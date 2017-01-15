DHA YURT BÜLTENİ - 10

Kuran kursunda çocuk döven hoca: Üzgünüm, bir hata yaptım (3)

TUTUKLANDI

Kur'an kursunda küçük yaştaki çocuğu dövmesi nedeniyle 'Çocuğa eziyet etmek' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Şükrü Yılmaz tutuklandı.

Haber: Zafer TOKUŞ / SAKARYA (Adapazarı), ()

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BURSA’DA ANİ BASTIRAN YAĞMUR ETKİLİ OLDU

BURSA’da ani bastıran sağanak yağmur günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Geçen hafta kar yağışlarının aralıklarla etkili olduğu Bursa’da bugün saat 16.00 sıralarında hava aniden karardıktan sonra sağanak yağmur başladı. Şemsiyesiz dışarı çıkanlar rüzgarın da etkisiyle hızını artıran yağmura yakalandı. Bazı kişiler ıslanmamak için otobüs duraklarına ve işyerlerinin önlerine sığındı. Çarşıya çıkan bir kadının kucağındaki köpeğiyle yağmurda ıslanması dikkat çekti. Kısa süren sağanağın ardından güneş açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yağmurdan kaçanlar

-Kucağında köpeğiyle yağmura yakalanan kadın

-Detay görüntüler

Haber: Edip TEKİN- Recai GÜLER/BURSA, () -

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KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ GENCİN, CESEDİ BULUNDU

AKSARAY'da, geçen 3 Aralık günü evinden çıkıp geri dönmeyen zihinsel engelli 30 yaşındaki Ferhat Örün’ün su kanalında cesedi bulundu.

Aksaray merkeze bağlı Taşpınar Beldesi'nden oturan Ferhat Örün, geçen 3 Aralık günü öğle saatlerinde, gezmek için belediye otobüsüyle kent merkezine geldi. Ancak akşam saat 17.00'deki beldeye giden son otobüsle geri dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. Yapılan inceleme Örün'ün, en son beldeye giden Aksaray- Adana karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi'nin önünden geçtiği ve Örün'ün, sanayi bölgesinin A kapısının güvenlik kamerasına yansıdığını tespit etti. Belediye otobüsünü kaçırıp, yürüyerek beldeye dönmeye çalıştığı üzerinde durulan Örün'ün, bulunması için polis, AFAD ve jandarma çalışma başlattı.

CESEDİ SU KANALINDA BULUNDU

Arama çalışmaları sürdüğü sırada bugün Aksaray- Adana karayolu üzerindeki merkeze bağlı Sağlık Beldesi'nde avcılar, su kanalında bir kişinin cansız bedenini fark etti. Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Jandarma, AFAD'ın yardımıyla cesedi sudan çıkarttı. Yapılan incelemede cesedin kayıp olarak aranan Ferhat Örün'e ait olduğu belirlendi. Örün'ün cesedi otopsi için Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaybolduğu ilk gün Organize Sanayi Bölgesi yakınında görülen Örün, yolunu kaybedip geri döndüğü ve Taşpınar Beldesi'ni ararken de su kanalına düşmüş olabileceği üzerinde duruldu. Cesedin bulunduğu bölge ile aynı güzergahtaki Taşpınar Beldesi arasının yaklaşık 20 kilometre olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü

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-Cesetten detay

- Cesedin sudan çıkartılması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY, ()

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ÇEŞME KIYILARINI TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



İZMİR'in Çeşme İlçesi açıklarında yaklaşık bir ay önce Pırasa Adası yakınlarında karaya oturan 'Lady Tuna' adlı geminin gövdesinde oluşan yırtıktan denize sızan yakıtı temizleme çalışmaları devam ediyor. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, taşların tek tek temizlendiğini, çalışmaların yaklaşık 3 ay daha süreceğini belirtirken, Çeşme’de rezervasyon iptali iddialarını da yalanladı.

Panama bandıralı 'Lady Tuna' adlı gemi, 18 Aralık Pazar günü Çeşme açıklarında Pırasa Adası yakınında karaya oturmuştu. Kaza sırasında gövdesinde oluşan yırtıklardan sızan akaryakıt, denizi ve Çeşme sahillerini siyaha boyamıştı. Kazaya ve kirliliğe geç müdahale tartışmalarıyla başlayan temizlik çalışmaları uluslararası tecrübesi olan bir firma tarafından sürdürülüyor. Çalışmaları yakından takip eden Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme sahillerindeki son durum hakkında bilgi verdi. Temizlik çalışmalarına havuzlar oluşturularak başlandığını söyleyen Dalgıç, "Etap etap havuz içi temizleniyor. Kaya ve taşlar tek tek işlem görüyor, özel solüsyonlarla temizleniyor. Her taşın temizleneceğini düşünürsek 3 ay daha zamanımız var" dedi.

'DALGIÇLARLA KAZA YERİNİ KONTROL EDECEĞİM'

Bu bölgede yaşadığına dikkat çeken Başkan Dalgıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemde sıkıntı şikayet olmaması için elimden gelen çabayı gösteriyorum. 3 ay buna katlanacağız. Havaların da sert geçmesi çalışmamızı kolaylaştırıyor. Bu temizleme çalışmaları bittikten sonra geminin bulunduğu yerde, dalgıçlarla araştırma yaptıracağım. Zeminde bir tortu, bir kirlilik var mı kendim de baktıracağım."

Kirlilik nedeniyle Çeşme’deki tatil rezervasyonlarının iptal edildiği iddialarının doğru olmadığını söyleyen Dalgıç, "Geçen yıl sıkıntı yaşamadık, bu yılın daha da iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Haber: Timur TARLIĞ/İZMİR, ()-