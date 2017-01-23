DHA YURT BÜLTENİ-10

1)YÜK TRENİ, OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 3 YARALI

MALATYA'da yük treni ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Malatya'daki kaza, Battalgazi ilçesin Ağılbaşı Mevkii'ndeki geçitte saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ağılbaşı’ndaki hemzemin geçitten geçen 44 EC 166 plakalı otomobil, Battalgazi’den Malatya yönüne giden yük treni ile çarpıştı. Metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 3 kişi İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkartılırken, yaralılar 112 sağlık ekipkleri tarafından Malatya Devlet Hastanesi&ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mikail PELİT/MALATYA, ()-

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YANLIŞ EVE OPERASYON, ÖLÜME NEDEN OLDU (EK)

2)TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da polisin yanlış eve düzenlediği operasyonda kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hamide Yücel, toprağa verildi. Baraj Mahallesi'ndeki Ertuğrul Gazi Camisi'nde kılınan öğle namazına ölen kadının çocukları, yakınları ve komşuları katıldı. Sarılarak birbirlerini teselli eden Hamide Yücel'in çocukları, cenaze namazı boyunca gözyaşlarını tutamadı. Hamide Yücel'in cenazesi namazın ardından götürüldüğü Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü



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- Olayın olduğu evden görüntü



- Taziye için gelenlerden görüntü



- Cenazenin araçtan çıkarılması



- Cenazenin musalla taşına konulması



- Ağlayan kardeşlerin birbirine sarılması



- Cenaze namazı



- Cenazenin araca konulması ve gidişi



HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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3)MİDYAT’TA TERÖR KURBANI KÖYLÜLER ANILDI

MARDİN'in Midyat İlçesi'ne bağlı Başyurt Mahallesi’nin Efeler Mezrası’nda, 1987 yılında PKK’lı teröristler tarafından katledilen7'si çocuk 10 köylü, 30'uncu yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Midyat İlçesi'ne bağlı Başyurt Mahallesi Efeler Mezrası’nda 30 yıl önce teröristler tarafından katledilen 7’si çocuk, 10 köylü için okul bahçesinde düzenlenen anma törenine Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Albay Vahit Şentosun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman ile çok sayıda vatandaş ve köylüler katıldı. Ellerinde Türk Bayrakları ile tören alanında toplanan vatandaşlar sık sık, "Şetler ölmez vatan bölünmez", "Polise, askere kalkan eller kırılsın" ve "Kahrolsun PKK" sloganları atıldı.

Burada konuşan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, 30 yıl önce yaşanan katliamın, örgütün en vahşi eylemlerinden biri olduğunu belirterek, "Bundan tam 30 yıl önce bu köyde, bugünde 10 tane cana kıyıldı. Bizler, bölücü terör örgütü PKK'nın en vahşi, en acımasız, en insanlık dışı eylemlerinden bir tanesini bugün burada anmak, geride kalanların acısını paylaşmak, devlet ve millet olarak da bunu unutmamak ve unutturmamak için bugün buradayız. Hepimizin başı sağ olsun. Acımız büyük, unutmadık unutmayacağız. Mücadelemiz kutsaldır, asla vazgeçmeyeceğiz. Bizleri kimse ölümden korkutamaz. Onların ölüm dediği, bizim makamların en yücesi olan şehitlik mertebesidir. Bu ülkede, evet tam 30 yıl önce şahit olduğumuz o çocuklarımız da şehit oldu. Evet, beşikten yaşlısına kadar herkes bu ülkede şehit olmaya hazırdır. Hiçbir makam ya da mevkii kendini bundan ayrı tutmamaktadır. Yeri geldiğinde askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız, evet, yeri geldiğinde de kaymakamlarımız şehit olmaya hazırdır. Ama şunu hiçbir zaman, hiç kimse, hiçbir şekilde unutmasın. Biz bu coğrafyada yaşamanın bedelini ödüyoruz, ödemeye de hazırız" dedi.

1987 yılında meydana gelen olayda 4 kardeşini kaybeden Mehmet Şirin Akçay, aradan 30 yıl geçmesine rağmen o günkü acıyı hala yaşadığını belirterek, "Bilindiği üzere 23 Ocak 1987 yılında bulunduğumuz Başyurt Mahallesi’nde devletin yanında yer alan korucu aileleri ve sivil vatandaşlarımızın bölücü terör örgütü tarafından hedef alınarak 1’i güvenlik korucusu, 7 masum çocuk, 1’i kadın, 1’i sivil vatandaşımız toplam 10 vatandaşımızın katledilmesi sonucu şehit olmuşlardır. Bu olay sırasında başta benim kardeşlerim olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan akrabalarımıza, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yıllarca terör örgütleri tarafından hedef haline getirilmiş ilçemiz Midyat halkı, yapmış olduğu mücadele ile huzur ve barış içinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Diller ve dinler kenti olarak tabir edilen din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bu bölgede yıllardır yaşamaktayız. Ne var ki terör örgütleri buna tahammül edememekte, bölgeyi yeniden kaosa sürüklemeye çalışmaktadır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından katledilen 7'si çocuk 10 köylü için toplu fatiha okundu. Ardından şehitlerin hayrına verilen mevlit yemeği ile tören sona erdi.

Görüntü Dökümü



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-Yapılan konuşmalar



-Atılan sloganlar



-Mevlit yemeği ikramı



-Törene katılan şehit yakınları



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), ()-

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4)EĞİTİME HAYIRSEVER KATKISI

KAYSERİ'de hayırsever işadamı 4 kardeş, anne ve babalarının ismini taşıyacak Murat-Ülfet Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni yaptıracak.



Okulun yapımıyla ilgili protokol, Özdemir Grup Yönetim Kurulu üyesi 4 kardeş ile Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve Vali Süleyman Kamçı tarafından, Valilikte düzenlenen törende imzalandı. Vali Kamçı, Kayseri'nin 'Hayırseverler Şehri' olarak bilindiğini ve hayırseverlerin okul, cami, yurt ve hastane yapımı gibi işleri yüklendiklerini bildirdi. Kamçı, şöyle dedi:



"Hayırseverler, kentimizde pek çok eser yapmışlar ve yapmaya da devam ediyorlar. Bundan sonra da kentin ihtiyacı olan okul, hastane, cami, yurt gibi binaların yapımına hayırseverlerimizin katkıda bulunacaklarına inanıyorum. Özdemir kardeşlerin anne ve babaları adına yaptıracakları okulun da şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu okulumuz, 24 derslikli olacak ve inşallah 30 Ocak'ta temelini atacağız. Okulumuzun temelini, 30 Ocak'ta Başbakanımızın Ankara'da yapacağı toplu temel atma törenine yetiştirmek istiyoruz. Okul binasını hayırseverlerimiz yaptıracaklar. Milli Eğitim Müdürlüğümüz de diğer eksikliklerini giderip, öğretmen atayacak. Ancak ilerleyen süreçte okulun ihtiyacı oldukça da yine hayırsever Özdemir kardeşlerin yardımlarını talep edeceğiz."



Özdemir kardeşler adına konuşan Şeref Özdemir de, babaları Murat Özdemir'in veifat ettiğini, ancak anneleri Ülfet Özdemir'in hayatta olduğunu belirterek, "Rahmetli babamız, Kayseri'de ilk imam hatip lisesi mezunlarındandı. Kardeşlerimle birlikte anne ve babamızın adını taşıyan bir okul yaptırmak istedik. Memleketimiz olan Hacılar ilçesi Belediye Başkanımız Doğan Ekici beye bu isteğimizi ilettiğimizde memnuniyetle karşıladı ve arsa konusunda bize yardımcı oldu. Allah nasip ederse 30 Ocak'ta okulun temelini atacağız ve 2018'de de bitireceğiz. Bundan sonra da hayır işlerimizi devam ettirmek arzusundayız" diye konuştu.



Törende daha sonra 24 derslikli Murat-Ülfet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yapımıyla ilgili hayırlanan protokol, Özdemir kardeşler, Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve Vali Süleyman Kamçı tarafından imzalandı.

Görüntü Dökümü



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-Vali Süleyman Kamçı konuşması



-Şeref Özdemir konuşması



-Genel detay

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )



5 dakika 06 saniye/164 MB

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5)ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARININ KAR KEYFİ

ADANA'da şehit ve gazi çocukları Pozantı İlçesi'nde kar keyfi yaptı.

Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla yarı yıl tatiline giren şehit ve gazi çocuklarına kar etkinliği düzenlendi. Pazar günü Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen çocuklar, Pozantı İlçesi'nin Gülek bölgesine uğurlandı. Şehit ve gazi çocuklarına Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden sorumlu emniyet müdür yardımcısı, şube müdürü ve polis memurları eşlik etti. Çocuklar karda kaydı, ardından da düzenlenen oyunlarla eğlendi.



Adana'da 20 Mayıs 2016'da Gülbahçesi Mahallesi'nde evrak dağıtırken şehit edilen polis memuru Yılmaz Bozkurt'un oğlu Mustafa Bozkurt, kar görmeye 2 yıl önce babasıyla geldiğini söyledi. Diğer şehit ve gazi çocukları da kar etkinliği sayesinde çok güzel bir gün geçirdiklerini, bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü



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- İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın çocuklarla birlikte görüntüsü



- Çocukların polis otobüsüne binmesi



- Otobüsün içinde görüntüsü



- Kayak yapan çocuklar



- Kardan adam yapmaları



- Polislerin sucuk ekmek ve içecek dağıtması



- Bir polisin çocuklarla röportaj yapması



- Çocukların karda yaptığı yarışmadan görüntüler



- Çocukların büyük Türk bayrağı ile görüntüsü

SÜRE: 04'27" BOYUT: 497 MB

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:ADANA,()

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6)CUMHURİYETÇİ KADINLAR, UĞUR MUMCU VE GAFFAR OKKAN'I ANDI

SİVAS'ta Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği tarafından Gazeteci Uğur Mumcu ve Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ölüm yıl dönümlerinde anıldı.

Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Sivas Şube Başkanlığı üyeleri, 24 Ocak 1993 yılında aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu ve 24 Ocak 2001 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevini sürdürürken uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Şehit Ali Gaffar Okan'ı anmak için dernek binasında basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Sivas Şube sekreteri Hülya Orhon, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılamadığını söyleyerek, "Karanlık güçler tarafından yargımız işletilmiyor, davalar doğru sonuca ulaştırılamıyor, faili meçhul cinayetler aydınlatılamıyor. Bu cinayetleri işleyenleri, işletenleri kınıyor demokrasi ve devrim şehidi Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz. Güzel yurdumuzun zorlu dönemeçlerden geçtiği bu dönemlerde aydınlatılması gereken karanlık işler için Uğur Mumcu'yu çok arıyoruz. Uğur Mumcu'yu unutmayacağımız ve unutturmayacağımız. Diğer bir şehidimiz de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde 24 Ocak 2001 tarihinde hain bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve faili meçhul cinayetler arasında olan sayın Ali Gaffar Okkan'ın ölümünün 16'ncı yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Dernekten görüntüler

-Anma programı

-Açıklama

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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7)EDİRNE’DE ‘BYLOCK’ KULLANDIĞI BELİRLENEN 12 POLİS GÖZALTINA ALINDI

EDİRNE’de FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen aralarında emniyet müdürü ve komiserlerinde bulunduğu 12 polis ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde haberleşmeyi sağladığı öne sürülen cep telefonu uygulaması ‘ByLock’u kullandığı tespit edilen aralarında emniyet müdürü ve komiserlerinde bulunduğu 12 polis gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye getirilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Polis otobüsünün gelmesi

-Şüphelilerin adliyeye girişleri

-Edirne adliyesi

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-