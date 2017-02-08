DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ENKAZ ALTINDAN KIZI KURTARMIŞ

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan ve kaldırıldığı hastanede iki gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen 50 yaşındaki Kadir Köseoğlu, "Beni, enkaz altından 17 yaşındaki büyük kızım Nurcan kurtarmış" dedi. Ayvacık'ta geçen 6 Şubat'ta saat 06.51'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin vurduğu Yukarıköy Köyü'nde yıkılan evinin enkazı altında kalan dört çocuk babası Kadir Köseoğlu, Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boynunda ve belinde ezikler bulunan Köseoğlu, tedaviye alındı. İki sükren tedavisinin ardından taburcu edilen Köseoğlu, köyüne döndü. Geceyi çadırda geçiren Köseoğlu, yıkılan evini görmek istemedi. Köyde büyük yıkıma neden olan deprem anında yaşadıklarını anlatırken halen olayın şokunu yaşadığı görülen Köseoğlu, "Sabah erken uyanmıştık. Çocukları okula göndermek için hazırlanıyorduk. O anda ev sallanmaya başladı. Çocuklara seslendim. Eşimde ayaktaydı. En son, yatak odasının kapısını açmaya hazırlandığım anı hatırlıyorum. Deprem ve sondrasına dair ise hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Göçük altında kalıp, yaralanmışım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Boynum ve belimden yaralandım. Üzerime yaklaşık 50 kiloluk taş düştü. Beni, enkaz altından 17 yaşındaki büyük kızım Nurcan kurtarmış" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Depremde yaralanan Kadir Köseoğlu'nun görüntüsü

-Kadir Köseoğlu ile röp.

-Kadir Köseoğlu'nun yıkılan evinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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2)'HIRSIZ-POLİS' OYNARKEN OĞLU VURDU, ÖLDÜ

ADANA'da hırsız- poliscilik oynarken 5 yaşındaki oğlunun ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalarla hayatını kaybeden 36 yaşındaki Ahmet Esen, gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşinin olay günü üzerinden çıkardığı kazakla cenazeye gelen Fikriye Figen Esen, "Senin kokun var, üzerimden hiç çıkartmayacağım" diyerek koklayıp gözyaşı döktü. Merkez Çukurova ilçesinin Yurt mahallesinde oturan Ahmet Esen, akşam saatlerinde eve geldi. Evinin balkonda mangal yakan torna atölyesi sahibi Ahmet Esen, yanına gelen oğlu M.E. ile şakalaşmaya başladı. Baba ile oğlu oyuncak silah ile 'hırsız-polis' oynamaya başladı. Bir süre sonra da odadan aldığı pompalı tüfeği babasına doğrultup, "Hırsız, teslim ol" diye bağırdı. Tüfeğin boş olduğunu düşünen Ahmet Esen, iki elini havaya kaldırıp "Teslim oluyorum" dedi. Oyuncak silahla başladıkları oyunu gerçek silahla sürdüren M.E., babasına doğrulttuğu tüfeğin tetiğine bastı. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Ahmet Esen'en boğazına isabet etti. Kanlar içinde yere düşen Ahmet Esen, olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesini duyan eşi Fikriye Figen Esen balkona çıktığında kocasının kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Oynarken babasını vuran çocuk ise silahın ateşlenmesi sırasında teperek burnundan yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesi de Ahmet Esen'i hayata döndürmeye yetmedi.Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan torna ustası Ahmet Esen'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Kabasakal Mezarlığı'na getirilen Ahmet Esen'in cenazeye katılan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Eşinin işten geldikten sonra üzerinden çıkardığı kazakla cenazeye gelen Fikriye Figen Esen, yakınlarının kolları arasında güçlükle ayakta durdu. Kocasının kazağını koklayıp, "Senin kokun var, üzerimden hiç çıkartmayacağım" diyerek gözyaşı döken 3 çocuk annesi genç kadını, yakınları güçlükle sakinleştirdi.Kendi silahı ile hayatını kaybeden Ahmet Esen'in av merakı olduğunu belirten arkadaşları, "Kesinlikle dolu bırakmazdı. Nasıl böyle bir hata yaptığını anlayamadık" dediler.Ahmet Esen'in cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin Adli Tıp Kurumu'ndan cenaze aracına konması

- Cenaze aracının görüntüsü

- Cenaze aracının gidişi

- Ahmet Esen'in eşinin mezarlığa getirilmesi

- Cenaze yakınlarının ağlaması

- Mezarlıktaki yakınlarından görüntü

- Ahmet Esen'in babasının yakınlarının yardımıyla yürürken görüntüsü

- Ahmet Esen'in eşinin ağlaması

- Dua eden kadınlar

- Cenaze namazından görüntü

- Cenazenin araca taşınması

- Eşinin "Senin kokun var, üzerimden hiç çıkartmayacağım" diyerek ağlaması

- Ahmet Esen'in sağlık fotoğrafı

SÜRE:05'36" BOYUT:626 MB

Haber:Fatih KARAÇALI- Gökhan KESKİNCİ -Kamera:Fatih KARAÇALI-Çağlar ÖZTÜRK

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3)SUYU BOŞALTILAN GÖLETTE BALIKLAR TELEF OLDU

EDİRNE'nin Havsa İlçesi'nde sulama amaçlı Sinit Göleti'nde suyu boşaltılması nedeniyle binlerce balık telef oldu. Hasva İlçesi'nin Necatiye ve Kabaağaç köyleri arasında tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Sinit Göleti'nde su boşaltılması nedeniyle balık ölümleri başladı. Özel kişiye ait olan araziye yıllar önce gölet yapılması üzerine sahipleri, su altında kalan arazilerinde tarım yapamadıkları gerekçesiyle mahkemeye başvurup, İl Özel İdaresi'nden tazminat talep etti. Mahkeme de araziyi bir ay içinde sahiplerine teslim edilmesi kararı alınca, sahipleri de göletten su boşaltmaya başladı. Yaklaşık bir ay önce başlatılan su boşaltılma çalışmaları nedeniyle gölette binlerce balık telef olup kıyıya vurdu. Yetkililer, balıkların oksijensiz kaldığı için telef olduğunu belirtti. Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Sinit Göleti'nin çevresi halkın piknik alanı olarak kullandığını ve vatandaşların da gölette balık avladığını belirterek. "Özel mülkiyetli bir yer. Gölet, hacminden daha fazla alana yayılınca çevredeki tarlalar zarar gördü. İl Özel İdaresi ile mal sahipleri arasında istimlak talep edildi, ancak alanın büyüklüğü yük getireceği için kabul edilmedi. Bir yıl önce de Tarım İl Müdürlüğü tarafından gölet 10 yıllığına bir başka şahsa kiralandı. Balık ölümleri karşısında üzgünüz çaresiziz" dedi.

Havsa Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Osman Çetin de soruna el atılması gerektiğini belirterek, "Yoksa balıkların tümü telef olacak. Ya da DSİ'den bir kepçe gelip balıkların barınabileceği bir çukur açılabilir. Şu an kıyıya ölü balıklar vuruyor. Daha da artmasından endişe ediyoruz. En azından kalan balıkların başka göletlere aktarılması sağlansın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Suyun üzerinde ölü balıklar

Kıyaya vurmuş balıklar

Göletten genel detay

Ölü balıklardan genel detay

Oğuz Tekin ile röp.



Osman Çetin ile röp.



Edirne CHP İl Genel Meclis Üyesi Fikri İşık İle röp



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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4)KAYAPINAR KAYMAKAMI VE BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ KILIÇ: BİR ÇOCUK BİLE UYUŞTURUCU MÜPTELASI OLURSA BUNUN SORUMLULUĞUNU KENDİMDE GÖRÜYORUM

DİYARBAKIR merkez Kayapınar Belediyesine kayyum olarak atanan ilçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, okul önlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik sıkı denetim ve tedbirler aldırdığını belirterek, "Bir tane çocuğumuz bile eğer uyuşturucu müptelası olursa bunun sorumluluğunu kendimde görüyorum"dedi. Belediyede örgüt mensubu olduğu belirlenen 110 çalışanın iş akdinin fes edildiğini ifade eden Başkan Vekili Kılıç, "Biz de 710 tane taşeron çalışanı var. Bunlardan iş akdini fes ettiğimiz 110 kişi, 600 kişi devam ediyor. Evine ekmek götüren gerçekten de sadık bir şekilde çalışan başkalarıyla hareket etmeyen kimseye dokunmayız, işimizde olmaz zaten. Biz kimsenin rızkını kesmek derdinde değiliz"dedi.

Kayapınar Belediye başkanının yürütülen soruşturmada tutuklanması ve görevden alınmasından sonra kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Kılıç, kentte görev yapan gazeteler ile bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 2 ay önce göreve atandığını belirten Kılıç, önümüzdeki hafta yaklaşık 34 köye taziye evi yapmaya başlayacaklarını belirterek, "Dolayısıyla yöredeki yas evlerinin önemini biliyoruz. Muhtarlarımızın ve köylerimizin talebi bu yöndeydi. Yaklaşık 208 metre alana oturacak yas evlerimizin projesi bitmek üzere, İhalesi de bitmek üzere haftaya muhtemelen başlayacağız. Ayrıca tüm köy yollarını bize ait kısımlarını asfalt yapma kararı aldık, onunla ilgili de projelerimizi hazırladık oda bitti. Yine bazı köylerimizde parket taşı düzenlemesi, meydan düzenlemesi yapacağız. Bazı köylerimizde 20'ye yakın küçük çocuk var ama ana okulu ve kreş yoktu, onların da projelerini bitirdik onları da faaliyete geçireceğiz"dedi. Okullarda uyuşturucuyla mücadele konusunda sıkı tedbirler aldıklarını belirten Kayapınar Kaymakamı kılıç, şöyle konuştu:

"Okul aile birlikleri ile bir toplantı yaptık, şehirde uyuşturucu kullanma yaşı 12'lere kadar düşmüş durumda. Bununla kati şekilde mücadele etme kararı aldık. Hem emniyet ekiplerimiz, hem bizler, hem de eğitim kadromuz ve vatandaşlarımızla bunlarla ilgili sık sık toplantı yapacağız. Bu çocukların uyuşturucu veya başka bir bağımlılık yapan maddeye karşı korumak zorundayız. Bu çocuklar bizim çocuklarımız onlar için tedbirlerimizi sıkı tutacağız bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bir tane çocuğumuz bile eğer bir uyuşturucu müptelası olursa bunun sorumluluğunu kendimde görüyorum ve ekibimizde görüyorum. Onun için tedbir almaya gayret ediyorum. Öğrencilerimizi bununla ilgili seminerler, konferanslar planlıyoruz. Sinema gösterileri planlıyoruz. Zararı ile ilgili emniyetimizin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında tiyatro ekibi var gerekirse onları getireceğiz. Ayrıca okul önlerindeki güvenlik tedbirlerimizi her okulda okul aile birlikleri ile de görüştük. Okulun etrafında ders saatleri boyunca bir tane muhakkak bir gözlemci koyacağız, okulun etrafında sıkıntılı tipler varsa bunlarla ilgili çalışmaların olması yönünde talimat verdim. Bildirildi anda anında müdahale edilecek. Caydırıcı unsurları devreye sokmaya çalışıyoruz, ayrıca ailelerle ilgili çalışmalarda yapacağız."

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Kılıç, Kayapınar belediyesinin olarak borcu olmayan bir belediye olduğunu, daha önce hizmet odaklı değil, harcamaların tamamının personele gittiğini de belirterek, "Bütçeleri kontrol ettiğimde yaklaşık 152 trilyonluk bir bütçe oluşturulmuş, hizmete ayrılan kısım ise 40 trilyon civarında. Biz şimdi farklı bir şey oluşturuyoruz, daha çok hizmete yönelik gerekirse bütçe yapacağız ve o 40 trilyon değil de 200-250 trilyon gibi bir meblağ düşünüyoruz. 2 yıl boyunca harcamalarda gelen para aylık olarak gider gözüküyor zaten dolayısıyla hizmet için ayrılacak para yok" dedi.

Belediyedeki çalışmalarda usulsüzlük olup olmadığı yönünde müfettişlerin çalışmaların tamamlandığı ve raporu geldiğini belirten Kaymakam Kılıç, "Müfettiş raporu geldi onunla ilgili gerekli yasal işlemler başlatılacak. Yargı sürecine intikal edeceği için buradan açıklamak şık olmayabilir. Ama, gördüğümüz aksaklıklar şuydu. Hizmet alımı yapılmış ama çalışanlarının sorgulamasını yapıyoruz. Bir çoğu örgüt mensubu, tamamına yakını örgüt mensubu olarak gözüküyor. Yine belediyemiz içerisinde tespit ettiğimiz insanlar vardı, zabıta da problem vardı diğer birimlerde problem vardı. Teşhis ettiklerimizin çözümünü sağlıyoruz. Diyarbakır kamuoyunu fazla meşgul eden işlerden bir tanesi bizim personel alınması ilgili bir takım konuşulanlar var. Bu vakte kadar terör örgütü ile illiyetti ve istihkakı olduğunu tespit ettiğimiz kişilerin işine son verdik. Biz de 710 tane taşeron çalışan vardı iş akdini fes ettiğimiz tamam 110 kişi hepsi, 600 kişi devam ediyor hiçbirine dokunmadık niye? evine ekmek götüren gerçekten de sadık bir şekilde çalışan başkalarıyla hareket etmeyen kimseye dokunmayız, işimizde olmaz zaten. Biz kimsenin rızkını kesmek derdinde değiliz"diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Toplantıya katılanlar



-Kılıç'ın konuşması



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

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5)SİLOPİ’DE SOKAĞA ÇIKMAYA YASAĞI SAATLERİNDE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI

ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi'nde hendek-barikat operasyonları sırasında bozulan yollar belediye ekipleri tarafından ilçede sokağa çıkma yasağının uygulandığı saat 23.00 ila 02.30 arasında yapılıyor. Belediye'ye kayyum olarak atanan Silopi Kaymakamı Savaş Konak, şu ana kadar ilçede 49,5 kilometrelik yol yenileme çalışmasının yapıldığını söyledi. Silopi İlçesi'nde PKK'lıların kazdığı hendekler, oluşturdukları barikatlar ve yollara döşedikleri patlıyıcıların etkisiz hale getirilmesi için 14 Aralık 2015 ile 2 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar sırasında tahrip olan cadde ve sokakların yenilenme çalışmaları Silopi Belediye tarafından sürdürülüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Silopi Belediye Başkan Vekilliğine kayyum olarak atanan Silopi Kaymakamı Savaş Konak, şu ana kadar ilçede 49,5 kilometrelik yol yenileme çalışmasının yapıldığını söyledi.

İlçede huzur ortamının tesis edilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütülürken, caddelere daha önce döşenen parke taşları kaldırılarak yerine sıcak asfalt döşeniyor. Belediye ekipleri tarafında yapılan çalışmalar ise, Silopi'de sokağa çıkma yasağının devam ettiği saat 23.00 ile 02.30 arasında yapıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Belediye işçilerinin çalışması

-İş makinasının çalışması

-Gece asfaltlama çalışması

-Gece yapılan çalışmalardan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()

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6)83 YAŞINDAKİ USTA, 40 KUZU DERİSİNDEN 1 KÜRK YAPIYOR

ŞANLIURFA’da, 87 yaşındaki Mehmet Küçük, 40 kuzu derisinden günlerce süren uğraşın ardından elde ettiği kürkü Sipahi Pazarı'nda açık artıma usulüyle satışa sunuyor. Şanlıurfa’da sayıları her geçen gün azalan kürkçülük mesleğini 70 yıldır sürdüren Mehmet Küçük, ilerleyen yaşına rağmen ata mesleğine devam ediyor. Küçük, dükkanında el emeği göz nuruyla 15 günde tamamladığı kuzu derisinden yaptığı kürkleri daha sonra açık artırma usulüne göre satışa sunuyor. Oldukça zahmetli mesleğini gücü yettikçe sürdüreceğini vurgulayan Küçük, 40 kuzu dersinden ancak 1 kürk yapıldığını belirterek şunları söyledi:



Şanlıurfa’nın en eski mesleklerinden biri kürkçülüktür. Daha önceden bulunduğum çarşıda yüzlerce kürkçü bulunmaktaydı. Şimdilerde ise 2-3 kişi kaldı. Genellikle yaptığımız kürkler, ana rahminde ölen ya da en fazla 5 aylık iken ölen kuzuların tüylü derilerinden bu kürkleri yapıyoruz. Şanlıurfa dışında başka bir yerde bulmayacağınız bu kürkler, yakasız ve cepsiz olarak yapılıyor. Birbirine diktiğimiz bu kürklerin üzerine ‘Şakaf’ denilen siyah kumaşla kaplayıp aba gibi bolca bir giysiye dönüşüyor. Bu kürkleri genellikle aşiret reisleri, dükkanlarında camekan bulunmayan esnaflar soğuktan korunmak için giyiyor. Tamamladığımız bu kürkleri daha sonra pazarda açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz."



Uzun uğraşlar sonucunda tamamlanan kürkler 650 liradan satışa sunuluyor. Kürkler, açık artırma usulü ile 1200 liraya kadar alıcı buluyor.

Görüntü Dökümü



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- Kuzu dersinde kürk yapan Mehmet Küçük



- Kürk’ün yapılışını anlatan Küçük



- Kürkün satışa çıkarılması



- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 507 MB

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7)MARDİN'DE FETÖ OPERASYONU: 13 RÜTBELİ ASKER TUTUKLANDI

MARDİN merkezli bir çok ilde Fethullançı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik 25 Ocak günü eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda gözalıtan alınan 20 rütbeli askerden 13'ü 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunda tutuklanırken, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mardin merkezli Ankara, İstanbul, Kayseri, Samsun, İzmir, Antalya, Gaziantep, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Çorum illerinde FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenlediği belirtilerek, "FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları kriptolu mesajlaşma sistemi olan “Bylock" isimli programı kullandığı tespit edilen jandarma personeline yönelik 25 Ocak 2017 günü ilimiz merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda Ankara, İstanbul, Kayseri, Samsun, İzmir, Antalya, Gaziantep, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Çorum olmak üzere 20 jandarma personeli (Subay-Astsubay) yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüpheli şahıslar 7 Şubat 2017 günü çıkarıldıkları adli merciler tarafından; 7’sine Adli Kontrol Kararı verilirken, 13 şüpheli şahıs ise “Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak (TCK 314/2)" suçunda tutuklanarak ilimiz ceza infaz kurumuna teslim edilmişlerdir. Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

Görüntü Dökümü



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-Sanıkların gece adliyeye çıkarılması



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-



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8)UŞAK'TA ELE GEÇİRİLEN KAÇAK SİGARA VE RAKI İMHA EDİLDİ

UŞAK'ta, polisinin son 2 ayda düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen 65 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ile 353 litre sahte rakı yakılarak imha edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince son 2 ay içinde gerçekleştirilen 3 ayrı denetimde, çeşitli markalarda 65 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ile 353 litre sahte rakı ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nün depolarında bekletilen sigara ve rakılar kamyona yüklenerek, Karaağaç Mahallesi'ndeki eski çöplük alanına getirildi. Ele geçirilen ürünler, polisler tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Sigara ve rakılardan geriye kalan küller açılan çukura gömüldü.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Kamyondan sahte rakıların boşaltılması



- Kamyondan sigarların boşaltılması



- Sigara ve sahte rakıların üzerine polisin benzin dökmesi



- Sigara ve sahte rakıların yakılması

Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, ()

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9)TÜRKİYE'NİN İLK 'KADIN ŞEHİTLER ANITI' AÇILDI

GAZİANTEP'te 96 yıl önce Kurtuluş Savaşı döneminde şehit düşen kadınlar için Türkiye'de ilk defa 'Kadın şehitler anıtı' açıldı.Boyacı Cami avlusunda bulunan anıt nedeniyle düzenlenen açılış törenine, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Gaziantep'in kurtuluşunda şehit düşen 83 kadının adının yazıldığı anıtın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 96 yıl önce Antep'in gazilik unvanını almasında rol alan kadınları unutmamak için Türkiye'de ilk defa 'kadın şehitler anıtı' yaptırdıklarını söyledi.

Kadının toplumda önemli rol oynadığını belirten Fatma Şahin, şunları söyledi:

"Kadın anadır, kadın yardır, kadın topraktır, kadın rahmettir, kadın bu toplumun ana direğidir. Ailenin temelidir. Toplumdaki sosyal hayatın, ekonomik hayatın bütün yaşam alanımızın en önemli aktörüdür. Tarihimize baktığımız zaman bütün Anadolu'da kahramanlık destanı yazılmıştır. Bir tarafta Çanakkale'de batıda mücadele verilirken, güneyde birleşen batı ve doğu arasındaki ana mekanizmada çok önemli bir mücadele verildi. 96 yıl önce Antep'i Gaziantep yapan büyük bir hikaye yazıldı, büyük bir destan yazıldı. Gaziantep'te oluşan kahramanlık hikayesinde çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar toplumun hepsi büyük bir seferberlikle yola çıktı. Mustafa Kemal mesajını açık verirken, benim bacılarım, analarım mücadele verdi. Benim şehrimde kadınlar büyük mücadele verdiler. 6 bin 317 şehidimizin, hastane kayıtlarıyla çıkardığımız bir çalışma başlattık. Bu meselenin kadın, erkek memleket meselesi olduğunu geçmişi hatırlayarak oradan aldığımız ilhamla geleceğe çıkmamız gerektiğini biliyorduk. 96 yıl önce Antep'i gazi yapan kadınlarımızın rahmetle, minnetle anılması için bir sembole ihtiyacımız olduğunu gördük. Buradaki yaptığımız çalışma geçmişi unutmamaktır."

Şahin'in konuşmasının ardından şehitler anıtının açılışı yapıldı. Açılışın ardından caminin avlusundaki sembolik şehit kadınların mezarına Bakan Şimşek ve beraberindekiler karanfil bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Törene katılanlar



- Protokol üyelerinin tören alanına gelmesi



- İstiklal Marşı ve saygı duruşu



- Fatma Şahin'in konuşması



- Anıtın açılışı



- Mehmet Şimşek ve beraberindekilerin karanfil bırakması



- Anıtın gezilmesi



- Genel ve detay görüntüler





( Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 368 MB

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10)GAZİANTEP'TE İŞADAMLARINDAN KAN BAĞIŞI

GAZİANTEP Ticaret Odası, kente Gazilik unvanı verilişinin 96'ncı yıl dönümünü nedeniyle kan bağışı kampanyası düzenledi.

Gaziantep Ticaret Odası yönetimi, son dönemde yaşanan terör olayları, Fırat Kalkanı Harekatı ve kış koşulları nedeniyle kan stoku azalan Kızılay'a destek olmak ve kente Gazilik unvanı verilişinin 96'ncı yıl dönümünde nedeniyle kan bağışı kampanyası düzenledi. Ticaret Odası hizmet binasında kan bağışında bulunan Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, "Son dönemde yaşanan terör olayları ve Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 96'ncı yıl dönümünde nedeniyle böyle bir kampanya düzenledik. Kan veren iş adamlarımıza ve bize yardımcı olan Kızılay görevlilerine teşekkür ediyorum. Kızılay bize destek verdikçe oda olarak düzenli olarak kan vermeye çalışacağız. Biz kan bağışının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Kan bağışı yapan işadamları



- Beyhan Hıdıroğlu'nun konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 133 MB