DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ŞEHİDİN KARDEŞİ VEDAT SEKİN: ACIMIZ BÜYÜK AMA GURURUMUZ DAHA BÜYÜK

İZMİR Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında, teröristlere karşı kahramanca çaprışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in memleketi Elazığ'daki taziyesi devam ediyor. Şehit polisin kardeşi Vedat Sekin, destek için arayan ve gelen herkese teşekkür ederek, "Acımız büyük ama gururumuz daha büyük" dedi.

Elazığ merkezdeki Olgunlar Mahallesi'ndeki Beyzade Camii Taziye Evi'nde kurulan taziyede, şehit polis Fethi Sekin'in büyük boy bir fotoğrafı ve "Şehit Kahraman Fethi Sekin", "Rahat uyu Türkiyem" ve Kahramanlar bitmez, vatan bölünmez" yazılı bir afiş asıldığı görüldü. Elazığ merkez ve çevre illerden bir çok devlet adamı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar her gün taziye evine gelerek şehit polisin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere çok sayıda devlet büyüğünün kendilerini arayarak taziye dileğinde bulunduğunu anlatan şehit polisin kardeşi Vedat Sekin, büyük acı içerisinde ancak onurlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız aradı, Başbakanımız aradı, bakanlarımız aradı. Hepsinden Allah razı olsun. Devlet gerçekten yanımızda. Bunu çok güzel bir şekilde hissettiriyorlar bizlere. Bu gurur hepimizin. Sadece benim, ailemin değil. Bütün Türkiye'nin gururu. Hepimizin kahramanıydı. Onun için dik duruyoruz, eğilmiyoruz. Bu ülkeyi bölemeyeceklerini söylemeye çalışıyoruz. Acımız büyük ama gururumuz daha fazla. Çocuklarla ilgili çok fazla talep geldi. Onları aile içerisinde değerlendirip en güzel kararı vereceğiz. Zaten devlet yanımızda. Her şekilde devlet yanımızda olduğu için bundan hiçbir şüphem yok" dedi.



AĞAR'DAN ŞEHİT EŞİNE TAZİYE TELEFONU



Kadınlar için de aynı caminin kadınlar mescidi ve Kuran Kursu'nda taziyeler kabul edildi. Burada taziyeleri kabul eden şehidin eşi Rabia Sekin, eşi ile ilgili gazetecilere konuşmadı. Ancak İçişleri Eski Bakanı ve Elazığlı siyasetçi Mehmet Ağar da şehidin eşi Rabia Sekin'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Ağar ile telefonda konuşan şehidin eşi Rabia Sekin, "Eşimle gurur duyuyorum. Acımız çok büyük. Çocuklarım babasız kaldı, yoksa vatan sağolsun" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü



--------------------



-Taziye evinden detay



-Taziye verenlerden detay



-Şehidin kardeşlerinin taziye kabulü



-Taziye evinde dua okumalar ve kalabalıktan detay



-Vedat Sekin'in konuşması



-Şehit eşinin Mehmet Ağar ile telefon konuşması



-Taziye için gelen kadınlar



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-



================================================

2)ÇANAKKALE'DE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR



GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

ÇANAKKALE'de 4 gündür aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İl genelinde 10 köy yolu ulaşıma kapanırken, Çanakkale-Bursa, Çanakkale-İzmir karayollarında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için karayolları ve il özel idare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.



Çanakkale ve ilçelerinde 4 gündür aralıklarla süren kar yağışı, vatandaşlara tam bir esaret hayatı yaşatıyor. Havanın eksi 7 dereceye kadar düştüğü kentte, kar yağışı aralıklarla sürüyor. Olumuz hava şartları dışarı çıkan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kent merkezinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda küreme çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor. Buna rağmen il genelinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Çanakkale-Bursa, Çanakkale-İzmir karayolunda, karayolları ve il özel idare ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.



GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ



Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle boğaz hattında adalara ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri, Kabatepe'den saat 15.00 seferinin yapılamadığını, Gökçeada'dan ise saat 17.00'de yapılacak seferin iptal edildiğini duyurdu.



Çanakkale Boğazı'ndaki Gelibolu-Lapseki karşılıklı feribot seferlerinin her saat başı yapılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü



--------------------



- Çanakkale-Bursa karayolundan görüntü



- Boğazdaki gemilerden görüntü



- Burak Gezen sunuş görüntüsü

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

======================================================

3)ÇORLU'DA KAR ULAŞIMI AKSATTI, FIRTINA DİREKLERİ DEVİRDİ

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde etki olan kar yağışı Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi yolunun kapanmasına, yol üzerindeki telefon direklerinin de devrilmesine neden oldu.



Çorlu İlçesi'nde yoğun kar yağışı ve hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesi, hayatı olumsuz etkilerken bazı yollarında kapanmasına neden oldu. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi'ne giden Yılmaz Alparslan Caddesi kardan kapanırken, fırtına da telefon direğinin devrilmesi üzerine kapandı. Fabrikalara yemek götüren araçlar kardan dolayı işyerlerine ulaşamadı. Bunun üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleri ile yola müdahale etti. Bir fabrika çalışanı da yaklaşık 2 kilometre yürüyerek yemekleri fabrika çalışanlarına götürmek zorunda kaldı.



Yoğun fırtına nedeniyle Çorlu Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları da ertelendi. Çorlu Belediyesi ekipleri de kaldırımlar ve üst geçitte başlattıkları kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yoğun kar yağışı sonrası yürümenin zorlaştığı bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Görüntü Dökümü



------------------------

-Yolda kalan araçlardan görüntü



-İş makinelerinin çalışması



-Devrilen telefon direği



-Bir işçinin yürüyerek yemek almaktan gelmesi



-İşçi ile röp.



-Yol tabelası



-Detaylar

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

=========================================================

4)YOZGAT’TA 110 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

YOZGAT il genelinde iki gündür aralıklarla devam eden ve gece şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yaklaşık 150 köy yolunun ulaşımında aksamalar meydana geldi, 110 köy yolu ise ulaşıma kapandı.



Kar yağışının hafiflemesi sonucu saat 02.00’den itibaren karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştıran Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açma çalışmalarına başladı. Özel İdare Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri sorumlusu Tuncay Cansever, sorumluluk alanları içerisinde 4 bin 250 kilometre yol ağının bulunduğunu belirterek, “169 personel 85 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte 150 köyümüzün yolunda yer yer kapanmalar oldu. 110 köyümüzün yolu kapandı. Gece başlattığımız çalışmalar sonunda 110 köyümüzle tekrar ulaşım sağlandı. Yol temizleme çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Yozgat merkez ilçeye bağlı Büyükmahal, Kışla ve Dağyenicesi köylerinin ulaşıma kapanan yolları da yapılan çalışmalar sonucu öğle saatlerinde ulaşıma açıldı. Akdağmadeni ilçesinde bazı köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü



------------------------



-Yol açma çalışmaları,



-Açılan yolda ilerleyen otomobilin sürücüsünün konuşması,



-Yol açma çalışması,



-Özel İdare Ulaşım Hizmetleri sorumlusunun konuşması,



-Kışla köyü yol açma, vatandaşların damlarda biriken karı temizlemesi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()-

====================================================

5)SİVASLILAR'IN KAR KEYFİ

SİVAS'ta gece boyu etkili olan kar yağışı kentte memnunlukla karşılandı. Cadde ve sokaklar kardan adamlar ile dolarken, okulun tatil olmasını fırsat bilen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Ülkenin bir çok yerini etkisine almasına rağmen, Sivas'ta uzun aradan sonra bugün görülen kar yağışı sevinçle karşılandı. Sabah kent merkezini beyaza bürüyen kar, eğlenceye dönüştü. Kentin bir çok noktasında esnaflar dükkanlarının önlerini birbirinden farklı kardan adamlar ile süsledi. Aydoğan Caddesi üzerinde boyu yaklaşık 3 metreyi bulan kardan adam çevredekilerin dikkatini çekti. Kardan adamı arkadaşlarıyla yapan fırın işletmecisi Levent Karabulut, kar yağışının kente yakıştığını belirterek, "Kar biraz geç geldi ama iyi oldu. Arkadaşlarımızla 2.5 saat uğraşıp kardan adamı yaptık. Görenler durup fotoğraf çektiriyor. Bizim için de iyi bir eğlence oldu" dedi. Bir mobilya dükkanı ise, mağazanın hemen önüne kardan kanepe yaptı. Mağaza çalışanı Mustafa Kılıç, kendi işlerine uygun bir çalışma yapmak istediklerini ve ilgi çektiğini söyledi.



Kar nedeni ile okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar da gönüllerince eğlendi. Buldukları kızak, naylon poşet gibi malzemelerle kayak keyfi yapan çocuklar, kartopu oynayıp kardan adam yapmayı da ihmal etmedi.

Görüntü Dökümü



------------------------



-Kent merkezinden görüntüler



-Kardan adamların görüntüleri



-Esnafların konuşmaları



-Kayak yapan çocuklar



-Genel detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

====================================================



6)GAZİANTEP’TE KUYUMCUDA SİLAHLI SOYGUN: 1 YARALI

GAZİANTEP’te, yüzleri maskeli 3 kişi soymak için girdikleri kuyumcuda çıkan yaşanan arbedede işyeri sahibi 50 yaşındaki Mahmut Özen'i tabancayla yaralayıp, 20 altın yüzüğü çalıp kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; 386 nolu cadde üzerindeki Mahmut Özen'e ait kuyumcu dükkanına gelen yüzleri maskeli kimliği belirsiz 3 kişi, soygun girişiminde bulundu. Mahmut Özen soygunculara müdahale etmek isteyince arbede yaşandı. Soygunculardan biri bu sırada üzerinde bulundurduğu tabancayla Mahmut Özen'e ateş açtı ve yaklaşık 10 bin lira değerindeki 20 altın yüzüğü çaldı. Tabancadan çıkan kurşuna hedef olan Mahmut Özen karın boşluğundan yaralanırken, şüpheli 3 kişi plakası belirlenemeyen otomobillere binerek kaçtı.



Olayda yaralanan Özen silah sesini duyan çevredeki esnafın ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Özen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Soygun girişiminde bulunulan işyerine sevk edilen polis ekipleri incelemelerde bulunarak delil topladı. Polis soygun girişiminde bulunan ve Özen'i yaralayıp kaçan şüpheli 3 kişinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü



----------------------------



- Olayın meydana geldiği kuyumcu



- Polis ekipleri



- Polisin olay yeri incelemesi



- Genel ve detay görüntüler



( Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

==================================================

7)FETÖ'DEN AÇIĞA ALININCA İNTİHAR EDEN POLİS TOPRAĞA VERİLDİ







İSTANBUL'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınınca beylik tabancası ile intihar eden polis memuru 35 yaşındaki Sadullah Kara, Mersin'de toprağa verildi.

7 yıllık polis memur olan evli Sadullah Kara, geçen cumartesi akşamı Kartal Adliyesi'nde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Tebligatı alan Kara, kısa süre sonra beylik tabancası ile başına bir el ateş ederek intihar etti. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Kara'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Mersin'in Erdemli İlçesi'ne getirildi. Kara'nın cenazesi Alata Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.





Görüntü Dökümü



----------------------



- Cenaze aracı mezarlığa gelirken



-Cenazenin araçtan indirilmesi



- Cenaze namazının kılınması



- Cenazenin taşınması



- Mezarlık tabelası



- Sadullah Kara'nın sağlık fotoğrafı



BOYUT: 39 MB SÜRE: 01'12"



Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()



====================================================

8)BELEDİYE BAŞKANINI TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLEN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ





SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde Ak Partili Belediye Başkanı Cevat Keser'i vurmak için plan yaptıkları ve telefonla mesaj göndererek tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan eski belediye çalışanı Burhan S. ile 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Burhan S. 3 ay önce belediye başkan yardımcısını makamında tabanca ile vurmuştu.



Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser önceki akşam telefonuna mesaj atıp ölümle tehdit edildiğini öne sürerek Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Başkan Cevat Keser'in şikayeti üzerine Adapazarı'ndan Pamukova'ya giden asayiş şubesine bağlı ekipler tehdit iddiasıyla Burhan S. ile arkadaşları C.S. ve F.K'yi gözaltına aldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Burhan S. ve arkadaşları C.S. ile F.K'nin belediye başkanı Cevat Keser'i vurmak için plan yaptıkları iddia edildi. Burhan S.nin daha önce Pamukova Belediyesi'nde çalışırken belediyeye ait akaryakıt istasyonun soyulmasıyla ilgili olarak yargılandığı ve 5 yıl hapis yattığı, son olarak 3 ay önce Pamukova Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Öztürk'ü makamında silahla vurduktan bir ay sonra teslim olup çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı belirtildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, Burhan S. gazetecilere, "Suçsuz, günahsız insanlara makamını kullanarak eziyet ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü



----------------------------



Şüphelilerin emniyet çıkışı



Saldırganın sözleri

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

=========================================================

9)CAMİDEN YARDIM İÇİN TOPLANAN PARALARI ÇALDI

İZMİT'te, camide imamın odasına girip etrafı karıştıran hırsız çekmecede bulunan yardım için toplanan madeni paraları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, İzmit Akçakoca Mahallesi Dere Camii'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde camiye giren hırsız ayakkabılarını çıkararak ayakkabılığa koydu. Caminin girişinde bulunan imamın odasını açan hırsız etrafa baktıktan sonra içeri girdi. İmamın odasında etrafı karıştıran kişi çalacak bir şey bulamayınca çekmecede bulunan bir miktar madeni parayı çalarak odadan çıktı. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



----------------------------



Güvenlik kamerası görüntüleri

İZMİT(Kocaeli), () -



====================================================

10)DALGALI DENİZ SÖRFÇÜLERE YARADI





ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar sörfçülere yaradı.ir grup sörfçü denize girerek dalgalar eşliğinde sörf yaptı.



Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan veriye göre hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının ise 16.5 derece ölçüldüğü Alanya'da denizde dalga yüksekliği ise 4 metreyi buldu. Güneşli havanın hakim olduğu ilçede Alanya Surf Team adlı bir grup sörfçü, Keykubat Plajı'na gelerek sörf yaptı.



'DAĞLARDA KAR VAR FAKAT DENİZ SICAK'



Hava şartlarının ve dalganın sörf için çok elverişli olduğunu belirten grup üyesi Hayri Yenialp, 2009 yılında beri dalga sörfü yaptıklarını söyledi. Son günlerdeki hava şartlarının sörf için ideal olduğunu aktaran Yenialp, "2017 yılı hızlı başladı. Hava ve rüzgar sörf için çok güzel. Dağlarda kar var ama deniz sıcak. Sıcaklığı 18 dereceyi bulan denize girip sörf yapıyoruz. Alanya ve yurtdışından gelen arkadaşlarımız var. Alanya'nın kış güzelliğini böyle değerlendiriyoruz" dedi.



KIŞ TURİZMİ İÇİN İDEAL



Dalga sörfünü Alanya'ya kış sporu olarak kazandırmak istediklerini anlatan grup üyesi Mehmet Özgen de şöyle dedi:



"Güzel bir sörf günündeyiz. Kış turizminin gelişimine de katkı sağlamak istiyoruz. Yurtiçinden ve dışından gelen arkadaşlarla sörf yapıyoruz. Dalgalar güzel. Sörf turizmini Alanya'da gayet güzel şekilde devam ediyoruz. İleride bu alanın Alanya turizmine ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yurtdışındaki sörf merkezlerine binlerce sörfçü gidiyor. Bunların yüzde 10'u gelirse büyük bir kaynak olur."

Görüntü Dökümü



----------------------------



- Sörfçülerin hazırlık aşaması



- Sörften görüntüler



- Sörfçülerin sörf tahtasından çekilen GoPro görüntüleri



- Hayri Yenialp Röp



- Mehmet Özgen Röp



Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()