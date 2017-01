DHA YURT BÜLTENİ-10

KAHRAMAN POLİSİN KOMŞULARI ÜZÜNTÜLERİNİ ANLATTI



1)SİTENİN ADINI DEĞİŞTİRME KARARI ALDILAR

İZMİR Adliyesi'ne PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda, hainlerle tabancasındaki mermisi bitinceye kadar çatışıp şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in yaşadığı sitede de Türkiye'de olduğu gibi büyük bir yas var. Komşuları, Çelik Sitesi adını değiştirerek, her hareketiyle örnek biri olan şehit Fethi Sekin'in adını vereceklerini söyledi.

İzmir Adliyesi'ne geçen perşembe terör örgütü PKK'lılar tarafından bombalı araç ve kalaşnikof tüfeklerle saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında, iki terörist öldürülürken, mübaşir Musa Can ile polis memuru Fethi Sekin şehit düştü. Elindeki tabancasıyla teröristlerin üzerine gözünü kırpmadan koşup, teröristlerle çatışarak büyük bir katliamı engelleyen polis memuru Sekin'in, ailesiyle yaşadığı sitede, Türkiye'de olduğu gibi büyük bir yas var. Şehit Sekin'in komşusu Selami Oğuz, "Hep doğrulukların yanında olurdu. Hiç bir zaman kötülüğü dokunmayan bir insandı. İşine, komşularına ve ailesine çok faydalı bir insandı. Dün bir inşaat işçisi koltuk değnekleriyle geldi. Bizden şehidin evini sordu, neden dediğimizde, 'Ben inşaat işçisiyim düşüp yaralandım, adliyede işim vardı. Fethi abi beni koltuk değnekleriyle görünce bana yardımcı oldu. Ona olan hakkımı helal etmek için buraya geldim' dedi. Düşünün böyle bir insandı. Öyle biri olmasa bu kahramanlığı yapabilir miydi?" dedi.

"ÖZ OĞLUM GİBİYDİ"

Öğretmen Didem Özoğluöz, şehit polis memuru Sekin ile gurur duyduklarını, hakkını hiç bir şekilde ödemeyeceklerini söyledi. Kahraman polis Sekin'in iyiliğinden başka bir şey görmediğini dile getiren Osman Şahin, "Çok üzgünüz. 8 yıllık komşumuzdu. Evladımız o bizim, çok büyük bir iz bıraktı. Şu an sitede ses yok herkes yasta. Bayrağımızı korumak zorundayız. O benim öz oğlum gibiydi. Ölünceye kadar öyle olacak. Acısını yaşıyoruz, mahallemizde büyük bir kayıp" diye konuştu.

"DİKKATİ KURTARDI"

Şehit Sekin'in dikkatli bir yapıya sahip olduğuna değinen bir diğer komşusu Ali Haydar Ekinci, "Çok düzgün ve görev bilinci yüksek bir insandı. Çok dikkatliydi, detaycı bir insandı. Hiç kimseyle sorunu olmayan, herkese yardım eden çok iyi kalpli bir insandı. Dikkati sayesinde bir çok insanın canını kurtardı. O gün 10 dakika arayla patlamadan kurtuldum ben bile canımı ona borçluyum. Allah rahmet eylesin çok üzgünüz" dedi. Şehidin kızı Dila Sekin'in arkadaşı Eda Karakaş, "Fethi Amca mükemmel bir insandı, Dila ile nasıl arkadaş gibiyse bizimle de öyleydi. Sürekli çocuklar için bir şeyler yapardı, eli dolu gelirdi. Çocuklar eğitimlerini alsın dile elinden geleni yapardı. Her şeyi çocuklar için yardı. Çok iyi bir insandı onu anlatacak söyleyecek bir cümle bulamıyorum" dedi.

SİTENİN ADINI DEĞİŞTİRECEKLER

Şehit polis Sekin'in bir diğer komşusu Erşan Karakaya ise sitenin adını değiştirme kararı aldıklarını belirtip, "Fethi ağabeyi çok sevdiğimiz biriydi. Yapabileceği en büyük yiğitliği yaptı. Bundan sonra çocukları bize emanet. Sitemizin adını da Şehit Fethi Sekin olarak değiştireceğiz. Onun bize yaptıklarının yanında belki hiç bir şey ama en azından adını yaşatacağız. O bize hakkını helal etsin. Bu vatan için canını siper etti. Tek isteğimiz başka çocukların babasız kalmaması. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız'dan da bunu bekliyoruz, yurt dışını bırakıp biraz da içerideki meseleleri çözmelerini bekliyoruz. Askerimiz polisimiz şehit olmasın istiyoruz" diye konuştu.

2)MOTOSİKLET GRUPLARI ADLİYE ÖNÜNDE ŞEHİT FETHİ SEKİN'İ ANDI

İzmir'de motosiklet kulüplerine üye yüzlerce motorcu, Bayraklı Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısında şehit olan Polis Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can'ı anmak için bir araya geldi. Adliye önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan motorcular, Fethi Sekin'in şehit düştüğü noktaya karanfil bıraktı. Grup, motorlu trafik polislerinin eskortluğunda Şehit Fethi Sekin'in evinin önüne gitti.



Motosiklet Kulüpler Birliği'nin çağrısıyla İzmir Adliyesi'nde toplanan motorcular, terör saldırısının yaşandığı polis noktasına karanfil bıraktı. Türk bayrağı astıkları motorlarıyla konvoy oluşturan motorcular, saldırının gerçekleştiği Adliye C kapısı girişine geldi. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudular. Çeşitli motor gruplarından grup, Şehit Fethi Sekin gibi motosikletli trafik polislerinin eskortluğunda kortej oluşturdu. Kortej ilerlerken çalan siren ve korna seslerini duyan vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Kortej Şehit Fethi Sekin'in Bornova'daki evine ulaştığında komşuları dondurucu soğuya aldırış etmeden korteji balkonlarda karşıladı. Şehidin evi önünde vatandaşlarla bir araya gelen motorcular, burada bir kez daha saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Kalabalık, "Şehitler ölmez vatan bölünmezö ve "Şehidim hakkını helal et bizeö şeklinde sloganlar attı.

İzmirli motosiklet kullanıcıları olarak saldırıda şehit düşen Polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ı anmak için bir araya geldiklerini dile getiren Salih Özsüvariler, "Şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Fethi Abi, kendisini bizim için feda etti. Bizlere, Türkiye'ye belki de dünyaya, rokete, bombaya karşı tek tabanca aslanlar gibi yürüyebileceğimizi gösterdi. Fethi Abi, o kadar büyük bir insandı ki önce bütün adliye, sonra tüm İzmir ve Türkiye onun arkasına sığındı. Eğer hakkımız varsa binlerce kez feda olsun, ruhu şad olsun. Allah emniyet mensuplarını ve silahlı kuvvetleri başımızdan eksik etmesin. İzmirli motorcular olarak emniyet güçlerimizin koruması dahilinde kanunlara ve yasalara saygılı olarak onlara destek olmaya her zaman hazırız. İhtiyaç hasıl olduğunda emniyet mensuplarımızla birlikte şehadete koşturmaktan bir saniye bile teveccüh etmeyiz. İhtiyaç hasıl olduğunda her zaman emirlerine amadeyiz. Allah hepsini korusun, ailelerine sabır diliyorum" diye konuştu.

3)ÇANAKKALE DONDU



ÇANAKKALE'DE OKULLARA KAR TATİLİ





ÇANAKKALE'de iki gün boyunca etkili olan kar yağışına dondurucu soğuk hava da eklenince yaşam oldukça güçleşti. Buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlandı.



Kar yağışının hakim olduğu Çanakkale'de hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düştü. Yağan kar, buza dönüştü. Zemindeki buzlanma nedeniyle karayollarında sürücüler zor anlar yaşadı. Çanakkale-Çan Karayolu kenarındaki yamaçlarda taşların üzerindeki buz kütleleri ve sarkıtlar oluştu.



Çevresi beyaz örtüyle kaplanan Atikhisar Barajı'nın ise karların erimesiyle birlikte doluluk oranının artması bekleniyor.



Yine Çanakkale-Çan karayolu üzerindeki bir şelale, kar yağışının getirdiği su bereketi nedeniyle yoğun bir şekilde akarken, bazı bölümleri aşırı soğuk hava nedeniyle buz tuttu ve sarkıtlar meydana geldi.



ANNE VE YAVRULARI KARDA BUZDA AÇ KALDI



Kar yağışı nedeniyle doğa beyaz örtüyle kaplanınca tabiattaki canlılar da zor anlar yaşadı. Çanakkale-Çan Karayolu üzerinde 8 yavrusuyla birlikte yiyecek arayan köpeği hayvanseverler süt ve ekmek vererek besledi. Ancak, bir şey yiyip, içemeyen sadece annelerini emebilen yavrular yere dökülen sütleri yalayarak beslendi.

ÇANAKKALE'DE OKULLARA KAR TATİLİ







ÇANAKKALE'de iki gün boyunca etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezi ile 8 ilçesindeki tüm okullar yarın için bir gün, Gelibolu'da ise iki gün tatil edildi. İl merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.



Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, iki gün boyunca etkili olan kar yağışının yanında hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesi nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı ilk ve orta dereceli okullarla ilgili tatil kararı aldıklarını söyledi. Buna göre Çanakkale kent merkezi ile birlikte Çan, Lapseki, Eceabat, Ezine, Biga, Ayvacık, Bayramiç ve Yenice İlçelerinde ilk ve orta dereceli okulların pazartesi günü, Gelibolu İlçesinde ise pazartesi ve salı günü tatil edildiği açıklandı. Ayrıca Valilik, il merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağını bildirdi. Gökçeada, Bozcaada ve Eceabat İlçelerinde ise okullarda eğitim öğretim devam edecek.

4)ZONGULDAK BEYAZA BÜRÜNDÜ



OKULLAR TATİL EDİLDİ



ZONGULDAK'ta kar yağışı ile beyaza bürünen sahil kenarlarında yürüyüş yapanlar, beyaz güzelliğin keyfini çıkardı.



Dün başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Liman Caddesi ve Kozlu İlçesi'ndeki sahil kenarında yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Karda yürüyüş yapanlar beyaz güzelliğin tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektirdi. Kar yağışına en çok sevinen çocuklar, kar topu oynayarak güzel vakit geçirdi.



191 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Şehir içi yollarda biriken karlar ise zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde merkezdeki birçok mahallede de yollar ulaşıma kapandı. İşe gitmek evlerinden çıkanlar, kapanan yollar nedeniyle yürümek zorunda kaldı. Belediye ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak kapanan yolları ulaşıma açtı. Kar nedeniyle 191 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 29 ekiple kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.



ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için okullar bir gün süreyle tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeline de 1 günlük idari izin verildi.



Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar yarın 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlilerdir" denildi.



Öte yandan Zonguldak Valisi Ali Kaban da kar tatilini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Kaban'ın paylaşımında, "Zonguldak'a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. Yarın okullar tatil. Keyfini çıkarın" ifadeleri yer aldı.

5)VAN VE HAKKARİ VE BİTLİS SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ

VAN, Hakkari ve Bitlis'te Sarıkamış Harekatı’nın 102’nci yıldönümü nedeniye yürüyüşler yapıldı. Hakkari'deki etkinliğe katılanlar 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak merkezinde 3 kilometrelik yolda 1 metreyi bulan karda güçlükle yürüdü.



Van'daki yürüyüş ve anma törenleri Gevaş İlçesi'nde bulunan Abalı Kayak merkezinde yapıldı. Yürüyüşe Van Valisi İbrahim Taşyapan, Edremit Kaymakamı Atif Çiçekli, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Yüksel Oğuz, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Soğuk havaya rağmen yüzlerce vatandaş 5 kilometrelik bir yürüyüşle Türk bayraklarıyla zirveye çıktı. Tekbirler eşliğinde yürüyen kalabalık okunan ilahilere de eşlik etti.



SONSUZA KADAR VATANA SAHİP ÇIKACAĞIZ



Burada konuşan Vali İbrahim Taşyapan, sonsuza kadar vatana sahip çıkacaklarını belirterek, "Vatanımıza, şehitlerimize, manevi ve milli değerlerimize, kardeşliğimize sahip çıkmalıyız. Sarıkamış'taki askerlerimiz göğüslerindeki imanla vatanın kurtarılması için hiç geri adım atmadan o soğukta şehit oldular. Mazimizden ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle kalkınmamızı ilerleterek, dünyanın en önemli ülkesi olacağız. Memleketimizin ne şartlarda kurtarıldığını her vesileyle anlatmalıyız. İşte Sarıkamış da bunlardan biridir. Askerlerimiz, dağlarda eksi 40 derece soğukta bu vatanı yedi düvele karşı savundular. Onun için bizde bu vatananın kıymetini bilmeliyiz" dedi.



HAKKARİ'DE 1 METRE KARDA 3 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER



Hakkari'deki anma töreni ve yürüyüş ise il merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak merkezinde yapıldı. Yürüyüş için Şivekör tepesinde toplanan aralarında Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak eşi Funda Toprak, Hakkari İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal , öğrenciler , polis, asker ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk Bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Yer yer kalınlığı 1 metreyi bulan karda soğuk havaya rağmen yürüyen kalabalık, 3 kilometrelik parkurun sonunda kayak merkezine ulaştı. Burada okunan Kuran'ı Kerimin ardından Sarıkamış şehitler için dua edildi.



BUNDAN SONRA HİÇ BİR HAİN EMEL AMACINA ULAŞAMAYACAK



Açılan resim sergisini gezen Vali Cüneyit Orhan Toprak açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Vali Toprak,"Bugün Hakkari'deki gençlerimiz, askerlerimiz, polisimiz ve vatandaşlarımızla beraber 102 sene önce vatan, millet ve bayrak için hiç düşünmeden verilen emirleri yerine getiren ve maalesef aşırı soğuklar yüzünden şehit olan atalarımızı anmak üzere bu yürüyüşü tertip ettik. Bu vesileyle atalarımızın ne zorluklarla mücadele ettiklerini, nelere katlandıklarını ve vatan, millet, bayrak uğruna nasıl şehit olduklarını hep beraber idrak ettik. Biraz da olsa onların zorluklarını anıp, onların ne kadar büyük fedakarlık yaptıklarını bütün duygularımızla hissetik. Gençlerimiz, bu mukaddes kutsal bayrağımızın 24 saat dalgalandığı bu topraklar için atalarının he kadar fedakarlıklar gösterdiğini görmüş oldular. Vatan sevgilerinde, manevi şuurlarında inşallah bu yürüyüşün bir artı etkisi olacağını düşünüyoruz. Bu topraklar kolay kazanılmadı, kolay elimizde durmuyor. Bugün de hala bu hain emelleri üzerimizde gerçekleştirmeye çalışanlar var. Fakat şanlı tarihimizde olduğu gibi, bundan sonra da hiç bir hain emel amacına ulaşamayacak. Bu gençlerimiz, bu askerimiz, bu polisimiz, bu vatandaşımız, bu kardeşlerimiz olduğu müdetçe bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacak. Biz bugün olduğu gibi birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde devletimizi çok daha huzurlu, sağlıklı, güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız" dedi

BAYRAK İÇİN CANLARINI FEDA ETTİLER



Bitlis'teki anma törenleri ve yürüş Nemrut Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. Nemrut Dağı'ndaki otelin önünde toplanan aralarında Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve kurum amirlerini de bulunduğu vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak, yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüdü. Kuran'ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanı ardından Bitlis Valisi Ahmet Çınar konuştu. Vali Çınar, "Şehitlerimiz çetin bir kış günü dağlarda, karda ve bütün milli değerlerimizi ifade eden bayrak için canlarını feda ettiler. 100 yıl önce bizim bütün milli onurumuzu ve haysiyetimizi çiğneyerek, vatanımızı elden almak için gelenler şimdi yine kıyımıza yanaştılar. Hedef yine aynı. Bunların her biri birer cinayet örgütü kendi insanlarına iyi davranıyorlar. Evrensel anlamda hiçbir değere ve insani değere itaat etmiyorlar. Başkasının olanı zorla alıyorlar. Gittikleri her tarafı cehenneme çevirdiler. Bunların medeniyet köklerinde sıkıntı var, insanlık yok. Bunlar İslam ülkelerini cehenneme çevirmek için bilerek saldırdılar. Bunlar sürekli İslam aleminin insanına saldırdılar, tecavüz ettiler ve örgütler kurdular. Bu bir taktiktir. 100 yıl önce kendileri gelmişti şimdi ise kurdukları örgütlerle geliyor. Ama biz o tek dişi kalmış canavarın dişini kıracağız. Türkiye Müslüman olmayan ülkeler dahil hepsinin duasını alıyor. Vuruldukça büyüyoruz. Millet olarak tarihten ibret aldık, asla o kötü tarih tekrarlanmayacak" dedi.

6)AK PARTİLİ YILMAZ: ANA MUHALET PARTİSİ KUTUPLAŞTIRICI AÇIKLAMALAR YAPIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni Anayasa paketiyle ilgili ana muhalefet partisinin yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Ana muhalefet partisi bu süreç ile çok keskin kutuplaştırıcı açıklamalar yapıyor" diye konuştu.



Bingöl'de ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkanı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven'in de katıldığı toplantıda konuşan AK Partili Yılmaz, 2016 yılının Türkiye için zor geçtiğini anlattı. Pazartesi günü TBMM'de görüşülecek Anayasa değişikliği konusuna da değinen Yılmaz, Anayasa değişikliliği Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceğini söyledi. Yılmaz, "18 maddesinin genel görüşmeleri yarın itibarıyla başlıyor. Ardından maddeleri görüşülecek ve bu süreç Meclis'in kendi çalışma usulleri içinde gerçekleşecek. Ana muhalefet partisi maalesef bu süreçle ilgili çok keskin, kutuplaştırıcı açıklamalar yapıyor. Bunu çok yadırgadığımızı ifade etmek istiyorum. Meclisimizden de halktan da hiç kimsenin korkmaması lazım. Meclis'te halkın temsilcileri var. Onlar kendi değerlendirmelerini yapacaklardır ve inşallah 330'un üzerinde bir oyla referanduma, halk oylamasına bu paket gelecektir"dedi.

"SON KARARI HALK VERECEK"

Anayasa değişikliği paketinde 316 AK Partili milletvekilinin imzası bulunduğunu ve Meclis'te 330'un üzerinde bir oyla kabul edilmesinin ardından değişikliğin halka sunulacağını dile getiren Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, paketle ilgili son kararı halkın vereceğini söyledi. Yılmaz, milletin, Türkiye'nin önünü açacak, ekonomik büyümesini hızlandıracak, Türkiye'yi dış dünyada daha güçlü bir devlet haline getirecek, içeride daha etkili bir yönetime kavuşturacak bu paketi onaylayacağına inandığını da belirterek, "Diğer taraftan bu paket yine vesayet sistemini tamamen bitirilmesi, halkın iradesinin hem yasamada hem yürütmede etkili hale gelmesi bakımdan son derece önemlidir. Doğrudan halkın belirlediği bir yürütme ve bir yasama ile en güzel şekilde inşallah Türkiye idare edilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni sistemde mevcut haliyle kendisine bir gelecek görmüyor. Alışmışlar belli bir oranda bir oy almaya, kendi siyasetlerini bununla idare ediyorlar. Yeni sistem oluştuğu zaman en az yüzde 50'nin oyunu hedeflemek durumunda her parti ve aday. Dolayısıyla değişik toplumsal kesimlere açılmak ve çok daha kapsayıcı bir siyaset anlayışıyla hareket etmek durumundasınız. Bunu göze alamayanlar bu sisteme karşı çıkıyor"diye konuştu.



Yılmaz, mevcut yönetim sisteminin çeşitli zaaflar taşıdığını da ifade ederek, "Bu zaaflar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve güçlü bir partimiz bu dönemde olduğu için görülmüyor. Bir anlamda sistemin zaaflarını güçlü lider ve parti örtmüş oluyor ama bu kurumsal anlamda bir istikrarı garanti etmiyor. İşte biz istiyoruz ki istikrar kalıcı olsun" şeklinde konuştu.

7)ZONGULDAK’TA SARIKAMIŞ YÜRÜYÜŞÜ

ZONGULDAK’ta, Sarıkamış Harekatı’nın 102’?nci yıl dönümünde, donarak şehit olan on binlerce asker için kar altında anma yürüyüşü düzenlendi.



Sarıkamış’ta şehit düşen Mehmetçikleri anmak için yaklaşık bin kişi, Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi’ndeki Madenci Anıtı’nda buluştu. Yürüyüşe Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kalabalık, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olmasına karşın ellerindeki Türk bayraklarıyla yürümeye başladı. İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 200 metre uzunluğunda bayrak açtı. 'Vefakar gençlik, fedakar ecdadını unutmayacak' yazılı pankart taşıyan grup 'Ne mutlu Türk’üm diyene', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar', 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları attı. Yoğun kar yağışı altında yaklaşık iki kilometre süren yürüyüş Yayla Mahallesi’ndeki Fener Stadı’nda sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için Kuranı Kerim okundu, dua edildi. Ardından öğrenciler dev Türk bayrağı ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yazılı pankart açtı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Karayılmaz, "Cuma ve cumartesi günü hava açıktı. Bugün kar yağışlı. Sarıkamış'ta şehitlerimiz donarak onbinlerce can verdik. Onların donduğu yerde bizim bir saatlik yürümemizin adı bile okunmaz. Şehitlerimizi bir kez daha yad ediyoruz. Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

8)ŞANLIURFA'DA HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTI

ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası Mermertaş ile Eroğlu aileleri arasında başlayan husumet düzenlenen barış yemeğiyle son buldu.



Bozova İlçesi'nde geçen yıl Mahmut Mermertaş'ın öldürülmesinin ardından Hadidi aşiretine mensup Mermertaş ile Mersavi aşiretine mensup Eroğlu ailesi arasında husumet başladı. Husumetin sonlandırılması için Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Dr. Feridun Öncel'in aracılık etmesiyle aile büyükleri ikna edilerek Şehitlik Çamlık'ta barış yemeği düzenlendi. Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin de katıldığı barış yemeğinde her iki ailenin ileri gelenleri, el sıkışarak husumete son verdi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı barış yemeğinde davetlilere etli pilav ve zerde tatlısı ikram edildi.



Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, aileler arasında barış sağlandığını için mutlu olduğunu belirterek, "İki önemli aşiretin barış yemeğinde bulunmaktan çok mutluyum. Devletin temsilcisi olarak kan davasının nihayete erdirildiği ve ilan edildiği bu özel günde Halil İbrahim'in memleketi olan Şanlıurfa'ya yakışanı yaptığı için her iki aşireti tebrik ediyorum" dedi.



Barışa öncülük eden Feridun Öncel ise ailelere teşekkür ederek birlik ve beraberliğin bugünlerde daha da önem kazandığını söyledi.



9)GERMENCİK'TE SOĞUK HAVAYA RAĞMEN DEVE GÜREŞİNE BÜYÜK İLGİ

AYDIN'ın Germencik ilçesinde bu yıl 69'uncusu düzenlenen geleneksel deve güreşi festivali renkli görütüler sahne oldu. MHP'li Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın güreşleri izlemeye gelen herkese Türk Bayrağı dağıtıp, terörü lanetledi.



Yılın ikinci deve güreşi Germencik Alangüllü Arenası'nda Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nden 150 pehlivan devenin katılımı ile yapıldı. Germencik 69'uncu Deve Güreşi Festivali'ni izleme gelen herkese belediye ekipleri tarafından girişte Türk Bayrağı dağıtıldı. Biletlerin 15 TL'den satıldığı deve güreşini yakşalık 5 bine yakın kişi izledi. Vatandaşlar havanın soğuk olması nedeniyle ateş yakarak ısınmaya çalıştı.



Deve güreşleri öncesinde kurban kesilip, şehitler için dua edildi, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Develer soğuk havada kıyasıya mücadele etti. Bazı develer uzun süre birbirinden ayrılmayınca devreye giren urgancılara zor anlar yaşattı.



"TERÖRÜN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"



Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın Türkiye'de son günlerdeki terör olaylarını dikkat çekip, "Geleneksel Yörük kültürümüzden birisi olan deve güreşlerini sürdürüyoruz. Herkesin gördüğü gibi ortak bir katılımla bir deve güreşi yapılıyor. Biz yerel yöneciler olarak bu organizasyonu yapıyoruz. Buraya gelen tüm arkadaşlar buraya seyretmeye veya eğlenmeye değil develerle birlikte güreşmeye geliyor. Bugünlerde yaşanan terör olayları nedeniyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına bugünde deve güreşine gelen herkese bayrak dağıttık. Biz bu terürün bir an önce durmasını istiyor ve herkes gibi terörü lanetliyoruz" diye konuştu.



10)HALEP'E GİDECEK YARDIM TIR'I DUALARLA YOLA ÇIKTI

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi'nde Suriye'nin Halep kentine gönderilmek üzere toplanan yardımların yer aldığı yardım TIR'ı dualarla yola çıktı.

Suriye'nin Halep kentindeki yardıma muhtaç insanlar için İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı İnebolu Şubesi tarafından yardım kampanyası düzenlendi. 16-31 Aralık tarihleri arasında 'Halep'te insanlık ölmesin' sloganıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 23 bin 972 adet giyecek, 43 adet halı, 3 adet soba, 14 adet yatak, 12 adet yorgan, 144 adet battaniye ve 104 adet farklı ihtiyaç malzemesi toplandı. Yardım TIR'ı İlçe Müftülüğü önünde İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkan Vekili Mete Yeni, İnebolu Müftü vekili Sedat Koçak ve vatandaşların katıldığı törenin ardından okunan dualar sonrası Halep'e uğurlandı.



