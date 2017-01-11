DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BAKAN IŞIK, MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ'NİN TESLİM TÖRENİNE KATILDI

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, "Musul yakınlarındaki Başika Kampı'nın amacı, öncelikle DEAŞ'ın bölgeden tamamen temizlenmesi, arkasından da bölgede hiçbir terör örgütünün barınmaması için başta PKK/PYD olmak üzere burada gerekli çalışmaların yapılması sökülüp atılması. Musul'un tekrar güvenli bir şehir haline gelmesi, Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açısından da önemlidir" dedi.

Bakan Fikri Işık, Kırıkkale'de Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'nda Milli Piyade Tüfeği'nin teslim törenine katıldı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, MKE Silah Fabrikası'nda poligon açılışı ile birlikte imalatı yapılan Milli Piyade Tüfeği'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim törenine katıldı. Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, milletvekilleri, MKEK Genel Müdürü Ahmet Taşkın, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, emniyet ve jandarma yetkilileri katıldı. Bakan Işık ile birlikte Orgeneral Salih Zeki Çolak Milli Piyade Tüfeği'ni incelediler.

Bakan Işık, bir gazetecinin, Irak'ın Ankara Büyükelçisi'nin Musul operasyonunun ardından Türkiye'nin Başika Kampı'ndan çekileceği"ne yönelik yaptığı açıklama konusunda değerlendirmesini sorması üzkerine, hafta sonu Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Irak ziyaretinin gerçekleştirildiğini hatırlattı. Bu ziyaretin iki yılın ardından Irak'a yapılan en üst düzey ziyaret olduğunu anımsatan Bakan Işık, bu kapsamda Başika Kampı'nın da gündeme geldiğini söyledi. Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğü, egemenlik hakları ve üniter yapısına saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Işık, şunları söyledi:

"Bu noktada Türkiye ile Irak arasında hiçbir şekilde bir problemin olmasına asla Türkiye müsaade etmeyecektir, bundan sonra da etmeyecek. Bu açıdan Musul yakınlarında, Başika'da Gedu Üs Bölgesi'nde Türk askerinin varlığı, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi, bir keyfiyet değildir, bir zorunluluktur. Bölgeden DEAŞ'ın temizlenmesi, sökülüp atılması, Musul'un tekrar güvenli bir şehir haline gelmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açısından da önemlidir" dedi.

Türk askerinin bölgede hangi sebeplerle bulunduğunun Irak tarafından da çok iyi bilindiğini belirten Bakan Işık, "DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesi için şu anda Başika Kampı'nda Türk askeri gerçekten büyük bir hizmet veriyor. Şu ana kadar 700'ün üzerinde DEAŞ üyesi terörist etkisiz hale getirildi ve 6 binin üzerinde Haşdi Vatani veya diğer unsunlardan insanlara bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesi için eğitim verildi. Dolayısıyla Başika Kampının amacı öncelikle DEAŞ'ın bölgeden tamamen temizlenmesi, arkasından da bölgede hiçbir terör örgütünün barınmaması için, başta PKK/PYD olmak üzere, burada gerekli çalışmaların yapılması. Bütün bölge terör örgütlerinden arındırıldıktan sonra Türk tarafı ile Irak tarafı Başika Kampı konusunu tekrar oturacak ve değerlendirecek. Burada bizim çok net olduğumuz nokta, Türkiye'nin kesinlikle Irak'ın toprak bütünlüğünde veya egemenliği konusunda hiçbir tereddüt taşımamasıdır. Buna Türkiye'nin saygısını her şekilde ifade ediyoruz. Bu DEAŞ temizliğinden sonra oturacağız bu konuyu dostane şekilde çözeceğiz. Bu konuda Türkiye'nin de hiçbir ön yargısı yok, Irak'ın da bu noktada hiçbir şekilde endişesinin, tereddüdünün olmaması gerekiyor" diye konuştu.

FIRAT KALKANI HEREKATI

Bakan Fikri Işık, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'na sivillerin katılacağına yönelik haberleri hatırlatması üzerine ise söz konusu harekatın üç temel amacının bulunduğunu söyledi. Bakan Işık, "Bunlardan bir tanesi, öncelikle sınır hattımızdan ve bölgemizden DEAŞ Terör örgütünün tamamen temizlenmesi. İkincisi, bölgede kantonları birleştirme hayalini kuran PYD, PKK terör örgütünün bu hayalini ortadan kaldırmak, kantonların birleşmesini kesinlikle engellemek. Üçüncüsü de bölge insanının bu bölgeye tekrar dönmesi ve güvenli, huzurlu şekilde kendi topraklarında hayatını idamesine yardımcı olmaktır. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kilometre karelik alan DEAŞ'dan ve terör örgütlerinden temizlenmiştir. Burada, buralı olan insanlar, yani Cerablus'lu, Raeli, Raguplu insanların kendi topraklarına dönmesi. Biliyorsunuz şu anda 2 milyon 750 bin Suriyeli olmak üzere 3 milyonun üzerinde insana ev sahipliği yapıyoruz. Ama hem onların, hem bizim isteğimiz nedir. Bu insanların kendi yurtlarına, kendi ata topraklarına dönmesi. Bu harekatı yaptıktan sonra elbette bu şehirlerin tekrar imarı, tekrar yaşanabilir hale gelmesi, acil ihtiyaçlarının karşılanması, su gibi, kanalizasyon gibi, alt yapı hizmetlerinin bütün bu hizmetlerin yapılabilmesi açısından da Türkiye büyük bir faaliyet yürütüyor. Gerek Kızılay aracılığı ile, gerek AFAD aracılığı ile, gerekse diğer kurumların aracılığı ile çok büyük oranda da sivil toplum örgütlerimizin aracılığı ile bu çalışmalar yürütülüyor. Bunları sadece askerlerimiz yapmıyor. Aynı zamanda bu çalışmalarda sivillerin de bulunması gerekiyor. Bu sivillerin bu çalışmalar esnasında bölgede halkın huzurunu, halkın orada tekrar iskanını temin edecek çalışmalar çerçevesinde bulunmasıyla hukuki boşlukların dolduran bir düzenleme yapıldı. Oradaki insanların çalışmalarda bir ek görev tazminatı verilmesine öngören bir düzenleme yapıldı" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Fikri Işık ile KKK Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın Milli Piyade Tüfeğı ile poligonda nişan alıp, atış yapılması

- Programdan detay görüntüler

- Bakan Işık'ın açıklaması

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-

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2)PKK'LILARIN TUZAKLADIĞI PATLAYICININ İNFİLAK ANI KAMERADA

TUNCELİ'nin Ovacık Karayolu Venk Köprüsü yakınlarında PKK'lıların yola tuzakladığı 200 kilo ağırlığındaki el yapımı patlayıcının imha edilmesi anı görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Ovacık karayolu üzerinde bulunan Venk Köprüsü civarındaki Palağın Deresi yakınlarında, PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan ve güvenlik güçleri tarafından imha edilen el yapımı patlayıcının görüntüleri ortaya çıktı. PKK'lıların yola tuzakladığı 200 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilen el yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından yol kenarında kontrollü olarak imha edilmişti. Patlayıcının imha anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Büyük bir gürültüyle patlatıldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü



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-Bombanın patlama anı görüntüleri



-Tunceli ovacık karayolundan görüntü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()-

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3)YAYLADA MAHSUR KALAN 5 KİŞİYİ AFAD EKİBİ KURTARDI

BURSA’nın Karacabey ilçesi Fazlıkonak yaylasındaki hayvanlarının yanına giden besiciler, kar yağışı nedeniyle dönemeyince muhtarı arayıp yardım istedi. AFAD ekipleri, mahsur 5 kişiyi kurtarıp mahallelerine getirdi. Ekmekçi Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Söğünmez, Melek Söğünmez, Hüseyin Direnci, Mustafa Direnci, Ümmet Direnci ve Ali Keskin, dağ yamaçlarında bulunan ve köyün yaylası olarak bilinen Fazlıkonak'taki ahırlara çıktı. Geri dönmek isteyen 6 kişi yolların kardan kapalı olduğunu görünce köy muhtarı Adnan Eceler'i aradı. Muhtarın haber vermesiyle AFAD ekipleri dün 3 saat içinde paletli araçla yaylaya çıkarak mahsur kalan 5 kişiyi mahalleye getirdi. Yaylada çıkanlardan Mustafa Direnci ise hayvanlarının yanında kalmayı tercih etti.

Görüntü Dökümü

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-Kurtarma çalışmalarından görüntü

-Detaylar

Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), ()

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4)TUNCELİ'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 250 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 250 köy yolu ulaşıma kapanırken, yolların ulaşıma açılması için ekiplerin başlattığı yol açma çalışmaları aralalıksız sürüyor.

Bölgede 2 günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Tunceli merkez ve ilçeler bağlı 250 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 50 santime ulaşırken, Ovacık İlçesi'nde 2 metre, Pülümür İlçesi'nde ise 1.5 metreye ulaştı.

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler 24 saat esasına göre çalışarak köy ve ilçe yollarının açılması için yoğun bir çaba gösteriyor. Kar temizleme ekipleri, Pülümür bağlantılı Erzincan karayolunun geçtiği 2 bin rakımlı Cankurtaran Tepesi'nde yoğun tipi nedeniyle sık sık buzlanma yaşandığı ve yol kapandığı için yol açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Bu arada, Tunceli-Pülümür karayolunun 35'nci kilometresinde buzlanma nedeniyle bir TIR, virajı alamayarak Pülümür Çayı'na uçtu. Meydana gelen kazada, TIR'da maddi hasar oluşurken, adı öğrenilemeyen sürücü kazadan yara almadan kurtuldu .

Görüntü Dökümü



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-Karayolundan görüntü



-Ekiplerinin kar temizle çalışmaları



-Muhabir ananosu



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

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5)İZMİR'DE 3.5 SAATTE 85 KAZA OLDU



İZMİR'de, dün gün boyu süren kar yağışı, yerini gece yarısından sonra soğuk havaya bıraktı. Zaman zaman sıfırın altına düşen hava sıcaklığından dolayı, kent merkezinin tamamındaki yollarda gizli buzlanma oldu, 3.5 saatte 85 kaza meydana geldi.

İzmir'de kar yağışının ardından yaşanan buzlanma nedeniyle sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. İzmir kent merkezinde, onlarda aracın birbirine girdiği çoğunluğu zincirleme şeklinde olan 85 kaza meydana geldi. Buzlanmanın başladığı saat 05.00 ile hava sıcaklığının arttığı 08.30 saatine kadar meydana gelen bu kazalara trafik ekipleri yetişmekte güçlük çekti. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Buzlanmaya karşı büyükşehir belediyesinin tuzlama çalışmaları da, yetersiz kaldı.

KAZALARDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Bornova çıkışı Ankara Caddesi üzerinde, buzlanma nedeniyle 4'ü yolcu otobüsü, 1'i askeri araç, kamyon, kamyonet, minibüs ve otomobilin de yer aldığı 20 araç kayarak birbirine çarptı. Kazada, 26 AG 708 plakalı otomobilin sürücüsü Seyit Gök (26) hayatını kaybederken, biri asker 7 kişi de yaralandı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan deneyimli polisler ise, buzlu yollarda, sürücülerin hızlı gitmemelerini, ani fren yapmamalarını ve özellikle düşük hızda öndeki araçla takip mesafesini iyi ayarlamaları gerektiği tavsiyesinde de bulundu.

GÜN İÇİNDE MEYDANA GELEN KAZALARDAN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



İZMİR, ()-

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6)TÜRKİYE TURUNÇGİL İHRACATINDA YÜZDE 14 BÜYÜDÜ

MERSİN'de, Ulusal Turunçgil Konseyi 2016 yılı ihracat raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapora göre 2016 yılında 1 milyon 672 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 880 milyon 259 bin dolar döviz girdisi sağlandığı açıklandı. Bu rakama göre, ihracat artışı bir önceki yıla göre yüzde 14 olarak gerçekleştirildi.En çok artışın limon ve mandalinada gözlendiğini ifade eden Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Ülkemiz TÜİK verilerine göre 4.2 milyon tonluk turunçgil üretim rakamı ile dünyada turunçgil üreticisi ülkeler arasında 8'nci sıraya, ihracatta ise 2'nci sıraya yükselmiştir. Turunçgilin gerçekleşen ihracatı ile ülkemiz ekonomisine sağladığı net döviz girdisi ve istihdam katkısı turunçgil sektörünün stratejik bir sektör olduğunun ifadesidir. Rusya Federasyonu ile yaşadığımız kriz sektörümüzü etkilemiş ve hükümetimizin aldığı kararlarla sektörümüz ayakta kalmış ve başarılı bir ihracat gerçekleştirmiştir" dedi.

KÜRESEL OYUNCU HALİNE GELDİK

2023 hedefleri doğrultusunda çalışıp bu yol haritasına göre ilerlediklerini kaydeden Kaçmaz, "Turunçgil sektörü olarak dünyada küresel oyuncu haline geldik turunçgil üretim ve ihracatında. Sektör olarak gelecekten umutluyuz. Başarılı projelere imza atarak Türk ekonomisinin cari çığının düşürülmesinde, istihdam sağlanmasında ve döviz girdi sağlanmasına katkı sunacak. Dünyada bir daralma olmasına, ihracat yollarında sorun yaşanmasına ve komşularımızda yaşanan kaotik duruma rağmen böyle bir tablonun çıkması bizim için sevindirici. 2017 yılından da umutluyuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Toplantıdan görüntüler



-Basın mensuplarından görüntüler



-Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz'ın konuşması



***ARŞİV***



-Limon bahçesinden görüntüler



-Limon toplayan işçiler



-İşçiler limonları taşırken



-İşçiler limonları paketlerken



-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05:25 BOYUT: 360.10

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()



































