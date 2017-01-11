DHA YURT BÜLTENİ-10

İZMİR'de, dün gün boyu süren kar yağışı, yerini gece yarısından sonra soğuk havaya bıraktı. Zaman zaman sıfırın altına düşen hava sıcaklığından dolayı, kent merkezinin tamamındaki yollarda gizli buzlanma oldu, 3.5 saatte 85 kaza meydana geldi.İzmir'de kar yağışının ardından yaşanan buzlanma nedeniyle sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. İzmir kent merkezinde, onlarda aracın birbirine girdiği çoğunluğu zincirleme şeklinde olan 85 kaza meydana geldi. Buzlanmanın başladığı saat 05.00 ile hava sıcaklığının arttığı 08.30 saatine kadar meydana gelen bu kazalara trafik ekipleri yetişmekte güçlük çekti. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Buzlanmaya karşı büyükşehir belediyesinin tuzlama çalışmaları da, yetersiz kaldı.

KAZALARDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Bornova çıkışı Ankara Caddesi üzerinde, buzlanma nedeniyle 4'ü yolcu otobüsü, 1'i askeri araç, kamyon, kamyonet, minibüs ve otomobilin de yer aldığı 20 araç kayarak birbirine çarptı. Kazada, 26 AG 708 plakalı otomobilin sürücüsü Seyit Gök (26) hayatını kaybederken, biri asker 7 kişi de yaralandı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan deneyimli polisler ise, buzlu yollarda, sürücülerin hızlı gitmemelerini, ani fren yapmamalarını ve özellikle düşük hızda öndeki araçla takip mesafesini iyi ayarlamaları gerektiği tavsiyesinde de bulundu.

GÜN İÇİNDE MEYDANA GELEN KAZALARDAN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

İZMİDR

=======================================================

6)TÜRKİYE TURUNÇGİL İHRACATINDA YÜZDE 14 BÜYÜDÜ

MERSİN'de, Ulusal Turunçgil Konseyi 2016 yılı ihracat raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapora göre 2016 yılında 1 milyon 672 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 880 milyon 259 bin dolar döviz girdisi sağlandığı açıklandı. Bu rakama göre, ihracat artışı bir önceki yıla göre yüzde 14 olarak gerçekleştirildi. En çok artışın limon ve mandalinada gözlendiğini ifade eden Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Ülkemiz TÜİK verilerine göre 4.2 milyon tonluk turunçgil üretim rakamı ile dünyada turunçgil üreticisi ülkeler arasında 8'nci sıraya, ihracatta ise 2'nci sıraya yükselmiştir. Turunçgilin gerçekleşen ihracatı ile ülkemiz ekonomisine sağladığı net döviz girdisi ve istihdam katkısı turunçgil sektörünün stratejik bir sektör olduğunun ifadesidir. Rusya Federasyonu ile yaşadığımız kriz sektörümüzü etkilemiş ve hükümetimizin aldığı kararlarla sektörümüz ayakta kalmış ve başarılı bir ihracat gerçekleştirmiştir" dedi.

KÜRESEL OYUNCU HALİNE GELDİK

2023 hedefleri doğrultusunda çalışıp bu yol haritasına göre ilerlediklerini kaydeden Kaçmaz, "Turunçgil sektörü olarak dünyada küresel oyuncu haline geldik turunçgil üretim ve ihracatında. Sektör olarak gelecekten umutluyuz. Başarılı projelere imza atarak Türk ekonomisinin cari çığının düşürülmesinde, istihdam sağlanmasında ve döviz girdi sağlanmasına katkı sunacak. Dünyada bir daralma olmasına, ihracat yollarında sorun yaşanmasına ve komşularımızda yaşanan kaotik duruma rağmen böyle bir tablonun çıkması bizim için sevindirici. 2017 yılından da umutluyuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Toplantıdan görüntüler

-Basın mensuplarından görüntüler

-Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz'ın konuşması

***ARŞİV***

-Limon bahçesinden görüntüler

-Limon toplayan işçiler

-İşçiler limonları taşırken

-İşçiler limonları paketlerken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05:25 BOYUT: 360.10

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()



































