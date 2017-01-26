DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ARANAN DEAŞ'LI KADIN İSTANBUL'A GİDERKEN YAKALANDI

ADANA'dan otobüsle İstanbul'a giden terör örgütü DEAŞ'ın kadın üyesi 35 yaşındaki H.Ç., Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde yapılan yol kontrolünde yakalandı.Yapılan ihbarı değerlendiren Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Niğde - Ankara otoyolunda kontrol noktası oluşturdu. Ekiplerin tek tek kontrol ettiği bir otobüste DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 6 aydır arandığı belirlenen H.Ç. gözaltına alındı. Adana'dan İstanbul'a gittiği belirlenen H.Ç., sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Ali KADI/NİĞDE, ()-



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2)BODRUM'DA FIRTINA

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde sabahtan itibaren saatteki hızı 80 kilometreyi aşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçı kayıkları karaya sürüklenirken, fırtınayla oluşan dalgalar sahildeki bazı ev ve işyerlerinde su baskınına yol açtı.

Bodrum'da bu sabah başlayarak saatteki hızı 80 kilometreyi aşan fırtına, kentte hayatı zorlaştırdı. Fırtına nedeniyle Bodrum Belediyesi ve Liman Müdürlüğü'nden balıkçı ve denizcilere sıklıkla uyarılar yapılarak, liman dışına çıkılmaması istendi. Açık denizde dalga yüksekliği 4 metreyi geçti. Güllük'ten İsrail'e kuru yük götüren gemiler ise Bodrum'un Bitez, Ortakent-Yahşi ve Gümbet koylarına sığınmak zorunda kaldı. Yalıkavak ve Turgutreis mahallelerinde liman dışında olan balıkçı tekneleri ve sailing yatlar, dalgalarla kıyıya sürüklendi. Liman dışında demirleyen balıkçı tekneleri ise fırtına nedeniyle bulundukları yerden ayrılarak batmamak için korunaklı koylar ve barınaklara gitmek zorunda kaldı.



Bazı evlerin güneş enerji sistemleri zarar görürken, Bodrum'da fırtınanın etkili olduğu Yalıkavak, Turgutreis, Gümüşlük mahallelerinde iletişim, ve elektrik hatlarında arızalar meydana geldi. Bodrum'da etkili fırtına ve soğuk havanın hafta sonuna kadar devam edeceği, hava sıcaklığının 3-4 derece daha düşeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Fırtınada dalgaların sahildeki ev ve işyerlerine vurması



- Fırtınadan genel detay görüntüler

Haber- Kamera; Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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3)SAHTE DİPLOMA İLE 20 YIL ÖĞRETMENLİK YAPMIŞ

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY’ye yönelik olarak görevli personel hakkında başlatılan incelemede, Konya'da görev yapan 20 yıllık öğretmen Hülya Ö.'nün diplomasının sahte olduğunu belirlemesi ve öğretmenin görevine son verildiğinin ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı. Hülya Ö.'nün son görev yaptığı Selçuklu İlçesi Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına açılan sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında, "Böyle bir şey olduğu çok belliydi Excel bilmeyen öğretmen olması çok olası değil" mesajı dikkat çekti.

Darbe girişimi ardından FETÖ/PDY’ye yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel hakkında inceleme başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik yapılan inceleme sonrası Konya’daki Selçuklu İlçesi Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Endüstriyel Otomasyon Bölümü öğretmeni olan Hülya Ö.’nün diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. 1996 yılında Nevşehir’de göreve başladığı belirlenen Hülya Ö.’nün 2004 yılında da Konya’ya atandığı tespit edildi. Diploması olmamasına rağmen 20 yıldan8 bu yana öğretmenlik yaptığı ortaya çıkan Hülya Ö.’nün 1 yıl da müdür yardımcılığı yaptığı belirlendi. Yapılan tespit üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül tarihinde öğretmenin görevine son verirken, Cumhuriyet Savcılığı’na da 20 yıl boyunca aldığı maaşın iadesi ile birlikte evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılması istemiyle suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Hülya Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında da 'evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı.

Konya Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de tüm resmi kurumlarda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nın da görev yapan tüm öğretmenlerle ilgili diploma çalışması yaptığını belirterek, şöyle dedi:

"Bakanlığımız tarafından yürütülen inceleme sonrasında Konya’da görev yaptığı belirlenen Hülya Ö.’nün diplomasının sahte olduğu belirlenmiş. Gerekli idari soruşturma yapıldı ve görevine son verildi. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı’na da öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Adli işlemleri devam ediyor. Yapılan yargılama sonrasında öğretmenin ne şekilde göreve başladığı da ortaya çıkacaktır."

Hülya Ö.’nün sahte öğretmen olarak ortaya çıkmasının ardından Konya’da son olarak görev yaptığı Selçuklu İlçesi Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin sessiz kaldığı gözlendi. Yönetici ve öğretmenler Hülya Ö. ile ilgili konuşmak istemezken, okul adına açılan sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfada, ‘Böyle bir şey olduğu çok belliydi Excel bilmeyen öğretmen olması çok olası değil’, ‘Hep diyordum bunu kim öğretmen yaptı diye 80 milyonun hakkını nasıl verecek’, ve ‘Elektrik elektronik mühendisiyim diyerek bizleri kandırmaya çalış, milletin Hakkı'nı ye ...Yanına mı kalacak sandın" gibi yorumlar yapılması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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- Okulun dışından detay

- Öğretmenin vesikalığı

(Haber-Kamera: KONYA )

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4)ADANA'DA PLASTİK FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN

ADANA'da bir plastik fabrikasında elektrik kontağından çıkan yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu.Merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde Hikmet Ulu'a ait plastik fabrikasında, işçiler presle kaynak yaparken yangın çıktı. Aşırı yüklenme sonucu elektrik kontağının şase yapması sonucu çıkan yangına işçiler müdahale etti. İşçiler fabrikadaki plastik masa ve sandalyeleri dışarı çıkarmaya çalıştı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sırasında polis, D-400 karayolunun bir bölümünü trafiğe kapatarak, geçişleri kontrollü olarak sağladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Polis, fabrika yangını ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü



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- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi



- Depo içerisindeki malzemelerin dıraşı çıkarılması



- İtfaiyenin söndürme çalışmaları



- Dumanların görüntüsü



- Depo içerisindeki itfaiyecilerin yangına müdahalesi



- Soğutma çalışmaları



SÜRE:03'34" BOYUT:399 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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5)1060 ÖZEL OKUL KAPATILDI, 1021 ÖZEL OKUL AÇILDI

MİLLİ Eğitim Bakanı Yardımcısı Orhan Erdem, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile 1061 özel okul kapatılırken, son bir yılda 1021 özel okulun açıldığını söyledi.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) öncülüğünde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Geleneksel Eğitim Sempozyumu, Belek'teki Kaya Palazzo Otel'de başladı. 'Eğitimde Öngörüler' temasıyla iki gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, özel okulların güçlü bir yapıya sahip olması için her zaman destek verdiklerini söyledi.

Türkiye'de 8 bin 18 özel okulun 1 milyon 153 bin öğrencisi olduğunu belirten Erdem, son bir yılda 1021 özel okulun açıldığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra terör örgütü ile irtibatı olduğunu belirlenen 1060 okulun kapatıldığını kaydeden Erdem, buna rağmen sektörün büyümeye devam ettiğini söyledi. Erdem, “Özel sektör payını artırmak adına ciddi düzenlemeler yaptık. Son 3 yıldır öğrencilere vermeye başladığımız eğitim ve öğretim desteği niyetimizin göstergesidir. Öğrenciler adına şu ana kadar okullarımıza 2 milyar 103 milyon ödeme yapıldı. 2016-2017 yılında öğrenci başına 2 bin 806 lira ilkokul, 3 bin 440 lira ortaokul, 4 bin lira lisedeki öğrencilere destek veriyoruz. Özel okullarda okuyan öğrenci oranı son açılışlarla birlikte yüzde 7.6'ya ulaştı. 4 yıl önce bu oran yüzde 3 idi. 2023 yılındaki hedefimiz bu rakamın yüzde 15'lere ulaşması" diye konuştu.



AYNI SUÇU TEKRARLAYANLARA KAPATMA CEZASI



Orhan Erdem, özel okulların öğrenci bulamama ya da farklı nedenlerden dolayı öğretime zorunlu ara vermeleri durumunda iki eğitim yılı ara verilme imkanı sunduklarını söyledi. Özel okullarda isim kullanmaya yönelik bir düzenleme yaptıklarını belirten Erdem, 'kolej' kelimesinin kullanılmasında kolaylık sağlandığını aktardı. Erdem, “Özel okullar kolej kelimesini isim olarak kullanabildikleri gibi reklamlarında kullanabilecek. İzinsiz eğitim yapanlara asgari ücretin 20 katı kadar para cezası getirildi. Ayrıca valiliklerce kapatılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Kurumların işledikleri suçlara yönelik para cezası getirildi. Aynı cezanın tekrarı halinde oranlar artırıldı. Buna rağmen üçüncü defa aynı cezanın uygulanması durumunda kapatma uygulamasının yolu açıldı" diye konuştu.



YURTDIŞINA OKUL AÇIN



Özel okulların büyümesini desteklediklerini belirten Orhan Erdem, “Sizden bir ricamız var. Çok iyi niyetle baktığımız hain terör örgütü başımıza neler getirdi gördük. Yurt dışında bu okulların kapatılmasıyla bir boşluk doğdu. Bu heyecanınızı gelin yurtdışında da paylaşalım. Yurt dışında okullar açın. Bunu hep beraber yapalım, buna çok ihtiyaç var. Bu terör örgütünün okullarına çocuklarını gönderenler çaresiz durumda" diye konuştu.



EĞİTİMDE SON NOKTA YOK



TÖZOK Yönetim Kurulu Eş Başkanı Cem Gülan ise eğitimde gelinen noktanın son olmadığını dile getirdi. Gelişmelerin şaşırtıcı olmaya devam edeceğini belirten Gülan, “Önümüzdeki on yıllar içinde belki göze takılacak küçük bir çip veya beyine zarar vermeden eklenecek minik bir işlemci öğrenme, ezberleme, depolama gibi yeteneklerimizi ve işlem yapma kapasitemizi sınırsız hale getirebilir" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Toplantı salonundan detay görüntü



- Toplantıya katılanlardan detay görüntü



- TÖZOK Yönetim Kurulu Eş Başkanı Cem Gülan'ın konuşması



- Bakan Yardıcısı Orhan Erdem'in konuşması



245 MB /// 07.43"



Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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6)İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN AĞABEYİNİ KURTARDI

ADANA'da, 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan 31 yaşındaki Burhan Çilemal'ı kız kardeşi engelledi.

Merkez Çukurova İlçesi Toros Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Burhan Çilemal, oturdukları 9 katlı binanın çatısına çıkıp, duvardaki demire tutunarak atlamak istedi. Burhan Çilemal'ı engellemek isteyen yakınları polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri Burhan Çilemal'ın atlama ihtimaline karşı çevre güvenliğini alıp hazırlık yaptı. Hava yastığını şişiren itfaiye görevlileri Burhan Çilemal'ın yanına çıkarak eyleminden vaz geçirmeye çalıştı.

Çatının ucunda duran direğe tutunarak, yanına kimseyi yaklaştırmayan Burhan Çilemal, gazetecilere açıklama yapacağını söyleyerek yanına çağırdı. Yaklaşık 3 saat boyunca direğe tutunarak atlama tehdidinde bulunan Burhan Çilemal'ın kız kardeşi ve babası da olay yerine geldi. Bu sırada ismi açıklanmayan kız kardeşi, "Aşağıya inmezsen ben de seninle birlikte atlayacağım" diyerek yanına yaklaştığı ağabeyini montundan tuttu. Bu sırada müdahale eden polisler, Çilemal'ı çekip aldı.

Burhan Çilemal, tedavisi için hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Apartmanın çatısındaki şahıs



- Şahsın yakınlarının görüntüsü



- Yakınlarının ikna çabası



- Polislerin şahsı yere yatırması



- Şahsın karakola götürülmesi

SÜRE:02'22"-26 SANİYE BOYUT:265 MB-75,3 MB İKİ PARÇA GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()