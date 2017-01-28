DHA YURT BÜLTENİ-10

HDP'li Kaya serbest

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde savcılığa verdiği ifade verdi. Savcılığa verdiği ifadenin ardından HDP'li Kaya, adli kontrol şartı uygulanması talebiyle sevkedildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: DİYARBAKIR ()

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Sağlık Bakanı Akdağ: Bize istikrarlı bir yönetim gerekiyor (3)

UMKE TATBİKATINI İZLEDİ

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında Kavaklı sahilinde yıkılacak olan binalarda ve enkazlarda yapılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Tatbikatı'nı izledi. Tatbikata UMKE, AFAD, polis, itfaiye, Kıyı Emniyeti ekipleri katıldı. Tatbikat Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın telsiz anonsuyla başladı. 8 ayrı afet senaryosu tatbikat alanında gerçekleştirilirken, binaların enkazlarında mahsur kalan yaralılar kurtarıldı. Ayrıca senaryo gereği denizde bir tekne alabora olurken, Kıyı Emniyeti'ne bağlı deniz taşıtları ile deniz polisi ve zodyak botlarla bölgeye ulaşılarak müdahalede bulunuldu. Bakan Recep Akdağ, UMKE'den övgü ile bahsederek, "İddia ediyorum ki bugün dünyanın en donanımlı, afetlere en hazır, gönlü ve şefkati en geniş olan ekibi Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuştur. Allah'a binlerce defa şükrediyorum, Rabbim bize hiçbir felaket, hiçbir afet göstermesin ama tarihin seyri içerisinde bazen kaçınılmaz oluyor. Bu kaçınılmazlığa karşı hazır olmanız lazım. Dünya Sağlık Örgütü, afetlerde acil sağlık müdahalesi konusunda Türkiye'nin bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya örnek olabileceğine dair bir rapor yayınlamıştır. Sonuçta UMKE böyle bir UMKE. Gerçekten Allah nazardan saklasın. Burada hizmet eden kardeşlerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

AFETLERDE HAZIRLIKLI OLMAK ÇOK ÖNEMLİ

Afetlere hazırlıklı olmanın önemine değinen Akdağ, "Afetlerde hazırlıklı olmak çok önemli. Hem yeterli sayıda yetişmiş ekibiniz olacak, ekipmanınız, gerekli cihazlarınız olacak, iyi bir planlamanız olacak ve hem de bu ekiplerin birbirleriyle çok organize bir şekilde çalışması gerekiyor. Bize bu tatbikatlar bunları kazandırıyor tabi ki. Ağır afetlerden, depremlerden milletimizi muhafaza etsin ama hazır olmak lazım" dedi.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Aydınlık ise UMKE'nin her türlü afete hazır olduğunu belirterek, "8 bin 500 gönüllüye ulaşmış durumdayız. Türkiye'de ve tüm dünyada hem doğal afetlere, hem de diğer acil durumlara müdahale yaparken dünyaya örnek bir uygulama yapmakta. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ilgili kuruluşların da UMKE tipi gönüllülük esasında acil medikal kurtarma ekiplerini örnek aldıklarını görüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tatbikattan görüntüler

Bakanın konuşması

Hasan Aydınlık'ın konuşması

Haber-Kamera: KOCAELİ ()

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Dini nikahla yaşadığı Suriyeli kadını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, 32 yaşındaki Hayrettin Yıldırım, fuhuş yaptığını öne sürdüğü dini nikahlı eşi Suriye uyruklu 19 yaşındaki Hanım Hamidiye'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Günlük işlerde çalışan Hayrettin Yıldırım 3 yıl önce Suriye uyruklu Hanım Hamidiye ile dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı. Çiftin bugün 2 yaşında olan kızları dünyaya geldi. iddiaya göre Hayrettin Yıldırım, başka erkeklerle para karşılığı fuhuş yaptığını ileri sürdüğü Hanım Hamidiye ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen ve sokağa taşan tartışma sırasında Hayrettin Yıldırım, evden aldığı ekmek bıçağı ile Hanım Hamidiye'yi vücudunun birkaç yerinden yaraladı. Ağır yaralanan kadın götürüldüğü hastanede yaşamını yitirirken, Hayrettin Yıldırım polis tarafından gözaltına alındı.

Gazetecilere açıklama yapan Hayrettin Yıldırım'ın ağabeyi Murat Yıldırım, kardeşinin fuhuş yaptığı için Hamidiye'yi bıçaklayarak namusunu temizlediğini, geride kalan çocuğuna da kendilerinin bakacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın meydana geldiği sokak

- Ceylanpınar Devlet Hastanesi

- Şüphelinin ağabeyi ve kızı

- Şüphelinin ağabeyinin konuşması

- Ölen kadın ve şüphelinin fotoğrafları

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-)

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Bilecik'te Atatürk'e saygısızlığa soruşturma



BİLECİK'te geçen 10 Kasım'da, Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün bulunduğu 4 katlı binaya büyük bir Türk Bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin yanyana, bir kat aşağısına ise küçük bir Atatürk flaması asılmasına soruşturma başlatıldı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Sağlık Bakanlığı'nın yanıtlaması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Milletvekili Tüzün, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: "Seçim bölgem Bilecik'te bu yıl 10 Kasım'da, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü binasının üst katına büyük boy Türk Bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri asılırken, büyük önder Atatürk aşağılanmak istercesine alt kata ve küçük boyutta bir flama asılmakla yetinilmiştir. Vatandaşların, Atatürk'e yapılan bu saygısızlığın düzeltilmesi istekleri ise karşılıksız bırakılmıştır. Bu çerçevede; Böyle bir uygulamayı doğru buluyor musunuz? 'Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği' uyarınca, Bilecik'te 10 Kasım anma törenleri program belirlenmesi amacıyla komite çalışması yapılmış mıdır? Komite tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına, anma törenlerinin ruhuna uygun olarak Atatürk posteri asılması için bir talimat gönderilmiş midir? Ülkemizin kurtuluşuna önderlik eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün anısına saygısızlık yapan İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'ndeki bu olayla ilgili inceleme ve araştırma yapılmış mıdır? Konuyla ilgili kurum yöneticileri hakkında soruşturma açılmışsa sonucu nedir?"

BAKAN AKDAĞ'IN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, milletvekili Yaşar Tüzün'ün soru önergesi üzerine yazılı açıklamada bulundu. Akdağ, konuyla ilgili olarak Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek şöyle dedi: "Bilecik Vali Yardımcısı Başkanlığında 'Ulusal ve Resmi Bayramlar ve Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalar Yönetmeliği' Cumhuriyetimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 78'inci yıldönümünde 10 Kasım anma tören programı belirlenmesi amacıyla İl Anma Komitesi çalışma yapmıştır. Komite Başkanı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına anma töreninin ruhuna uygun olarak bayrak ve Atatürk posteri asılması için talimat verilmiştir. Ancak Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün astıkları Atatürk posterinin ebatlarının uygun olmadığı görülmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Heber - Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,() -

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Çatıya çıktı, intihara kalkıştı

TRABZON'da boşandığı eşiyle sorun yaşayan 35 yaşındaki Mustafa K., çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Soğuk havaya rağmen yarı çıplak halde intihara kalkışan Mustafa K., polislerin 2 saatlik ikna çabası sonucu çatıdan indirilebildi.

Olay saat 14.20 sıralarında, Hacıkasım Mahallesi Şehir Sokak’taki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce boşandığı eşiyle yaşadığı bir takım sorunlar nedeniyle bunalıma giren Mustafa K., ikamet ettiği 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. İntihar girişimi üzerine polisler güvenlik önlemleri aldı, itfaiye ekipleri de bina önündeki alanda branda açtı. Soğuk havada gömlek ve kazağını çıkartan ve elindeki bıçakla kendisine zarar vereceğini söyleyen Mustafa K., eşinin ve çocuklarının yanına getirilmesini istedi. Çevredeki evlerde yaşayanlar ve sokaktaki vatandaşlar da intihar girişimini merakla izledi, cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetmeye çalıştı.

Kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine terörist olmadığını anlatan ve bazı yasaların kendisini intihara sürüklediğini belirten Mustafa K., polis ve komşularının 2 saatlik uğraşı sonucu ikna edildi. Çatıdan indirilen Mustafa K., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İntihar girişiminden görüntüler

Mustafa K.’dan görüntüler

Polisin ikna çabaları

Çevreden görüntüler

Vatandaşların cep telefonuyla çekim görüntüleri

Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN / TRABZON ()

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İş adamından oğluna görkemli sünnet düğünü

KAHRAMANMARAŞ'ta iş adamı Yunus Kaya, oğlu Muhammed Fatih için görkemli sünnet düğünü töreni düzenledi. Düğünde ünlü sanatçı Latif Doğan da sahne aldı.

Bir otelde düzenlenen sünnet düğününde Muhammed Fatih Kaya, salona yeniçeriler tarafından taşınan Osmanlı tahtının üzerinde mehter takımı eşliğiyle girdi. Çocuğun kirveliğini Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Aral Aliş'in yaptığı düğüne; Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi Nevzat Pakdil'in yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldı. Düğünde; Yunus Kaya tarafından kirvesi Latif Aral Aliş'e çeşitli hediyeler verildi.

İlizyon gösterisinin de olduğu düğünün ilerleyen saatlerinde ünlü sanatçı Latif Doğan sahne aldı. Düğüne katılanlar Doğan'ın söylediği türkülerle halaylar çekti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () -

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