDAN KURTULMUŞTU



Uzman çavuş Mehmet Şahin'in yaklaşık 1 ay önce terör örgütü DEAŞ militanlarının, kullandığı tanka yönelik saldırısından yara almadan kurtulduğu ve Elbistan'a dönüp izin yaptıktan sonra yeniden El Bab'a gittiği belirtildi. Bekar ve 6 çocuklu ailenin ortancası olan Şehit Uzman Çavuş Şahin'in cenazesi Cuma namazı sonrası kıldırılan cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alındı. Şehit uzman çavuşun cenazesi götürülürken adı öğrenilemeyen kız kardeşi 'Abi gitme, bırakma beni' diyerek feryat etti. Acılı kız kardeşi sağlık görevlisi teskin etmeye çalıştı.



Şehit uzman çavuşun cenazesi daha sonra ilçe mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

Görüntü Dökümü



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- Cenazenin tören alanına getirilmesi



- Cenazenin musalla taşına bırakılması



- Askerlerin selam durması



- Şehidin fotoğrafı



- Babanın oğlunun fotoğrafını öpmesi



- Yakınlarının ağıt yakması



- Bir yakınının cep telefonuyla şehidin fotoğrafını çekmesi



- Şehidin naaşı



- Şehidin babası (Koltuklu değnekli)



- İmamın helallik alması



- Cenaze namazının kılınışı



- Namaza katılan kalabalık



- Tabutun taşınması



- Kız kardeşinin ağıt yakması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 152.50 MB



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3)BAŞBAKAN YILDIRIM: REFERANDUM 16 NİSAN'DA



"ARTIK SÖZ DE KARAR DA MİLLETİN"

Başbakan Binali Yıldırım;"Cumhurbaşkanımız Anayasa değişikliğini onayladı referandumun tarihi de netleşti, inşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak" dedi



Başbakan Binali Yıldırım Nevşehir' de cuma namazı çıkışı referandum konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım;" Cumhurbaşkanımız Anayasa değişikliğini onayladı dolayısıyla halk oylaması diğer adıyla raferandumun tarihide netleşti. İnşaallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisin hallettiği Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişiklik vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak onayı verilecek ve böylece yürürlüğü girmiş olacak. Memleketimizin milletimizin geleceği için güzel bir adım atıldığını düşünüyoruz. Artık sözde karar da milletimizindir. Tahmin yapanlar anket yapanlar çok olur bu dönemde gerçek anket sandıktan çıkan sonuçtur. Bir bilim adamı diyorki ben antketlere inanırım ancak kendim yaparsam. Ben de katılıyorum" dedi. Başbakan Yıldırım gazetecilerin "seçmene mesajınız ne olacak" sorusuna ise" Evet evet evet" diye yanıt verdi. Başbakan Binali Yıldırım rus uçağının türk askerlerini vurmasıyla ilgili ise; Kremlinin açıklamaları dün karşılıklı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Putin görüştüler Bunun bir kaza olduğunu duydukları üzüntüyü en açık bir şekilde ifade ettiler Bundan sonra benzer kazaların yaşanmaması için de gerekli koordinasyon ve birlikte çalışmak için her türlü tedbir alınacak. Şehitlerimize allahtan rahmet gazilerimize yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi

Görüntü Dökümü



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-Başbakan Yıldırım ın açıklamaları

Sinan KORKMAZER-NEVŞEHİR/

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4)KURTULMUŞ: REFERANDUM TARİHİNİ YSK BELİRLEYECEK

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, referandum için 16 Nisan tarihinin görüldüğünü, ancak tarihle ilgili kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) vereceğini söyledi. Kurtulmuş, referandum sürecinin ötekileştirmeden, hakaret etmeden, insanlara, gruplara farklı siyasi partilere haddini aşan, maksadını aşan sözler söylemeden yürütülmesi gerektiğini anlattı.



Ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa değişikliğine dair kanun teklifini imzaladığını vurgulayan Kurtulmuş, seçimle ilgili tarihin 16 Nisan olarak görüldüğünü kaydetti. Türkiye'nin önemli dönemeçten geçtiğini aktaran Kurtulmuş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa değişiklik teklifini onaylamasıyla birlikte bundan sonra gözler YSK'dadır. YSK, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek, 60 gün içerisinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir" dedi.



HADDİNİ MAKSADINI AŞAN SÖZLER SÖYLEMEDEN KAMPANYAYI YÜRÜTELİM



Anayasa değişiklik paketiyle ilgili oylamanın rejimle ilgili bir oylama olmadığını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, değişikliğin yönetim sistemi değişikliğiyle ilgili olduğunu anlattı. Rejim tartışmalarıyla ilgili yanlış anlaşılmanın ortadan kaldırılması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejimi bellidir. Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet konusunda, Cumhuriyet'in nitelikleri konusunda ise en ufak bir tartışma söz konusu değildir. Seçim kampanyası bir şenlik havasında geçsin. Seçim kampanyasında herkes istediğini rahatça ortaya koysun, konuşsun. Karşı taraftaki ötekileştirmeden, hakaret etmeden, insanlara, gruplara farklı siyasi partilere haddini aşan, maksadını aşan sözler söylemeden bu kampanyayı inşallah yürütelim ve Türkiye demokrasisinin önemli bir sınavını daha başarıyla vermiş olalım" diye konuştu.



ÇOK DAHA YAKIN BİR KOORDİNASYONA İHTİYAÇ VAR



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'a, El Bab'da Rus savaş uçaklarının Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurmasının ardından şehitler verildiğini belirtti. 'Fırat Kalkanı' operasyonunun, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin ana unsurlarından biri olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle dedi:



Türkiye laf olsun diye, Suriye'de herhangi bir yerde toprak elde edelim diye bu operasyonu yapmıyor. Orada bazı unsurların, terör örgütlerinin tamamen temizlenerek 5 bin kilometrekarelik bir alanda Türkiye'ye zarar vermeyecek, terörden bütünüyle tamamen temizlenmiş bir alan haline gelmesidir. Ne yazık ki sahada çok yoğun bir mücadele veriyor askerlerimiz."



El-Bab'da Türk askerlerinin vurulmasıyla ilgili olayın Türkiye açısından bütünüyle araştırıldığını belirten Numan Kurtulmuş, olayın kaza olduğnu ve istemdışı meydana geldiğini açıkladı. El-Bab operasyonunun en kısa sürede tamamlanacağını temenni ettiğini kaydeden Kurtulmuş, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Dünkü olay, Rusların da teyit ettiği gibi tamamen kaza sonucu ortaya çıkmış bir olaydır. Bizim açımızdan olay, bütünüyle aydınlatılmaya çalışılıyor, araştırılıyor. İlk bilgiler, koordine yanlışlığı, yanlış bir koordinasyon. Herhangi bir şekilde maalesef istemdışı meydana gelmiş bir olaydır. Bütünüyle bir kazadır, ilk bilgilere göre. Ama bunun nasıl vuku bulduğu, bu aradaki koordinasyon meselesinin nasıl bu kadar atlandığı da ortaya konulacaktır. Şimdi anlaşılıyor ki çok daha yakın bir koordinasyona ihtiyaç var."



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, daha sonra cuma namazı için Afyonkarahisar kent merkezindeki Ulu Cami'ye gitti.

Görüntü Dökümü



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-Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş un açıklamaları

Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, () -

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ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİ YİNE SALLANDI - (EK)



5)GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

AFAD verilerine göre Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde bugün saat 11.55'te meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem, bir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Ayvacık'ın Gülpınar Köyü'ndeki marketin kamerasına yansıyan o görüntülerde; sarsıntı alında rafların sallandığı görüldü. Paspas yapan market sahibinin annesinin dışarı çıktığı görüldü. Marketin ön tarafındaki caddeyi gösteren kamerada ise panikle soğa çıkıp yol kenarında toplanan vatandaşlar görüldü.

Bir diğer marketin güvenlik kamerasında, 2 müşterinin depremi hissedince korkuyla dışarı çıktığı gözlendi.

Görüntü Dökümü



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-Güvenlik kamerası görüntüleri



- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / AYVACIK, (Çanakkale), ()

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6)DEPREMZEDELER CUMA NAMAZINI ÇADIRDA KILDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ndeki depremin ardından en fazla etilenen yerleşim yerlerinden Yukarıköy Köyü'nde, AFAD tarafından kurulan Kızılay çadırında depremzedeler Cuma Namazını kıldı.



Pazartesi gününden bu yana meydana gelen depremler nedeniyle köy camiinde hasar oluşunca, içeriye giremeyen cemaatin ibadetlerini yerine getirebilmesi için AFAD çalışma yaptı. Caminin önüne büyük bir Kızılay çadırı kuruldu. Çanakkale İl Müftülüğünün gönderdiği kilim ve hasırlar, çadıra serildi. Köy camisinden okunan ezanın ardından vatandaşlar namazını kıldı. Ayvacık İlçe Müftüsü Ahmet Gültekin'in kıldırdığı namaza, köyden çok sayıda kişi katıldı.



Müftü Gültekin tarafından verilen Cuma hutbesinde vatandaşlara yaşanan depremlerde sakin olunmasını ve dua edilmesi gerektiği ifade etti. Gültekin, "6 Şubat tarihinde sabah vaktinde saat 06.51 civarında hep beraber Ayvacık İlçesi, köyleri ve şuanda birlikte namaz kıldığımız Yukarıköy olmak üzere 5.5 şiddetinde bir depremi hep birlikte yaşadık. En büyük tesellimiz bu depremde bir can kaybımızın olmaması. Yaralı kardeşlerimize cenaba haktan niyaz ediyoruz. Bu arada maddi kayba uğrayan kardeşlerimiz var. Ben bütün halkımıza, cemaatimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim bizi beterinden korusun" dedi.



Ayvacık İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilecek imamın çadırda 5 vakit namaz kıldırılarak, köylülerin ibadetlerini yerine getirmesi sağlanacak.

Görüntü Dökümü



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- Çadır camisinden görüntü



- Cemaatin çadır camisine girmesinden görüntü



- Ayvacık İlçe Müftüsü Ahmet Gültekin'in Cuma hutbesinden görüntü



- Müftü Gültekin'in namaz kıldırmasından görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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7)BAŞKAN SÖZLÜ'NÜN YARGILANDIĞI DAVADA REDDİ HAKİM TALEBİ

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü'nün, Ceyhan İlçe Belediye Başkanlığı döneminde 'İhaleye fesat karıştırıp rüşvet aldığı' iddiasıyla yargılandığı davada avukatı 'reddi hakim' talebinde bulundu.



Adana Emniyet Müdürlüğü'ne 24 Kasım 2014'te 'Vatanını ve Adana'yı seven bir devlet memuru' rumuzuyla isimsiz ihbar mektubu gönderildi. Mektupta, Hüseyin Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde bazı sokak ve caddelerin parke taşı ihalesinde, iş tamamlanmamasına rağmen tüm ödemeleri yaptığı ve eksik kalan işi de Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ASKİ kanalıyla tamamlatmaya çalıştığı iddia edildi. İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin yaklaşık 3 milyon liralık kamu zararı oluştuğuna yönelik rapor hazırladı. Hüseyin Sözlü hakkında 'Edimin ifasına fesat karıştırmak ve rüşvet almak' suçlamasıyla 19 yıla kadar hapis cezası, aralarında belediye çalışanı, firma yetkililerinin de olduğu diğer 14 sanık hakkında ise aynı suçlardan 7 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Davanın bugün görülen 5'inci celsesine Başkan Sözlü'nün yanı sıra bazı sanıklar ile sanık avukatları katıldı. Ceyhan Belediyesi tarafından alınan bilirkişi raporunda imzası bulunanlar tanık olarak ifade verdi. İnşaat mühendisi Gözde Boyacı, 2012 yılında Ceyhan Belediyesi'nde çalıştığını anlatarak, ifadesinde şunları söyledi:

"Yerel seçimlerden sonra yeni başkan Alemdar Öztürk, yazılı olarak bize devam eden işlerle ilgili tespit görevi verdi. Abdullah Kurtulgan, Fırat Doğma, ve Mehmet Sevenol ile birlikte devam eden çalışmaları incelemek üzere ihale alanlarına gittik. 5 gün boyunca incelemelerde bulunduk. Tekerlekli ölçüm cihazıyla araç hareket halindeyken bu ölçümleri yaptık. Yaptığımız kontrollerde ihale alanlarında bazı işler yapılmıştı. Ancak bazı alanlara parke taşı döşenmemişti bazı alanlarda ise yol kenarlarında istiflenmiş parke taşları vardı."

Jeoloji mühendisi Abdullah Kurtulgan ise dönemin imar müdürünün kendilerini acele etmeleri konusunda aradığını söylerken "Benim inşaatla ilgili teknik bilgim yoktur. Benim için fazladan bir görevdi. Zamanımız olsaydı daha uzun süre burada çalışma yapıp, daha sağlıklı bir rapor verebilirdik" dedi. Teknik cihazlarla daha sağlıklı bir çalışma yapabilmeleri için 1.5 aylık bir süre gerektiğini kaydeden harita teknikeri Fırat Doğma daha nitelikli ölçüm cihazlarının belediyede olmadığını belirterek, "Biz de tekerlerli ölçüm cihazı kullandık. Eğer biz 1.5 ay ölçüm yapsaydık daha net bir sonuç elde edebilirdik. Elde ettiğimiz ölçümleri ihale dosyası ile karşılaştırarak bir rapor tanzim ettik" diye konuştu.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Duruşma savcısı, Hüseyin Sözlü'nün ve diğer sanıkların cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti. Mütalaaya karşı söz alan Başkan Sözlü, "Bilirkişi raporlarının içeriklerinin doğru olmadığı net olarak ortaya çıkmıştır. Bugün dinlenen tanık beyanları göz önüne alındığında iddia makamının mütalaasında ısrarcı olmasını anlamamaktayım" dedi.

Başkan Sözlü'nün avukatı, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti talebi, değerlendirilmesi için üst mahkeme olan 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ayrıca Hüseyin Sözlü hakkındaki yurt dışı yasağının devamına karar verildi.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Sözlü adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyleyerek, "Bu davanın siyasi tarafının ağır bastığını düşünüyorum. Kendim de siyasi hayatımda hiç rahata talip olmadım. Adım da Hüseyin, adımın sahibinin kaderi ker belaya yazılmış. Biz de çileye talibiz. Ama kendimize olan inancımızla bir kere hiçbir şeyden korkmadığımı ifade ediyorum. Yine aslında iddiaların doğru olduğuna kendileri inansalar karar verirlerdi" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Adliye tabelası



- Adliye binasının dış görüntüsü



- Adliye girişinden detay görüntüler



- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nen adliyeden çıkışı



- Hüseyin Sözlü'nün açıklaması



- Belediye binasına kadar davul zurna ile yürüyerek gidişi

SÜRE: 02'22" BOYUT: 266 MB

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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(ÖZEL)



8)GAZİANTEP'DE 30 YILLIK EMANETÇİ TÜCCAR, 400 TON FISTIKLA KAYBOLDU

GAZİANTEP'te çok sayıda üreticinin yıllardır fıstıklarını emanet ettiği Beşir K.'nın, bu yıl kendisine emanet bırakılan 400 ton fıstıkla ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Beşir K.'nın deposu önünde toplanan üreticiler gözyaşları içinde şikayetçi oldu.



Kentteki 200 fıstık üreticisi, geçen sonbaharda topladıkları fıstıklarını her yıl olduğu gibi yine satması için tüccar Beşir K.'ya emanet etti. Ancak çiftçiler, 2 gündür Beşir K.'ya ulaşamayınca, bugün Fıstıkçılar Sitesi'ndeki işyeri önünde toplandı. İşyerinin kapalı, emanet ettikleri fıstıkların da yerinde olmadığını gören üreticiler, Beşir K.'nın ürünlerini alıp kaçtığını öne sürdü.



Tutanak tutup fıstıklarını teslim ettiklerini söyleyen çiftçiler, Beşir K.'nın 400 ton Antep fıstığı ile kaçtığını öne sürerek polise şikayetçi oldu. İşyeri önünde mağduriyetlerinin giderilmesi için bekleyişlerini sürdüren çiftçiler, gözyaşı dökerek yetkililerden yardım istedi.



'KAMYONLARLA TAŞIMIŞLAR'

Tarlalarından topladıkları fıstıkları satması için Beşir K.'ya emanet ettiklerini, ancak şimdi ulaşamadıklarını belirten çiftçiler, Beşir K.'nın kendilerini dolandırarak mağdur ettiğini öne sürdü. Çiftçilerden Ali Tanrıkulu, kendisinin de Beşir K.'ya 2 ton fıstık emanet ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Biz şu an mağdur durumdayız. Çiftçinin emanet ettiği fıstık kayıp. Şu ana kadar yetkililerin el koyduğu bir durum yok. Burada hem kamyonlarla, hem de pikaplarla taşıma yapmışlar. Herhangi plaka tespiti de yapılmamış. Organize yapılmış bir olay yüzünden 200 çiftçi mağdur durumda."

'30 YILDIR TESLİM EDİYORUZ'

Çiftçi Emine Öz de gözyaşları içinde mağduriyetinin giderilmesini isteyerek, "30 yıldır aynı kişiye fıstığımızı teslim ediyoruz. Bu olaydan sonra kendisinden nefret ettik. 130 çuval fıstığımız gitti" dedi.



Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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- Fıstığı çalınan çiftçiler



- Çiftçilerin konuşması



- Çiftçi bir kadının ağlaması



- Çevredeki kalabalık



- Çiftçilerin komisyoncu dükkanı önünde beklemesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 258 MB