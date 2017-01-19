DHA YURT BÜLTENİ-10

1)17 YAŞINDA SEKEN KURŞUNLA ÖLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

İSTANBUL'un Silivri İlçesi'nde önceki gün iş adamı Murat Küpeli'ye düzenlenen silahlı saldırıda seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Berkan Ateş, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da işadamı Murat Küpeli'ye düzenlenen silahlı saldırıda seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkan Ateş'in cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Bugün ilk olarak Samsun'un Tekkeköy İlçesi'nde bulunan Balcalı Mahallesi'nde ki baba evinde helallik alındı. Berkan Ateş'in naaşı daha sonra cenaze töreni için Güzelyurt Mahallesi Camii'nde getirildi. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın da katıldığı cenaze törenin de inşaatlarda çalışan baba 47 yaşındaki Hayati Ateş, ayata durmakta güçlük çekti. Yeğeni Berkan Ateş'in kaza kurşununa gittiğini söyleyen amca Yaşar Ateş, "Olay yeğenimin iki kurşunun arasında kalmasıyla gerçekleşti. Yeğenim, kaza kurşununa kurban gitti. Bunu yapanlar cezalarını çekecekler" dedi.

Berkan Ateş öğle namazı sonrasında Güzelyurt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Balcalı Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü



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-Cami'den detay



-Amca Yaşar Ateş'in açıklaması



-Helallik alımı



-Cenaze namazının kılınışı



-Cenazenin omuzlarda gidişi



-17 Yaşındaki Berkan Ateş'in fotoğraflı



(SÜRE : 01.59 – BOYUT: 63.55 MB)



Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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2)İZMİT KÖRFEZİ'NE KİRLETEN FİRMAYA 2 MİLYON 100 BİN LİRA CEZA

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde bulunan bir limandan sızan yakıt İzmit Körfezi'nde kirliliğe yol açarken, yakıt limanın karşı kıyısında bulunan Yalova Altınova sahillerine kadar ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı limandan denize 90-100 ton civarında fuel oil döküldüğünü, çevreye verdiği zarar nedeniyle firmaya 2 milyon 100 bin liralık ceza kestiğini açıkladı.

Geçen hafta Perşembe günü Dilovası'nda bulunan bir limandan denize fuel oil döküldüğü ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma yaparken, limanın çevresine ve demirli olan gemilerin etrafına bariyerler çekildi. 1 acil müdahale ve 2 temizlik şirketi kıyılarda temizlik çalışması yaparken, yakıt toplama gemisi 'Seyit Onbaşı' ile deniz yüzeyindeki yakıt temizlenmeye çalışıldı. İzmit Körfezi'ne sızan yakıt Körfez ve Derince kıyılarına kadar ulaşırken, rüzgarın da etkisiyle sızıntının olduğu limanın karşısında bulunan Yalova Altınova kıyılarına kadar yakıt ulaştı. Sahiller simsiyah olurken, kıyılardaki kumlar ve taşlar siyaha bulandı.



Denize sızan kirlilikten en çok su kuşları etkilendi. Körfez sahillerinden yakıta bulunan çok sayıda karabatak telef olurken, duyarlı vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve kuruluşlar kuşları hayatta tutmak için çalıştı. Sahillerden toplanan kuşlar Darıca'da bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'ndaki hayvan hastanesinde ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yıkanarak bakıma alındı.

2 MİLYON 100 BİN LİRA CEZA



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevreye verdiği zarardan dolayı bir firmaya 2 milyon 100 bin TL idari yaptırım cezası uyguladığını açıkladı. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada:



"12 Ocak tarihinde Dilovası'nda faaliyet gösteren bir firmaya ait tanklardan, tanklar arası fuel oil'in transfer işlemleri sırasında güvenlik havuzlarına fuel oil'in taştığı, güvenlik havuzundan da yağmur suyu kanalına aktığı, oradan da denize taşındığı Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tespit edilmiştir. Denize yaklaşık 90-100 ton civarında fuel oil döküldüğü tahmin edilmekte olup Gümrük Müdürlüğü'nce dökülen miktar kesin olarak hesaplama çalışmaları devam etmektedir. Temizlik çalışmaları karada denizde başlatılmış ve büyük oranda temizlenmiştir. 18 Ocak tarihi itibariyle uçaktan çekilen hava fotoğraflarında deniz yüzeyinde film tabakası şeklinde yağımsı kirlilik görülmekte, kıyılarda ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün personellerince denetimler devam etmekte olup, lokal kısmi kirlilik olduğu, bunlara da temizlik firmaları yönlendirilerek temizlik işlemleri devam etmektedir. Ayrıca Yalova kıyılarında da kirlilik ihbarları gelmiş mevcut temizlik firma araç ve ekipleri yönlendirilerek temizlik işlemleri başlatılmıştır. 12 Ocak ile 18 Ocak tarihine kadar denizden sıvı olarak yaklaşık 200 ton fuel oil ve deniz suyu çekilmiş olup bunun yaklaşık yüzde 30 fuel oil (60 ton) içerdiği tahmin edilmektedir. Ayrıca bölgede temizlik faaliyetlerini sürdüren firmalar tarafından temizlik çalışmalarında kullanılan malzemeler, ayrıca limanlarda biriktirilmekte olup oluşan atıkların Zarar Tespit Komisyonu çalışmalarına müteakip bertarafları sağlanacaktır. Kıyı ve açık denizde yapılan çalışmalar sonucu toplanan atıklar bertaraf tesislerine yönlendirilmektedir. Tanklardan dökülen fuel oil'in çevreye verdiği zarardan ötürü 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20-v maddesi uyarınca firmaya 2 milyon 100 bin TL idari yaptırım uygulanmıştır.

Görüntü Dökümü



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Limandan ve kıyılardan çekilen görüntüler



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İZMİT(Kocaeli), () -

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3)AKÇAKALE'DE HAYVAN KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde hayvan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kamyonette 100 küçükbaş hayvan ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri Bulutlu Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 63 K 8475 ile 63 AJ 793 plakalı kamyonetleri durdurdu. Yapılan incelemede kamyonetlerde bulunan 100 küçükbaş hayvanın kaçak yollarla Suriye'den getirildiği belirlendi. El konulan hayvanlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kamyonet sürücüleri Salih G. ile Mehmet Emin A. ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü



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- Ele geçirilen küçükbaş hayvanlar



- Kamyonetlerin jandarmaya getirilmesi



- Şüphelilerin jandarmaya götürülmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Hadi KURT ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 194 MB

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4)SURİYELİLERİN RUHSATSIZ SAĞLIK MERKEZİNE BASKIN

GAZİANTEP'te, Suriyelilerin ruhsatsız açtığı sağlık merkezine polis, zabıta ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri baskın yaptı.

İncilipınar Mahallesi'nde 1.5 yıl önce açılan Suriye Sağlık Merkezi'nin ruhsatsız olduğuna dair zabıtaya ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, sağlık merkezine baskın yaptı. İnceleme yapan zabıta ekipleri, merkezin izinsiz ve ruhsatsız açıldığını tespit etti. Suriye uyruklu Khalid Alhamada adına açılan sağlık merkezine polis ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerini çağıran zabıta ekipleri, merkezin içerisindeki kabinlerde arama yaptı. Suriyeliler'in 30 TL karşılığında muayene edildiği 19 doktorun görev yaptığı saptanan merkezin yetkililerine ulaşılamazken, çalışan 4 kişinin polis ifadesini aldı.



Ruhsatsız sağlık merkezinin steril olmaması dikkat çekerken, 3 katlı işyerinin hastane gibi dizayn edildiği görüldü. Muayene için gelen Suriyeliler, polis ve zabıta ekipleri tarafından geri çevrilirken, sağlık merkezi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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- Ruhsatsız işletilen sağlık kabini



- Muayene olmaya gelen Suriyeliler



- Steril olmayan muayenehaneler



- Muayenehanelerin gezilmesi



- Rapor tutulması



- Zabıtanın muayene olmaya gelenleri uyarması



- Genel ve detay görüntüler



Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 720 MB



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5)SİVAS'TA ÖĞRENCİLER 'DEMOKRASİ VE ADALET' İÇİN YÜRÜDÜ

SİVAS'ta çeşitli liselerde öğrenim gören öğrenciler 'Demokrasi ve Adalet' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Sivas Lisesi koordinesinde 'Değerler Eğitimi' kapsamında her okuldan 20 öğrencinin katılımıyla 'Demokrasi ve Adalet' yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kentteki çeşitli okullarda eğitim gören yaklaşık 500 öğrenci, ellerinde 'Adalet kainatın ruhudur', 'Bu vatan sahipsiz değil', 'Çağdaşlık için demokrasi' yazılı dövizler taşıyarak İnönü Bulvarı üzerinde yürüdü. Yürüyüş Buruciye Medresesi önünde saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Yürüyüş sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, "Ülkemiz bu yaz önemli bir süreçten geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ülkemiz ikinci bir istiklal mücadelesi verdi. Bu çerçevede çocuklarımızın daha çok bilinçlenmesi, daha çok kendi değerlerine sahip çıkması, ülkesine, vatanına ve seçilmiş olan meclisine sahip çıkmak adına böyle bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Bu etkinlikte emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunun gereken etkiyi ve faydayı sağlayacağını umuyorum. Cumhuriyetin kurulduğu Sivas'tan başlayarak bu farkındalığı tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Öğrencilerimizin demokrasimize sahip çıktıklarını buradan bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Yürüyüşten görüntüler



-Öğrencilerin tayıdığı dövizler



-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması



-Milli Eğitim Müdürünün açıklaması



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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6)İSLAHİYE'DE JANDARMANIN ÇEVRESİ BETON BLOKLARLA KAPATILDI

GAZİANTEP’in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı binasının çevresinde olası terör saldırılarına karşı beton bloklarla önlem alındı. İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı son günlerde artan terör saldırıları üzerine güvenlik önlemlerini artırdı. Jandarma Komutanlığı önünden geçen yol olası saldırıları önlemek için trafiğe kapatıldı. Ayrıca, mevcut duvarın önüne genişliği 2, yüksekliği 4 metre olan beton bloklar konuldu. Trafiğe kapatılan yolda da araç geçişinin önlenmesi için 2 ton ağırlığında olan beton bariyerler yerleştirildi.

Görüntü Dökümü



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- İlçe Jandarma Komutanlığı



- Beton bloklar ile kapatılan alan



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB



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7)EYOF'A 5 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ

ERZURUM’da 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak Avrupa Gençlik Oyanları Kış Festivali’ne (EYOF) 5 bine yakın güvenlik görevlisi, 300 sağlık ekibi ve 150 AFAD personeli görev alacak. Avrupa Gençlik Oyanları Kış Festivali’ne (EYOF) ev sahipliği yapacak Erzurum’da yapılan çalışmalar koordinasyon kurulunda masaya yatırıldı. Vali Seyfettin Azizoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıda EYOF’la ilgili bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fuat Taşkesenligil, 36 ülkeden 900’e yakın sporcunun Erzurum’a geleceğini bildirdi. 9 ayrı branşta yarışlara sahne olacak EYOF için 12 Şubat saat 19.00’da görkemli bir açılış yapılacağını aktaran Taşkesenligil, "Devlet büyüklerimizin de katılımıyla EYOF’un açılışı Kazım Karabekir Stadyumu’nda görkemli bir şekilde yapılacak. Bir hafta sürecek yarışlar boyunca bizim misafirimiz olan yabancı sporculara esnafımızın da gereken ilgi ve alakayı göstermelerini istiyoruz" dedi.

Festivale katılacak 900’e yakın sporcu için 300 sağlık personelinin görevlendirildiği bilgisini veren Sağlık Müdürü Prof.Dr. Serhat Vançelik, 13 ilden ekiplerin Erzurum’da çalışacağını kaydetti. Yarışmalar süresince Sağlık Bakanlığı’nın 5 kayaklı ekip takviyesi yaptığını belirten Vançelik, 2011 deneyimiyle beraber EYOF’ta başarılı sağlık hizmeti sunacaklarını aktardı.

AFAD olarak 150 personelle EYOF süresince görevde olacaklarını belirten İl Müdürü Selahattin Karslı ise 30 kişilik ekibin kayak pistlerinde olası çığ tehlikesine karşı tedbir alacağı bilgisini verdi. Karslı, pistleri yarışma süresince kontrol edeceklerini aktardı.

Erzurum’un ev sahipliğini yapacağı EYOF’un tanıtım için önemli bir fırsat olduğunu belirten Vali Seyfettin Azizoğlu da şunları söyledi:

"Erzurum Avrupa ülkelerinden çok sayıda sporcu ve spor adımını misafir edecek. Başta spor müdürlerimiz ve kurum amirlerimiz olmak üzere misafirlerimizi rahat ettirmek için çok büyük gayret sarfediyorlar. Hepsi gönüllülük esasına göre çalışıyor, ben şahidim. Hepsine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki 11-18 Şubat’ta festival için Erzurum’a gelenler güzel hatıralarla ülkelerine gidecekler. Bu Erzurum’un tanıtı için önemli bir fırsat. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum."

Görüntü Dökümü



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-İl koordinasyon toplantısına katılan kurum müdürüleri



-Fuat Taskesenligil'in konuşması



-Serhat Vançelik'in konuşması



-Selahattin Karslı'nın konuşması



-Seyfettin Azizoğlunun konuşması



-EYOF tanıtım filmi



Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 04.46 BOYUT: 275 MB



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8)ÜYELER BAŞKANI ŞİKAYET ETTİ

ISPARTA Yalvaç Belediyesi'nin Ak Partili 4 meclis üyesi, Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü'yü, meclis üyelerini yanıltarak karar aldırdığı iddiasıyla kaymakamlığa şikayet etti. Belediye Kültür Merkezi'nde mülkiyeti belediyeye ait 70 işyeri; Yalvaç Güçsüzlere Yardım Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın yüzde 90, Yalvaç Pazarcılar Odası'nın yüzde 5, Yalvaç Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği'nin yüzde 5 oranda ortaklığıyla kurulan 'İş Geliştirme Merkezi-İŞGEM'e 2013'te alınan meclis kararıyla yıllığı 30 bin TL'den 10 yıllığına kiraya verildi. KOSGEB yetkilileri tarafından 2015 yılında yapılan denetimlerde kiraya verilen işyerlerinin tapularına kira şerhi düşülmediği için eksiklik tespit edildi ve bu eksikliğin giderilmesi istendi. Bunun üzerine KOSGEB İl Müdürlüğü ve İŞGEM, belediyeden tapu şerhi konulması talebinde bulundu.



MECLİSE ÖNERGEYLE GELDİ



Yalvaç Belediye Meclisi'nin son meclis toplantısında Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, konuyu önergeyle gündeme getirdi. Toplantıda meclis üyelerine bilgi veren Başkan Tütüncü, dönemin belediye yönetimi tarafından işyerlerinin İŞGEM'e 30 yıllığına kiraya verildiğini belirterek, "Ancak 5393 sayılı Belediye Yasası ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 10 yıldan fazla kiraya vermeyi uygun bulmuyor. Bu nedenle konuyu meclis gündemine getirdim. Şayet biz isteklerini yerine getirirsek bir önceki meclisin yapmış olduğu hukuksuz kararı onaylamış olacağız. Bu nedenle meclise getirdim. Karar sizin" dedi.



GÜNDEM MADDESİ REDDEDİLDİ



Ak Partili üye Gencer Kondal, bu konunun mecliste yeniden görüşülmesinin hukuksuz olduğunu, bir önceki meclisin verdiği kararda yasal olmayan bir şey varsa suç duyurusunda bulunulması gerektiğini hatırlatarak, önergeyi görüşmeyi reddettiklerini açıkladı. Daha sonra Başkan Tütüncü, tapulara şerh konulmasıyla ilgili önergeyi oylamaya sundu. Oylama sonucunda 4 Ak Partili, MHP'li Fahri Kodal ve kayyum olarak görev yapan İlçe Nüfus Müdürü Halil Akpınar 'evet' oyu verirken, Başkan Tütüncü ve 5 MHP'li meclis üyesiyle yine kayyum olarak görev yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür vekili Ramazan Demiraslan 'hayır' oyu verdi. Bu sonuçla önergede yer alan tapulara şerh konulması 7'ye karşı 6 oyla reddedilmiş oldu.



KAYMAKAMLIĞA İTİRAZ DİLEKÇESİ



Ertesi gün kaymakamlığa başvuran Ak Partili meclis üyeleri Hatice Başaran, Abdullah Gökkaya, Mevlüt Aşık ve Gencer Kondal, alınan meclis kararının hukuksuz olduğunu, başkanın yalan beyanla meclis üyelerini yanıltarak oylama yaptırdığını, bu nedenle de kararın iptalini istedi.



'ÜYELERİ YANILTTI'



Konuya ilişkin açıklama yapan Gencer Kondal, 2013 yılında kendisinin de bulunduğu mecliste alınan kararla bu işyerlerinin 10 yıllığına kiraya verildiğini, 30 yıl gibi bir sözcük hiçbir yerde telaffuz edilmemesine rağmen belediye başkanının meclis toplantısında üyeleri yanılttığını öne sürdü.



'HUKUKA AYKIRI'



Dönemin Belediye Başkanı, İŞGEM'in mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Bayram, daha önce meclis kararıyla kiraya verilmiş ve tamamen hukuki bir konunun yeniden meclise getirilerek oylamaya sunulmasının hukuka aykırı olduğunu ve art niyetli bir çıkış olduğunu kaydetti.



'30'A YAKIN ESNAFIMIZ VAR'



KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım da "Biz 30 yıllık bir talepte bulunmadık. Zaten o işyerlerini 10 yıllığına kiraladık. 3 yılı gitti, 7 yıl kalmıştı. Bu karara gerçekten çok üzüldüm. Orada 30'a yakın esnafımız var. Kira, yakıt, haberleşme, SGK primi, eleman desteği alanlar var. Bunların kesilmesi demek İŞGEM'in işlevini kaybetmesi demek. Yalvaç için çok iyi bir yatırımdı" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Meclis toplantısından görüntü



- Başkan Tütüncü ve katip üyelerden görüntü



- Gencer Kondal'ın açıklaması



- Tekin Bayram'ın açıklaması



83.2 MB /// 02.36"

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ, ()