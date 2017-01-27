DHA YURT BÜLTENİ - 10

Şike Davası' hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalandı (3)

KAYINPEDERİNİN EVİNDE YAKALANDI

'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının aranan hakimi Mehmet Ekinci'nin Yalova'da kayınpederinin evinde yakalandığı ortaya çıktı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün oluşturduğu özel ekip, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Mehmet Ekinci'nin, Yalova'daki lüks bir sitede oturan kayınpederinin evine geldiğini saptadı. Buraya yapılan operasyonda yakalanan Ekinci, Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemlerin tamamlanmasının ardından Mehmet Ekinci, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Mehmet Ekinci hakkında iki ayrı davadan, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından yakalama kararı bulunuyordu. Tanınmamak için bıyık bırakan ve sürekli kılık değiştiren hakim Mehmet Ekinci'nin yakalanmasıyla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, "Aranan Mehmet Ekinci'nin yakalanması için özel ekip oluşturduk. Kendisinin tanınmamak için sürekli kılık değiştirdiğini tespit ettik" denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: SÜHEYLA GÖZDERELİLER / YALOVA, ()

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Sandıklı'da soğuk tezgah açtırmadı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle semt pazar esnafı tezgahlarını açamadı.

Sandıklı merkezde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Çarşamba günü öğleden sonra başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 17, gündüz eksi 7 ölçüldüğü ilçede, cuma günleri kurulan semt pazarı bu hafta açılmadı. Çakır Mahallesi'nde her hafta cuma günü kurulan semt pazarında sebze, meyve ve giyim eşyası satan esnafın çoğunluğu tezgah açmadı. Tezgah açan 5 esnaf ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Zeytin satıcısı 40 yaşındaki Altan Güngörmüş, havanın çok soğuk olduğunu, bu nedenle özellikle sebze satıcılarının don tehlikesine karşı pazara gelmediğini söyledi. Giyim eşyası satan esnafın da sebze ve meyve satan esnafın tezgah açmamasından dolayı pazara gelmediğini kaydeden Güngörmüş, "Biz yine de nasip diyerek tezgah açtık" dedi.

Balık satıcısı 48 yaşındaki Mustafa Çırağ ise "Bu yıl hava yağışlı geçiyor. Kötü hava şartlarından dolayı bu gün pazar kurulmadı. Hava şu an eksi 8- 10 derece civarında. Sebze ve meyvenin donma tehlikesi olduğu için esnaf pazara gelmedi. Hal böyle olunca pazar boş kaldı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Pazardan ve pazarın boş olan kısmından,

- Çöp tenekesinde yanan ateşte ısınmaya çalışan esnaf,

- RÖP1: Zeytin Satıcısı Altan Güngörmüş,

- RÖP2: Balık satıcsı Mustafa Çırağ

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),()

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Muş Kar ulaşımı aksattı

YOĞUN kar yağışı ve sisin etkili olduğu Ağrı’nın Doğubayazıt ile Diyadin ilçeleri arasında bulunan İpek geçidinde TIR'lar yolda kaldı. Muş'ta ise yoğun yağış nedeniyle 360 köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi.

Doğu Anadolu Bölgesi güneybatıdan gelen alçak basıncın etkisi nedeniyle iki gündür kar yağışı altında. Kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı küreklerle temizlerken, kar ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Yağan kar ile buzlanma ve sis nedeniyle İpek geçitinde TIR'lar yolda kalırken, İl Özel İdaresi ekipleri aşırı buz tutan yolda tuzlama çalışması başlattı. Kar yağışının yanı sıra yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin bir kaç metreye indiği İpek geçidinde ekipler çalışmalarını güçlükler sürdürüyor.

Muş'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle 360 köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Ekiplerin köy yollarını açma çalışması sürerken birçok araçta trafikte mahsur kaldı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça sürücüleri trafiğe çıkmaması için uyarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

DOĞUBAYAZIT

-Yollarda kalan tırlar

-Yoğun kar ve sis

-Karayolları tuzlama çalışması



Haber-Kamera:Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı),()



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

MUŞ

-Kar detaylar

-Vatandaş detaylar

-Vatandaş Röp.

-Muhabir anonsu

-Çocuk Röp.

-Kar temizleme detaylar

-Kar toplu oynayan detay

Haber-Kamera: Yusuf Özgür BÜLBÜL, MUŞ, ()

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Bakanlık bürokratları Uşak'ta

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan'ın öncülüğündeki bakanlık bürokratları, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında Uşak'a geldi.

Uşak'ta gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları işçi, işveren, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileriyle bir araya geldi. Heyet yatırımcı ve işverenin çalışma hayatıyla ilgili sorunları dinleyerek, bakanlığın işveren ile sanayicilere yeni istihdam hedeflerini anlattı, ilave istihdam destekleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle basın toplantısı düzenleyen Ceylan, "Bakanlığımızın çalışma hayatında ilan ettiği milli seferberlikle ilgili olarak Uşak'a geldik. Bugün 14 ilde çalışmalarımız başladı. Bu çalışmayı 81 ilimizin tamamında gerçekleştirerek, çalışma hayatındaki problemleri iş hayatının aktörleriyle değerlendireceğiz. Türkiye genelinde çalışma hayatında çok önemli problem yok. Dövizdeki hareketlilik piyasalarda kısmen bir endişe yarattı. Ancak hükümetimizin çalışmaları piyasayı rahatlattı. Hükümetimiz çalışma hayatını rahatlatacak, istihdamı genişletecek, üretim kapasitelerini artıracak teşvikler açıkladı. Bu nedenle çok büyük sıkıntı yok. Uşak'ta yüzde 4.1 olan işsizlik oranı çok güzel bir rakam. Uşak'ta istihdam ve üretimde bir daralmanın olmadığını gördük. Amacımız bakanlık olarak bulunduğumuz yerde durmak değil. Hedefimiz üretimi ve istihdamı artırmak. Fiyatı, kalitesi ve üretim standartları ile uluslararası alanda rekabet edebilecek sanayi ve ticaret ortamı oluşturmak" dedi.

"İŞ ARAYANLAR, İŞ BEĞENMİYOR"

Ülke genelinde iş bulmak için İŞKUR'a müracaat ettiklerimi ancak iş arayanların iş beğenmediklerini söyleyen Ceylan, "Çeşitli dönemlerde bazı illerimize yaptığım ziyaretlerde, sanayi ve ticaret odaları, esnaf odaları ve İş-Kur müdürlükleriyle yaptığım görüşmelerde, sanayicilerimiz iş arayanların iş beğenmediklerini şikayet etti. İŞKUR aracılığıyla yürüttüğümüz meslek edindirme programları çerçevesinde kalifiye eleman yetiştirip çalışma hayatına gereken ivmeyi kazandıracağız" dedi.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda açıklamalarda bulunan Ceylan, "İşyeri sahipleri çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alıyor, uzmanlar uyarıyor ama işçilerimizin de güvenlik konusunda bu kültüre ulaşması gerekiyor. Tüm tedbirler alınmasına rağmen verilen alet edevat ile araç ve gereçleri kullanma kültürünün yaygınlaşması, iş hayatının ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine olan hassasiyeti göstermesi gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adem Ceylan ve beraberindeki heyetten görüntü

- Adem Ceylan'ın konuşması

Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

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Evinde çıkan yangını kar atarak söndürmeye çalıştı



ZONGULDAK'ta 59 yaşıdaki Saim Gençler, yalnız yaşadığı tek katlı evinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, alevlere kar atarak destek verdi.

Bugün saat 14.30 sıralarında Baştarla Mahallesi Akaryakıt Sokak'ta Saim Gençler'in yalnız yaşadığı evinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden Saim Gençler, dıyarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar itfaiyenin hortumu uzatmasına yardım etti. Ev sahibi Saim Gençler de binaya yaklaşıp yerden aldığı karları alevlere atarak söndürme çalışmalarına katıldı. Bir süre alevlere kar atan Saim Gençler, daha sonra itfaiye ekiplerinin uyarısıyla uzaklaştı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ancak ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan ev

-İtfaiyenin söndürme çalışması

-Saim Gençler'in evine kar atması

-Detaylar

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () -

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Öğretmenlerin 'Suriyeli' kavgası karakolluk oldu



ANTALYA Ermenek İlkokulu'nda bölgede yaşayan Suriyeli çocukların okula adaptasyonunda görevli öğretmen Öykü İ. ile okulun 3 kadrolu öğretmeni yarı yıl tatili öncesi Suriyeli çocukların dersi nedeniyle kavga etti. Karşılıklı şikayetçi olan öğretmenlerden biri başka okulda görevlendirildi.

Muratpaşa İlçesi Ermenek İlkokulu'nda, ücreti UNICEF tarafından ödenen ve Suriyeli çocukların Türkçe ve oryantasyon eğitimini üstlenen Öykü İ.'nin geçen hafta derslere girmemesi üzerine, İngilizce öğretmeni Selcan Ö. tepki gösterdi. Selcan Ö., günboyu öğretmenler odasında oturduğu söylenen Öykü İ.'ye, kendi sınıfındaki Suriyeli öğrenciler için ne zaman derse gireceğini sordu. Yanıt vermeden öğretmenler odasının kapısını çarpıp çıktığı ileri sürülen Öykü İ.'nin ardından öğretmenler Selcan Ö. ile Gökçen E. ve Fatma U., "Bu nasıl öğretmen, hem bizden çok ücret alıyor, hem derslere girmiyor. Bunu müdürle konuşalım" diye tepki gösterdi.

Öğretmenlerin kendi hakkında konuştuğunu duyan Öykü İ. ise yeniden öğretmenler odasına girerek, iddiaya göre önce Selcan Ö.'nün üzerine yürüyüp tokat attı. Diğer 2 öğretmenin de müdahalesiyle tekme tokatlı kavga çıktı. Ardından taraflar Demircikara Polis Merkezi'ne darp ve hakaret gibi suçlamalarla şikayetçi oldu.

BAŞKA OKULA GÖNDERİLDİ

Olayın okul yönetimi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de aksettirilmesi üzerine yapılan ön inceleme sonunda Öykü İ., Ülkü Seyfi Kandemir İlkokulu'na gönderildi. Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karakaş, öğretmenler arasındaki kavga ve dayak olayının bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirterek, gerekli girişimlerde bulunduklarını ve UNICEF kapsamında Türkçe oryantasyon eğitimi veren öğretmenin başka bir okula görevlendirildiğini söyledi.

Bu öğretmenlerin yeni geldikleri için mevzuatı tam bilmediklerini de anlatan Karakaş, Suriyeli öğrencilerin eğitiminde görev alan öğretmenin Ülkü Seyfi Kandemir İlkokulu'na görevlendirildiğini dile getirdi.

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () -