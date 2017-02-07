DHA YURT BÜLTENİ-10

NUSAYBİN'DE PKK'NIN MEZARLIKTAKİ CEPHANELİĞİ ELE GEÇTİ (EK)

1)VALİLİK AÇIKLADI: SİLAHLAR TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK'YA AİT

Nusaybin İlçesi'nin Suriye sınır kesiminde bulunan silahlarla ilgili Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mardin Emniyet ve MİT Bölge Müdürlüğümüz görevlilerince Suriye sınırına yakın Hacılar Mezarlığında PKK/KCK terör örgütüne ait mühimmat ve örgütsel doküman olduğu yönünde istihbari bilgiler elde edilmiş olup, yapılan aramalarda; 20 adet zırh delici roket başlığı, 8 adet anti personel roket başlığı, 28 adet roket sevk motoru, 6 adet ak-47 kalasnikof marka piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 20 adet şarjör, 2 bin 976 adet ak-47 kalasnikof mermisi, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait 6 adet şarjör, 1 adet bixi marka makinalı tüfek ve tüfeğe ait 471 adet mermi, 4 metre boş bixi şeridi, 1 adet termal, 1 adet avcı dürbünü, 2 adet tabanca, 4 adet hücum yeleği, 3 adet el telsizi, 36 adet bomba yapımında kullanılan elektronik cihaz ve muhtelif miktarda devre, 50 adet başlatıcı kapsül, 998 adet m16 tüfeğe ait mermi, 6 adet pil, muhtelif miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Mezarlıkta bulunan silahlar

-Silahların tek tek tasnif edilmiş hali

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), ()

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2)CHP'Lİ BAŞKAN: KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MAĞDURİYET YOK

ADANA'nın merkez Seyhan İlçe Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, kent meydanı için kentsel dönüşümün devam ettiği Sucuzade Mahallesi sakinlerinden bazılarının evlerinin değerinin altında alınmaya çalışıldığı iddiasına tepki gösterdi. Seyhan Belediyesi kent meydanı projesi kapsamında Sucuzade Mahallesi'nde yaklaşık 40 dönümlük alanda yıkıma bir süre önce başlandı. 600'e yakın hak sahibinin bulunduğu alanda 40 kişi, evlerinin değerinin altında ellerinden alınmaya çalışıldığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Yıkılan evlerin önünde basın açıklaması yapan hak sahiplerinden Şerife Toprak, evi ve işyerine karşılık kendisine 74 bin lira para teklif edildiğini öne sürerek bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Mahalle Muhtarı Nihat Akyıldız bu projeye karşı olmadıklarını ancak birçok mahalle sakininin mağdur olduğunu iddia etti.

KARALAR: AÇIKLAMALAR DOĞRU DEĞİL

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, söz konusu açıklamaların doğru olmadığını savundu. Kimseyi mağdur etmediklerini söyleyen Karalar, şöyle konuştu:

"Adana'da ciddi bir kent meydanı yok, bir meydan yapalım dedik. Çünkü dünyanın en güzel şehirleri meydanlar çevresinde şekillenir. Biz de burayı seçtik. Burada 236 parselin yüzde 60'ı ile uzlaşıp anlaştık. Netice itibari ile biz 'şurası şu kadar eder' diyemiyoruz. SPK'ya bağlı devletinde kabul ettiği kuruluşlar var. Onlara değer tespiti yaptırıyoruz. Vatandaşa o parayı öneriyoruz. Vatandaş o parayı kabul etmezse, mahkeme yolu açık gidiyor."

"MAHKEMEDEN FAZLA ÖNERDİK"

Seyhan Belediyesi'nin mahkemenin üzerinde bir para önerdiğini savunan Karalar şöyle devam etti:"Biz mahkemenin vereceğinin üstünde bir para öneriyoruz. Hak sahiplerinin bazılarının mutsuzluğu var. Mağdur olduğunu söyleyen hanımefendi bana da geldi. Paranın az olduğunu söyledi. Ben de ona, 'Sizin evinizin yakınında bir bina yapıyoruz. Doğumevi Caddesi üzerinde. Buradan sana ev verelim" dedim. Yaklaşık 80 metrekare bir binası var. Ancak biz kendisine 130 metrekare bir ev önerdik. Ayrıca kendisine 74 bin lira değil, 110 bin lira önerilmiş. Yeni yapılan 130 metrekare bina mı, yoksa eski 80 metrekare bina mı hangisini tercih edersiniz? Esasında oradaki arkadaşlar bu işten memnundu. Çok iyi gidiyor. Ancak yapılan yeniliğe vatandaş bazen karşı çıkabiliyor. Ama orada 3 arkadaşımız, hakkından fazla istediği için o projeden vazgeçecek değiliz. Adana çok güzel bir projeye sahip olacak. Biz bu projeyi kimseyi mağdur etmeden bitireceğiz."

ADANA'NIN HAVASINI DEĞİŞTİRECEK

Kent için en iyiyi yapmak için uğraş verdiklerini, kent meydanı projesinin Adana'nın havasını değiştireceğini söyleyen Karalar sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz insanları mağdur etmek için bu işleri yapmıyoruz. Sınırları zorlayıp en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu proje Adana'nın, Seyhan'ın şeklini havasını değiştirecek. O bölge, Suriye'nin bombalanmış hali gibi duruyor. Zaten bunların tamamı ruhsatsız. Bunların imarı bile yok. En küçük afette çok büyük can kaybının olacağı yerler buralar. Oradaki insanlar sokakta kalmasın diye yakınında 2 bina yapıyoruz. Evsiz kalınacak diye bir şey yok. Mağdur olduklarını söylüyorlar. Mağduriyet nasıl olur. Siz Deli Dumrul gibi, kendi kafanıza göre fiyat verirsiniz, kanun olmaz, mahkeme olmaz. O zaman mağduriyet olur. Yasa var, mahkeme var. Şu anda mahkemede 40'a yakın hak sahibi var. Biz mahkemenin verdiği parayı reddedemeyiz. Onun üstünde de altında da veremeyiz."

Görüntü Dökümü



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- Kent meydanı projesinin yapılacağı alandan genel ve detay görüntüler



- Projede kapsamındaki alanın havadan görüntüsü



- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması

SÜRE: 09'17" BOYUT: 1 , 01 GB

Haber-Kamera:Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, ()

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3)LPG TÜP YÜKLÜ KAMYONET, TIR’A ÇARPTI

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde TIR’a arkadan çarpan LPG tüp yüklü kamyonetin sürücüsü 34 yaşındaki Özgür Şimşek yaralanırken, tüpler yola savruldu.



Olay, saat 11.45 sıralarında, Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Beyendik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan’dan İpsala yönüne seyreden Özgür Şimşek yönetimindeki 39 NR 526 plakalı LPG tüp yüklü kamyonet, Beyendik Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden 46 yaşındaki Selehattin Kırmızı idaresindeki 11 TH 010 çekici ve 11 TE 256 dorse plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Özgür Şimşek yaralanırken, kasadaki dolu LPG tüpleri yola savruldu. Şimşek, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yola savrulan tüpler nedeniyle polis ve jandarma, patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Tüpler, yapılan kontrolün ardından yol kenarına taşındı. Yaklaşık 1 saat kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, tüplerin ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Kaza yapan kamyonet



-Kaza yapan araçlar



-Yere savrulan tüpler



-Tüplerin toplanması



-Olay yeri genel gör.



-Polis ve jandarma ekipleri



(SÜRE: 03.46 - BOYUT: 120 MB)



(Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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4)1 AYLIK DAMAT İNTİHAR ETTİ

ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde, geçen ay evlenen 22 yaşındaki Mehmet Çiftçi, pompalı tüfekle intihar etti.



Olay, sabah saatlerinde Viranşehir'in Ballıca Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen ay düğün yaptığı belirtilen Mehmet Çiftçi, bilinmeyen bir nedenden dolayı girdiği bulanım sonucu evde bulunan pompalı tüfeği çenesine dayayarak intihar etti. Silah sesi üzerine eve gelenler Çitçi’yi kanlar içerisinde bulunca sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Çiftçi'nin öldüğü saptandı. Çiftçi’nin cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesi ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Görüntü Dökümü



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- Adli Tıp Kurumu



- Cenaze aracın gelmesi



- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB

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5)MİDESİ KÜÇÜLTÜLEN TURİST OTELDE YAŞAMINI YİTİRDİ

ORTA Afrika ülkesi Çad'dan Antalya'ya gelen ve iki hafta önce mide küçültme ameliyatı olan 52 yaşındaki Hassan Mahamat, konakladığı otelde yaşamını yitirdi. Özel tabuta konulan Mahamat'ın cenazesine, otopsi yapılacak.



Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı İlçesi'nde bulunan 5 yıldızlı Porto Bello Hotel'de meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce Orta Afrika ülkesi Çad'dan mide küçültme ameliyatı için Antalya'ya gelen Hassan Mahamat, burada özel hastaneye yattı. Yapılan testlerin ardında iki hafta önce ameliyat masasına yatan Hassan Mahamat, hastaneden taburcu oldu. Burada Porto Bello Hotel'de konaklamaya başlayan Hassan Mahamat, tedavisini devam ederken 160 kilodan 140 kiloya indi. Dün gece odasına çekilen Mahamat, sabaha karşı aniden fenalaştı.



Bunun üzerine otel görevlileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede otele gelen sağlık ekipleri, Hassan Mahamat'a müdahalede bulundu. Mahamat, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hassan Mahamat'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından odasından 8 kişi tarafından alınarak cenaze aracına taşındı. Özel bir tabutta Adli Tıp Kurumu morguna taşınan Mahamat'ın cenazesi, otopsinin ardından ülkesine gönderilecek.



Mahamat'ın 1 yıl önce Hindistan'da ameliyatla yağlarını aldırdığı ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü



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- Cenazenin görevliler tarafından otelden çıkartılması



- Cenaze aracının otel önünde görüntüsü



- Adli tıp morgu dış plan görüntü



- Ölen turistin vesikalık resmi



57 /// 1.47

Haber: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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6)GÜNDÜZ DÖŞEDİKLERİ BAKIR TELLERİ GECE ÇALIP SATTILAR

ADANA'da hızlı tren projesinde çalışan işçiler Ömer A. (24), Savaş A. (22) ile Sedat A. (29), sabahtan akşama kadar döşedikleri bakır kabloları gece çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.



Hızlı tren projesi kapsamında Adana'nın Şakirpaşa ile Mersin'in Yenice istasyonları arasında döşenen bakır kabloların bir kısmı çalındı. Bir hafta boyunca gündüz döşenen bakır tellerin gece çalınmasıyla nedeniyle polis çalışma başlattı. TCDD'nin hızlı tren projesi için özel üretilen bakır telleri bulabilmek için çalışma yapan ekipler, hurda alım satımı yapan depoları tek tek kontrol etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şakirpaşa Mahallesi'ndeki Ömer A.'nın deposunda çalınan bakır kabloların bir kısmını buldu. İfadesi alınan Ömer A., teli tanımadığı 3 kişinin getirdiğini söyledi.



Hırsızların yeniden kablo çalıp, satmak için getireceğini tahmin eden polis, hurdacıyı takibe aldı. Polis, 4 Şubat'ta hurdacıya çalınan bakır telleri getiren akraba olan Savaş A., Sedat A. ve Ömer A. gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlıların TCDD için hat döşeme işini yapan müteahhit firmada çalışan işçiler olduğu belirlendi. Zanlıların, sabahtan akşama kadar döşedikleri kabloları gece gelip, çaldıkları ortaya çıktı. 5 gün boyunca çaldıkları piyasa değeri 86 bin lira olan 2 bin 660 kilo bakır teli 18 bin liraya satan 3 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Gözaltına alınanların sağlık kontorülen getirilmesi



- Şahısların polis aracına bindirilmeleri



- Polis aracının gidişi

SÜRE:48 SANİYE BOYUT:90.7 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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7)TRABZON ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE KAR KALKTI, ZARAR ORTAYA ÇIKTI

TRABZON’da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının artması ve karların erimesi sonrasında, Arsin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bazı fabrikalarda meydana gelen milyonlarca liralık maddi hasar gün yüzüne çıktı.



Trabzon’da 31 Ocak akşamı başlayan ve giderek etkisi artıran kar yağışı sonrasında Arsin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki birçok fabrikanın çatısı, üzerinde biriken kar kitlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Yağışın fabrikaların mesai saatleri dışında gerçekleşmesi olası bir faciayı önledi. Bölgede çatısı çöken 2 fabrika kullanılamaz hale geldi, çok sayıda iş makinesi ve ürün zarar gördü.

‘TÜRKİYE’NİN HALİ. İŞTE MÜHENDİSLİK HARİKASI! ’

Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde kar yağışı sonrası tamamen yıkılan temizlik ürünleri ve kâğıt fabrikasının sahibi Şeref Bektaş, 8 dönümlük alanda kurulu fabrikanın kullanılamaz hale geldiğini belirterek, “ Kar nedeniyle fabrika yerle bir oldu. Yağış sonrası metrekareye yaklaşık 300 kilogramlık kar basıncı oluşmuş. Bu bir afet. Burada mühendislerden de hesap soramıyorum. Bu kadar basınç olunca fabrika bu hale geldi. Hakkımı kimden arayacağımı bilmiyorum. Türkiye’nin hali. İşte mühendislik harikası. Zarar tespitlerimiz sürüyor. Ciddi miktarda malzeme enkaz altında. Zararın 7 milyon liranın üstünde olduğunu düşünüyorum. En güzel tarafı ve tesellimiz can kaybı olmayışı. Birçok arkadaşımız zarar gördü. Yine kar yağışı bekleniyor. Umarız bu tür felaket yaşanmaz" dedi.



MOBİLYA FABRİKASINDA 20 MİLYONLUK ZARAR



Bölgede yaklaşık bin 200 kişiye istihdam sağlayan Gündoğdu Mobilya Fabrikası da büyük hasar gördü. Çatısı çöken fabrika kar kütlesiyle kaplandı. 10 dönümlük alana kurulu olan fabrikanın sahibi Aydın Gündoğdu, yaklaşık 20 milyon lira zarara uğradıklarını belirterek şunları söyledi:“ 30 yıldır burada yaşıyorum ama böylesine şiddetli bir yağış görmedim. Gece güvenlik görevlisine kar yüksekliğini ölçtürdüm, bir metreyi aşıyordu. Ardından fabrikanın çatısı çöktü. Fabrikayı yaparken küresel ısınmayla ilgili hesaplar yoktu. Bu tür olaylar yaşanmayınca bizlerde bu konuya kayıtsız kaldık. En büyük sevincimiz can kaybının olmaması. Çatı çökmesi mesai saati içerisinde olsaydı çok daha tehlikeli olacaktı. İmalatımız biraz aksamaya uğrayacak ama önlemlerimiz aldık. İşçilerimiz asla işsiz kalmayacak.

Görüntü Dökümü



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-Zarar görev fabrikalardan detaylar



-İşçilerin enkaz kaldırma çalışması



-Fabrika sahiplerinin açıklamaları



-Drone görüntüleri



-Detaylar

Haber: Fatih TURAN Kamera: Selçuk BAŞAR-TRABZON/

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8)TELEFONDA DOLANDIRILAN İMAMI POLİS KURTARDI

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde telefonda kendisini arayarak jandarma olarak tanıtan dolandırıcıların istekleri doğrultusunda bankaya para yatırmak isteyen 5 çocuk babası 55 yaşındaki imam Celal Bakan'ı polis son anda engelledi.



Erbaa’nın Karaağaç köyünde imam olarak görev yapan Celal Bakan’ın evini arayan dolandırıcılar, kendilerini jandarma olarak tanıttı. İmam Bakan’a "FETÖ’den seni tutuklayacaklar, neyin varsa al bankaya yatır" diyerek hesap numaralarını verdi. Bunun üzerine Celal Bakan ilçe merkezine geldi. Çocuklarının şüphesi üzerine durum önce jandarmaya, daha sonra ise polise bildirildi. Polis ekipleri ilçede bulunan bankalara giderek Celal Bakan'ı aramaya başladı. Celal Bakan polis ekipleri tarafından son anda PTT şubesi önünde görüldü ve para yatırmaktan son anda kurtarıldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Celal Bakan telefonda kendisini arayan dolandırıcıların kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, "FETÖ’den seni tutuklayacaklar. Şurada paran var mı? Bankada paran var mı? Bankalarla ne iş yaptın' dediler. Ben 'sadece bankalardan maaş alıyorum başka bir işim yok' dedim. 'Evde altının var mı? Ruhsatlı silahın var mı? Jandarma arama yapacak. Neyin varsa al gel dediler' dedi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:



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-İmamın görüntüsü



-Konuşmaları



-Polis eşliğinde götürülüşü



Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()

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