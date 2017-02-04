DHA YURT BÜLTENİ - 10

Bakan Soylu'dan koruculara ek tazminat müjdesi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, korucuların operasyonlara çıkarken ek bir tazminat alacaklarlarını açıkladı. Ağrı'da konuşan Soylu, "Bu operasyonlarda askerimiz, jandarmamızla, polisimizle aynı mücadeleyi ortaya koyarken, bu harcırahlarını, ek tazminatlarını da alacaklar" dedi.

Beraberinde Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'a gelen Soylu, Vali Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ve vatadaşlar tarafından karşılandı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde korucularla ilgili bir toplantıya katılan Bakan Soylu, yaş ortalaması 42 olan 47 bin 500 korucunun bulunduğunu belirtti.

KORUCULAR GENÇLEŞTİ

Koruculardan 18 bin 66'sının bugün itibariyle emekli olduğuna işaret eden Süleyman Soylu, emekli olanların yerine evlat, kardeş, akrabalarını korucu olarak aldıklarını bildirdi. Böylece korucu aileleri için yeni bir istihdam oluşturduklarını anlatan Soylu, yaş ortalamasını da 31,5 seviyesine indirdiklerini aktardı. Soylu, korucularla ilgili açıklamasında "Artık korucularımız operasyonlara çıkarken ek bir tazminat alacaklar. Bu operasyonlarda askerimiz, jandarmamızla polisimizle aynı mücadeleyi ortaya koyarken, bu harcırahlarını, ek tazminatlarını da alacaklar" diye konuştu.

Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile korucuların artık silah için harç ödemeyeceklerini dikkati çeken Soylu, korucularla ülkenin huzuru için kader birliği yaptıklarını bildirdi. Soylu, şunları söyledi:

"Kader birliğimiz bu ülkenin üzerine oyun oynamaya çalışanlara karşı hep birlikte 'size bu ülke ve bu milletin üzerinde oyun oynattırmayız' diyen anlayışı birlikte gerçekleştirebilmektir. Herkes bilsin. Bizi Kürt kardeşlerimizden hiç kimse ayıramaz. Hiç kimse Kürt kardeşlerimiz üzerinden bize başka türlü bir elbise çizmeye, giydirmeye gayret edemez, bunda muvaffak olamaz.

Bu coğrafya içerisinde ne zaman zora düşmüşsek, sıkıntıya düşmüşsek, sırtımızı birbirimize dayayarak bize oyun, pusu kurmaya çalışanlara cevabı en güzel şekilde verdik. Birileri yanlış bir hesap içerisinde olmuş olabilir. Birileri maşalık yapıp burada insanların ticaret yapmasını, üretmesini, topraklarını bereketli hale getirebilmesini, evlatlarının ilkokula, liseye, üniversiteye gitmesine tahakküm etmeye çalışabilirler. Biz kararlıyız. Bizim işimiz söz değil, bizim işimiz icraattır."

Süleyman Soylu, her türlü terör saldırısına misliyle mukabele ettiklerinin açıkça görüldüğüne işaret ederek, teröre ve teröristlere karşı kimsenin kendilerinden merhamet duygusu beklememesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakanın gelişi

- Bakan Soylu'nun konuşması

- Bakanın temasları



Haber- kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI, ()

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CHP'li Böke: Anayasa değişikliği gerçekleşirse demokratik cumhuriyetin sonu gelecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi durumunda demokratik cumhuriyetin sonunun geleceğini belirterek, "Eğer bu anayasa değişikliği gerçekleşirse Türkiye'de bildiğimiz anlamıyla demokratik cumhuriyetin sonu gelecektir. Demokrasi tamamen ortadan kaldırılacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Adapazarı'ndaki partisinin Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sakarya İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve partililer katıldı. Selin Sayek Böke anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi durumunda demokratik cumhuriyetinin sonunun geleceğini belirterek, "Eğer bu anayasa değişikliği gerçekleşirse Türkiye'de bildiğimiz anlamıyla demokratik cumhuriyetin sonu gelecektir. Demokrasi tamamen ortadan kaldırılacaktır. Oysa ki demokrasiye hava kadar, su kadar ihtiyacımız var. Neden diye sorarsanız demokrasinin eksikliğinin ne yarattığını benden çok daha iyi biliyorsunuz. Son 2,5 yıldır fiili bir başkanlık dönemi yaşanıyor zaten" dedi.

Başkanlık sisteminin tek bir kişiye meclisi fesh etme yetkisi vermek olduğunu ifade eden Böke, şöyle konuştu:

"Ortaya konmuş olan anayasa değişikliği teklifinin bir rejim değişikliği teklifi olduğu açıktır. Konuştuğumuz kaygılar da bunun bir rejim değişikliği olduğunu açıkça karşımıza koyuyor. İster adı başkanlık olsun, ister parlamenter sistem olsun. Demokratik rejimlerde olmazsa olmaz şeyler vardır. Bu rejim demokrasinin olmazsa olmazı kuvvetler ayrılığını yok ediyor. Karşımıza çıkardığı şey bir tek adama bütün iktidarı teslim etmek ve bu tek adama sizlerin oylarıyla seçtiği vekillerin barındığı meclisi fesh etme yetkisi vermek. Tek bir kişi bizlerin kurduğu, bizlerin irademizi teslim ettiği egemenliği temsil eden meclisi fesh etme yetkisi veriyor"

Böke başkanlık sisteminin getirilmesiyle ülkenin düzenini tek bir kişinin inşa edeceğini söyleyerek, "400 milletvekilinin ancak onayıyla yüce divana gidilebilecek. Diyelim ki o 400 milletvekili bulundu ve yüce divana gidildi. O yüce divandaki 15 hakimin 12'sini cumhurbaşkanı atayacak. Bu yetmiyor anayasa mahkemesinin 15 üyesinin 12'sini, HSYK'nın da 13 üyesinin 6'sını cumhurbaşkanı atayacak. Tek bir kişi, sizin benim 80 milyonun hukukunu tarif edecek olan düzeni tek bir kişi inşa edecek. Ben benim sözüm olsun, sizin sözünüz olsun istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıdan görüntüler

Böke'nin konuşması

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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Karda mahsur kalan böbrek hastası kar ambulansı ile kurtarıldı

RİZE’nin Derepazarı İlçesi’nde kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan böbrek hastası 56 yaşındaki Hatice Berber, 4 saat süren çalışmanın ardından paletli kar ambulansı ile alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Bahattinpaşa Köyü’nde yaşayan böbrek hastası Hatice Berber, tansiyonunun çıkması üzerine rahatsızlandı. Berber'in yakınları, cep telefonu ile ulaştıkları 112 ekiplerinden yardım istedi. İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezi yetkilileri hastaya ulaşmak için kar paletli ambulans ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerini (UMKE) görevlendirdi. Kardan dolayı 10 kilometresi kapalı olan köye 4 saatlik bir çalışmanın ardından paletli par ambulansı il ulaşan ekipleri hastayı alarak Rize Devlet Hastanesine ulaştırdı. Hasta Hatice Berber tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Paletli ambulansın köye doğru ilerlemesi

-Hastanın alınması

-Detaylar

Haber-Kamera.Muhammet KAÇAR RİZE-

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Otobüsle yolculuk eden polis sürücü ve muavine ceza yazdırdı

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nÜn toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüslerinde başlattığı sivil trafik uygulaması kapsamında Ankara'dan İzmit'e bir otobüs firmasıyla gelen polis memuru kural ihlallerini tespit ederek sürücü ve muavinin seyir halindeyken emniyet kemeri takmaması ve cep telefonu kullanması nedeniyle 285 lira ceza almasını sağladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde başlatılan sivil trafik uygulaması kapsamında Ankara'dan İzmit'e bir firmaya ait otobüse yolcu olarak binen Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda görevli sivil polis memuru Sedat Kabataş, sürücünün kural hatalarını yol boyu takip etti. İzmit Otogarı'na gelen otobüs girişte trafik polisleri tarafından durduruldu. Ekipler, sivil polisin verdiği bilgiler doğrultusunda otobüs sürücüsüne seyir halindeyken emniyet kemeri takmamaktan ve cep telefonuyla konuşmaktan dolayı 190 lira, muavine de emniyet kemeri takmamaktan dolayı 95 lira para cezası kesti.

Yolculuğun bitiminde kendini tanıtan sivil trafik polisi uygulama hakkında yolculara bilgi verdi. Polis memuru Sedat Karataş, "Otobüste bulunmamın sebebi otobüs sürücüsü, yardımcısı ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını konusunda uyarı yapılıp yapılmadığı, ve sürücünün trafik kurallarına riayet edip etmediğini tespit amacıyla otobüse bindim. Birlikte yapmış olduğumuz yolculuk esnasında otobüs sürücüsü ve yardımcısı kural ihlalleri yapmış olup kendisine otogarda bulunan trafik polisince trafik cezası kesildi" dedi.

Uygulamayı çok beğendiğini söyleyen yolcu Asuman Yeğin, "Otobüs sürücüsü çok sayıda yolcu taşıyor. Yolcuların güvenliği için kurallara uyması gerekiyor. Bindiğimiz otobüste bir sivil trafik memuru hatalarını tespit etmiş. Bu uygulamayı çok başarılı buldum. Umarım bundan sonra yolcu otobüs sürücüleri daha dikkatli olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otobüsün otogara gelmesi

-Polis memurunun yolculara kendini tanıtması

-Yolcularla röp

-Ceza kesilmesi

Haber: Ergün AYAZ - Çağla DAŞCI - Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli), () -

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Şavşat’ta kar güreşleri nefes kesti

ARTVİN`in Şavşat İlçesine bağlı Veliköy’de bu yıl 22`ncisi düzenlenen Uluslararası Veliköy Kar Güreşleri Festivali nefes kesti.

Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği`nin ortaklaşa düzenlediği 22`nci Veliköy Kar Güreşleri Festivali`nde Artvin`in yanı sıra Rize, Sivas, Tokat, Erzurum, Ardahan, İzmit ve İstanbul’un yanı sıra Gürcistan, İran, Ukrayna ve Azerbaycan`dan katılan 110 sporcu, 11 kategoride mücadele etti.

KÖYÜN GENÇLERİ KAR KÜTLELERİNİ EZDİ

Güreşlerin yapılacağı alanda kar kalınlığının fazla olması nedeniyle köyün gençleri kar kitleleri üzerinde horon tepti, kütleleri ezdi. Gençler, kar nedeniyle yolda kalan araçları da iterek kurtardı.

KAR ÜSTÜNDE BEROBONA OYNANDI

Geçmiş yıllarda yılbaşı eğlencesi olarak gerçekleştirilen Berobana oyunu da, Veliköy Kar Festivali etkinlikleri kapsamında sergilendi. İlginç maskelerle sahnelenen Berobana'nın renkli ve ilginç görüntüleri festivale katılanların büyük beğenisini topladı.

CITTASLOW EKİBİ DE MÜSABAKALARI İZLEDİ

Önceki yıl Cittaslow (Sakin Şehir) unvanı alan Şavşat İlçesi’nin Veliköy köyünde yapılan Uluslararası Veliköy Kar Güreşleri Festivali’ne Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Vali Yardımcısı Önder Coşğun ve Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztür ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cittaslow Türkiye Koordinasyon Komitesi toplantısı için ilçeye gelen Cittaslow Genel Sekreteri Pierre Georgi Olivera ile Cittaslow Birliği Başkan Yardımcısı ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ’in de aralarında bulunduğu Cittaslow unvanı almış 11 belediyenin başkanları da, 2016 yılında yapılanlar ve 2017 yılında yapılacakları değerlendirdikten sonra güreşlerin yapıldığı alana geldi.

Güreşlere verilen arada konuşan Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, Cittaslow Türkiye Koordinasyon Komitesi toplantısının ilçede yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi, “Tarihi ve doğal güzellikleri her zaman ön planda olan saklı cennet Şavşat’ın ata yadigârı geleneklerinin gelecek nesillere aktarılması ve etkinliklerin çoğaltılıp kapsamının genişletilerek sürdürülmesi ilçemiz turizmi ve tanıtımı açısından çok önemlidirö dedi, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Çok heyecanlı geçen karşılaşmalarda zaman zaman yaşanan sakatlıklara sağlık ekipleri müdahale etti. Çok heyecanlı geçen güreşler sonrasında 120 kiloda rakibini yenen Gürcistan'dan Zurabi Akhobadze baş pehlivan oldu, ikinciliği ise Şavşat Veliköy'den Gökmen Ocak aldı. Baş pehlivana 3 bin 500 lira verilen güreşlerde toplam 30 bin lira ödül dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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-Güreşlerden görüntüler

-İzleyenlerden görüntüler

-Başkanın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR

