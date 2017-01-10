DHA YURT BÜLTENİ-10

Şehit bordo bereli Astsubay Keskin'in cenazesi Adana'ya geldi (2)



1)TOPRAĞA VERİLDİ

Suriye'de şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin için Sabancı Cami'nde düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, askeri yetkililer, vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı. Şehidin tabutunun başında kalpak takan 2 Kore gazisi ellerindeki Türk bayraklarıyla, görevli askerlerin yanında nöbet tuttu. Şehidin, astsubay olan eşi Gökçe Keskin, metanetli gözükmeye çalıştı. Annesi Elife Keskin, kızı Sema Günbeyi'ne sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazın ardından şehidin cenazesi tören mangası tarafından top arabasına kondu. Bu sırada eşi Gökçe Keskin, tabutuna sarılıp öptü. Cenaze daha sonra götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit eşinin görütüsü

- Şehit annesinin görüntüsü

- Törene katılan gaziler

- Gazilerin taşıdıkları Türk Bayrakları

- Cenaze namazının kılınması

- Şehit eşinin tabuta sarılarak ağlaması

SÜRE:04'17" BOYUT:480 MB

Haber:Murat KİBRİTOĞLU-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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2)ŞEHİT ASTSUBAYIN CENAZESİ MEMLEKETİ ÇANAKKALE'DE

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı operasyonunun 98'nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile irtibatı kesilen iki askerden biri olan ve 40 gün sonra şehit haberi gelen 34 yaşındaki Çanakkaleli Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesi memleketi Çanakkale'ye getirildi.



Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, geçen 29 Kasım'da irtibat kesilen iki askerden biri olan evli, bir çocuk babası Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesi Gaziantep'te düzenlenen töreninin ardından askeri kargo uçağıyla memleketi Çanakkale'ye gönderildi. Şehit astsubayın cenazesinin karşılanması için Çanakkale Havalimanı'nda kar yağışı altında tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki çok sayıda protokol üyesi, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Ramazan Kaşıkçı ve abisi Erdinç Kaşıkçı sağlık ekiplerinin ve vatandaşların yardımıyla güçlükle havalimanına getirildi. Ağlayarak gazetecilere konuşan şehidin babası Ramazan Kaşıkçı, "Bugün Çanakkale şehitler diyarı. Çanakkale, Fırat Kalkanı'nda kahramanca savaşan, ülkesi ve milleti için orada ölümü göze alan, şehit düşen bir kahramanını karşılayacak. Oğlum milleti, devleti için canını hiçe sayarak orada vatanı için şehit düştü. Ama oğlum orada bakılamadı. Eğer burada bakılsaydı yaşayacaktı. Oğluma doyamadım. Çakırım, onurum, gururum, yavrum, canım evladım. Seninle ne kadar gurur, onur duysam azdır. Bu memleketin, devletin, milletin için can verdin. Hainler ve şerefsizler utansın. Onlar gibi bunların canını hiçe sayan o kahramanlar olduğu sürece bu ülke hep beraber olacak. Asla bayrağımızı kimse indiremeyecek. Hiç kimse bizleri susturamayacak. Al bayrağımız her zaman bu ülkede dalgalanacak" diye konuştu.



Askeri kargo uçağının saat 13.45'te havaalanına inerek şehit astsubayın cenazesiin getirdi. Şehidin babası Ramazan Kaşıkçı, kardeşi Erdinç Kaşıkçı, eşi Hamiyet Kaşıkçı kucağında 1 yaşındaki kızı Yağmur Kaşıkçı ile şehit astsubay Kaşıkçı'nın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Ardından Türk bayrağına sarılı tabut geçit töreni ile askermlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Bir kadın astsubayın desteği ile ayakta duran anne Sebahat Kaşıkçı oğlunun tabutu önünden geçerken gözyaşlarına boğuldu.



Çanakkale Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan şehidin cenazesinin yarın (Çarşamba) öğlen Esenler Mahallesi'ndeki Şehitler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Hastanebayırı Şehitliği'nde toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü



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-Şehidin babasından ve açıklamasından görüntü



-Şehidin cenazesini havaalanına getirilişinden genel ve detay görüntüler



-Şehidin tören mangası tarafından cenaze arabasına konulmasından görüntü



-Şehidin yakınlarından görüntü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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3)İZMİR ADLİYESİ'NE TERÖR SALDIRISINDA 5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI







İZMİR Adliyesi'ne PKK'lı teröristler tarafından bombalı araç ve uzun namlulu tüfeklerle düzenlenen saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce 5'i adliye çalışanı 18 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırıda öldürülen 2 teröristten M.Ç.'nin cesedini ailesi teslim alırken, diğer teröristin cesedini almaya gelen kimsenin olmadığı öğrenildi.



İzmir Adliyesi'ne geçen perşembe, PKK'lı 2 terörist bombalı araçla saldırı düzenledi. Bomba yüklü otomobili havaya uçurduktan sonra çevreye kalaşnikof marka uzun namlulu tüfeklerle ateş atan teröristlerle adliyede görevli polis memuru Fethi Sekin çatışmaya girdi. Son mermisi kalıncaya kadar çatışan kahraman polis memuru, bir çok kişinin hayatını kurtardı, ancak kendisi şehit oldu. Ayrıca, saldırıda mübaşir Musa Can da şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise öldürüldü.



5 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA



Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce 5'i adliye çalışanı 18 kişiyi gözaltına almıştı. Devam eden soruşturma kapsamında 5 şüphelinin daha bugün sabah saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.



TERÖRİSTİN CENAZESİNİ ALAN OLMADI



Patlamada öldürülen teröristlerden M.Ç.'nin cesedi, geçen cumartesi ailesine teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve özel cenaze hizmetleri veren firmaların cenaze aracı temin etmemesi üzerine, kömür taşıyan kamyona konan teröristin cesedi, memleketinde toprağa verildi. Ayrıca halen Adli Tıp Kurumu Morgu'nda bulunan diğer teröristin cesedini ise almaya kimsenin gelmediği öğrenildi.



İZMİR /

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ERMENEK'TE EV YANDI; BABA VE KURTARMAK İSTEDİĞİ 2 KIZI ÖLDÜ(EK)



4)EŞİNİN ORGANLARI 5 KİŞİYE UMUT OLMUŞ

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde çıkan yangında, evin tavanının çökmesi sonucu enkaz altında kalan baba ve iki kızının cesetlerinin çıkarılması için itfaiye, jandarma ve vatandaşlar arama çalışmalarını sürdüyor. Enkaz altındaki Kemal Sağlam'ın eşi 46 yaşındaki Ayşe Sağlam'ın, geçen yıl 28 Mayıs günü beyin kanaması geçirdiği, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine de, bağışlanan organları sayesinde 5 kişiye umut olduğu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü



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- Arama kurtarma çalışmalarından detay



- Ailenin vesikalıkları

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCE ERMENEK )

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5)GÜLİZAR'IN KATİLİ İFADE DEĞİŞTİRDİ

ANTALYA'da geçen ağustosta ormanlık alanda 22 yaşındaki Gülizar Turan'a tecavüz edip başını taşla ezip, boğazını da keserek öldüren 44 yaşındaki Cengiz Dok, ilk duruşmada ifade değiştirdi. Sorgusunda küfür ettiği için bıçakladığını ileri süren Dok, duruşmada ise “Para karşılığı ilişkiye girdik. Çıkan tartışmada kolumu ısırınca ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.



Antalya'da geçen 14 Ağustos'ta Kepez İlçesi Varsak mevkiindeki ormanlık alanda başı taşla ezilip, boğazı kesilerek öldürülen yarı çıplak bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin, kayıp başvurusu yapılan Gülizar Turan'a ait olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, Antalya Toptancı Hali'nde hamallık yapan Cengiz Dok'u gözaltına aldı.



Sorgusunda suçunu itiraf eden Cengiz Dok, Turan'ı kendisine küfür ettiği için bıçakladığını ve pişman olduğunu söyledi. Tutuklanan Cengiz Dok hakkında Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.



Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık ile öldürülen Gülizar Turan'ın annesi Menekşe Kocabaş ile iki kardeşi hazır bulundu. Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu da müdahil olmak için talepte bulundu. Cengiz Dok, Gülizar Turan'ın hayat kadını olduğunu iddia etti. Sorgudaki ifadesinde kendisine küfür edilip tükürüldüğü için Gülizar Turan'ı bıçakladığını söyleyen Cengiz Dok, duruşmada ise ifade değiştirdi. 40 lira verip Gülizar Turan ile ilişkiye girdiklerini ileri süren Cengiz Dok, "Bana uyuşturucu madde bağımlısı ve hayat kadını olduğunu söyledi. Kendisiyle bir yıldır ortalama 10 gün arayla para karşılığı ilişkiye giriyorduk" dedi.



Olay günü de cinsel ilişkiye girdik. İlişkiden sonra konuşurken bana küfretti, tükürdü. Ben yüzümü silerken sol kolumu ısırdı. Can havliyle cebimdeki bıçağı çıkarıp 'Gülizar bırak beni yoksa bir tarafını keseceğim' dedim. Ancak bırakmadı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Olay nedeniyle pişmanım ve vicdan azabı çekiyorum" dedi. Dok, Gülizar Turan'ın başındaki eziklerle ilgili ise “Ben kafasına taşla vurmadım. Tecavüz edip öldürmedim. Otopside üzerinden neden para çıkmadığını bilmiyorum" diye konuştu.Gülizar Turan'ın annesi Menekşe Kocabaş ise kızının sanığın iddia ettiği gibi para karşılığında ilişkiye giren biri olmadığını belirterek, “Kızım 9 yıldır uyuşturucu madde bağımlısıydı. Uyuşturucu parası temin etmek için kötü yollara başvurmasın diye ben kendisine günde 40-50 lira harçlık veriyordum" dedi.



Sanık hakkında iddia edilen cinsel saldırı suçlarıyla ilgili dosya ya da dosyaların istenmesine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve gelmeyen tanıkların zorla getirilmesi için duruşmayı erteledi.



Duruşma sonrası açıklama yapani Menekşe Kocabaş, kızının tecavüz edilip vahşice öldürüldüğünü söyledi. Kocabaş, kızının katilinin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi

Görüntü Dökümü



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- Avukatlarla Gülizar turan'ın yakınlarının görüntüleri



- Gülizar turan'ın Annesi Menekşe Kocabaş'ın açıklamaları



96 MB /// 03.00"

Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

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6)FETÖ OPERASYONUNDA 3'Ü KADIN 21 KİŞİ GÖZALTINDA

SAMSUN'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Samsun merkezli Ankara ve Kırklareli illerinde yaptığı eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 3'ü kadın 21 kişi gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Samsun merkezli Ankara ve Kırklareli illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 22 ekip halinde 90 polisin katıldığı operasyonda, aralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenci olanlar, iş adamları, daha önce mesleklerinden ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 3'ü kadın 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ele geçen delillere el kondu. Gözaltına alınanların bir kısmının Bylock kullandığı, Bank Asya'da katılım hesaplarının bulunduğu, terör örgütünün toplantılarına katıldıkları ve himmet verdikleri öne sürüldü.Emniyet müdürlüğüne getirilen 21 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü



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-Emniyetin dışından detay



-Şüphelilerin emniyete getirilişi



(SÜRE:01.41) (BOYUT:53.75MB)

Haber-Kamera:Hakan ÇELİKBAŞ-SAMSUN-

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7)ASLI'NIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN SERBET KALMASINA İSYAN ETTİLER







BODRUM'da, geçen 5 Aralık'ta okula giden 14 yaşındaki Aslı Değirmen'e çarpıp ölümene neden olduğu için tutuklanan 34 yaşındaki otomobil sürücüsü Emrah Yeşilkanat, bir ay sonra yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla salıverildi. Değirmen'in yakınları Yeşilkanat'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.



Bodrum Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Aslı Değirmen, geçen 5 Aralık sabahı okula gitmek üzere İslamhaneleri Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Servis minibüsünü beklemek için Turgutreis- Bodrum karayolunun 13'üncü kilometresinde, yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Değirmen'e özel bir şirkette peyzaj mimarı olan 28 yaşındaki Emrah Yeşilkanat'ın kullandığı 34 PR 1082 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle fırlayarak başını kaldırımın kenarına çarpan Değirmen, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Aslı Değirmen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi aynı gün ikindide İslamhaneleri Camisi'nde kılınan namazın ardından İslamhaneleri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aracı kaza yerinde bırakıp ayrılan, ancak bir süre sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan peyzaj mimarı sürücü 34 yaşındaki Emrah Yeşilkanat ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. 4 yılda 13 kişinin kazalarda öldüğü Turgutreis- Bodrum karayolundaki kazanın ardından yolu trafiğe kapatan Değirmen'in ailesi ve İslamhaneleri sakinleri yolda önlem alınması için birçok kez eylem yaptı. Karayolları 26'ncı Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kazanın meydana geldiği yolda üç gün sonra ışıklandırma çalışması yapıldı.

Değirmen Ailesi'nin acısı halin tazeliğin korurken, kazanın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan otomobil sürücüsü Emrah Yeşilkanat, geçen 5 Ocak'ta, avukatının itirası üzerine yurt dışına çıkma yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30 gün Muğla Cezaevi'nde tutuklu kalan Yeşilkanat'ın serbest bırakılması Değirmen'in yakınlarının tepkisine neden oldu.

Değirmen'in 33 yaşındaki amcası Ahmet Değirmen, "Acımızın katlanarak devam ediyor. Yeğenimi toprağa vermenin acısı ile boğuşurken bir süre sonra kaza tutanaklarının gerçeği yansıtmadığını belirterek avukatımız aracılığı ile itiraz ettik. Bunu İslamhaneleri'nde kazanın meydana geldiği yerdede tüm Türkiye'ye haykırdık.14 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatının bedeli 30 gün hapis mi olmalıydı. Araç aşırı hızlıydı çarpmanın etkisi ile yeğenim Aslı 15 metre ileriye fırlamış sadece ayakkabısı 60 metre ileride bulunmuştu. Otomobil ile o hızla anca 40 metre ileride durabilmişti. Tüm bunlar ortada sabitken, cinayet gibi bir kazanın ardından sanığın bir ay sonra salıverilmesinin ne vicdan ne adalet ile ilgisi var. Bunu protesto etmek için İslamhaneleri halkı olarak adliye önünde eylem yapmayı planlıyoruz" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜ

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()-

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8)İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NDA KAR ŞAŞKINLIĞI







İZMİR'de uzun yıllardan sonra ilk kez görülen etkili kar yağışına en çok Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar şaşırdı.



Büyükşehir Belediyesi'nin Sasalı'da kurduğu ve geçtiğimiz yıl bir milyonun üzerinde ziyaretçi çeken parkın 'sıcak iklime alışkın' üyeleri, lapa lapa yağan karın altında uzun süre ne yapacağını şaşırdı. Kimisi temkinli adımlarla çevreyi kol açan etti, kimileri de tıpkı Lemur ailesi gibi toplu halde durdu. Karda yürümenin keyfine varanlar dışarıda kaldı, üşüyenler hemen barınaklarına koştu.

FOTOĞRAFLAR



İZMİR ()

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9)TEDAVİ EDİLEN ŞAHİN DOĞAYA SALINDI

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yaralı halde bulanarak tedavi edilen kızıl şahin, doğaya salındı.



Tosmur Mahallesi'nde vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından alınarak, tedavisi için Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine teslim edildi. Yaklaşık 10 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan kızıl şahin, Cikcilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda doğaya salındı.



KANATLARINDAN VURULMUŞ



Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, şahini bulduklarında üzerinde tüfek saçması yaraları olduğunu söyledi. Yaralarının tedavi edilerek doğal yaşama uygun hale getirildiğini belirten Kodal, "Sağlığına kavuşur kavuşmaz şahini saldık. Vatandaşımızı uyarmak istiyorum. Şahin grubu kuşlar ülkemizin imzalamış olduğu Avrupa Yaban Hayatı Sözleşmesi kapsamında koruma altında bir türdür. Hiçbir şekilde avı serbest değildir. Avcı olan ve av ile ilgisi olmayan arkadaşlarımızın öldürme amaçlı olarak kızıl şahinlere ateş etmemesi gerekir" dedi.



REHABİLİTE EDİLDİ



Alanya Belediyesi Veteriner Müdürü Ali Yavuz da ilk müdahalesi yapılan kuşun tedavisinin tamamlandığını aktardı. Yavuz, "Kuşa yapılan ilk müdahalede kanatlarında saçma izlerinin bulunduğu gördük. 10 günlük tedavisinin ardından iyileşen kuşun uçması için rehabilite çalışmalarına başladık. Şimdi hazır ve doğa koruma ile birlikte uçuruyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Şahinin salınmasından görüntüler



-Mevlüt Kodal'ın konuşması



-Ali Yavuz'un konuşması

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()





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