DHA YURT BÜLTENİ - 10

REİNA KATLİAMCISI TERÖRİSTLE İLİŞKİLİ 3 SIR AİLENİN İZİ İZMİR'DE ÇIKTI (2) - YENİDEN



İSTANBUL'da ünlü gece kulübü Reina'daki katliamı gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristle ilgili çeşitli illerde operasyonlar devam ederken, teröristin Konya'daki irtibatlı olduğu ve saldırıdan sonra sır olan 3 ailenin izi İzmir'de bulundu. Konya'yı apar topar terk eden 3 aileyle ilişkide oldukları saptanan Kırgızistan pasaportu taşıyan Doğu Türkistanlı 3 aileye mensup aralarında çocukların da bulunduğu 40 kişi, İzmir'in Buca ve Bornova İlçeleri'nde kaldıkları evlere yapılan baskınlarda gözaltına alındı.

Yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamını gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristin yakalanmasına yönelik İstanbul'da başlatılan operasyonlar önce Konya'ya kaydırıldı. Kasım ayında Konya'ya eşi ve 2 çocuğuyla gelen DEAŞ'lı teröristin, kentin Bosna Hersek Mahallesi'nde ev kiralayan Doğu Türkistanlı 3 aileyle ilişki kurduğunu saptayan Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu ailelerin kaldığı adreslere operasyon için düğmeye bastı.

KONYA'DAN SIR OLAN 3 AİLENİN İZİ İZMİR'DE ÇIKTI

DEAŞ'lı teröristin ilişkili olduğu 3 ailenin kaldığı evlere polis pazartesi gecesi baskın yaptı. Selçuk Üniversitesi'ne yakın olduğu için daha çok üniversiteli gençlerin ev kiraladığı Bosna Hersek Mahallesi'nde 3 ailenin kaldığı stüdyo daireler boş çıktı.

Reina katliamından sonra sır olan bu 3 ailenin Konya'dan ayrıldığını belirleyen polis iz sürmeye başladı.

DEAŞ teröristiyle bağlantılı olan ailelerle ilişkisi olan bazı ailelerin İzmir'de olduğunu saptayan polis, operasyonu buraya kaydırdı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Konya'dan kısa süre önce İzmir'e gelen Doğu Türkistanlı ailelerin Buca ve Bornova'da kaldıkları adresleri saptadı.

20'Sİ ÇOCUK 40 KİŞİ EMNİYETTE

Polis dün gece bu adreslere dün gece yaptığı operasyonda Doğu Türkistanlı olan, ancak Kırgızistan pasaportu taşıyan 3 aileye mensup 9 yetişkin erkek, 11 kadını gözaltına aldı. Bu kişiler evlerde bulunan 20 çocukla birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Evlerde yapılan aramalarda keskin nişancı tüfeğine ait, gece görüş özelliği de bulunan dürbün, palaska gibi askeri malzemeler ile sırt çantaları ele geçirildi. Yine bu kişilere ait pasaport ile kimliklerin de sahte olup olmadığına yönelik inceleme yapıldığı belirildi.

POLİSİN TAKİPTEYMİŞ

Henüz ifadelerinin alınmasına başlanmayan kişilerin, 15 gün önce Konya'dan İzmir'e geldikleri saptandı. İstanbul'daki Reina katliamını gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristin Konya'da ilişkide olduğu belirlenen ve olaydan sonra sır olan 3 aileyle ilişkili oldukları belirtildi.

Doğu Türkistanlı çocuklarıyla birlikte 40 kişilik 3 ailenin Konya'dan İzmir'e geldikleri andan itibaren de Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerin takibinde tutulduğu da vurgulandı.

EŞYASIZ EVDE GİZLENMİŞLER, HAZIR YEMEK YEMİŞLER

Gözaltına alınanlardan Buca ve Bornova ilçelerinde kaldıkları evler de ortaya çıktı. Buca'da gözaltına alınan ailenin, apartmanın en üst katında kaldığı, dairenin panjurlarının sürekli kapalı olduğu, sadece birkaç koltuk ile bir yatağın ve tek halının bulunduğu belirlendi.

Ailenin gözaltına alınmasının ardından sadece birkaç çocuk malzemesinin geride kaldığı evde, mutfakta yemek yapmak yerine, hazır gıdalar tüketildiği de ortaya çıktı. Operasyonun düzenlediği apartmanda oturanlar da bu dairede çocuklu ailelerin bulunduğunu bildiklerini, ancak hiç görmediklerini ifade etti.

Haber: Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN / İZMİR ()

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Başını havuzun duvarına çarpan komiser yardımcısı öldü (2)

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bursa'da dün gittiği spor salonun havuzunda baygın bulunan ve hastaneye kaldırılırken yaşamını yitiren Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli Komiser Yardımcısı Cenk Dorken için bugün Emniyet Müdürlüğü binasında tören düzenlendi. Törene, Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Şube ve ilçe Müdürleri, çok sayıda polis, Özel Harekat Şubesi'nden silah arkadaşları ve ailesi katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı törende gözyaşları tutamayan Cenk Dorken'in annesi Alime, babası Ercüment ve eşi Tuğba Dorken'i polisler sakinleştirmeye çalıştı. Cenk Dorken'in başarılarının anlatıldığı buradaki tören Özel Harekat Şubesi'nde çalışan polislerin omuzladığı cenazeyi, tekbir sesleri ile ceneza arabasına koyması ile sona erdi. Cenk Dorken'in cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından, Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, ()

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Bakan Avcı: Kendimizi deniz, kum, güneş parantezinde ifade etmişiz (2)

YEMENLİ HASTALARA ZİYARET

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AKÜ'de düzenlenen 2016- 2017 Akademik Yıl Toplantısı'nın ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne tedavi için getirilen Yemenli hastaları ziyaret etti. İki bakan, odalarında görüştükleri hastaların sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

'TÜRKİYE KENDİNE YAKIŞANI YAPIYOR'

Ziyaret sonrası konuşan Bakan Avcı, Türkiye'nin dünyanın birçok yerindeki hassasiyetini Yemenli hastalar için de gösterdiğini söyledi. Bakan Avcı, "Afyonkarahisar'da, Yemen'de çatışmalarda yaralanmış sivillerin tedavisiyle ilgili süreç için hastaneye geldik ve hastalarımızı ziyaret ettik. Türkiye pek çok başka yerde olduğu gibi Yemen'de de aynı hassasiyetlerle kendine yakışanı yapıyor" dedi.

'GÖRÜLMEMİŞ BİR YAĞIŞ'

Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu'na, Mersin'de yaşanan sel felaketiyle ilgili çalışmalar soruldu. Selde yaşanan can kayıplarının yüreğini yaktığını söyleyen Eroğlu, "Mersin'de, büyükşehrin yapması gereken bazı altyapı çalışmaları yapılmamış hatta bazı derelerin üzeri kapatılmış. Çok aşırı, görülmemiş bir yağış vardı. Ama şimdi bütün ekipler, devletimizin bütün imkanları hatta Kalkınma Bakanımız Mersin Milletvekili oradaydı, gerekli bütün tedbirler alındı. Tabi mala gelen zararı telafi ederiz. Ama giden canlar var esasen onlar yüreğimizi yakıyor" dedi.

PERŞEMBE KAR YENİDEN BAŞLIYOR

Meteorolojik durumla ilgili de bilgi veren Bakan Eroğlu, kar yağışının perşembeden itibaren batıdan başlayarak tekrar Türkiye'yi etkisi altına alacağını anlattı. Yağışın tüm yurdu kaplayacağını belirten ve yağışların su kaynakları açısından da faydalı olacağına değinen Eroğlu, "Aşağı yukarı perşembe gününden itibaren kar yağışı bütün Ege ve İç Anadolu Bölgesi'ni kaplıyor. Özellikle perşembeden itibaren kar başlıyor, bölge bölge değişik, doğudan batıya doğru, batıdan doğuya doğru tüm Türkiye'de yağış var. Ama bu yağışların faydası olacak inşallah, çünkü geçen aylarda yağış miktarı biraz düşüktü inşallah telafi edilecek" diye konuştu.

Bakan Veysel Eroğlu ve Bakan Nabi Avcı daha sonra Afyonkarahisar İl Genel Meclisi toplantı salonunda düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Haber: Onur BAYRAM / Afyon, ()

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ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI CİNAYETİ: ANNESİ VE 3 KARDEŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Trabzon’un Sürmene İlçesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aile arasında çıkan tartışma büyüdü, 53 yaşındaki Ali Ragıpoğlu, annesi ve 3 kardeşini tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay Yukarı Çavuşlu Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşandı. Ankara’da çalıştığı ve birkaç gün önce Sürmene’ye geldiği öğrenilen Ali Ragıpoğlu ile annesi ve kardeşleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kendini kaybeden Ali Ragıpoğlu, 75 yaşındaki annesi Zehra ile kız kardeşi 50 yaşındaki Elmas, 48 yaşındaki Asuman ve 45 yaşındaki Ahmet Ragıpoğlu’na av tüfeği ile ateş etmeye başladı. Anne Zehra ile çocukları, kafalarına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Ragıpoğlu, olaydan sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Savcının incelemesi sonrasında cesetler, Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN

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KIRKLARELİ'DE KADINLAR TERÖRÜ YÜRÜYÜŞLE PROTESTO ETTİ



KIRKLARELİ'de bir araya gelen yaklaşık 500 kadın, son dönemde meydana gelen terör saldırılarını, 'Anların sessiz çığlığı' adı altında düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.

Kırklareli'de kadınlar son dönemlerde artan terör olaylarını protesto etmek için, 'Anaların sessiz çığlığı' adı altında yürüyüş düzenledi. Özgürlük Parkı'nda toplanan ve 'Anaların sessiz çığlığı' yazılı pankart açan kadınlar, ellerinde Türk bayrakları ve 'Anneler ağlıyor', 'Yeter artık analar ağlamasın', 'Biz birlikte Türkiye'yiz', 'Ciğerimiz yanıyor', 'Anneler savaş istemiyor', 'Çocuğum öldü, bende öldüm' yazılı dövizler ile Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu afiş taşıdı. Kırklareli Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu, eşi Sibel Kesimoğlu ile erkeklerin de destek verdiği kadınlar, 100'üncü Yıl Caddesi, İstasyon Caddesi, Or.Prof.Mazhar Osman Usman Bulvarı'ndan sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in annesi Sevim Özüpek'in yaşadığı İstasyon Mahallesi'ndeki eve gitti.

Burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan kadınları, şehidin eşi Merve ve annesi Sevim Özüpek ile ablası Emine Akkerman gözyaşları ile karşıladı. Kadınlar adına Serpil Özsevimli, şehidin annesi Özüpek'e Türk bayrağı verdi. Gruptakiler, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek evin önünden ayrıldı.

Haber: Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ, ()-

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3 TONLUK PALETİN ALTINDA KALAN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ



BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, gıda toptancısında çalışan 45 yaşındaki Fehmi Ömür adlı işçi, forkliftin taşıdığı 3 tonluk gıda maddeleri yüklü paletlerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi Dullu Sokak’taki gıda toptancısında meydana geldi. Toptancıda işçi olarak çalışan Fehmi Ömür, forkliftin taşıdığı her biri birer tonluk 3 paletin üzerine düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Evli 5 çocuk babası Fehmi Ömür’ün yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Haber: Faruk KAHRAMAN / BURSA, ()