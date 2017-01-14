DHA YURT BÜLTENİ - 10

Hatay'a şehit ateşi düştü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bitlis'te şehit düşen 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin'in cenazesi memleketi Hatay'ın Hassa İlçesi'ne getirildi. Akbez Mahallesi'ndeki baba evine son kez getirilen şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin için Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Babası Mehmet ve eşi Şirin ile ikiz kızları Yağmur ile Yasemin tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin'in tabutu omuzlara alınarak tekbirlerle cenaze nakil aracına konuldu. Askeri törenle uğurlanan şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin, Akbez Kılıçlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin cenazesinin araçla alana geLmesi

- Omuzlara alınması

- Şehidin babası ve kardeşleri

- Şehidin fotoğrafı

- Cenaze namazının kılınması

- Şehidin babası Mehmet Şirin

- Çevredeki evlerin çatısında namaz kılanlar

- Şehidin eşi Servet ve ikizleri Yağmur ile Yasemin'den detay

- Şehidin tabutunun omuzlara alınması

- Tören mangası ve cenaze aracının hareket etmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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Şanlıurfa'da esnafın park kavgası: 3 yaralı

ŞANLIURFA’da Evren Sanayi Sitesi'nde birbirine komşu pompacı ve tornacı esnafı arasında işyeri önünde araç park etmek meselesi yüzünden çıkan tabanca, demir çubuk ve sopa kullanılan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Evren Sanayi Sitesi'nde birbiriyle komşu olan pompacı Osman Ali Şenyaşar ile tornacı Ahmet Yetkin arasında işyeri önüne araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Komşular arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek demir çubuk, sopa ve tabanca da kullanılan kavgaya dönüştü. Çıkan kavga üzerine çevredeki esnaf, polis ekiplerini aradı. Bu sırada iki esnaf arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan Erdal Özkan, tabancadan açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada aldığı darbe sonucu yaralanan Osman Ali Şenyaşar, Ahmet Yetkin ile tabancayla yaralanan Erdal Özkan olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evren Sanayi sitesi

- Polisin işyeri önünde önlem alması

- Sağlık ekiplerinin gelmesi

- Yaralıların ambulansa konulması

- Polisin yerde boş kovan araması

- Balıklıgöl Devlet Hastanesi

- Ambulansın hastaneye gelmesi

- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Yaralının acil servise alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

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Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı Edremit'te yapıldı - EK

DEVE GÜREŞİ İZLEDİ

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından, memleketi Burhaniye İlçesi'ndeki deve güreşlerini izledi. Cirit ve yanındaki Yargıtay üyeleri için, Burhaniye Belediyesi ve Deveciler Derneği tarafından güreş arenasında gerçekleştirilen deve güreşi etkinliği halkın da ilgisini çekti. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal ve Yargıtay üyeleri ile birlikte güreşleri izleyen Cirit, vatandaşlara hitap ederek, güreşlere ve kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. Burhaniyeli olduğunu hatırlatan İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir için her zaman hizmete hazır olduğunu söyledi. Cirit ve beraberindekiler, 10 devenin katılımı ile yapılan güreşleri izledi.

Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Tunay Yanbakan, develerin güzel bir antrenman güreşi yaptıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güreşten görüntü

- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'ten görüntü

Haber- Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir), ()

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4 CHP'li, Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı



MERSİN'in Silifke İlçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren duvar yazıları yazdıkları iddia edilen CHP'li 4 kişi gözaltına alındı.

Reina saldırısına tepki için Mersin ve Silifke İlçesi'nde duvar yazıları yazan CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Durul Üşenmez, Silifke CHP Gençlik Kolları Başkanı Uğur Korkmaz, ilçe gençlik kolları üyesi Doğukan Tömbül ve Oğuzhan Şahin, polis ekiplerince gözaltına alındı. Duvarlara yazılan yazılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen CHP'liler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gözaltına alınan şahısların adliyeye çıkarılışı

-Silifke CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar’ın basın açıklaması

Haber: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), () -

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Erciyes Dağı'nda kar 1.5 metre

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Erciyes kayak merkezinde 1.5 metreyi buldu. Erciyes yolunda bulunan trafik levhaları kar kalınlığı nedeniyle güçlükle görülürken, karayolları ekipleri yolun açık kalması için aralıksız temizleme çalışması yapıyor.

Dünyaca ünlü kayak merkezlerinden olan Erciyes dağında hafta içi yağan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 1.5 metreye ulaşınca turistik tesis sahiplerini ve sporcuları sevindirdi, Kayseri- Erciyes yolunda bulunan trafik levhaları kar kalınlığı nedeniyle güçlükle görünürken, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Büyükşehir Belediyesi karlama mücadele ekipleri Kayseri-Erciyes, Erciyes- Develi, Kayseri-Hacılar_ Erciyes, Erciyes-Hacılar-Kayseri yollarını açık tutmaya çalışıyor. Erciyes yolu üzerinde bulunan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar lastiği olmayan sürücülere ceza yazıldı. Hafta sonu özellikle yerli turistin akın ettiği Erciyes’te pistlerin ve otellerin doluluk oranlarının ise yüzde 100 olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Erciyes yolunda kar yağışından kapanan trafik levhaları

- Erciyes yolunun kar kalınlığı

- Karayolları ekiplerinin yaptığı kar programı çalışması

- Erciyes genel görüntü

- Detaylar

Haber: Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, )

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Kastamonu Şehitler Derneği, Kayseri’de patlamanın yaşandığı alanı ziyaret etti

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi, geçen yıl 17 Aralık’ta Kayseri’de yaşanan bombalı saldırının yaşandığı alana ziyarette bulunarak, basın açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz 17 Aralık’ta Talas Bulvarı’nda yaşanan bombalı saldırı sonrası Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Berat Satıoğlu ve derneğin yönetim kurulu üyeleri Kayseri’ye geldi. Patlamanın yaşandığı alanda basın açıklaması yapan Satıoğlu, “Bugün Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi olarak Kayseri’ye geldik. Malumunuz olduğu üzere 17 Aralık 2016’da Kayseri 1. Komando Tugayı’nda görev yapan vatan evlatlarımızın çarşı izni sevinci patlayan bir bomba ile yüreklerimizi yangın yerine çevirmişti. Ülkemizi yasa boğan bu olayda vatan evlatlarımız şehit olmuş, çoğu da yaralanmıştı. Bizde bugün bu hain ve alçak saldırı nedeniyle yaralanan Kastamonumuzun Daday ilçesi nüfusuna kayıtlı Ferdi Çatal kardeşimizi ziyaret için bu asil şehir Kayseri’ye geldikö ifadelerini kullandı.

Kayseri halkının saldırı sonrası tek yürek olduğunu belirten Satıoğlu, “Hastanede tedavi gören askerlerimizin ailelerine de nasıl yardımlarda bulunduklarını televizyondan yayınlanan haberlerden gördük. Biz öncelikle Kayseri Valimiz Süleyman Kamçı’ya ve Kayseri halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ferdi kardeşimizin tedavisi süresince hiçbir katkısını esirgemeyen Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin doktorlarına ve personellerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin artarak devam etmesi dileğiyle terörle mücadelede devletimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtmek istiyorumö şeklinde konuştu.

Sözlerini sürdüren Satıoğlu, devlet tarafından emir verilmesi durumunda gaziler olarak her zaman göreve hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Yapılan ziyarette Kastamonu heyetine eşlik eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise, yapılan ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti. Yavuz, ülkeyi kimsenin bölemeyeceğini belirterek, görev verilmesi durumunda her zaman hazır olduklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dernek Başkanlarının açıklaması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

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Hadise, Kayseri'de hayranlarıyla buluştu

POPÇU Hadise bir alışveriş merkezinin daveti üzerine geldiği Kayseri'de hayranlarıyla buluştu.

Kayseri'ye güzel bir olay için geldiğini, imza günlerini çok sevdiğini belirten Hadise, "Çünkü seyirciyle daha yakın olabiliyoruz" dedi. Geçtiğimiz günlerde çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı saldırıya da değinen Hadise, "Kayseri'de birkaç hafta önce tatsız bir olay yaşandı. Buradan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerine ve sevdiklerine Allah'tan sabır diliyorum. Kolay günler yaşamıyoruz ama işlerimiz böyle devam etsin yenilmeyelim. İşimize devam edelim. Bir olmaya çalışalım. Müzik susmasın. Tabi ki de üzülüyoruz ama istedikleri bu. Yani 'evden çıkmayın' diyorlar. Çıkıp, hayatımızı yaşayacağız. İnşallah ülkemiz çok daha güzel günler görecek. Buna içten inanıyorum" dedi.

Hadise yeni albüm çıkaracağını ve bunun için heyecanlı olduğunu söyledi. Binlerce hayranı Hadise'yi yakından görmek ve cep telefonuyla fotoğrafını çekebilmek için yarıştı. Yaklaşık bir saat süren programda hayranlarına imza veren Hadise, 'Nerdesin Aşkım' şarkısını da seslendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hadise'nin açıklaması

-Hadise'nin sahneye çıkışı

-Hayranlarından genel görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, )