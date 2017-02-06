DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KARDAK'TA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

BODRUM'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları yakınlarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bekleyişlerini sürdürüyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının geçen 29 Ocak'ta ziyaret ettiği Kardak'ın çevresinde, Türk sahil güvenlik botları nöbeti sürdürüyor. Türk ve Yunan sahil güvenlik botları, Kardak bölgesinden 24 saat ayrılmadan görev yapıyor. Sessizliğin hakim olduğu bölgede bugün saat 12.00'de Kalalimnos Adası'ndan ayrılarak Kardak kayalıklarına gelmek isteyen Yunan sahil güvenlik botuna, Türk botu engel oldu. Türk ve Yunan botlarının uzun süre 50 metre ara ile yan yana seyrettikleri ve birbirlerinin hareketlerini gözledikleri görüldü. Türk botu Kardak kayalıklarına 20 metre mesafeden seyrederken, Yunan botunun en fazla yarım mil yaklaşabildiği görüldü. Yunan botu, tekrar Kalalimnos Adası'na döndü.



Bugün saat 14.30'da ise Kalalimnos önünde bekleyen Yunan sahil güvenlik botu, önce Kardak kayalıklarına gelerek ardından Çavuş adası önlerinde avlanan Türk balıkçıyı taciz etti. Bunun üzerine Türk askeri, Yunan botuna müdahale etti. O anlar, kameraları tarafından görüntülendi. Yaklaşık 15 dakika süren ve botların birbirlenine 5 metre kadar yaklaştıkları kapışmanın ardından Türk botu, Yunan botunu Türk karasularından çıkardı. Yunan botu tekrar Kalalimnos Adası önüne döndü

Görüntü Dökümü



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- Kardak kayalıkları Türk botlarının önünde durması devriye gezmesi



- Yunan botunu engellemesi ve Yunan botunun geri dönmesi



- Yan yana seyreden Türk ve Yunan botları



- Türk botunun engellemesinden görüntü



- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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2)YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANAN ESKİ ÖĞRETİM ÜYESİ TUTUKLANDI (EK)



ÜZERİNDEN DÖVİZ VE SAHTE PASAPORT ÇIKTI

Edirne’nin Meriç İlçesi’nde Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanarak tutuklanan eski İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Önen’in üzerinde 11 bin 400 euro, 350 Dolar, 4 adet yeşil pasaport, 3 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 3 adet harici bellek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildiği ortaya çıktı.



EŞİ SERBEST BIRAKILDI



Yrd.Doç.Dr. Erol Önen'in eşi Tuğba Önen, emniyetteki soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



YUNAN SINIRINDA 2 ÖĞRETMEN DAHA YAKALANDI



Öte yandan Edirne’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan iki öğretmen ve yanlarındaki bir kişi, Yunanistan’a kaçmak istedikleri sırada jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından mesleklerinden ihraç edilen öğretmenler 38 yaşındaki Recep Bayram, 28 yaşındaki Hüseyin Şanlıtürk ve yanlarında bulunan 32 yaşındaki Mehmet Deniz Durmuş, dün gece yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak için merkeze bağlı Elçili köyüne geldi. Yunanistan sınırındaki köyde askeri yasak bölgeye giren 3 şüpheli, devriye gezen jandarma ekiplerince fark edildi. Sınırın karşı tarafına kaçarken yakalanan şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerinde öğretmen olan Recep Bayram’ın 1 Eylül’de ki kanun hükmünde kararname ile Hüseyin Şanlıtürk ise 22 Kasım’daki kararname ile mesleklerinden ihraç edildikleri tespit edildi. Ayrıca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında denetimli serbestlik şartıyla salıverildikleri ve yurt dışına çıkış yasakları bulunduğu ortaya çıktı.

ÖRGÜT BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

İki öğretmenin yanında yakalanan Mehmet Deniz Durmuş’un ise örgüt bağlantısı araştırılıyor. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli savcılık sorguları için Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Jandarma araçlarının gelişi



-Yunana kaçarken yakalanan 3 şüpheli



-Şüphelilerin adliyeye girişleri



-Edirne Adliyesi



Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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3)AFYON'UN TAKIM OTOBÜSÜNE PARKE TAŞIYLA SALDIRAN TARAFTARLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAKARYASPOR ile oynanan maç sonrası yola çıkan Afjet Afyonspor ekibinin otobüsüne parke taşları atarak, takımın sportif direktörünü yaralayan 5 taraftar yakalandı. Saldırıyı yenilgi sonrası bir anlık öfke ile gerçekleştirdiklerini söyleyen 16 ile 21 yaşları arasındaki 5 kişi adliyeye sevk edildi.



Sakarya'da dün oynanan Sakaryaspor-Afjet Afyonspor mücadelesinin ardından dönüş için yola çıkan Afyon ekibinin bulunduğu otobüse, D-650 Karayolu Geyve mevkiinde parke taşları atan taraftarlar, takımın sportif direktörü İbrahim Çelik'in yaralanmasına neden oldu. Afyon ekibinin 2-1'lik galibiyeti sonrası takım otobüsüne saldıran taraftarları yakalamak için çalışma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 5 taraftarın kimliğini tespit etti. Şüpheli taraftarlar 19 yaşındaki H.A, 19 yaşındaki K.G, 21 yaşındaki B.B, 16 yaşındaki B.Y. ile 17 yaşındaki S.K. yakalandı. H.A'nın saldırının ardından kaçarken otobüsü taşladıkları üst geçitten atladığı, iki bacağında da çatlaklar oluştuğu öğrenildi. Taraftarlar polis sorgularında kendilerinin de daha önce Afyon'da taşlandıklarını ifade ederek, saldırıyı yenilgi sonrası bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 taraftar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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Adliyeye sevk edilmeleri

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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4)103 SANIKLI ADANA FETÖ DAVASI BAŞLADI

ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 36'sı tutuklu 103 iş adamının yargılanmalarına başlandı. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşma için özel salon hazırlanıp geniş güvenlik önlemi alındı.15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgüte finans sağladıkları iddia edilen işadamları hakkında adli işlem yapıldı. Cumhuriyet Savcısı, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 14'ü firari 103 işadamı hakkında 'terör örgütüne üye olmaktan' 15 yıl, 'terör örgütüne finans sağlamak' suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 25'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İş adamlarının toplantılar organize ederek örgüte himmet adında para topladıkları iddia edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

36'sı tutuklu olan sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi içerisinde 375 kişilik özel bir salon hazırlandı. Bugün duruşmanın ilk celsesinde avukatlar ve sanık yakınları aranarak duruşma salonuna alınırken bina içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Ayrıca duruşmayı izlemek isteyen gazetecilere hazırlanmış dilekçe örneğini imzalatılarak mahkeme başkanının uygun gördüğü basın mensuplarının binaya alınmasına izin verildi.

Görüntü Dökümü



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- Bölge İdare Mahkemesi tabelası



- Binanın dış görüntüleri



- Kapı önünde bekleyen polisler



- Adalet Bakanlığı tabelası



- Binanın giriş kapısından görüntüler

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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5)ANTALYA'DA 10 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüte mali destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında muvazzaf asker, infaz koruma memuru ve katibin bulunduğu 10 kişi adliye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonda, aralarında subay ve astsubay, infaz koruma memuru ve zabıt kâtibinin bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Örgüte finansal destek sağladıkları ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirtilen şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital veri depolama cihazı, akıllı telefon, bilgisayar ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Adliye dış plan görüntü



- Şüphelilerin polisler arasında adliyeye getirilmeleri



17 // 32



HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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6)ŞÜPHELİDEN GAZETECİLERE: ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖRECEK Mİ?

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 7 ayrı suçtan tutuklanan 23 yaşındaki Nurullah Çelebi, polis merkezi çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Zeki Müren de bizi görecek mi?" dedi.



Güllerpınarı Mahallesi'nde dün devriye görevi yapan Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 7 ayrı suçtan aranması bulunan Nurullah Çelebi'yi yakalandı. Çok sabıka kaydı da bulunan Çelebi'nin olay yerinde yapılan üst aramasında kağıda sarılı vaziyette 'Afgan esrarı' olarak tabir edilen uyuşturucu ile bir şişe içerisinde sıvı hale getirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Nurullah Çelebi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nurullah Çelebi, polis merkezinden çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Vizontele' filminde Cem Yılmaz'ın canlandırdığı 'Fikri' karakterinin efsane olan repliği, "Zeki Müren de bizi görecek mi?" diye seslendi. Hırsızlık ve suç eşyasının satın alınması gibi 7 farklı suçtan aranan şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Görüntü Dökümü



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- Emniyet binasından görüntü



- Nurullah Çelebi'nin polis nezaretinden çıkarılmasından görüntü

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), ()

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7)PARASINI ALAMAYAN İŞÇİ İNTİHARA KALKIŞTI

MUĞLA'da bir işçi, parasını alamadığı gerekçesiyle inşaatın 4'üncü katına çıkarak intihara kalkıştı. Yüklenici firma yetkililerinin 6 bin TL getirmesinin ardından bunalıma giren işçi, inşaattan indi.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de meydana geldi. Muğla'da yapımı süren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında çalışan işçi S.Y., yüklenici firmadan yaklaşık 2 aydır parasını alamadığını ileri sürerek, çalıştığı inşaatının 4'üncü katına çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye, yere hava yastığı açtı. Eyleminden bir türlü vazgeçmeyen S.Y.'nin yanına çıkan polis, şirket yetkililerini aradı. Polis, şirket yetkililerinden S.Y.'nin eylemini sonlandırması için alacağını getirmelerini istedi. Kısa bir süre sonra inşaata gelen şirket yöneticileriyle görüşen S.Y., 6 bin lirasını alarak intihardan vazgeçti. Van'dan çalışmak için Muğla'ya geldiği ve bekar olduğu öğrenilen S.Y., daha sonra ifadesi alınmak üzere Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan çevredeki bazı vatandaşların o anları cep telefonlarıyla fotoğraflayıp görüntü kaydetmesi dikkat çekti.





Görüntü Dökümü



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- S.Y.'nin çatıdaki görüntüsü



- Olay yerinden görüntü



- Çatıdan indirilen S.Y.'nin ve şirket yöneticilerinin görüntüsü



- Vatandaşların cep telefonu ile görüntü çekmesi

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()