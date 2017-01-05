DHA YURT BÜLTENİ-10

1)SEYİT TÜMTÜRK: REİNA SALDIRGANI KESİNLİKLE UYGUR TÜRK'Ü DEĞİLDİR



DÜNYA Uygur Kongresi Genel Başkan Yardımcısı ve Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, Reina baskınını gerçekleştiren teröristin Uygur Türk’ü olduğu haberlere sert tepki gösterdi. Tümtürk, "Bu kişi kesinlikle Uygur Türk'ü değildir. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ı, elinde belge olmadığı halde bu sorumsuz açıklamasından dolayı Doğu Türkistan camiası adına kınıyoruz" dedi. 'Ebu Muhammed Horasani' kod adlı teröristin Uygur Türk'ü olduğu yolundaki açıklamaların, Türkiye’deki onbinlerce Doğu Türkistanlı’yı zan altında bıraktığı ve algı yaratıldığı görüşünü savunan Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, şunları söyledi: "Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın açıklamalarına asla katılmıyorum. Zira, bu katil ve teröristin Uygur Türkü olduğuna dair bir tek belge ve bulgu yoktur. Ama, bize ulaşan bilgilere ve devlete göre bu terörist, çok iyi Rusça ve Özbekçe konuşmaktadır. O nedenle teröristin Özbek olma ihtimali daha yüksektir. Biz, Doğu Türkistanlılar olarak çektiğimiz eziyet ve zulüm yüzünden 1965 yılında devletimiz tarafından Türkiye’ye getirildik. O günden bu yana soydaşlarımız; kan kardeşlerimiz ve kardeşlerimizle yan yana omuz omuza Türkiye’nin bekası ve iyiliği için çalıştık. Hiçbir şekilde terör olaylarının içinde olmadık ve olmayacağız. O nedenle, bizim diasporamızın, Çin başta olmak üzere Batılı istihbaratların kışkırtması ve yazılı, sözlü ve sosyal medyada Uygur Türklerini hedef gösteren, ilk günden beri bu yöndeki çaba ve açıklamaları çok manidar buluyoruz. İlk günlerde olay sonrası medyada Kazak Türk’ü Ramazan İşhan ve Kırgız vatandaşları Lake Masrafhov’un isimleri ve resimleri haksız yere basıldı ve Doğu Türkistanlı Uygur teröristi denilerek, hedef gösterildi."

Bunların gerçek olmadığının ortaya çıktığını söyleyen Seyit Tümtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylesine bilgi kirliliği olan bir ortamda Doğu Türkistanlılara yöneltilen açıklamaları, hele Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın kamuoyuna biraz önce yaptığı açıklamaları haksız, mesnetsiz ve sorumsuz buluyoruz. Uygur Türkleri mazlum ve muhacirdir. Devlet adamlarının bu tür açıklamaları bizi hayrete düşürmüştür. 5 günden bu yana bir kısım medyanın üzerimizde oluşturduğu algı, 'Doğu Türkistanlılar teröristtir' şeklindeki nitelendirmeleri ve iddiaları ne yazık ki resmileştirmiştir. Bizim için DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleri aynıdır. Onlarca cana mal olan olayın, camide veya bir gece kulübünde gerçekleştirilmiş olması bizim için terör olayından başka bir şey ifade etmez."

"ZEYTİBURNU ADETA ORTA ASYA'DIR"

Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın yaptığı açıklamanın ardından Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinin başına gelebilecek olaylardan sorumlu olacağına vurgu yapan Tümtürk, 6 milyar insan arasında bir kişinin gerek batılı örgütler, gerek DEAŞ gerekse Çin istihbaratı tarafından yönlendirilmiş bile olsa, bunu 35 milyon Doğu Türkistan halkının ve diasporasının üzerine yıkmanın doğru olmayacağını ifade etti. Seyit Tümtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zanlının Zeytinburnu semtinden taksiye binmiş olması, Doğu Türkistanlı olduğu anlamına gelmez. Zeytinburnu semti adeta bir küçük Orta Asya'dır. Orada Kazak, Türkmen, Afgan, Uygur, Kırgız ,Tatar olmak üzere bir çok Türk Cumhuriyeti'nden soydaşımız yaşamaktadır. O nedenle Doğu Türkistanlılar zan altında bırakılamaz. Bu güne kadar haklı davamızda Doğu Türkistanlı Uygur Türk'ü lafını ağızlarına almayıp, Çin'in ağzıyla Sincan diyenlerin nasıl oldu da Doğu Türkistanlıları terörist diye hedef göstermesi manidardır."



Görüntü Dökümü



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-Dünya Uygur Kongresi Başkan Yardımcısı Seyit Tümtürk'ün açıklamaları



-Detay görüntüler

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )

1 DOSYA 7 dakika/222,5 MB

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2)YENİ YILIN İLK CİNAYETİNDE UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ

ADANA'da yeni yılın ilk saatlerinde otomobil içerisinde başından tabanca ile vurulmuş halde cesedi bulunan 35 yaşındaki Korkut Özgün'ün katil zanlısı 5 kişi, adliyeye sevk edildi. Cinayetin uyuşturucu alış verişi yüzünden işlendiğini belirleyen polis, olaya karışan 37 yaşındaki Deniz Süylemez ile kardeşi 34 yaşındaki Kenan Süylemez'i de yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

31 Aralık saat 01.30 sıralarında Ova Mahallesi 44002 sokakta park halinde 01 KS 534 plakalı lüks otomobilin içinde işsiz Korkut Özgün'ün cesedi bulundu. Özgün'ün ölümü ile ilgili çalışma yapan Cinayet Bürosu ekipleri, olayın uyuşturucu alış verişi yüzünden çıkan tartışma sonrasında meydana geldiğini belirledi. Ekipler, cinayet sırasında Korkut Özgün'ün yanında olduğu belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler cinayetle ilgilerinin olmadığını iddia ederek, "Olayın meydana geldiği yerde arabanın içinde sohbet ediyorduk. Yanımıza gelen bir araçtan inen kalabalık bir grup, bize saldırdı, aramızda kavga çıktı. Korkut Özgün de o sırada vuruldu" diye ifade verdi. Bu kişiler serbest bırakılırken, polis bu kez Fırat Demir (41), Mehmet Bulut (34), Kenan Tek (35), Murat Tek (35), Şakir Güzhan'ı (34) gözaltına aldı. Evlerinde bulunamayan Deniz Süylemez ve Kenan Süylemez için de yakalama kararı çıkardı. Soruşturmayı genişleten polis, gözaltına aldığı 5 kişi ile aranan Süylemez kardeşlerin uyuşturucu satmak için Korkut Özgün ve yanındaki 5 kişi ile buluştuğunu para yüzünden çıkan kavga sonrası cinayetin işlendiğini belirledi.

'KENAN AĞABEY VURDU'

Cinayet Bürosu'nda sorgulanan zanlılardan Fırat Demir ifadesinde, "Arabayla dolaşıyorduk, beyaz renkli lüks araç sokağın ortasında park etmiş duruyordu. Geçemeyince Deniz aşağıya inip çekmesini söyledi. Tartışmaya başladılar, biz de indik. Kavga çıktı, bu sırada Kenan ile Şakir de başka bir arabayla geldi. Kenan ağabeyi Deniz'in dayak yediğini görünce silahını çekip ateş etti" dedi. Polisin çapraz sorguya aldığı diğer zanlıların da aynı ifadeyi verdi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli, 'silahla adam öldürme olayına iştirak' suçundan adliyeye sevk edilirken, polis Deniz ve Kenan Süylemez kardeşleri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis aracının gelişi

- Zanlının araçtan indirilmesi

- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

SÜRE: 01'04" BOYUT: 119 MB



Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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3)DENİZ KIYISINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

İZMİR'in Konak İlçesi'nde deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden polisler, denizden 65 yaşındaki Naciye Arı'nın cansız bedenine ulaştı. Evli ve tek çocuk annesi olan Arı'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Konak Vapur İskelesi yakınlarında bugün saat 11.30 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen deniz polisleri, denizdeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, cesedi bota alıp Kantar Karakolu'nun bulunduğu noktadan karaya çıkarttı. Yapılan incelemede, ölen kişinin evli ve 1 çocuk annesi Naciye Arı olduğu belirlendi. İlk incelemede talihsiz kadının vücudunda her hangi bir bıçak ya da silah yarasına rastlanmadığı belirtildi. Bornova İlçesi'nde ailesiyle yaşayan Arı'nın sabah saatlerinde evden ayrıldığı bir daha da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Olayı öğrenip Arı'nın cenazesinin bulunduğu noktaya gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Ev kadını olan Arı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Deniz polisinden görüntü

-Naciye Arı'nın cenazesi bottan çıkartılırken

-Yakınlarından görüntü

-Genel ve detay görüntü

(Haber: Tufan HAMARAT, Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, )



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4)TABANCAYLA VURULDU, TEDAVİSİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE KONULDU

SAMSUN'da lahmacun fırını işleten 29 yaşındaki Selim Y., yaptırdıgı lahmacunu beğenmeyip geri getirdiği için tartıştığı müşterisi 48 yaşındaki Adem Şeref'i tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı. Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen yaralı Adem Şeref ise, basit yaralama suçundan hakkında 5 ay hapis cezası olduğu ortaya çıkınca cezaevine gönderildi.Olay dün İlkadım İlçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi olan ve alkollü olduğu belirtilen Adem Şeref, Selim Y.'ye ait fırından lahmacun aldı. İddiaya göre bir süre sonra lahmacunları beğenmeyip tekrar fırına giderek parasını isteyip küfür edince, Selim Y. ile aralarında tartışma başladı. Lahmacun yüzünden çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Selim Y. tabancayla ateş edip Adem Şeref'i sol bacağından yaraladı. Yaralı olay yerine elen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili yapılan soruşturma sırasında hastanede tedavi altında olan Adem Şeref'in basit yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 5 ay hapis cezası olduğu ve yakalama emri bulunduğu ortaya çıkınca hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.



BİRBİRLERİNİ KÜFRETMEKLE SUÇLADILAR



Polise ifade veren yaralı, "Lahmacun yaptırdım. Beğenmedim geri götürdüm bana küfür etti" dedi. Şüpheli ise "Benim müşterimdir. İşyerime gelip sürekli küfür ediyordu. Olay sırasında da küfür etti" diye konuştu.



Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli Selim Y. bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Arandığı için adliyeye çıkarılan ve buradaki işlemleri tamamlanan Adem Şeref ise, cezasını çekmesi için Bafra İlçesi Yarı Açık cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü :

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- Adem Şeref'in adliyeye çıkarılması

- Cezaevine gönderilmesi

- Selim Y.'den detay

- Adliye ve emniyetin dışından detay



(SÜRE : 2.49 - BOYUT : 89.94 MB)



Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () -

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5)BAZ İSTASYONUNA TEPKİ : 4 KİŞİ YARALANDI

ÇORUM’daki baz istasyonu kurma çalışmalarında mahalleli ile mülk sahibi arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralanarak hastanelik oldu.



Çorum’un Bahçelievler Mahallesi İpekli Evler 5'inci Sokak'ta bir firmaya ait baz istasyonu kurulması için mülk sahibi ile anlaşma yapıldı. Mahallelerine baz istasyonu kurulmasını istemeyen vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi. Bir süre ara verilen çalışmaların ardından GSM şirketi bugün yeniden mahalledeki çalışmalara başlaması üzerine, bir grup mahalleli yeniden bir araya geldi.



Çalışmanın yapıldığı alana gelen mahallelinin tepkisi üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bu sırada evinin bahçesini GSM operatörüne kiralayan Fatih Ö. ile mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 60 yaşındaki Haydar Demir ile Fatih Ö. arasında başlayan kavgaya, diğer vatandaşlar da katıldı. İddiaya göre bıçaklı kavgaya polis müdahale ederek ayırdı. Kavga sırasında Fatih Ö.’nün burnu kırıldı ve yüzünden yaralandı. Haydar Demir ve 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.



Kavgaya karışan 4 kişi sağlık kontrolü ve tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Baz istasyonu çalışmaları bir kez daha durduruldu. Çevik kuvvet ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:



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-Baz istasyonu inşaatı yanında halkın tepkisi



-Çevik kuvvet görüntü



-Yaralı mülk sahibi Fatih ö’nün hastaneye getirilişi



-Detaylar

(SÜRE: 3.02 -BOYUT: 119 MB)



Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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6)CİRİT GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

MERSİN’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Toroslar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen cirit gösteri nefes kesti.

Yumuktepe Futbol sahasında gerçekleştirilen gösteriye Toroslar Belediye Başkanı MHP'li Hamit Tuna, Tüm Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Bolat, davetlilerle çok sayıda vatandaş izledi. Gösteri öncesi konuşan Belediye Başkanı Tuna, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü taçlandırmak amacıyla her yıl geleneksel düzenledikleri milli etkinliklerle amaçlarının tarih şuurunu unutturmamak olduğunu söyledi.

Bu yıl 13’üncü kez Toroslar İlçesi’nde gösteri yapan Erzurum Çiftlik Atlı Spor Kulübü Cirit Grubuna ve yöneticilerine 3 Ocak kutlamalarına verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Tuna, amaçlarının bilgi çağının ve teknolojinin geliştiği bu dönemde ata sporu ciriti ve değerlerimizi unutturmamak ve genç nesillere tanıtmak olduğunu söyledi.



Gösterilerde at binerek tur atan Başkan Tuna daha sonra, kutlamalara katkılarından dolayı Erzurum Çiftlik Atlı Spor Kulübü Başkanı Bahattin Örs’e bir teşekkür plaketi verdi. Örs de Erzurum’a özgü oltu taşı bir tespih hediye etti.



Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı cirit gösterisi ise Kurtuluş ateşinin yakılmasıyla başladı. Erzurum Çiftlik Atlı Spor Kulübü sporcuları, zevkli bir gösteri maçı izletti.

Görüntü Dökümü



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- Ciritçilerin alana gelmesi



- İzleyenlerin görüntüsü



- Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın konuşması



- Cirit gösteri



- Tuna, Erzurum Çiftlik Atlı Spor Kulübü Başkanı Bahattin Örs'e plaket verirken



- Tuna, at üzerinde alanda gezerken



- Genel ve detay görüntü

BOYUT:420,86 MB SÜRE: 03'46"



Haber-Kamera: MERSİN, ()

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7)BOZCAADA'DA DENİZDEN HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ YAPILDI

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki İlçesi Bozcaada'da, Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle, Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayinin ardından, rıhtımda denize atılan haç çıkarma töreni gerçekleşti.

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Bozcaada'da planlanan programa göre, yarın (cuma) gerçekleşmesi gereken ayin, beklenen olumsuz hava koşulları ve cemaatin azlığı nedeniyle bugün saat 10.45'de yapıldı. Bozcaada'da bulunan az sayıdaki Türk asıllı Rum vatandaşların yanı sıra, izlemeye gelen Türk vatandaşlar törene katıldı. Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz ve İlçe Emniyet Amiri Abdullah Öztürk de törende yer aldı. Ayin, Gökçeada Metropoliti Kirillos Dragunis tarafından, yanındaki 2 papazla birlikte gerçekleştirildi. Bozcaada rıhtımında gerçekleşen Haç çıkarma töreni için Midilli'den gelen 3 Rum genci, denize atladı. Rum vatandaşı Lefteris Chrisomallos isimli genç, denizden Haç'ı çıkartarak Metropolite verdi. Aynı zamanda Rum vatandaşların güvenliği için ilçe emniyetine bağlı ekipler önlemler aldı.



Törenin sonunda Gökçeada Metropoliti Kirillos Dragunis, Belediye Başkanı Yılmaz'a hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi:"Bugün burada bu bize ait bir adeti yapabildiğimiz için ada halkına teşekkür ediyoruz. Yanımızda oldukları için kaymakamlığa, belediye başkanlığına ve polislere de çok teşekkür ediyoruz. 2017'nin barış içinde yeni bir sene olmasını temenni ediyorum. İki ülke arasında sevgi dolu bir sene olsun. Türkiye'nin zor anlarının bitmesini diliyorum. Çok çok teşekkür ederim"



Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ise, "Ben de Bozcaada halkı olarak, Rum vatandaşlarımızın bu kutsal günlerinde yanlarında olmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum ve aynen dileklerinize katılıyorum. İnşallah inanç özgürlüklerinin daha da fazla arttığı barış içinde bir yıl geçiririz. Bozcaada'da Türk ve Rum halkı yüz yıllarca barış içerisinde yaşamış. Buradaki hiçbir vatandaşımızı kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz. Hepsi Bozcaada halkıdır, hepsinin başımızın üstünde yeri vardır"

Metropolit ve papazlar, yarın İzmir'de gerçekleşecek ayin için adadan ayrıldı.

Görüntü Dökümü



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- Metropolis ve beraberindekilerin yürüyerek rıhtıma gelmeleri.



- Rıhtımdaki haç atma töreninden genel detay görüntüler.



- Haç'ın denize atılması



- Yüzen gençlerin Haç'ı denizden çıkarması



- Metropolis'in Başkana hitaben konuşması



- Başkanın Metropolis'e hitaben konuşması



Haber- Kamera: Serkan İLİK / BOZCAADA (Çanakkale), ()