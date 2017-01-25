DHA YURT BÜLTENİ-10

1)JAK LEVİ CİNAYETİNİN SON ZANLISI HOPA’DA YAKALANDI

İSTANBUL Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 72 yaşındaki Yahudi işadamı Jak Levi’nin cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmanın son şüphelisi 41 yaşındaki Paala Jıkia, tekneyle Gürcistan’a kaçmak isterken Jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gürcistan uyruklu olan olayın şüphelisi Paala Jıkia’nın, daha önce Trabzon'da yakalanan 2 Gürcü zanlı gibi ülkesine geçmek isteyebileceğini dikkate alan Hopa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarp Sınır Kapısı ve ilçe genelinde çalışma başlattı. Bu sırada gelen bir istihbaratı değerlendiren jandarma, zanlı Paala Jıkia’yı, Kemalpaşa Beldesi Balıkçı Barınağı’nda kiraladığı kayıkla Gürcistan’a geçmek isterken yakaladı. Gözaltına alınan Paala Jıkia, İstanbul’a gönderildi.

İKİ ZANLI DA GÜRCİSTAN'A GİDEN OTOBÜSTE YAKALANMIŞTI

Kadıköy, Caddebostan, Çamfıstığı Sokak'ta yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülen Yahudi işadamı Jak Levi'nin cinayet şüphelilerinden Shalva Tchurgulashvılı ve eşi Ekatarina Vardanıdze, 16 Ocak tarihinde, gece saat 01.00 sıralarında Trabzon’un Akyazı mevkinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde durdurulan İstanbul–Tiflis arası yolcu taşımacılığı yapan otobüste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gürcü çiftin üzerinde ve valizlerinde yapılan aramalarda öldürülen Yahudi işadamına ait eşyalar, 2.60 gram eroin, 2 adet matkap, tornavida, 2 bin 300 Euro ve 6 bin 600 lira para ele geçirilmişti.

Görüntü Dökümü

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Zanlının görüntüsü



Detaylar



Haber-Kamera: HOPA/

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2)MİNİBÜSLERDEKİ GÜZERGAH TABELALARI TOPLANDI

ADANA'da toplu taşıma araçlarında uygulama yapan trafik ekipleri, sürücülerinin görüş açısını daraltıp, kazalara neden olan araçlardaki güzergahları gösteren tabelaları toplattı. Adana Emniyet Müdürlüğü'nün Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarının gideceği güzergahı belirten tabelaların standart dışında olduğunu belirledi. Ekipler, araçların ön camlarını büyük oranda kapatarak, trafik güvenliğini de tehlikeye düşüren tabelaların kaldırılması için uygulama yaptı. Şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamada, durdurulan toplu taşıma araçlarının büyük çoğunluğunda, sürücülerin görüş açısının kapatan tabelaların bulunduğu görüldü. Tabelaları vatandaşlara kolaylık olması için astıklarını ifade eden bir sürücülerin ise karara tepki gösterdi. Aracın ön camını tamamen kapatan tabelaları indirmek istemeyen sürücü, "Ben görme zorluğu çekmiyorum. Bu tabelaları indirirsem vatandaş gideceği yeri nasıl görecek" diye tepki gösterdi.



Yaklaşık 1 saat süren uygulamada 97 araç kontrol edildi. 23'üne sürücü görüşünü engelleyen güzergah tabelaları ve emniyet kemeri kullanmamaktan 4 bin 183 lira ceza uygulandı.



Ayrıca, 1-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 533 toplu taşıma aracı kontrol edildi, 571'inin sürücüsüne çeşitli kurallara uymamaktan toplam 147 bin 470 lira ceza kesildi.

Görüntü Dökümü

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- Dolmuş şoförü ile polis arasındaki diyalog

- Dolmuş şoförünün tepkisi ve konuşması

- Toplu taşıma araçlarının durdurulması

- Polislerin fazla levhaları toplaması

- Levhalardan detay görüntü



SÜRE: 03'17" BOYUT: 368 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA, ()

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3)ÇANDIR: 7 LİRAYA SATILAN DOMATES 5.5 LİRAYA ÜRETİLİYOR

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya'da 1 liraya üretilen domatesin İstanbul'da 7 liraya satıldığı yönündeki imajın doğru olmadığını belirterek, “İstanbul'da 7 liradan satılan domates Antalya'da 5.5 liraya üretiliyor. 1 liraya üretilen domates ise İstanbul'da 2 lira dolaylarında satılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Tarlada domates 1 lira ama geliyor buraya çarşıya, pazara, eve aldığımız zaman 7-8 liraya kadar çıkıyor. Ne bu, bu arada olanlar kimler? İnsaf, insaf" şeklindeki ifadesinden sonra gözler, Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze yetiştiriciliği yapılan Antalya'ya çevrildi. ATB'nin Meclis toplantısında domates fiyatı gündeme geldi. Borsa Başkanı Ali Çandır, toplantıda 7 çeşit domatesi önündeki masada tutarak bilgi verdi. Son günlerde özellikle domates fiyatlarının, enflasyon her gündeme geldiğinde günah keçisi ilan edildiğine dikkati çeken Çandır, “Farklı çeşitlerde domates üretiyoruz. Haldeki fiyatlar çeşitlerine göre 1 liradan başlıyor, 5.5 liraya kadar yükseliyor. Her domatesin belli maliyeti var. İstanbul'da marketlerde domates 2.5 lira ile 8 lira arasında satılıyor. 'Antalya'da 1 lira İstanbul'da 7 lira' algısını tüccara karşı itibarsızlaştırma olarak görüyoruz. Bundan rahatsızız. Son 12 yıldaki enflasyonda tarım ürünlerinin enflasyona etkisine baktığımızda sadece 3 yıl olumsuz etkisi olduğunu görüyoruz. Tarım ürünlerinin enflasyona hafifletici ya da azaltıcı etkisi olmuştur" dedi.

1 LİRALIK DOMATES 2 LİRAYA SATILIYOR

1 liradan üretilen domatesin nakliye, işçilik masrafı ile 1 lira 60 kuruşa çıktığını belirten Çandır, bu domatesin İstanbul'da ortalama 2 liradan satıldığını söyledi. Antalya halinde 5.5 liradan satılan domatesin maliyeti eklendiğinde en az 7 liraya satılabileceğini dile getiren Çandır, şöyle konuştu:

“Üretimi belirleyen tüketicinin tercihidir. Üreticinin tercihi kokteyl domates, salkım domates olduğundan bu ürünlere yönelik bir kayma var. Dolayısıyla fiyat yükseliyor. Son yıllara baktığımızda domates üreticisinin yüzde 70 oranında kaybı var. Bu spekülatif yaklaşımlar domates üreticisine zarar veriyor. Tüketici tercihi doğrultusunda 2 liraya da domates yiyebilir 7 liraya da."

'DENETLENMESİ LAZIM'

Antalya Toptancı Hal Yaş Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Cüneyt Doğan da 1 liradan başlayıp 5.5 liraya kadar yükselen domates çeşitleri olduğunu söyledi. Son günlerde 1 liralık domatesin İstanbul'da 7 liraya satıldığına yönelik haberler çıktığını belirten Doğan, “Hangi domatesin İstanbul'da kaç liraya satıldığı önemli. İşçilik, nakliye, ambalaj masraflarımız var. 1 liralık domateste de 5.5 liralık domateste de aynı masraf oluyor. Antalya'da 5.5 liradan üretilen domates İstanbul'a 70-80 kuruş nakliye masrafı ile gidiyor. İstanbul'da komisyoncu da 20-30 kuruş kar alıyor. Son fiyatını pazarcı koyar. Son kanuna göre de pazarcı kaç liradan aldığını etikete koymak zorunda. Bunun belediye ya da devlet tarafından denetlenmesi lazım" dedi.

'ÇİFTÇİYLE DOĞRU ORANTIDA KAZANIYORUZ'

Bu fiyatlandırmada aracılara suç yüklendiğini dile getiren Doğan, komisyoncuların kanunda kar marjlarının yüzde 8 olduğunu açıkladı. Doğan, “Bizim kar marjımız çiftçinin kar marjıyla doğru orantılı. Biz çiftçinin ürününü ne kadar pahalıya satarsak ondan daha fazla kar ederiz. 1 liralık domatesten kazandığımız parayla, 5.5 liradan kazandığımız kar aynı değil" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Ali Çandır’ın konuşması (ATB Başkanı)



- Cüneyt Doğan’ın konuşması (Antalya Toptancı Hal Yaş Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı)



- Halden domates görüntüleri



- Seradan domates görüntüleri

208 MB /// 06.33ö

(HABER- KAMERA: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, ()

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4)TEMİZLİK İŞÇİLERİN KAZAYA DAVETİYE ÇIKARAN YOLCULUĞU

MANİSA’nın Akhisar İlçesi'nde temizlik işçilerinin çöp toplarken, kamyonun arkasında ayakta ve kasaya tutunarak yaptıkları yolculuk tehlikeye davetiye çıkarıyor. Kamyonun hareket etmesiyle birlikte dengesini kaybeden bir işçiyi düşmekten son anda arkadaşları kurtardı.

Akhisar İlçesi'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait temizlik işçileri günlük çöp toplama çalışmaları sırasında çöp kamyonunu arkasında seyahat etmeleri tehlikeye davetiye çıkarıyor. Kamyon kasasında korkuluklara tutunarak giden 5 işçiden biri aracın hareket etmesiyle dengesini kaybetti. Kamyondan düşmek üzere olan işçiyi son anda yanındaki arkadaşları tutarak, düşmesini önledi. Zaman zaman hızla giden kamyonun arkasında bulunan işçilerin durumunu gören vatandaşlar da şaşkınlıkla izledi.

Görüntü Dökümü:



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Çöp kamyonu kasasında işçiler



İşçilerin tehlikeli yolculuğu



Düşme tehlikesi geçiren işçi arkadaşının tutma anı



Genel detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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5)POLİSTEN SÜRÜCÜLERE 'KÖZLENMİŞ PATATES' İKRAMI

SİVAS Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyon ve TIR lastiklerinin diş derinliklerini ölçerek araç sürücülerine közlenmiş patates ve çay ikram ederek uyarıda bulundu.

Sivas-Ankara karayolu üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, kamyon ve TIR sürücüleri durdurularak şube müdürlüğünü bahçesindeki çardakta misafir edildi. Burada araç sürücülerine sobada közlenmiş patates ve çay ikram edildi. Araç sürücüleri ile bir süre sohbet eden Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun, kış aylarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. Şube Müdürü Dursun, sürücülerin yolda gördükleri buzlanmaları polis veya karayolları ekiplerine bildirmelerini isteyerek kış mevsiminde mutlaka kar tipi lastik kullanılması gerektiğini söyledi. Arslan ayrıca emniyet kemerinin önemini anlatarak, zincirleme kazaları önlemek için güvenli takip mesafesine de özen gösterilmesini istedi. Müdürlükleri tarafından 2016 yılında 248 bin 400 aracın denetlendiğini belirten Arslan, 2017 yılında ise 318 bin araç denetlemeyi hedeflediklerini söyledi. Araç sürücülerinden Kadir Varlık ise daha önce bu şekilde misafir edilmediklerini belirterek şube müdürü Arslan'a teşekkür etti. Eğitim sırasında kamyon ve TIR lastiklerinin diş derinliği ölçülerek kış şartlarına uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Görüntü Dökümü:



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-Uygulamadan görüntüler



-Araçların ekiplerce durdurulması



-Kontroller



-Sürücülere çay ve közlenmiş patates ikramı



-Şube Müdürünün açıklamaları

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()



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6)SURİYELİ YETİMLERE MORAL ETKİNLİĞİ

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde Ata İnsani Yardımlaşma Derneği ve Katar Hayır Kurumu tarafından düzenlenen etkinlikte Suriyeli yetim çocuklar gönüllerince eğlendi.Ülkelerindeki iç savaş sırasında anne, babalarını ya da her ikisini kaybeden Suriyeli yetim çocuklar için Ata İnsani Yardımlaşma ve Katar Hayır Kurumu tarafından moral günü etkinliği düzenlendi. Belediye Düğün Salonu'nda yapılan etkinlikte çocuklar oyunlar oynayıp, Arapça şarkılar söyledi.

Görüntü Dökümü



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- Suriyeli çocuklar şarkı söylerken



- Suriyeli çocuklar etkinliği izlerken



- Kadınlar ve yetim çocuklar



- Çocukların oyun oynaması



- Kravat kapmaca oynarken



- Patates yemek oynarken



- Dernek Başkanı Hüseyin Yumuşak'ın konuşması



- İzleyenlerden görüntü

BOYUT: 114 MB SÜRE: 03' 25"

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()