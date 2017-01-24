DHA YURT BÜLTENİ-10

1)AKARCA: TÜRK YARGISI DARBELERE KARŞI İLK KEZ DİK DURUŞ SERGİLEDİ

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, "Türk yargısı darbelere karşı ilk kez bir dik duruş sergileyerek ve zamanında harekete geçerek yasadışı, hukuk dışı olaylara karşı milletinin yanında yer alarak gerekeni yapmıştır. Güvenlik görevlisi ve mülki idari kadrolarda 102 bin 296, yargı mensuplarında ise 3 bin 887 kişi hakkında tahkikat yapılmıştır" dedi. Sandıklı'daki May Termal Otel'de Yargıtay Başkanlığı ile Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı ve Meslek İçi Eğitim Semineri düzenlendi. 3 gün sürecek seminerin açılışına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Mustafa Artuç, Afyonkarahisar ve Sandıklı protokolu ile 106 cumhuriyet savcısı katıldı.

'NE KADAR CANAVAR OLDUKLARINI GÖSTERDİLER'

Programın açılışında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 15 Temmuz şehitleri konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Sonrasında konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi. DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü aktaran Akçil, "Her geçen gün olaylar görmekte ve duymaktayız. Askerle vatandaşımızı karşı karşıya getirdiler. Normalde insancıl, yumuşak yüzlü kişilerin birilerinden talimat aldığında ne kadar canavar olduklarını bize gösterdiler. Bu durumlar özellikle yargı mensupları açısından çok önemli. Halkımızın direnişi ve cumhurbaşkanımızın ferasetiyle bu terör örgütleri emellerine ulaşamadı" dedi.

'TÜRK YARGISI DARBELERE KARŞI DİK DURUŞ SERGİLEDİ'

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca da mesleki konuların seminerde enine boyuna tartışılacağını aktardı. Terör örgütlerinin ülkenin dört bir yanında bombalı eylemler yaptığını, asker, polis ve sivil vatandaş ayrımı yapmadan yüzlerce vatandaşı şehit ettiğini vurgulayan Akarca, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, "Bu asil millet 250 şehit, 2200 ağır yaralı vermesine rağmen vatanını vermedi. Milli iradeye de sahip çıkıp, demokrasisini ve rejimini korudu. Bu militanlar hakkında tüm yurtta idari ve adli soruşturma başlatıldı. Türk yargısı da darbelere karşı ilk kez bir dik duruş sergileyerek ve zamanında harekete geçerek bu darbelere karşı, yasadışı, hukuk dışı olaylara karşı milletinin yanında yer alarak gerekeni yapmıştır. Devam eden soruşturmalarda rakamlar değişmekle birlikte güvenlik görevlisi ve mülki idari kadrolarda 102 bin 296, yargı mensuplarında ise 3 bin 887 kişi hakkında tahkikat yapılmıştır. Ayrıca birçok kamu görevlisi ve sivil unsurlar hakkında soruşturmalar sürmektedir" diye konuştu.



Programda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, protokol üyelerine çeşitli hediyeler verdi.

Görüntü Dökümü



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- Protokolden



- Başsavcısı protokola hediye verirken



- Salondan detay



- Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil'in konuşması



- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın konuşması



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(Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

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KARABURUN' A BALIKÇİFTLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEPKİLER NEDENİYLE YAPILAMADI

2)“ÇİFTLİK NE GI ENGİNAR MI DİKİYONUZ"

İZMİR'in Karaburun İlçesi'nde bir firma tarafından 3 yeni balık çiftliği yapılmasına ilişkin ÇED sürecinin başlatılmasının ardından Ambareski Köy Kahvesi'nde yapılmak istenen “Halkın katılımı toplantısı" bölgede yaşayanların tepkisi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Jandarma ile polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mahallede yağmura rağmen toplanan kalabalık, bilgilendirme toplantısına izin vermeyince firma yetkilileri ve bakanlık görevlileri toplantı yapamadan mahalleden ayrılmak zorunda kaldı. Çiftliğe karşı çıkanlar üzerinde “Çiftlik ne gı enginar mı dikiyonuz" yazılı dövizler taşıdı.



Karaburun İlçesi açıklarına Agromey A.Ş. tarafından 3 milyon 870 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde balık çiftliği yapılmak istenmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı. Süreç kapsamında bugün firma ve bakanlık yetkilileri, bölgede yaşayan halkı bilgilendirmek amacıyla Ambareski Mahallesi'nde bir toplantı yapmak istedi. Ancak Karaburun Belediyesi, Karaburun Kent Konseyi, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve bölgede yaşayanlar balık çiftliği yapılmasına karşı çıktı. Mahallede toplanan kalabalık üzerinde, “Denizden rant çıkmaz denizden yaşam çıkar", "Çiftlik zehri değil deniz kokusu istiyoruz", “Karanfil kokulu kadınlar balık çiftliği istemiyor", “Denizler balıkların Karaburun çocukların“, “Agromey korkma gı! Biz Karaburun", “Çiftlik ne gı enginar mı dikiyonuz" ve “Al çiftliğini git gari" yazılı dövizler taşıdı. Ayrıca mahallenin girişine de balık çiftliklerine karşı pankartlar asıldı. Kahvehaneyi dolduran kalabalık, türküler eşliğinde yöresel oyunlarını sergiledi. Alkışlarla, “Hadi gari, git gari" diyerek tempo tuttu. Bir süre sonra, firma ve bakanlık yetkilileri toplantının yapılamayacağını anlayınca kahvehanedekilerin de tepkisi üzerine jandarma eşliğinde bölgeden ayrıldı.

“FARKLI ÇIKIŞLAR BİZE ZARAR VERİR"

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam yetkililerin ayrılmasının ardından kabalığa seslenip, “Bir dostunuz olarak şunu rica ediyorum kendi aramızdaki birlik ve beraberliği sürdürmeliyiz. İl müdürlüklerinden gelenler ikiye bölündü tutanaklarını tutup gittiler. Aramızdan farklı çıkışlar yapmak bize zarar verir. Biz içerdeyken başka bir heyet raporu tutup gitmiş, bunun takibi içindeyiz. Raporu ele geçirip elimizden geleni yapacağız. Biz de bir tutanak hazırlayacağız ve imzamızı atacağız. Bugün hırsızlığa, talana karşı kalemini cesurca kullanan gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü, aradan bunca zaman geçmesine rağmen yağma talan devam ediyor. Birlikte mücadelemizi sürdürmeliyiz" dedi.

“HALK İSTEMEZSE YAPAMAZLAR"

Çevreci Avukat Şehrazat Mercan, bölgede yaşayanların istememesi durumunda balık çiftliklerinin kurulamayacağını savunup, “Halkın istememesini dikkate almadan da işlemleri yürütebiliyorlar. Bununla ilgili yıllardır mücadele veriyoruz. Burası da vatanın bir sathı buraya da vatana da sahip çıkacağız. Bu birliği sürdürmemiz lazım. ÇED yönetmeliğinin aşamaları var, bunlarda ne kadar mücadele edersek başarılı oluruz. Seferihisar Sığacık'ta açtığımız bütün davaları kazandık ama Yargıtay eften püften gerekçelerle kararı bozdu. Buraya bugün gelindi tamam bitti dememeliyiz. Her zaman bu kalabalık olmalı. Zaman birlik olma zamanı, detayları takılmayın. Halk isterse bunu yaptırmaz. Burada biz de kendi tutanağımızı tutacağızö diye konuştu.

“BAKANLIK HAYKIRIMIŞIMIZI DUYSUN"

Karaburun Kent Konseyi Doğa Koruma Çalışma Grubu Konseyi Başkanı İpar Buğra Dilli, balık çiftliğinin kurulması aşamasında yapılmak istenen bilgilendirme toplantısına bölgede yaşayanların izin vermediğini hatırlatıp, “Bütün Karaburun'da yaşayanlar bugün buna karşı çıktık. Denizlerin korunması için mücadele verdik. Yarımadadaki bu talana karşı halk isyan etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri toplantının yapılıp yapılamadığına dair tutanak tutmalıydı ve biz de altına şerh koyacaktık ancak bu tutanağı bize göstermediler. İkiye bölünmüşler ve diğer grup tutanağı hazırlayıp İzmir'e doğru yola çıkmış. Biz de kendi tutanağımızı tutacağız. Bakanlığa göndereceğiz. Dileriz ki buradaki çığlığı bakanlık duyar. Ve mahkemeye gitmeden bakanlık olumlu ÇED raporu vermez. Karaburun Yarımadası'nda deniz çayırları ve Akdeniz foku açısından önemli bir yerdir. Bu insanların geçim kaynaklarının yok edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Kalabalıktan görüntü



-Yöresel oyunlardan görüntü



-Pankart ve dövizlerden görüntü



-Musa Çam'ın açıklaması



-Şehrazat Mercan'ın açıklaması



-İpar Buğra Dilli'nin açıklaması



-Genel ve detay görüntü

(Haber: Tufan HAMARAT, Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()

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NİŞANLI ÇİFT, TARTIŞTIKLARI 100 METRELİK UÇURUMDAN DÜŞEREK ÖLDÜ (EK)



3)ZEYNEP, ÖZGÜR'Ü TUTMAK İSTEMİŞ

Özgür Özakın ile nişanlısı Zeynep Nida Sözeri'nin, uçurumdan düşerek ölmeleriyle ilgili soruşturmada, görgü tanığı arkadaşları Özge A.'nın ifadesi alındı. Olay sırasında nişanlı çiftin yanında bulunan Özge A. polisteki ifadesinde, Özgür Akalın'ın kendisini aradığını, tartıştığı Zeynep Nida Sözeri'nin evden çıktığını söylediğini anlattığını söyledi. Özge A. ifadesinde şöyle dedi: "Özgür, Zeynep'e ulaşamadığını söyleyerek benden onu aramamı istedi. Özge'yi aradım. Bana Köseağzı'nda arabada olduğunu söyledi. Sonra Özgür ile buluştuk ve birlikte yanına gittik. Arabadan inip uçurumun kenarında konuşmaya başladılar. Konuşurken Özgür'ün ayağı takıldı ve sendeledi. Zeynep onu tutmak istedi. Ancak ikisi de uçurumdan düştü. Çığlık atarak yardım istedim. Sonra cesetlerini bulduk."



Çevresindekiler, ilk eşlerinden boşanan Özgür Özakın ile Zeynep Nida Sözeri'nin birbirlerini çok sevdiği ve bu yaz düğün yaparak evlenmeyi planladıklarını söyledi. Ankara'da elektrik dağıtım şirketinde çalışan Zeynep Nida Sözeri'nin, 1 çocuğu olan Özgür Özakın ile evlendikten sonra aynı firmanın Ereğli'deki şubesine tayin istemeyi planladığı belirtildi. Nişanlı çiftin cenazeleri, ailelerin ortak kararıyla Ereğli'de toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü



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-Olay yeri gündüz görüntüleri

ZONGULDAK /

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4)İNEGÖL’DE KORKUTAN ÇATI YANGINI

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, üç katlı binanın çatı katında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Alevler arasında kalan piknik tüpü, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılarak patlamanın önüne geçildi.



İnegöl’ün Mesudiye Mahallesi 1. Aydın Sokak’ta bulunan üç katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, 4 araçla alevlere müdahale etti.



Merdivenli araçla havadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Emniyet Müdürlüğü ekipleri de gerekli güvenlik önlemlerini alarak, meraklı vatandaşların binaya yaklaşmasını engellerken, bazı vatandaşlar ise yangını evlerinin balkon ve pencerelerinden seyrettiler. Her ihtimale karşı sağlık ekibi de yangın bölgesinde hazır bekletilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.Öte yandan, çatı katında bulunan ve aşırı sıcaklık nedeniyle üzerinde yarık oluşan piknik tüpü itfaiye ekibi tarafından dışarı çıkarılarak patlaması önlenmiş oldu. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü



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Yangının alevli görüntüleri, itfaiye söndürme görüntüleri, mahalle sakinlerinin görüntüleri, ev sahibinin fenalaşma görüntüleri



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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5)KARABÜK'TE FETÖ SORUŞTURMASINDA 10 GÖZALTI

KARABÜK’te, FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.



Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ileri sürülen kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, emniyet müdür yardımcısı M.K., komiser İ.Y., komiser yardımcısı M.Ç. ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları çalışanları V.K., A.E., U.B., F.Ö., L.T., S.E. ve ÖL.'yi gözaltına aldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü



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-Şüpheliler hastaneye götürülürken



-Şüpheliler otobüse götürülürken

Süre:(01.35) Boyutu:(73 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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6)ŞANLIURFA’DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 6 YARALI

ŞANLIURFA’da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır’dan Şanlıurfa’daki yakınlarını ziyarete gelen Bedir Tatar yönetimindeki 21 DV 908 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kayalıklara çarpıp şarampole devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü ve yanındaki 5 yakını yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü



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- Ambulansın hastaneye gelmesi



- Yaralının acil servise alınması



- Acil servis önünde bekleyenler



- Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 77 MB

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7)FETÖ ŞÜPHELİSİ 13 EMNİYET MENSUBU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ESKİŞEHİR merkezli, Erzurum ve Çorum illerinde düzenlenen Fethullah Gülen Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 Emniyet mensubu adliyeye sevk edildi.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri geçen 19 Ocak'ta Eskişehir, Erzurum ve Çorum illerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen ikinci sınıf emniyet müdürü ile üçüncü sınıf emniyet müdürü, 2 dördüncü sınıf emniyet müdürü, 2 emniyet amiri, 2 komiser, 4 komiser yardımcısı ile 1 emekli polis memuru yakaladı. Gözaltına alınarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 13 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:



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-Adliyeye getirilen FETÖ şüphelisi emniyet mensuplarının çekilen görüntüsü bulunuyor.)



Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,()

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8)ZONGULDAK’TA 84 SANIKLI FETÖ DAVASI BAŞLADI

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY davasında aralarında işadamları, kamu çalışanları ve dernek yöneticileri ile örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 69’u tutuklu, 84 sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.



Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlayan duruşma öncesi çeşitli illerdeki cezaevlerinde kalan 69 tutuklu sanık adliyeye getirildi. Firari 15 sanık duruşmaya gelmedi. Polis, tutuklu sanıkların adliyeye girişi sırasında geniş güvenlik önlemi aldı, aileleri yaklaştırmadı. Tüm sanıkların getirilmesi ardından başlayan davada, salonda yer kalmadığı için sanık yakınları ve gazeteciler içeri giremedi.



İDDİANAMEDEN



15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu ve örgüte finans desteği sağladıkları iddia edilen iş adamlarıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 69 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz'ın geçen Kasım'da hazırladığı 200 sayfalık iddianame ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Zonguldak'taki dernek yöneticileri, iş adamları, kamu kurumlarında çalışan kişilerin bulunduğu sanıklar hakkında dava açıldı. Sanıklar hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Görüntü Dökümü:



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-Askerlerin önlem alması



-Tutukluların adliye binasına sokulmaları



-Cezaevi araçlarının adliyeye gelmeleri



-Yakınlarının ağlamaları



-Yakınlarının el sallamaları



-Polisin yoğun güvenlik önlemi alması



-Detaylar

Süre: (6.27) Boyut: (440 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()