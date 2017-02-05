DHA YURT BÜLTENİ - 10

Ulaştırma Bakanı Arslan Aksaray'da



ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aksaray'a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Bakan Ahmet Arslan, ilk olarak Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti. Burada bakanlık olarak kente yaptıkları yatırımları anlatan Bakan Arslan, şunları söyledi:

"Aksaray'ın Akdeniz'e ve Karadeniz'e bağlanması gerekiyor. Bunun bilincinde olarak Samsun'dan çıkan yolun Aksaray üzerinden Ulukışla'ya oradan da Akdeniz'e ulaşması konusunu çok önemsiyoruz. Sondaj çalışmaları başladı. Kuzey güney koridorunun en önemli halkası Aksaray- Ulukışla hattının yapılması. Yatırım programında etüt proje olarak var, yatırım programına alarak ihale edip başlayacağız."

Bakan Arslan, ülkemizdeki 26 havalimanı sayısını 55'e, 35 milyon olan yolcu sayısını da 180 milyona çıkardıklarını belirterek, Aksaray'a da havalimanı yapılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan Arslan, Valilik ziyaretinin ardından çevredeki esnafı ziyaret edip, karşılaştıkları vatandaşlarla sohbet edip Aksaray Belediyesi'ne geçti. Bakan Arsalan, belediyedeki temaslarının ardından partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Arslan'ın Valilik ziyareti

- Açıklamaları

- Bakan Arslan'ın esnaf ziyaretleri

- Belediye Başkanlığı ziyareti

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, ()-

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Bakan Müezzinoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anayasa değişikliğiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine cevap verdi.

Ak Parti Bursa İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Bakan Müezzinoğlu, referanduma sunulacak yeni anayasa çalışmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargıya yönelik değerlendirmelerine tepki gösterdi. Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Buraya gelirken arabada onu (Kılıçdaroğlu’nu) dinledim. Diyor ki, 'Yargı siyasallaşacak. Yargıç, başkanının istediği kararı vermezse Cumhurbaşkanı o yargıcın ertesi gün görevine son verecek.' Resmen yalan söylüyor. Anayasa Mahkemesi’ne seçilen üyelerin görev süresi 12 yıl. 12 yıl boylunca görevinin başından onu kimse alamaz. HSYK üyelerinin 7’sini TBMM, 4 üyesini Cumhurbaşkanı seçecek. Peki, daha önce seçilen HSYK üyeleri siyesi değil miydi? Siyaseti bu kadar aşağılayan, güvenmeyen ve milletin seçtiklerini aşağılayan küçük gören bir anlayış ancak bu kadar seviyesiz olur. TBMM, HSYK’ya üye seçtiği zaman yargı siyasallaşmış oluyor ama adalet, polis akademisinden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden seçilince adalet siyasallaşmış olmuyor."

Referandumun normal bir seçim olmadığını, milletin kaderiyle ilgili olduğunu belirten Mehmet Müezzinoğlu, "Bu güne kadar kapalı kapılar arkasında, vesayet odaklarıyla milletin ümüğünü sıkan bir sistemden, ipin ucunun millet eline geçtiği bir sisteme geçeceğiz. Bu dönüşümü engellemeye çalışan CHP ve HDP var. CHP milletten, milletin değerlerinden korktuğu için istemiyor. Dağdaki çoban dediği, göbeğini kaşıyan adam dediği için bu milletten korkuyor. Vesayet odaklarının emrinde olabilmeyi daha güvenli bulduğu için korkuyor" dedi.

Mehmet Müezzinoğlu, milletin bugünkü sistemle sorunu olduğunu iddia etti, yeni sistemde vesayet odaklarının zayıflayacağını milletin güçleneceğini ileri sürdü. Bakan Müezzinoğlu konuştuktan sonra toplantı basına kapatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın konuşması

-Salondan detaylar

Haber: Edip TEKİN/BURSA, () -

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Takla atarak duvara çarpan otomobilde can pazarı: 4 yaralı

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp takla attıktan sonra NATO boru hattı istasyon binasının duvarına çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi ters dönen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, Bursa-İnegöl Karayolu Babasultan Kavşağı’nda meydana geldi. 36 yaşındaki Ubeyt Kaya yönetimindeki FFB KK 515 Almanya plakalı otomobil, Babasultan kavşağı mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı şeride geçti. Taklalar atarak sürüklenen otomobil NATO boru hattı istasyon binasının duvarına çarparak durabildi. Ters dönen otomobilde, sürücü ile 65 yaşındaki Ferice Kaya, 72 yaşındaki Abdullah Kaya ile 60 yaşındaki Nurettin Kara araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen İnegöl İtfaiyesi ve sağlık ekipleri 4 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkardılar.

Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralıların kaza yeri görüntüleri

-112 ekiplerinin müdahale görüntüleri

-Kaza genel görüntü

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()-

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Köylüler zehirlenen öğretmenin hayatını kurtardı



MUŞ'un Malazgirt İlçesi'ne bağlı Tıkızlı Köyü'nde sobadan sızan gazdan zehirlenen öğretmen Abdullah Aygün'ü kurtarmak için köy halkı seferber oldu. Aygün'ü çadır bezine koyarak yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta anayolda bekleyen ambulansa yetiştiren köylüler hayatını kurtardı.

Malazgirt İlçesi'ne 49 kilometre uzaklıktaki Tıkızlı Köyü'nde ücretli öğretmenlik yapan Abdullah Aygün, kaldığı lojmanda sabaha karşı sobadan sızan gazdan zehirlenince komşularını arayıp yardım istedi. Komşuları kusturmaya çalışıp yoğurt yedirdiği öğretmen için muhtar 112 Acil Servis'i ayarak yardım istedi.

Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ambulans köye 3 kilometre uzaklıktaki ana yola kadar gelip beklemeye başladı. Köylüler de çadır bezine koydukları öğretmen Abdullah Aygün'ü bir çadır bezine koyup karda bata çıka ambulansa kadar taşıdı. Sağlık ekibinin ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen tedaviye alındı. Doktorlar öğretmen Abdullah Aygün’ün sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Köy muhtarı Mehmet Bozkurt, "Öğretmenin zehirlendiği duyunca hemen yoğurt yedirip, kusturduk. Yolumuz kardan kapalı olduğu için yaklaşık 3 kilometre öğretmeni çadırda taşıyıp, ambulansa yetiştirdik. Öğretmenimizin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince çok sevindik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köylülerin hastayı taşıması

-Ambulansa yetiştirilmesi

Haber-Kamera: Yusuf Özgür BÜLBÜL MUŞ, () -

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Bursa'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen karı-koca öldü



BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, şofbenden sızan gazdan zehirlenen 71 yaşındaki Zeynep Tunalı ve eşi 65 yaşındaki Rahim Tunalı yaşamını yitirdi.

Olay, Tunalı çiftinin kızı ve damadının, telefonları yanıt almayınca Adalet Mahallesi Uçak Sokak’taki eve gelmeleriyle ortaya çıktı. Anahtarla kapıyı açan yakınları Rahim Tunalı’yı banyoda, Zeynep Tunalı’yı da yatak odasında cansız yatarken buldu. Haber verilmesi üzerin olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemede şofbenden sızan karbon monoksit gazından zehirlenen çiftin zemin kattaki evinde olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı. Çiftin cesedi de incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evin dıştan görüntüsü

-Evin önünde bekleyenler

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () -

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Amatör maçta gerginlik: 2'si polis, 3 yaralı



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, amatör maç sonrası statta başlayıp dışarıda devam eden gerginliğe polis biber gazı ve copla müdahale etti. Olaylarda 2'si polis 3 kişi yaralanırken, 5 kişi de biber gazından etkilendi.

Süper Amatör Lig'de İslahiyespor ile Nizipspor Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Maç devam ederken ev sahibi takımın taraftarları ile konuk takımın Kulüp Başkanı Mehmet Karaçalı arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Karaçalı saha dışına çıkarıldı. Golsüz biten maçın ardından rakip takımın yöneticileri ile taraftarları arasında el- kol hareketi yapıldığı iddiasıyla yeniden tartışma çıktı. Protokol tribünündeki demir parmakları kıran taraftarlar ile konuk takım yöneticileri arasındaki gerginliğe polis, biber gazı ve copla müdahale etti. Saha dışında devam eden olaylarda taraftarların attığı taşlarla 2'si polis 3 kişi yaralandı, 2'si çocuk 5 kişi de biber gazından etkilendi. Polisin müdahalesiyle gerginlik sona ererken, yaralılar, çağrılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atatürk Stadı

- Davul zurna ile karşılama

- Polis taraftarın üst araması yaparak alması

- Nizip Kulüp Başkanın dışarı çıkarılması

- Yaşanan gerginlik

- Maç sonu olaylar

- Yaralı polis ve vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), ()-